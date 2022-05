Két éve volt utoljára ilyen nagy visszaesés a nyugdíjpénzeknél – Mi történt?

Kijöttek az MNB friss statisztikái a magyar nyugdíjpénztárak első negyedéves adatairól, ezek pedig kísértetiesen hasonlítanak azokra, amelyeket a koronavírus-válság idején láttunk: jókora befektetési veszteség, mínusz 5%-ot meghaladó hozamok, jelentős vagyonvisszaesés. A számok azt mutatják, hogy közel akkora sokként élte meg a hazai nyugdíjpénztári vagyon az orosz-ukrán háborút és az azt követő piaci és ellátási problémákat, mint 2020 tavaszán a koronavírus-válságot.

Jelentős mínuszokkal indult az év

Kijöttek az MNB friss statisztikái, ezek szerint

az első negyedévben a nyugdíjpénztárak jókora negatív hozamokat tudtak felmutatni, ehhez hasonló teljesítményt legutoljára két éve, a koronavírus-válság idején láttunk.

A befektetési veszteség persze nem meglepő, hiszen tavasszal kitört az orosz-ukrán háború, ennek nyomán pedig jelentős élelmiszeripari és energiaellátási problémák is felütötték fejüket a világban, nem beszélve arról, hogy ebben a környezetben az egyre csak emelkedő infláció, valamint a nagy jegybankok szigorítási lépései is nyomasztják a piacokat.

Az önkéntes pénztárak az idei első negyedévben közel 90 milliárd forint befektetési veszteséget értek el, ami vagyonarányosan 5,5%-os negatív hozamot jelent.

Összehasonlításképp, 2020 márciusában a koronavírus miatti piaci pánik eredőjeként több mint 7%-os mínuszban zárták a negyedévet az önkéntes kasszák.

A magánnyugdíjpénztáraknál is hasonló a helyzet, az első negyedévben 14 milliárdos befektetési veszteséget halmoztak fel, ez pedig a vagyonarányos hozamra is rányomta a bélyegét, hiszen itt is több mint 5%-os mínuszról beszélhetünk.

Többször írtunk már arról, hogy a negyedéves szinten jobb magán-nyugdíjpénztári hozamokat vélhetően a magasabb részvényarány magyarázza, de ugyancsak ennek tudható be, hogy piaci lejtmenet idején a magánkasszák akár nagyobb bukókat is el tudnak szenvedni.

Az idei első három hónapban az önkéntes pénztárak portfóliójában a kötvények és a befektetési jegyek állománya esett vissza jobban, a magánnyugdíjpénztáraknál mindezek mellett a részvények állománya is csökkent.

Megint csökken a taglétszám

A friss számok szerint az első negyedévben ismét csökkenésnek indult az önkéntes pénztárak taglétszáma, annak ellenére, hogy a tavalyi utolsó negyedévben egy jókora ugrást láthattunk: december végén 1,105 millió tagot számlált a szektor, ehhez képest most március végén 1823 fővel kevesebb tagot számlál a szektor. Az új belépők száma a vizsgált időszakban 8876 fő volt.

Ahogyan azt már megszokhattuk, az idei első negyedévben is visszaesett a tagok által fizetett tagdíj és a munkáltatói hozzájárulás összege az előző negyedévhez képest, az viszont pozitív hír, hogy a tagi hozzájárulás hosszú évek óta most a legerősebb (leszámítva a negyedik negyedéves befizetéseket, mivel ilyenkor mindig kiugró a pénztári aktivitás).

A magánnyugdíjpénztárak taglétszáma is folyamatosan csökken, ami javarészt annak tudható be, hogy a nyugdíjkorhatár elérésével sokan inkább visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe, hogy 100%-os állami nyugdíjat kapjanak. Egy negyedév alatt 189 pénztári taggal csökkent a létszám, egy év alatt pedig 808 fővel.

