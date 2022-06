Megszólalt a Diófa Alapkezelő új vezére: óriási növekedésre készülnek

A Diófa Alapkezelő célja az alapkezelői piac domináns szereplőjévé válni, terveik szerint három éven belül megduplázzák a kezelt vagyon mértékét - árulta el lapunknak Benczédi Balázs, a társaság nemrégiben kinevezett vezérigazgatója. A társaságban nemrégiben szerzett részesedést a BDPST Capital Zrt, a változás új lehetőségeket is megnyit az alapkezelő előtt, hiszen az új tulajdonos a Gránit Bankban is többségi tulajdonrésszel rendelkezik. Az alapkezelő távlati terveiről, a befektetési környezetről, az inflációs veszély növekedéséről, az ESG-trendről kérdeztük a szakembert.

Két hónapja van a cégnél, milyen célokkal érkezett a Diófa Alapkezelő élére? Milyen mandátummal bízták meg a kinevezésekor?

A 2009-es alapítása óta a Diófa Alapkezelő mára az egyik meghatározó szereplővé vált az alapkezelői piacon. A Diófa Alapkezelő által menedzselt befektetési portfólió összértéke meghaladja a 460 milliárd forintot. Befektetési alapokban magánnyugdíjpénztárak, biztosító társaságok és egyéb intézményi befektetők számára is nyújt vagyonkezelési szolgáltatásokat. Diófa Alapkezelő kezeli Magyarország 3. legnagyobb lakossági ingatlanalapját, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alapot. 2014 óta pedig prémium vagyonkezelési szolgáltatást is nyújt ügyfelei részére.

A Diófa új tulajdonosa ezen eredményeken túl további erős növekedési potenciált lát a vállalatban. Ennek megvalósítására kaptam mandátumot. A Diófa Alapkezelő célja pedig a piac domináns szereplőjévé válni, illetve tovább színesíteni termék- és szolgáltatási palettáját innovatív megoldásokkal.

Célunk három éven belül megduplázni a kezelt vagyon mértékét.

A meglévő szakembergárda és az újonnan csatlakozó munkatársak tapasztalatára támaszkodva olyan tudásalapú vállalatot szeretnénk felépíteni, amely új perspektívákat és még magasabb hozamokat biztosít az ügyfeleknek. Az erős ingatlan és értékpapír fókusz mellett, kockázati és magántőke befektetések erősítésére is összpontosítjuk erőforrásainkat. Célom ebben minél hathatósabban közreműködni, mely során a közel 30 éves tőkepiaci pályafutásom tapasztalataira is támaszkodni tudok.

A tulajdonosi szerkezetben is lényeges változás történt, hiszen idén márciusban a BDPST Capital Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt. megvásárlásáról. De mi változik ezáltal?

Olyan tekintetben semmi nem változott a Diófánál, hogy az alapkezelő a befektetési döntéseit a továbbiakban is meghatározott befektetési politikák alapján, az elérhető hozam és a potenciális kockázatok professzionális értékelését követően hozza meg. Így az új tulajdonos, a BDPST Capital Zrt. jelenléte nincs közvetlen hatással a Diófa Alapkezelő napi tevékenységére, ügyfélkiszolgálására, valamint meglévő szerződéses viszonyaira. Az alapkezelőt továbbra is egy független, egyedülálló hazai és regionális piaci tapasztalatokkal rendelkező szakmai menedzsment vezeti, mely minden esetben az ügyfelek érdekeit helyezi előtérbe. Az elmúlt évben elindított változások megtartása mellett szeretnénk szakmailag tovább erősödni. Az igazgatósági tagokkal való közös munka folytatása ebben nagy szerepet tölt be és biztosítja a kontinuitást a cég életében.

Ugyanakkor a változás egyúttal új lehetőségeket is megnyit előttünk, hiszen a BDPST Capital Zrt. a Gránit Bankban is többségi tulajdonrésszel rendelkezik, amely új szinergiákat nyit meg mindkét fél előtt a termékportfoliónk, illetve az értékesítési csatornáinkat illetően egyaránt.

A cél egyértelmű, még többféle befektetési terméket kívánunk elérhetővé tenni, minél magasabb hozamok mellett az ügyfeleinknek.

Milyen típusú együttműködés várható a Diófa Alapkezelő és a Gránit Bank között? Az alapkezelést és a prémium vagyonkezelést is érinteni fogja?

A két pénzügyi szolgáltató tevékenységét összevetve adja magát, hogy az alapkezelés és a prémium vagyonkezelés területén kihasználjuk az együttműködési lehetőségeket. Emellett aligha meglepő, ha azt mondom, hogy intenzíven vizsgáljuk, milyen addicionális értékesítési csatornákat kínálhat a Gránit Bank a Diófa Alapkezelő számára és azon dolgozunk, hogy még az idei évben pozitív hírekkel lephessük meg a piacot.

