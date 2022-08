Beütött a koronavírus, sosem látott számok az óriáscégeknél

A legjelentősebb kínai technológiai óriáscégek fennállásuk óta a legrosszabb negyedévükön vannak túl, már ami a növekedés ütemét illeti. A világ második legnagyobb gazdaságában ismét erőteljesen felütötte a fejét a koronavírus-járvány, az ország a szigorú zéró-covid politikájának köszönhetően pedig jelentősen lelassult a gazdasági növekedés, ezt alaposan megsínylették az olyan nagyágyúk, mint például az Alibaba, a JD vagy a Tencent. Pontosan hogyan hatottak a sorozatos lezárások az ország gazdaságára és az óriáscégekre, és mire lehet számítani a jövőben? Mit mondanak a guruk, hogyan vélekednek a vállalatokat követő elemzők? Többek között ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.

Soha nem volt ilyen rossz negyedévük a kínai óriáscégeknek

Áprilisban, májusban és júniusban Kína legfontosabb technológiai óriáscégei, az Alibaba és a Tencent eddig példátlan dolgot tettek: zsugorodtak. Az év második negyedévében az Alibaba először jelentett éves szinten stagnáló negyedéves bevételnövekedést, egész pontosan az elmúlt három hónap forgalma 0,1 százalékkal csökkent a tavalyi év azonos negyedévéhez képest. Eközben a Tencent közösségi-médiaóriás rekordméretű forgalomcsökkenésről számolt be, egész pontosan 20 milliárd dollárral, azaz mintegy 3 százalékkal csökkent a bevétel. A JD.com, Kína második legnagyobb e-kereskedelmi vállalata pedig története leglassabb bevételnövekedését könyvelhette el.

A három óriáscég kifejezetten kedvezőtlen negyedéves jelentése már csak azért is kétségbeejtő a kínai befektetők számára, mert

ezek a vállalatok együttesen több mint 760 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkeznek.

Ami pedig a részvényárfolyamokat illeti, már idén sem teljesítenek jól a vállalatok, a komoly esés azonban még korábban, a tavalyi év elején indult be igazán (ezek okairól a későbbiekben lesz szó). A 2020 október és 2021 február között elért történelmi csúcsok óta a következőképpen alakultak a jegyzések a vállalatoknál:

Első blikkre tehát kifejezetten rossz a helyzet a vezető kínai tech-cégeknél, de pontosan miért alakultak így a mögöttünk álló hónapok, és mi várható a jövőben?

Miért lassul a kínai gazdaság, mi a helyzet a tech-szektorral?

Jelenleg még nehéz megítélni, hogy az ukrajnai háború gyengítette vagy erősítette-e Kína pozícióját a nemzetközi erőviszonyok tekintetében, bizonyos lehetőségeket és kockázatokat teremtett már a helyzet, amelyeket Peking még igyekszik felmérni és megfelelően kezelni. Befektetési szemmel nézve mindenképpen a kockázatok közé tartozik a mérgezőnek tekinthető politikai helyzet, ami veszélyezteti Kína megítélését külföldön, ugyanis Kína egyre szorosabb kapcsolatokat ápol Oroszországgal - ez befektetési szempontból kifejezetten fontos lehet, főleg az amerikai és a kínai tőzsdefelügyelet közti csörte ismeretében.

Ennél is jóval fontosabb körülmény, hogy a júniussal kezdődő negyedévben Kínában ismét megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, a kommunista ország pedig továbbra is ragaszkodik a"zéró-covid" politikához, amely szigorú intézkedéseket foglal magában,

többek között lehet itt teljes város-és kikötőlezárásokra és tömeges tesztelésekre gondolni.

Ami a három óriáscéget illeti, a következőképpen hatottak rájuk a lezárások a legfrissebb számok alapján és a vezetők szerint:

"A kiskereskedelmi forgalom áprilisban és májusban csökkent az előző évhez képest a koronavírus-megbetegedések felfutása miatt Sanghajban és más nagyvárosokban, júniusban azonban már helyreállni látszott" - mondta Daniel Zhang, az Alibaba vezérigazgatója a vállalat eredménybeszámolóján. A cég kínai logisztikai hálózatai is érintettek, a szakember elmondása szerint néhány felhőalapú számítástechnikai projekt is késett a koronavírus miatt.

vezérigazgatója a vállalat eredménybeszámolóján. A cég kínai logisztikai hálózatai is érintettek, a szakember elmondása szerint néhány felhőalapú számítástechnikai projekt is késett a koronavírus miatt. A Tencent , a WeChat üzenetküldő alkalmazás tulajdonosa és a világ egyik legnagyobb játékcége szintén megérezte a zéró-covid politika hatását. A vállalat fintech szolgáltatásainak bevétele lassabban nőtt, mint a korábbi negyedévekben, mivel kevesebben használták a WeChat Pay mobilfizetési szolgáltatást a kijárási tilalmaknak köszönhetően. A vállalat online hirdetési bevételei is meredeken csökkentek, mivel a vállalatok jelentősen visszavágták a költségvetéseiket ezen a területen.

