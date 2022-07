Durva hozamemelkedés közepette támadt fel egy rég elfeledett befektetés Magyarországon

Lassan 10 éves csúcs közelébe érnek a magyar kötvényhozamok, amelyeknek az infláció és a kamatemelések mellett a gyenge forint sem tesz jót. Tavalyhoz hasonlóan tehát idén sincsenek kedvezőbb helyzetben a magyar kötvényalapok, különösen a hosszú futamidejűeknek nehéz a hozamszerzés. Köszönik szépen, jól vannak viszont a pénzpiaci alapok, amelyeket az elmúlt évek nulla körüli hozamsivatagából kezdenek most újra magukhoz térni.

Lassan 10 éves csúcson a magyar kötvényhozamok

Idén is folytatódik a tavaly látott kötvénypiaci hozamemelkedés. Bár idén a részvénypiacok is gyengén teljesítenek és a recessziós félelmek is megnőttek, az infláció szinte mindenhol az egekben van, a jegybankok pedig kénytelenek kamatemeléssel válaszolni az elszálló árakra. Ha mindez nem lenne elég, itthon a forintgyengülés is hozzájárul a kötvénypiaci hozamok emelkedéséhez, ahol lassan tízéves csúcsról beszélhetünk, hiszen utoljára 2012-ben láttunk ilyen magas referenciaértékeket.

Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb futamidejű egy kötvényalap, annál rosszabb neki a kamatemelések, infláció és forintgyengülés nyomában érkező kötvénypiaci hozamemelkedés. Bár hosszú távon jók az emelkedő hozamok, rövid távon nem biztos, hogy jól tud kijönni ebből egy hosszú kötvényalap, hacsak nem tud jókor beszállni a folyamatba (az emelkedő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok csökkenését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára negatív hatással van, mindez ugyanakkor az alap átlagidejétől is függ).

A befektetési alapok éves összefoglalói közül eddig az alábbiak jelentek meg a Portfolio-n:

A kihívásokkal teli elmúlt hat hónap meglátszott a magyar kötvényalapok teljesítményén is, így leginkább csak visszafogott hozamokkal találkozhatunk.

A legjobb féléves hozamot a forintos, lakossági sorozatok között CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja érte el 3%-os hozamával, az alap egy év alatt már 10% felett tudott hozni.

A második a sorban a CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja 2,8%-os féléves hozammal, a harmadik helyen pedig az Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozata végzett 2,6%-kal.

Az alábbi lista jól mutatja, hogy elsősorban a szabad és rövid futamidejű kötvényalapok körében lehetett bármilyen hozamról is beszélni idén eddig:

A pénzpiaci alapok közül csupán két forintos, lakossági sorozat maradt, ezek hat hónapos hozama viszont sok esetben veri már a fenti listán szereplő kötvényalapokét, ami egyértelműen az általános kamatszint emelkedésének tudható be.

Ahogy azt pedig sejteni lehetett, a legrosszabb féléves hozamokat a forintos, lakossági sorozatok közül leginkább a hosszú kötvényalapok produkálták, ezek között sok a magyar állampapír piacra befektető alap. A listán kiemelkedik negatív értelemben az Aegon Feltörekvő Európa alapjának B sorozata, amely több mint 35%-ot esett idén.

Beszédes adat az is, hogy a vizsgált 58 forintos sorozatból mindössze 18 zárta pozitív hozammal az elmúlt félévet.

Összességében három fontos tényezőt lehet említeni, ami segíthet a hosszú kötvényalapok rossz szériáját megfordítani:

Az infláció tetőzése, illetve az arra utaló első jelek lesznek a legfontosabbak a hosszú kötvények számára. Ebben természetesen kulcsszerepet játszik a háború alakulása és a globális árupiaci termékek árfolyamának változásai is.

lesznek a legfontosabbak a hosszú kötvények számára. Ebben természetesen kulcsszerepet játszik a háború alakulása és a globális árupiaci termékek árfolyamának változásai is. Ezzel szorosan összefüggő feltétel lenne a jegybanki kamatemeléseknek a vége vagy annak a közeledése, mivel ilyenkor szoktak elkezdeni jól teljesíteni a hosszú kötvények. A nagy kérdés tehát az, hogy mikor tetőzhetnek az irányadó kamatok Amerikában, Európában, illetve a régiós országokban.

