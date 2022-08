Ritka alkalom: így kaszálhatsz most évi 10 százalékot magyar állampapírokkal

Palkó István 2022. augusztus 05. 16:58

Sokan tudják, hogy az évi 8,1%-os kamatozó babakötvény és a 6,6%-os PMÁP a két legmagasabb kamatozású (előző évi inflációt követő) lakossági állampapír. Ha pedig az idei infláció mondjuk 11% lesz, akkor a most megvásárolható babakötvény a jövő évi kamatforduló után már 14%-os, a PMÁP 12,5%-os kamattal fog futni. Az ennél „türelmetlenebb” lakossági befektetők számára jó hír, hogy már most elérhetők olyan állampapírok is, amelyeket ugyan nem kifejezetten a lakosságnak találtak ki, de már most majdnem 10%-ot hoznak, ráadásul akár fixen, hosszabb távra.