, a WeChat üzenetküldő alkalmazás tulajdonosa és a világ egyik legnagyobb játékcége szintén megérezte a zéró-covid politika hatását. A vállalat fintech szolgáltatásainak bevétele lassabban nőtt, mint a korábbi negyedévekben, mivel kevesebben használták a WeChat Pay mobilfizetési szolgáltatást a kijárási tilalmaknak köszönhetően. A vállalat online hirdetési bevételei is meredeken csökkentek, mivel a vállalatok jelentősen visszavágták a költségvetéseiket ezen a területen. A JD az alacsony bevételnövekedés ellenére relatíve jól teljesített a második negyedévben, mivel a logisztikai ellátási lánc és a saját készletek nagy részéért ők maguk felelnek, nem külső partnerekre támaszkodnak. A lezárások miatt azonban nagy mértékben nőttek a vállalat logisztikai költségi.

Visszatérve a "nagyobb képhez", Kína gazdaságának lassulása több tényezős történet: a nemrég lezárult második negyedévben elsősorban a zéró-covid politikának volt köszönhető a visszaesés, de a tavaly év végén előtérbe került ingatlanpiaci nehézségek, a növekvő munkanélküliség és az ukrán háború hatásai is figyelembe veendő tényezők a gazdaság kilátásaival kapcsolatban. Az mindenesetre tény, hogy a második negyedévben

az elemzők által vártnál jóval kisebb mértékben, mindössze 0,4 százalékkal növekedett a kínai gazdaság.

Mindez természetesen hatással volt a fogyasztók vásárlóerejére valamint a vállalatok kiadásaira olyan területeken, mint például a reklám és a felhőalapú számítástechnika, egy szó mint száz, a technológiai szektor sem menekült meg a lefordulástól. Szektorspecifikus nehézségként hozzátehető még, hogy a kínai technológiai ágazat továbbra is sokkal szigorúbb szabályozási környezettel találja szemben magát, mint más területek - bár a szigor az elmúlt hónapokban már enyhülni látszik, és más területeken is akadnak befektetési szempontból biztató jelek.

Mielőtt azonban áttérnénk a pozitívumokra, egy, a kínai gazdaság befektetőinek szempontjából kimondottan fájó körülményre is fel kell hívni a figyelmet: a kínai gazdaságban már-már vallásosan bízó Ray Dalio hedge fundja, a Bridgewater Associates a legfrissebb negyedéves tevékenységeit szemléltető dokumentuma szerint

eladta teljes pozícióját az Alibabában, ez közel 7,5 millió részvényt jelent.

Az Alibaba volt Dalio egyik legjelentősebb pozíciója a második negyedév előtt, az egyetlen nagyobb egyedi részvénypozíciója a Procter & Gamble-ben volt. A hedge fund Alibaba-részesedését 813 millió dollárra értékelték az előző negyedév tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentumában.

Jó hírek is vannak

Az enyhülő szabályozói szigor az egyik legfontosabb körülmény, amit pozitívumként lehet felmutatni a kínai technológiai szektor esetében. A vonatkozó szervek egyre "barátibb" hozzáállása már néhány fontosabb gurunak is feltűnt, Fred Hu, az egyik legnagyobb kínai magántőke befektetőcég alapítójának véleménye szerint a szabályozással kapcsolatos megnyugtató üzenetek, az ellenálló vállalati profitok, és a rendkívül alacsonyra levert értékeltségek érdekessé tehetik az ágazatot a befektetők számára.

Ami pedig az amerikai tőzsdékről való kivezetés veszélyét illeti, ugyancsak kedvező fejleményről tudunk beszámolni: a Goldman Sachs szakértői szerint

csaknem a felére csökkent a kínai részvények amerikai tőzsdéről való kivezetésének kockázata,

miután a szabályozó hatóságok ellenőrzési megállapodásra jutottak még a múlt hét végén.

Ahogy arról többször is beszámoltunk, még 2020 végén vezették be a tengerentúlon a "Holding Foreign Companies Accountable Act" törvényt, ami lehetővé teszi az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) számára, hogy kínai vállalatokat vezessen ki az amerikai tőzsdékről, ha a cégek három egymást követő évben nem tesznek eleget a könyvvizsgálati kötelezettségeiknek - ezen "felbuzdulva" több ízben is kritizálta a tőzsdefelügyelet például az Alibabát a transzparencia kérdéskörében, de több nagyvállalat is a tőzsdefelügyelet célkeresztjébe került a mögöttünk álló hónapokban, ugyancsak elősegítve a meredek árfolyameséseket.