mivel ilyenkor szoktak elkezdeni jól teljesíteni a hosszú kötvények. A nagy kérdés tehát az, hogy mikor tetőzhetnek az irányadó kamatok Amerikában, Európában, illetve a régiós országokban. Harmadik tényező a világgazdasági recesszió kérdése és annak időzítése. A stagflációs időszak (emelkedő infláció, lassuló növekedés) a kötvénybefektetéseknek sem jó. Ezt azonban már a recessziós időszak követi, amiben a növekedés érdemben esik, és ez az inflációt is visszafogja, ilyen környezetben pedig az állampapírok is jól teljesítenek.

Ezermilliárd felett a legnagyobb kötvényalapok vagyona

Bár kihívásokkal teli időszak volt az idei eddigi év is, ez nem nagyon látszik meg a legnagyobb kötvényalapok kezelt vagyonán: a 10 legnagyobb alap által kezelt vagyon fél év alatt 5,6%-kal, egy év alatt pedig 15,6%-kal bővült.

A legnagyobb kötvényalap továbbra is az OTP Optima rövid kötvényalap , amely június végével bezárólag 260 milliárd forintos vagyont kezelt.

, amely június végével bezárólag 260 milliárd forintos vagyont kezelt. A második helyen a CIB Start Tőkevédett Alap áll 194,3 milliárd forinttal,

áll 194,3 milliárd forinttal, a harmadik helyre pedig a K&H Kötvény Alap fért fel 148,5 milliárd forinttal.

Féléves időtávon tehát a dobogós alapok mindegyike vesztett vagyonából, különösen az Optima, ahol 15% körüli volt a visszaesés.

A legnagyobb kötvényalapok között több olyan is volt, ahol nőtt a kezelt vagyon, kiemelkedik az Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap és az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény alap, mindkettő 100% feletti vagyonbővüléssel.

A megmaradt pénzpiaci alapok közül az elmúlt fél évben mindegyik tudta növelni vagyonát, különösen az OTP Prémium Pénzpiaci alapja, amely közel hatszorozta kezelt vagyonát hat hónap alatt. Az OTP Alapkezelő legutóbbi sajtóeseményén volt szó arról, hogy a társaság igyekszik a pénzpiaci és rövid kötvényalapok értékesítését felpörgetni, ami úgy látszik, jól halad.

A legtöbb pénzt a megmaradó alapok között így tehát az OTP alapja kezeli közel 25 milliárddal, ezt követi az Aegon Pénzpiaci alap több mint 11 milliárddal, majd az Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap 11 milliárddal. A K&H Dollár Pénzpiaci alapja 7,3 milliárdos vagyonnal bír.

A kötvényalapok és pénzpiaci alapok teljesítményét a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon.

Három éves időtávon a forintos, lakossági sorozatok közül messze a legjobb Sharpe-mutatót a CIB Start Tőkevédett Részalap produkálta, ezt követte a Budapest Befektetési Kártya, majd a Budapest Bonitas alap.

A vizsgált forintos, lakossági 57 sorozatból csupán 26 alapnak lett pozitív a Sharpe-mutatója, a hosszú kötvények szinte mind a negatív tartományban végeztek.

