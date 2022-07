Ha ez így megy tovább, visszatérhet a magyarok ingatlanmániája

Pár éve még irdatlan összegeket raktak a magyarok ingatlanalapokba, mostanra azonban a legnagyobb ingatlanalapok vagyona nem tud érdemi növekedést felmutatni, aminek elsődleges oka egy szabályozó oldali - és tegyük hozzá, érthető - beavatkozás. Pedig a hozamok meggyőzőek, az első félévben sok esetben többet lehetett keresni egy ingatlanalappal, mint egy részvénnyel. Könnyen lehet, hogy hamarosan ismét jelentősebb tőkebeáramlás jöhet a kategóriában, mivel a 180 napos sorozatok is egyre meggyőzőbb hozamokat mutatnak fel.

Többet lehetett ingatlannal keresni, mint részvénnyel

Az alábbi ábra is bizonyítja, hogy indokolt volt ingatlanalapban tartani a pénzt, és nem csak annak, aki biztonságosabb és a tőkepiacoknál kevésbé kockázatos befektetést keresett. Nem elég, hogy az ingatlanalapok sokkal kisebb árfolyamingadozást mutattak az utóbbi évben, mint a kockázatosabb befektetések, de az elmúlt fél évben sok esetben még a hazai részvényalapoknál is többet hoztak. Az ingatlanalapok jobb teljesítményéhez hozzájárult a megemelkedett inflációs környezet, de az egyes alapok esetében nagyban befolyásolja a hozamokat a portfólióban szereplő ingatlanok értéknövekedése, illetve a befolyó bérleti díjak is.

A legjobban teljesítő lakossági, forintos ingatlanalap az idei első féléves hozamok alapján a Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozata lett 8%-os hozammal, a sorozat az elmúlt 1-3 évben igen látványos, éves szinten 11-15% körüli teljesítményt ért el.

A második a listán szintén szép hozammal az OTP Prime Alap 6,4%-kal, a harmadik pedig az Erste Ingatlan Alap T sorozata 3,6%-os féléves hozammal. (Egy alap esetében csak egy sorozatot tüntettünk most fel, a minden sorozat hozamát tartalmazó lista a cikk végén látható.)

Egyre több szolgáltatónál lehet megtalálni a 180 napos sorozatokat, amelyek szintén meggyőző, 3-5% közötti féléves hozamokat tudnak felmutatni. Ez esetben a hosszabb visszaváltási idő teret ad a nagyobb ingatlansúly kialakítására is a portfólión belül, ami magasabb hozamszinteket is eredményezhet hosszabb távon.

2019. május 15-tel kell megfelelni az MNB ingatlanalapokra vonatkozó ajánlásának, amelynek lényege, hogy az újonnan kibocsátott ingatlanalapok és sorozatok esetében T+180 napra nőtt a visszaváltási idő, szemben a piacon korábban bevett T+3 munkanapos gyakorlattal. Ez azt jelenti, hogy aki ingatlanalapot vesz és azt később visszaváltaná, 6 hónapot kell, hogy várjon a pénzére. A meglévő alapok és sorozatok forgalmazása továbbra is lehetséges, azzal a kikötéssel, hogy az alapkezelőknek forgalmazási maximumot kell meghatározniuk minden olyan meglévő ingatlanalapjukra és sorozatukra, ahol a visszaváltási idő nem haladja meg a T+180 napot (gyakorlatilag tehát minden eddigi alapra).

Ahogy az alábbi lista is mutatja, mindegyik lakossági, forintos sorozat hozama pozitív lett az év első felében:

Az Erste ingatlanalapja a legnagyobb

A legnagyobb alapok között idén is

az Erste Ingatlan alapja volt a legnagyobb Magyarországon, több mint 560 milliárd forintos kezelt vagyona szerény növekedést mutat fél éves időtávon.

A második a listán az OTP Ingatlan alap lett 405 milliárddal, majd a Diófa Alapkezelő által kezelt MPT Ingatlan következett 243 milliárddal.

