Kik finanszírozzák a magyar államot? Felborult a sorrend

A nagy júniusi devizakötvény-kibocsátás hatására a külföldi befektetők váltak ismét a magyar állampapírok legnagyobb tulajdonosaivá: kezükben van az állomány 28%-a, megelőzve a hajszállal kisebb aránnyal bíró magyar háztartásokat és a 27%-os hazai hitelintézeteket. A lakosság inkább befektetési jegyeket (+131 milliárd) és részvényeket (+51 milliárd) vásárolt nyár elején, pedig mindkettőn jelentős átértékelődési veszteséget szenvedett el (63, illetve 32 milliárd forintot). Az MNB friss értékpapír-statisztikáiból szemezgettünk.

Magyarország sikeresen bocsátott ki kötvényeket 3 milliárd dollár és 750 millió euró értékben – jelentette be június 9-én Varga Mihály pénzügyminiszer. Az MNB ma közzétett havi értékpapír-statisztikáin már látszik ennek a hatása:

a külföldi befektetők állampapír-állománya júniusban tranzakciós alapon 630 milliárd forinttal nőtt, ezzel ismét a külföld lett a legnagyobb magyar állampapír-tulajdonos

a háztartások és a hitelintézetek után. Érdekesség, hogy ezúttal a háztartások is megelőzték a hitelintézeteket, noha a magyar bankoknál és a háztartásoknál is nagyobb volt a visszaváltott állampapír-mennyiség, mint amennyit újonnan jegyeztek vagy vásároltak. A külföldi befektetők kezében volt június végén az állomány 28%-a, megelőzve a hajszállal kisebb aránnyal bíró magyar háztartásokat és a 27%-os hazai hitelintézeteket.

Sokan tudják, hogy az évi 8,1%-os kamatozó babakötvény és a 6,6%-os PMÁP a két legmagasabb kamatozású (előző évi inflációt követő) lakossági állampapír. Ha pedig az idei infláció mondjuk 11% lesz, akkor a most megvásárolható babakötvény a jövő évi kamatforduló után már 14%-os, a PMÁP 12,5%-os kamattal fog futni. Az ennél „türelmetlenebb” lakossági befektetők számára jó hír, hogy már most elérhetők olyan állampapírok is, amelyeket ugyan nem kifejezetten a lakosságnak találtak ki, de már most majdnem 10%-ot hoznak, ráadásul akár fixen, hosszabb távra. Minderről részletesebben pénteken írtunk:

Ahogy fenti ábránkon látható, a háztartások értékpapír-állományának közel kétharmada (63%)-a állampapírban van (10 198 milliárd forint), ebből a szempontból látványos visszaesést nem hoztak az elmúlt hónapok, ugyanakkor stagnálás látható. A második helyen a befektetési jegyek állnak 4766 milliárd, a harmadikon a tőzsdei részvények 1087 milliárd forinttal. Ami az állományok abszolút összegét illeti, a háztartásoknál lévő állampapírok állománya egy év alatt 5,9%-kal, a befektetési jegyeké 13,3%-kal, a tőzsdei részvényeké 22,0%-kal növekedett.

Június hónapban a befektetési jegyek és a tőzsdei részvények voltak a legnépszerűbbek a lakosság körében, ezekből 131, illetve 51 milliárd forinttal többet vásároltak a háztartások, mint amennyit eladtak. Állampapírból viszont 100 milliárd forinttal többet adtunk el, mint amennyit vásároltunk, ebben szerepe lehetett annak is, hogy a hazai lombardhitelek állománya eközben június folyamán 149 milliárd forintról 125 milliárd forintra csökkent (tavaly június végén még 280 milliárd forint volt). Egyre kevésbé (illetve egy ideje már egyáltalán nem) éri meg lombardhitelből fenntartaniuk a befektetőknek az értékpapír-állományukat (ez a privátbankoknál volt különösen elterjedt gyakorlat), hiszen ezek kamata is (jellemzően a BUBOR-hoz kötötteké) bőven 10% fölé emelkedett, miközben a két legnagyobb népszerűségű állampapír közül a MÁP+ például 5 éves átlagban 4,95%-os hozamot ad, a 6 éves PMÁP pedig jelenleg évi 6,6%-os kamatot fizet (a későbbi hozamot az elsősorban infláció befolyásolja).

Bár mint láttuk, a befektetési jegyek és a tőzsdei részvények voltak a június hónap sztárjai, már ami a háztartások befektetési döntését illeti (nyilván állampapírból súlyoztak át sokan ezekbe), ennek gyümölcseit egyelőre nem aratták le a befektetők: a pénz- és tőkepiaci környezet nem kedvezett a lakossági befektetőknek a nyár első hónapjában, így mindkettőn jelentős átértékelődési veszteséget szenvedtek el a háztartások (63, illetve 32 milliárd forintot).