Legfrissebb fejleményként azonban a kínai tőzsdefelügyelet és az amerikai tőzsdei vállalatok számviteli felügyeletét felügyelő testület bejelentette, hogy a felek együttműködési megállapodást írtak alá az amerikai tőzsdén jegyzett kínai vállalatok könyvvizsgálati dokumentumainak ellenőrzéséről, a megállapodást a kínai pénzügyminisztérium is aláírta.

Ez kétségtelenül áttörés a szabályozásban

- fogalmazott a Goldman Sachs elemzőcsapata.

Összességében tehát elég vegyes a kép a kínai technológiai vállalatok megítélését illetően: a legfrissebb és példátlanul rossz negyedéves gyorsjelentések és a kedvező tőzsdefelügyeleti lépések ismeretében még az lehet érdekes kérdés, hogy vajon az elemzők mit gondolnak jelenleg a három óriáscégről?

Mit gondolnak az elemzők?

Alibaba

Mit gondolnak az elemzők? 2020 közepéig szinte alig, egyes időszakokban pedig egyáltalán nem érkezett vételi ajánláson kívül más az Alibaba részvényére, a kínai szabályozói lépések sorozata, Jack Ma rendszerellenes megnyilvánulásai és "rejtélyes eltűnése" azonban mind-mind hozzátettek ahhoz, hogy mélyrepülést produkáljon 2020 végétől kezdve a részvény, ezzel párhuzamosan az elemzői optimizmus is csökkent valamelyest. A mögöttünk álló hónapokban azonban ismét egyre magasabb a vételi ajánlások aránya elsősorban az enyhülő szabályozói környezetnek és az amerikai tőzsdéről való kivezetés veszélyének csökkenése miatt. Jelenleg 42 elemző javasolja vételre, 3 tartásra, 2 pedig eladásra a részvényt.

A bevételek várható alakulása tekintetében a 2023-as pénzügyi évben csak kisebb emelkedésre számítanak az elemzők, ezt követően azonban ismét dinamikus növekedés jöhet. A 2021-es pénzügyi évhez képest 2024-re 57,2 százalékos lehet a bevételnövekedés, nyereségesség tekintetében azonban még 2024-ben sem fogja előreláthatólag elérni a 2021-es rekordértéket a vállalat.

Ami pedig a célárak alakulását illeti, az elmúlt szűk két évben zajló és felgyorsult szakadás során több elemző is lefelé módosította a várakozását, az elemzői célárak átlaga azonban így is 57,6 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi szinthez képest, az átlagos célár 157,8 dollár.

Tencent

Mit gondolnak az elemzők? Az elmúlt bő öt évben sokáig nem érkezett eladási ajánlat a részvényre, a nagyvállalatot jelenleg összesen 55 elemző követi, akik közül 48 szakértő vételre javasolja a részvényeket, míg 5 tartási javaslat mellett 2 eladási ajánlás érkezett.

Ami pedig a bevétel-és profitalakulásokat illeti, idén szinte stagnáló bevétel mellett kevesebb mint a felére eshet az adózott eredmény, a 2024-es pénzügyi évig pedig előreláthatólag csak a 2020-as szintet tudja majd megközelíteni a vállalat.

A célárak tekintetében pedig elmondható, hogy az árfolyameséssel összhangban csökkent az átlagos várakozás a vállalat részvényeire, kifejezetten magas viszont a szórás az előrejelzések tekintetében; a legpesszimistább elemző a mostaninál jóval alacsonyabb 293 kínai jüanra várja a Tencent részvényét, míg a legmagasabb célár 575 kínai jüan. A célárak átlaga pedig 384,1 kínai jüan, ami a jelenlegi szinthez képest 35,8 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

JD

Mit gondolnak az elemzők? 2018 eleje óta egyre több elemző javasolja vételre a kormányközeli, pekingi központú JD részvényét, a nagyvállalatot összesen 38 elemző követi, akik közül 35-en vételre, 3-an tartásra javasolják a részvényt, mindössze egy eladói ajánlás mellett.

A veszteséges 2021-es év után idén ismét profitot prognosztizálnak az elemzők, bár ennek mértéke meg sem közelíti a 2020-as rekordértéket. Az ezt követő években azonban a bevétel meredek emelkedése mellett a profit is növekedni fog a vállalatnál az elemzők szerint, a 2024-es pénzügyi évben az ideihez képest több mint 380 százalékos ugrást várnak a szakértők.

Ami pedig a célárak alakulását illeti, a három óriáscég közül a JD az egyetlen, ahol emelkedni tudott a célárak átlaga az elmúlt hónapokban - az átlag jelenleg 85,4 dollár, ami a mostani szinthez képest 33,1 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Címlapkép: Getty Images