Egyelőre még nem látni, hogy hol a részvénypiac alja

Bár a pénteki nap egy viszonylag erős fordulós jelet produkált, ez csak egyetlen apró része egy olyan összetett folyamatnak, amely a középtávú, vagy pláne a hosszútávú trendfordulókat szokta jellemezni. A technikai elemzés segítségével megnézzük, hogy mik azok a jelek, amelyek a széljárás megváltozására utalnak, és hogy ezekből mennyi esetén utal a piac arra, hogy ez meg is történik.

Nem telik el úgy nap, amikor ne kérdezné meg valaki, hogy elértük-e már a piaci esés alját,

elsősorban az Egyesült Államokban, amely nem csupán a nagy nemzetközi részvénypiacok ősanyja és legnagyobbja, de meghatározó befolyással bír a globális tőzsdék teljesítményére is. Ezeknél a leggyakrabban az olyan széles körben ismert indexek szoktak megjelenni a tőzsdei összefoglalókban, mint az S&P 500 vagy a Dow, és ezek tényleg fontosak is a piaci hangulat szempontjából, a leginkább átfogó képhez a Wilshire 5000-et fogjuk használni.

Ez az index a piac minden szegmenségből tartalmaz részvényeket, függetlenül annak méretőtől, vagy tevékenységétől. Ezzel nemcsak a fenti benchmarkokban kiemelt nagy kapitalizáció jelenik meg, hanem a kisebb, gyakran háttérbe szoruló kisebb vállalatok is. A mutató nevével ellentétben nem stabilan 5000 papírt tartalmaz, hanem jóval kevesebbet, hiszen jelenleg is 3700 alatt van a komponensek száma. Ezeknek a cégeknek az aggregált értéke tavaly év végén hajszálra megközelítette az 50 000 milliárd dollárt, de még az utóbbi hónapok esése után is 40 000 milliárd közelében van ugyanez az érték. Mivel ezt a mutatót már 1974 óta számítják, a teljes piac teljesítményének lefedésére irányuló tapasztalatok igencsak átfogónak számítanak.

Nézzük meg, hogy mik a főbb ismérvei a piaci fordulatnak általánosságban és a Wilshire 5000 esetén!

Aranykereszt. Ez egy ún. lagging jelzés, vagyis már jóval a fordulat után erősíti meg, hogy megindult az új trend. A lényege, hogy a középtávú mozgást jelző 50 napos mozgóátlag alulról metszi a hosszútávú, 200 naposat. Ennek egyelőre itt nyoma sincs, a két mutató eleve csak három hónapja mutatta be a jelzés inverzét, a Halálkeresztet és jelenleg is távolodik egymástól.

Magasabb lokális maximum. Ez ott fordul elő, ahol a vevők úgy űzik magasra az árfolyamot, hogy sem előtte, sem utána jó pár napig alacsonyabb szinten van a kurzus. Ha ezek időben előre egyre inkább feljebb találhatóak, az azt jelezné, hogy a vevők hajlandóak egyre mélyebben a pénztárcájukba nyúlni, hogy ugyanolyan mennyiségű részvényt vegyenek. Április elején ugyan volt egy magasabb lokális csúcspont egy hajszállal de a piac azóta három egymást követő, jócskán eső maximumot gyártott le, vagyis a csökkenő tendencia innen nézve is világosnak tűnik.

Magasabb lokális minimum. Hasonló az előzőhöz, csak éppen a mélypontok tendenciáit nézi. Ha ezek kezdenek magasabban lenni, akkor az eladók már el tudják érni, hogy csak magasabb szinteken legyenek kénytelenek kiszállni. Ennek azonban semmi nyoma a piac jelenlegi képén, a grafikonon következetesen egyre lejjebb vannak a lokális minimumok, az eladók szinte folyamatosan szaladnak az események után.

Bázis. A legerősebb jelzés az lenne, ha az árfolyam egy nagy, több hónapos bázist építene ki, amelynek során egy hosszú formáció keretein belül egyre javuló állapot lenne a piacon, és egy bizonyos ponton a nyakvonalat jelentő ellenállást is egyértelműen át tudná törni a kurzus. Ez történt meg 2018 végén és 2019 elején az index életében, és erre csak ezt a korábbi példát tudjuk felhozni. Elég csak a fenti grafikonokra és a csökkenő trendre ránézni, hogy ettől (ha ez lesz egyáltalán a fordulós alakzat) még nagyon messze vagyunk.

