Jön a 11%-os bónusz állampapír – Megéri beszállni?

Sok mindent nem tudunk még a tegnap bejelentett új lakossági állampapírról, de azt igen, hogy lényegében a már régóta nem értékesített Bónusz Magyar Állampapírt akarják új köntösbe csomagolni. Ha helytállóak a kormány számai az induló 11%-ról, akkor a 3 éves papír kamatprémiuma (bónusza) maximum 0,75-1 százalépont lehet becslésünk szerint. Mostani cikkünkben összeszedtük, milyen szempontokat érdemes mérlegelni, mielőtt valaki lekötné a 3 éves BMÁP-ban a pénzét.

Először Gulyás Gergely jelentette be a tegnapi Kormányinfón, hogy jön az új lakossági állampapír, amely 11%-os induló kamattal bír, később az ÁKK közleménye már felfedte, hogy lényegében a 2019-ben leállított értékesítésű Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) „éled újjá”, annak is a 3 éves változata. Ez ellentmond a Portfolio korábbi értesülésének, amely fix kamatozású állampapír bevezetésének előkészítéséről szólt.

Sok részlet továbbra sem világos az új állampapír kapcsán, azok majd a szeptember vége felé elérhetővé váló ismertetőkből derülnek ki, de addig is induljunk ki az eddig ismert BMÁP sorozatokból és nézzük meg, mire számíthatunk.

Mit tudott a régi bónusz állampapír?

A Bónusz Magyar Állampapír értékesítését még 2019-ben, a MÁP+ megjelenése előtt zárták le, akkor az ÁKK az elenyésző keresletre hivatkozva hozta meg a döntést (ugyanekkor állt le a Féléves Kincstárjegy, a KTJ Plusz, és a Kétéves Magyar Állampapír forgalmazása is).

Korábban a bónusz állampapírt 4, 6 és 10 éves futamidőre bocsátották ki, a kamatbázist minden esetben a kamatmeghatározás előtti utolsó négy, 12 hónapos DKJ aukciókon kialakult átlaghozama adta (évente változott a kamatbázis), ehhez jött hozzá futamidőtől függően 2,5-3%-os prémium.

Úgy tudjuk, most is számíthatnak majd a befektetők a DKJ-átlaghozamon túl valamilyen bónuszra, de nem valószínű, hogy ez túl magas lesz, már csak azért sem, mivel az új, 3 éves BMÁP futamideje is rövidebb, mint az elődjeié volt.

Azt, hogy mennyire lesz vonzó a régi-új konstrukció, nagyban függ attól, hogy milyen magas szinten lesz a kamatbázis. Ahogy írtuk, ezt a 12 hónapos DKJ-hozam határozza meg, egészen pontosan „a kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, 12 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga”. Legalábbis a korábbi bónusz papíroknál ez így volt és tudomásunk szerint ezt a számítást fogják alkalmazni az új konstrukció esetében is.

Mennyi lesz a kamatbázis?

Ha a fentiekből indulunk ki, akkor a négy aukcióból három számait már ismerjük, a negyediket viszont csak jövő héten tartják, így arra becsléssel tudunk élni.

Az utóbbi három, 12 hónapos DKJ aukciónak főbb számait tartalmazza az alábbi ábra:

12 hónapos DKJ legutóbbi aukciós adatai Aukció dátuma Értéknap Értékpapír Lejárat Elfogadott mennyiség (millió) Átlag hozam (%) 2022.08.04 2022.08.10 D230628 2023.06.28 14 999,99 9,82 2022.08.18 2022.08.24 D230823 2023.08.23 15 500,00 9,88 2022.09.01 2022.09.07 D230823 2023.08.23 3 000,00 10,42 Forrás: ÁKK, Portfolio

Mivel az utóbbi napokban jelentőset ugrottak a rövid magyar állampapír-hozamok, tegyük, fel, hogy az előző aukción elfogadott mennyiséggel él jövő héten is az ÁKK, de 12,5%-os átlaghozam mellett (jelenleg a hasonló lejáratú, 2023/A és 2023/C 12-13% közötti hozamot ad, így várhatóan ide kerül majd a következő aukción a DKJ hozama is). Ha így számolunk, akkor az első kamatperiódusra az új bónusz papír kamatbázisa 10,12% lenne (a négy aukció átlaghozama súlyozva az elfogadott mennyiséggel).

Kérdés persze, hogy erre mekkora kamatprémium rakódik még, de elméletben ez lenne az a kamat, amit az első kamatfizetéskor biztosan kézhez kapnának a befektetők. Ha a kormány is hasonló becsléssel élt (hiszen valahonnan csak bemondták a 11%-os induló kamatot), akkor

a kamatprémium ezek alapján maximum 0,75-1% körül lesz az új konstrukciónál.

11% - Sok vagy kevés?

Szokás szerint a válasz: attól függ. Természetesen jól hangzik a 11% induló kamat, de vannak megfontolandó kérdések:

Ha valaki beszáll a 3 éves BMÁP-ba, akkor 3 évre leköti a pénzét benne. Kérdés, mit csinálnak ez alatt a magyar állampapír-piaci hozamok. Az új konstrukció vélhetően évente csak egyszer árazza át magát (ahogyan azt a régi bónusz papíroknál is láthattuk), tehát ha közben felmennek a DKJ-hozamok, akkor jól járt a befektető (mert abból valamennyire ő is részesülni fog), ha közben viszont lemennek, akkor nem olyan jól, mert alacsonyabb kamatozású papírban kell még ülni 2 évig (szemben például azzal, ha megvette volna most a 3 éves államkötvényt és azt lejáratig tartja). Ha valaki arra számít, hogy mennek még feljebb a magyar kötvényhozamok, dönthet úgyis, hogy nem köti le magát 3 évre, hanem folyamatosan vásárol a 12 hónapos DKJ-ból a forgalmazójánál, részesülve az emelkedő kamatokból. Ez esetben azért számolni kell azzal, hogy nem áll rendelkezésre korlátlan összegben a DKJ, a kibocsátott mennyiséget minden aukción az ÁKK határozza meg. Emellett ott van az is, hogy várhatóan a BMÁP-nál rosszabb feltételek lesznek idő előtti visszaváltás esetén (erről az új állampapír kapcsán már korábban is beszélt az ÁKK vezére). Ha már 3 éves futamidő, érdemes ránézni a 3 éves magyar államkötvényre, a kincstári árfolyamjegyzés szerint a 2025/B papírnak jelenleg 11,76%, a 2025/C papírnak pedig 11,63% a lejáratig számított hozama, mindkettő magasabb 3 évre, mint az új BMÁP induló kamata (ha arra számítunk, hogy lejjebb mennek a hozamok, érdemes lehet ezekben is gondolkodni). És ott van még a Prémium Magyar Állampapír is. Az ÁKK tegnapi jelzése szerint az induló kamatfeltételen is módosítanak, ami azt jelentheti, hogy az új PMÁP akár hamarabb is lekövetheti időben az infláció alakulását, tehát akár jövőre kifizetheti az idei infláció után járó kamatbázist. Ha ez így lesz, akkor míg a mostani papírok jövőre csak 6,6%-ot, az új papírok akár bőven 11% feletti hozamot is adhatnak.