A lakossági kötvény- és pénzpiaci alapok teljesítményének teljes listáját pedig az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Lakossági kötvény- és pénzpiaci alapok teljesítménye ABC sorrendben (saját devizanemben) Alapok Kategória Devizanem Féléves hozam 1 éves hozam 3 éves hozam Accorde USD Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény USD -2,6% -3,1% -0,2% AEGON Belföldi Kötvény Alap Hosszú kötvény HUF -15,4% -23,4% -8,3% Aegon BondMaxx A A sorozat Szabad futamidejű HUF -14,3% -16,0% -4,8% Aegon BondMaxx C C sorozat Szabad futamidejű CZK -14,3% -16,3% -5,0% Aegon BondMaxx E E sorozat Szabad futamidejű EUR -15,8% - - Aegon BondMaxx P P sorozat Szabad futamidejű PLN -14,8% -16,8% -5,0% Aegon BondMaxx Pi Pi sorozat Szabad futamidejű PLN -14,6% - - Aegon BondMaxx R R sorozat Szabad futamidejű HUF 0,0% 0,0% 0,4% Aegon BondMaxx U U sorozat Szabad futamidejű USD -16,0% - - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap A Szabad futamidejű EUR -35,4% -38,2% -13,1% Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap B Szabad futamidejű HUF -35,1% -37,6% - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap PI Szabad futamidejű PLN -33,5% -35,9% - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap P Szabad futamidejű PLN -33,6% -36,2% - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap R Szabad futamidejű HUF -28,2% -30,3% - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap U Szabad futamidejű USD -32,4% -35,1% - AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvény HUF -11,0% -16,2% -3,8% AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvény PLN -15,6% -23,0% -7,1% AEGON Lengyel Pénzpiaci Kötvény Alap A Egyéb pénzpiaci PLN 0,6% 0,0% -0,1% AEGON Nemzetközi Kötvény Szabad futamidejű HUF 1,8% 9,0% 4,9% AEGON Pénzpiaci Alap Egyéb pénzpiaci HUF 1,7% 1,8% 0,5% Allianz Kötvény Hosszú kötvény HUF -12,9% -20,1% -6,6% Allianz Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF -3,0% -5,6% -1,7% Amundi Magyar Kötvény A A sorozat Hosszú kötvény HUF -11,0% -16,8% -5,3% Amundi Óvatos Kötvény Alap A A Sorozat Rövid kötvény HUF 2,6% 2,6% 0,8% Amundi Óvatos Kötvény Alap C C Sorozat Rövid kötvény HUF 2,8% 2,9% 1,1% Amundi Rugalmas Kötvény A sorozat Szabad futamidejű HUF -3,6% -6,5% - Amundi Rugalmas Kötvény Z sorozat Szabad futamidejű HUF -3,0% -5,3% - BFM Konzervativni Kötvény Alap Rövid kötvény CZK -7,8% -8,5% -1,8% BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Szabad futamidejű HUF 0,0% 4,1% 3,4% BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény CZK Szabad futamidejű CZK -7,4% -10,5% -4,4% BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény USD Szabad futamidejű USD -14,2% -18,4% -6,1% Budapest Állampapír A sorozat A sorozat Rövid kötvény HUF -2,5% -4,2% -0,6% Budapest Befektetési Kártya Alap Rövid kötvény HUF 1,8% 2,2% 1,0% Budapest Bonitas Alap Rövid kötvény HUF 1,9% 2,3% 1,1% Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvény USD -11,0% -11,6% -2,0% Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUF Rövid kötvény HUF -9,7% - - Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E E sorozat Rövid kötvény EUR -8,3% -9,3% -3,2% Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF Rövid kötvény HUF -1,5% 2,4% 3,6% Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I Sorozat Rövid kötvény EUR -8,0% -8,7% -2,6% Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény EUR Szabad futamidejű EUR -8,5% -6,5% - Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény HUF Szabad futamidejű HUF -1,7% 5,5% - Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény USD Szabad futamidejű USD -15,7% -17,4% - Budapest High Yield Vállalati Kötvény HUF Szabad futamidejű HUF -14,9% -16,2% -5,0% Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvény HUF 0,0% -6,7% -1,9% Budapest Kötvény A sorozat A sorozat Hosszú kötvény HUF -11,6% -17,8% -6,0% CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap Rövid kötvény USD 0,2% 0,2% 0,8% CIB Euró Start Tőkevédett Részalap Rövid kötvény EUR 0,1% 0,0% 0,3% CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja Szabad futamidejű HUF 3,0% 10,3% 