A három legnagyobb alap közül mindegyik tudta növelni vagyonát június végével bezárólag, arányaiban a legtöbbet az MPT Ingatlan alap tudott növekedni.

A 10 legnagyobb ingatlanalap összesen több mint 1700 milliárd forintot kezelt június végén, ami mintegy 3%-os féléves, és közel 5%-os éves vagyongyarapodást jelent.

A listán szereplő alapok közül arányaiban idén eddig a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Alap növelte legnagyobb mértékben vagyonát, de a Torony Ingatlan is 10% feletti vagyonnövekedést produkált.

A számok ugyanakkor azt mutatják, hogy a korábbi jelentős vagyonbeáramlások kora véget ért az ingatlanalapoknál, érdemi friss tőke már nem érkezett ebbe a kategóriába. Mindez persze nem is annyira meglepő, hiszen az eddig keresett sorozatok az MNB-ajánlás miatt már nem tudnak érdemi tőkét gyűjteni, a 180 napos sorozatok pedig a hosszú lekötési időszak miatt kevésbé vonzóak. Ez utóbbi persze változhat, ha a 180 napos sorozatok vonzó hozamokat tudnak majd felmutatni a befektetőknek.

Május végével bezárólag 23 milliárdos mínuszban volt az ingatlanalapok nettó értékesítése. Ettől függetlenül a kategória ismét kivívta magának a legnagyobb vagyont kezelő kategória címét Magyarországon, miután a vegyes alapoknak a kedvezőtlen piaci helyzet miatt nagyobbat esett a vagyona.

Az egységnyi hozamra vetített szórásból kiszámolt pozitív, 3 éves Sharpe-mutatók listájára az összes forintos, lakossági alap felfért, méghozzá igen meggyőző értékekkel. A legelső helyet az Erste Ingatlan alap T sorozata foglalja el, 11 feletti Sharpe-mutatóval, de a többi alap igen magas értéke is azt mutatja, hogy egységnyi szórásra vetítve az ingatlanalapok szép többlethozamokat tudnak felmutatni:

A lakossági ingatlanalapok teljesítményének teljes listáját pedig az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Lakossági ingatlanalapok teljesítménye ABC szerinti sorrendben (saját devizanemben) Alapok Devizanem Fél éves hozam 1 éves hozam 3 éves hozam Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat HUF 3,2% 4,8% 2,6% Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat HUF 2,6% 4,3% 2,4% Erste Euro Ingatlan T180 sorozat EUR 1,0% 2,7% - Erste Euro Ingatlan T sorozat EUR 1,0% 2,7% 2,3% Erste Ingatlan Alap T180 sorozat HUF 3,6% - - Erste Ingatlan T sorozat HUF 3,6% 5,3% 3,8% Európa Ingatlan A sorozat HUF 3,0% 3,2% 4,9% MKB Ingatlan Alap HUF 2,2% 2,3% - MPT Ingatlan Alap A Sorozat HUF 3,5% 6,5% 5,4% OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap USD -0,6% 0,3% 1,4% OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap EUR -1,3% -0,8% 0,1% OTP Ingatlan HUF 1,7% 3,2% 2,4% OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja HUF 0,0% 1,2% 3,6% OTP PRIME Alap HUF 6,4% 9,7% 8,7% OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap EUR 1,4% 2,2% 3,8% Raiffeisen Ingatlan A180 sorozat HUF 4,5% 7,6% - Raiffeisen Ingatlan A sorozat HUF 3,8% 6,9% 6,4% Raiffeisen Ingatlan B sorozat HUF 8,0% 15,4% 11,1% Raiffeisen Ingatlan D180 sorozat EUR 1,3% 3,7% - Raiffeisen Ingatlan D sorozat EUR 1,5% 3,5% 4,7% Raiffeisen Ingatlan U180 sorozat USD 1,8% 4,6% - Raiffeisen Ingatlan U sorozat USD 1,9% 4,4% 6,1% Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja USD 0,4% 1,7% 3,6% Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja EUR 0,5% 1,9% 3,0% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