Nagy Márton szerint idén Magyarországon 10% körüli inflációt fogunk látni éves átlagban. Látszik-e a magas inflációnak bármilyen hozadéka az ingatlanalapok teljesítményére nézve?

A 10 százalék feletti, vágtató infláció kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné teszi az üzleti folyamatokat, miközben minden oldalon amortizálja az elérhető marzsokat. Az ilyen kihívásokkal teli időkben, amikor bizonytalan a befektetési környezet, különösen fontossá válnak az olyan belső értékkel rendelkező eszközök és befektetési termékek, amelyek szélsőségesen kiszámíthatatlan környezetben is jól tudnak teljesíteni. Az ingatlanalapok például hosszabb távú hozamaikat tekintve inflációálló terméknek számítanak, ezáltal előnyben lehetnek más befektetési típusokhoz képest. Ennek egyik oka, hogy a bérleti szerződések inflációhoz kötöttek, tehát a fő bevételi forrás inflációkövető. Az ingatlanpiac emellett euróalapon működik, ami jelenleg fokozatos értéknövekedésre ad lehetőséget.

A befektetési alapokban kezelt vagyon az alapkezelőnél 77%-ban egyetlen alaphoz, az MPT Ingatlanhoz köthető (310 milliárdból 240). A továbbiakban is megtartanák ezt a magas ingatlankitettséget vagy vannak már tervek a befektetési portfólió átalakítására?

Az említett alap Magyarország 3. legnagyobb lakossági ingatlanalapja, ami több tízezer kisbefektető bizalmát nyerte már el diverzifikált ingatlanportfólióval és versenyképes teljesítményével. A Portfolio.hu által készített, a május első napjaiban publikált elemzésből kiderül, hogy a jelenlegi túlfűtött, turbulens gazdasági környezetben a legnagyobb lakossági alapok közül a Magyar Posta Takarék Ingatlan A sorozata teljesített a legjobban. Az 1 éves visszatekintő hozam május végén 6,6% volt az említett sorozatnál, megelőzve ezzel versenytársait. Nem véletlen, hogy az idei Privátbankár Klasszis díjátadóján pedig a Legjobb Ingatlan Alap kategóriában nyert első helyezést az MPT Ingatlan Alap A Sorozata. Mindez azt igazolja számunkra, hogy jó irányt jelöl ki az alap.

Továbbá a Diófa Alapkezelőnél érhető el a hazai piacon az egyik legszélesebb ingatlan alapú befektetési termékkínálat. Ez azért is fontos, mert megfelelő szakértelem megléte esetén az ingatlanalapok a jelenlegi bizonytalan, a tőkepiac működésére negatívan ható külső piaci viszonyok között is képesek stabil és kiszámítható hozamot generálni a befektetőknek.

Eddig az alapkezelői szakmának a MÁP+ 5%-os éves hozamával kellett felvennie a versenyt, most azonban egyre több befektető választja az inflációkövető prémium állampapírt. Jelenthet-e komolyabb „veszélyt” a hazai befektetési alapok keresletére nézve a PMÁP?

Már elég korán észleltük az inflációs veszély növekedését, és időben átsúlyoztuk az általunk kezelt portfóliók állampapír befektetéseit a korábbi fix kamatozású eszközökből az inflációt követő prémium magyar állampapírokra. Az is többször előfordul, hogy a korábbi PMÁP sorozatokat cseréljük le újabbakra, ha ennek van racionális oka.

Emelkedő hozam környezetben, elszálló infláció mellett nem tehetünk mást, mint az emelkedést lekövető változó kamatozású, esetünkben inflációhoz kötött állampapírt választunk.

Mi a Diófa Alapkezelőnél évek óta rendelkezünk olyan befektetési alapokkal (jellemzően a zártkörű, tőkeáttételes ingatlanalapokra gondolok), amelyek esetében nem ritka a kétszámjegyű éves hozam. Ezek a termékek ráadásul az indexált bérleti díjas szerződéseknek köszönhetően egy emelkedő inflációs környezetben még a korábbiaknál is magasabb hozamot érhetnek el. Fontos ugyanakkor kiemelni: ezeket az alapokat magánbefektetők sehol sem tudják közvetlenül megvásárolni, a tőkeáttételes ingatlanalapok szinte kivétel nélkül nagy intézményi ügyfelek részére lettek eredetileg kibocsátva. Kivételt ez alól a Diófa Alapkezelő Prémium Vagyonkezelési Üzletága jelent, a szolgáltatást választó befektetők ugyanis részesülhetnek a prémium termékek magasabb hozampotenciáljából.

Összességében elmondható, hogy egy emelkedő inflációs környezetben a befektetési eszközöknek is olyanoknak kell lennie, amelyek növekvő infláció esetén növekvő hozamokat produkálnak, hiszen így lehetőség van arra, hogy a vagyon reálértékének megőrzése mellett a befektetőink reál értelemben vett hozamot is tudjanak realizálni.