Stabil támasz. Már önmagában az is fontos jelzés lenne, ha egy stabil árfolyamon az esés mindig meg-megállna, illetve onnan kisebb-nagyobb mértékben vissza is pattanna. Bár ilyen még nincs a grafikonon, azért a 38 800 pontos támasz két fordulós jellel megjelölve elsőre ígéretesnek tűnik. Igazi ereje akkor lenne, ha egy pozitív korrekció után ismét tesztelné ezt a szintet, majd onnan ismét új, még nagyobb erőre kaphatna. Ezért most még csak figyelni érdemes a támaszt és az efeletti viselkedést, jelzés még ebben a formában sem érkezett.

Alsó árnyékok. Szintén fontos jelzés lehet a piacon, ha már kereskedési napok közben, tendenciózusan visszahúznák magasabb szintre az árfolyamokat a vevők, ami mutatja, hogy a vételi oldal folyamatosan ott áll a trendvonalon és keresgéli a piac alját. Erre bizony jó pár példát mutat a piac a Wilshire 5000 esetén, és csak az igazán extrémekből hatot találunk idén, ráadásul ezekből hármat az utóbbi hetek során. Kifejezetten pozitív jelzés, de önmagában sajnos még kevés, mindenesetre, ha ez tovább folytatódik, annak komolyabb jelzésértéke is lehet.

Első ellenállás áttörése. Az aranykereszthez hasonlóan már inkább itt is kései, megerősítő jellegű jelzés, hiszen már akkor mutatkozik meg, amikor egy ideje már szépen szalad felfelé az adott index. A Wilshire 5000 esetén három olyan ellenállás is van, amelynek áttörése ebből a szempontból releváns lehet, és felfelé sorrendben nő a jelentőségük, ám a kurzus egyelőre még az elsőt sem törte át, sőt még a közelében sincs.

Akkumulációk. A szokásosnál lényegesen nagyobb forgalom, hosszú fehér (zöld) gyertyákkal együtt, vagyis nap közben folyamatos intézményi vételi nyomás. Különösen erős jelzés, ha az adott gyertyához képest 4-7 nappal később follow through, vagyis ennek kvázi lemásolása történik meg. Itt egyelőre csak egy ilyen nap volt a hónap közepén, és nagyon fontos lenne a trendforduló szempontjából, hogy ez megismétlődjön minél hamarabb. A kiugró forgalmat tehát kiemelten fontos lesz figyelni.

Volatility spike. Ha a pánik már nagyon nagy, az esés klimatikussá válik és egyfajta durva, nagyon ritkán látható jellegű és magas szintű kiugrás van a volatilitásban, az gyakran jelez erős rövidtávú fordulatot, amely idővel akár hosszabb időtávokra nézve is kijelölheti a kereskedés alját. Mostanában már kezdünk ehhez közel lenni, de azért még nem vagyunk ott, ahol a már említett 2019 legelején, vagy pláne a COVID első hullám pánikjában voltunk. Van még tér tehát az esésre, de időben talán már nem olyan nagyon sok.

Lefelé vezető szektorok felülteljesítése. Általános megfigyelés, hogy a piac vezető rétegei akkor kezdenek el lelassulni, és érdemi divergenciát mutatni a széles piaci indexekkel, ha közeleg a teljes fordulat. Ez lezajlott lefelé nézve, ahogy a technológiai szektor elvesztette a talajt télen. Ezek a cégek (feketével jelölve), illetve még inkább a biotechnológia (zölddel) most stabilan vezetik az esést lefelé és nagyrészt nőtt az olló köztük és a Wilshire 5000 (kékkel) között idén. Igaz az utóbbiak az elmúlt pár napban ennek ellenkezőjét mutatják, amely folyamatot közelről lesz érdemes követni mostanában, mert ha mindez folytatódik és a tech cégeket is komolyabban venni kezdi a piac, annak nagy előrejelző képessége lehet.

Hogy néz ki most az index?

Ahogy a fenti képből is látszik, a fordulós jelek többsége egyelőre hiányzik, még ha pár területen óvatos változások megindultak. A trendcsatorna nemcsak stabil lefelé közép- és hosszútávon, hanem annak az alján helyezkedik el a Wilshire jelenleg. Ezzel szemben

az utóbbi héten két rövidtávú fordulós jel is megjelent long-legged doji formájában, ahol a vevők érdemi erőt mutatva visszahúzták az indexet, vagyis erős szándékkal keresték az alját a piacnak.

Ez valószínűleg arra elég lesz, hogy a várt rövidtávú technikai korrekciót elhozz a piacra, hiszen az RSI is alacsony szinten van továbbra is. A magas volatilitás ugyanakkor most nyugodtabb piacért kiált. Ahhoz azonban, hogy az egy hónappal ezelőtt jelzett negatív kilátásunkat javítsuk hosszabb időtávokra is, jó pár jelzést kellene még küldeni a piacnak.

Támasz: 38 800

Ellenállás: 41 900; 44 000, 46 250, 49 000

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images