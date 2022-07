Sok profi befektető elvérzett idén - Nem volt könnyű pénzt keresni ezekkel a magyar alapokkal

Árgyelán Ágnes 2022. július 08. 06:30

Nem volt könnyű pénzt csinálniuk az idei első félévben az abszolút hozamú alapoknak, és a többségnek nem is sikerült. A részvénypiacok visszaesése, a geopolitikai feszültségek, az inflációs nyomás és a recessziós félelmek a hazai profik által kezelt alapok teljesítményére is rányomták a bélyegüket. Ezek után nem meglepő, hogy a legjobb féléves hozamok 4%-tól indultak. A legnagyobb abszolút hozamú alap most is az OTP Supra, de tovább csökkent a kezelt vagyona, igaz, hozamban már javulást mutatnak a számok. A legjobban teljesítő alap pedig az lett, amelyik a kötvényhozamok emelkedésére fogadott.