Ezek szerint akár a PMÁP-pal is fel tudják venni a versenyt?

Igaz ugyan, hogy a legújabb PMÁP kamatozása jelenleg 6,6%, azonban, ha valaki például egy év múlva ki akar majd szállni ebből a befektetésből, akkor a nettó eladási ár nem 100% lesz, jellemzően 99%-os nettó áron fogják tőle megvásárolni. Így a kupon hozama hozzávetőlegesen 5,6% lesz.

Amennyiben az ügyfél meg is tartja a kötvényeket lejáratig (5 évre), akkor már valóban 100%-os nettó áron tudja majd a befektetését kifuttatni, de azt, hogy egy év múlva hogyan fog kamatozni a kötvény – mivel mindig az előző évi inflációhoz kötött –, már nem tudjuk. Nem kizárt, hogy jövőre, mondjuk év közepétől ez az új PMÁP kamat már 10% felett lesz, de a további évek kamatozását nem tudhatjuk, mint ahogy arra is csak várakozásaink lehetnek, hogy az infláció fennmarad-e a mostani magas szinteken, vagy valamikor újra „délnek veszi-e” az irányt.

A fentiek miatt nem teljesen jogos azt mondani, hogy a 6,6%-os hozamot nyugodtan tekinthetjük benchmarknak az idei évre. Ezzel együtt a fentebb több helyen is megemlített diófás ingatlanalapok még ezzel a 6,6%-kal szemben is elég versenyképesnek tűnnek.

Melyek azok a befektetések, amelyek szintén szóba jöhetnek, ha inflációvédelemről van szó?

Habár a részvénypiacok az év eleje óta nagyon nehéz időszakot éltek meg az emelkedő kamatkörnyezetnek és a növekvő inflációnak köszönhetően, mégis azt mondom, hogy érdemes lehet a következő hónapokban erre a szegmensre is figyelmet fordítani. Az év eleje óta tartó részvénypiaci esés hatására több, korábban túlértékeltnek tartott szektor árazása normalizálódott. Bár az infláció emelkedésének végét még nem látni, várhatóan ez időben már nincsen annyira messze, és a piac is már nagymértékben beárazhatta az amerikai jegybank szigorítási ciklusát. Ennek fényében a következő hónapokban már kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor a legkisebb jó hírre is emelkedéssel tud reagálni a piac.

Ennek ellenére továbbra is rendkívül körültekintően kell állni a részvénybefektetésekhez, és kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő szektor kiválasztására. A mezőgazdasági, az energetikai vállalatok például a jelenlegi gazdasági környezetben is képesek lehetnek profitálni, míg a sokáig legyőzhetetlennek hitt techcégek esetében a további esés sem kizárható. Fontos emellett kiemelni, hogy a jegybanki kamatemelés mellett az egyik legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e a nagy gazdaságoknak elkerülni a recessziót. Amíg erre a kérdésre nem kapunk megnyugtató válaszokat, addig elhamarkodott lenne tartós, trendszerű emelkedésre várni.

Ebben a kihívásokkal teli, bizonytalan makrokörnyezetben szakemberekre bízni a vagyont jelenleg kulcsfontosságú stratégiai döntés, talán fontosabb, mint valaha. Az alapkezelők olyan szolgáltatásokat és befektetési eszközöket kínálhatnak ügyfeleiknek, melyek válságállóak, tudnak alkalmazkodni a turbulens makrokörnyezeti hatásokhoz, nem utolsó sorban pedig megbízhatóak. Tulajdonképpen ehhez kínálunk mi is széleskörű tapasztalatokat és referenciákat, valamint egy kiváló szakmai gárdát.

Hogyan tovább, merre mehet a piac? Mekkora teret nyerhet például az ESG-szemlélet alkalmazása az ingatlanalapok területén?

Nem férhet kétség hozzá, hogy az ESG-szemlélet megkerülhetetlen tényezővé válik a szektorban. Igaz, az intézményi befektetők részéről az érdeklődés ma még korlátos, egyelőre a proaktívabb szereplők kivárnak, vagy tesztelik, miként fordítható ez le a mindennapok üzleti működésének szintjére. A lakosság számára is egyre fontosabb ez a téma, ugyanakkor a felmérések azt mutatják, hogy a lakosok befektetési döntéseibe még nem épült be szervesen az ESG-szempontok mérlegelése.

Az ESG-szemlélet integrálása persze jelentős ráfordítást követel, elég a tanácsadói költségekre, riportingokra, illetve az ezzel együtt járó humánerő-ráfordításra gondolni. A jövő iránya azonban ez, számunkra is kiemelten fontos a fenntarthatóság témaköre. Intenzív gondolkodás és termékfejlesztés zajlik annak érdekében, hogy mindez az ügyfelek által elérhető szolgáltatásokba is mielőbb testet öltsön, a fenntarthatósági és üzleti szempontok egyfajta optimális kombinációját kínálva.

Címlapkép: Diófa Alapkezelő