4,2% CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja Szabad futamidejű HUF 2,8% 9,5% 5,0% CIB Kincsem Hosszú kötvény HUF -12,6% -19,5% -6,8% CIB Start 2 Részalap Rövid kötvény HUF 0,6% 0,5% 0,9% CIB Start Tőkevédett Részalap Rövid kötvény HUF 1,5% 1,9% 0,9% Diófa Optimus I. Alap ?A? Sorozat Szabad futamidejű HUF 1,1% 0,1% 2,2% Diófa Optimus II. Alap ?A? Sorozat Szabad futamidejű HUF -4,8% -3,9% 2,9% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Szabad futamidejű HUF -7,3% -7,4% -0,3% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D Szabad futamidejű HUF -6,9% -6,7% 0,6% Erste Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Alap Szabad futamidejű USD -5,6% -5,6% -0,9% Erste Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Alap D Szabad futamidejű USD -5,3% -5,1% -0,4% Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvény HUF -10,4% -10,8% -1,5% Erste Euró Abszolút Hozamú Kötvény Alap Szabad futamidejű EUR -6,9% - - Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Alap Rövid kötvény HUF -2,5% -2,5% 0,3% Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap Rövid kötvény HUF 2,2% 2,5% 1,0% Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap Rövid kötvény USD -0,5% -0,7% 0,2% Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap Rövid kötvény EUR -0,4% -0,8% -0,6% Erste XL Kötvény Hosszú kötvény HUF -15,8% -23,7% -8,3% Erste XL Kötvény Alap D Sorozat D sorozat Hosszú kötvény HUF -15,5% -23,1% -8,0% Generali Hazai Kötvény A A sorozat Hosszú kötvény HUF -13,0% -19,7% -6,5% Generali Hazai Kötvény B B sorozat Hosszú kötvény HUF -12,8% -19,3% -6,1% Generali Rövid Kötvény Alap A A sorozat Rövid kötvény HUF -1,9% -3,4% -0,9% Generali Rövid Kötvény Alap B B sorozat Rövid kötvény HUF -1,7% -3,0% -0,4% HOLD Kötvény Alap Hosszú kötvény HUF -14,3% -21,3% -6,9% HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap Rövid kötvény HUF -1,9% -3,5% -0,9% K&H állampapír alap Rövid kötvény HUF 0,8% 0,0% 0,4% K&H Aranykosár Rövid kötvény HUF -2,7% -5,1% -1,0% K&H dollár pénzpiaci alap normál sorozatú Likviditási USD -0,1% -0,3% 0,1% K&H Kötvény Hosszú kötvény HUF -12,0% -18,5% -6,3% MKB Adaptív Dollár Alap Szabad futamidejű USD -12,5% -16,6% -1,1% MKB Adaptív Euró Alap Szabad futamidejű EUR -13,1% -17,1% -2,6% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap Szabad futamidejű HUF -11,7% -14,2% -0,4% MKB Állampapír Hosszú kötvény HUF -16,1% -23,3% -8,1% MKB Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény USD -2,4% -3,1% -0,1% MKB Euro Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény EUR -3,3% -3,6% -0,9% MKB Forint Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF 1,4% 1,8% 1,0% MKB Prémium Vállalati Kötvény Alap Szabad futamidejű HUF 0,5% 2,3% 2,4% MPT Hosszú Kötvény Alap Hosszú kötvény HUF -14,4% -22,0% -7,6% OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény USD -1,2% -1,3% 0,0% OTP EMEA Alap Szabad futamidejű HUF -2,0% -3,7% 0,4% OTP Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény EUR -2,2% -2,6% -1,3% OTP Maxima A sorozat A sorozat Hosszú kötvény HUF -16,0% -21,2% -6,8% OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvény USD -7,6% -9,4% - OTP Optima A sorozat A sorozat Rövid kötvény HUF -1,3% -1,6% 0,0% OTP Prémium Pénzpiaci Alap Egyéb pénzpiaci HUF 1,5% 1,7% 0,7% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF 1,2% 1,2% 0,5% Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény EUR -2,0% -2,2% -0,5% Raiffeisen Kamat Prémium Rövid kötvény HUF 0,6% 0,1% 0,4% Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat A sorozat Hosszú kötvény HUF -11,1% -16,7% -6,1% Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat B sorozat Hosszú kötvény HUF -11,1% -16,7% -6,1% Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A Hosszú kötvény HUF -2,2% 4,4% 3,1% Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja E Hosszú kötvény EUR -8,6% -7,3% -3,7% Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F Hosszú kötvény EUR -8,6% -7,3% -3,7% Takarék Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény HUF -1,2% -4,0% -1,5% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

Címlapkép: Getty Images