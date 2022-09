Van valami új, amit már tudunk a 11%-os bónusz állampapírról

Szeptember végén jönnek ki a pontos feltételei az új, 3 éves bónusz állampapírnak. Bár Gulyás Gergely legutóbb egy 11% induló kamatozású lakossági állampapírról beszélt, nagy kérdőjelek övezik a konstrukció kamatát, hiszen azt egy kamatbázis és egy kamatprémium alkotja majd. Ha a kamatprémiumot nem is, a kamatbázis mértékét most már ismerjük.

Ahogyan legutóbbi cikkünkben kitértünk már rá, a régi Bónusz Magyar Állampapírt 4, 6 és 10 éves futamidőre bocsátották ki, a kamatbázist minden esetben a kamatmeghatározás előtti utolsó négy, 12 hónapos DKJ aukciókon kialakult átlaghozama adta (évente változott a kamatbázis), ehhez jött hozzá futamidőtől függően 2,5-3%-os prémium.

A Portfolio úgy tudja, hogy most is számíthatnak majd a befektetők a DKJ-átlaghozamon túl valamilyen bónuszra, de nem valószínű, hogy ez túl magas lesz, már csak azért sem, mivel az új, 3 éves BMÁP futamideje is rövidebb, mint az elődjeié volt.

Azt, hogy mennyire lesz vonzó a régi-új konstrukció, nagyban függ attól, hogy milyen magas szinten lesz a kamatbázis. Ahogy írtuk, ezt a 12 hónapos DKJ-hozam határozza meg, egészen pontosan „a kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, 12 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga”. Legalábbis a korábbi bónusz papíroknál ez így volt és tudomásunk szerint ezt a számítást fogják alkalmazni az új konstrukció esetében is.

Ez viszont azt jelenti, hogy a kamatbázist már ismerjük is, hiszen megvannak a legutolsó, eddig még nem ismert DKJ-aukció adatai is.

Mennyi lesz a kamatbázis?

Ha a fentiekből indulunk ki, akkor a négy aukcióból már mind a négy számait ismerjük, ezeket tartalmazza az alábbi ábra:

12 hónapos DKJ legutóbbi aukciós adatai Aukció dátuma Értéknap Értékpapír Lejárat Elfogadott mennyiség (millió) Átlag hozam (%) 2022.08.04 2022.08.10 D230628 2023.06.28 14 999,99 9,82 2022.08.18 2022.08.24 D230823 2023.08.23 15 500,00 9,88 2022.09.01 2022.09.07 D230823 2023.08.23 3 000,00 10,42 2022.09.15 2022.09.21 D230823 2023.08.23 7 500,00 11,87 Forrás: ÁKK, Portfolio

Ha pedig az elfogadott mennyiségekkel súlyozzuk az átlagkamatokat, akkor

megkapjuk az új bónusz papír induló kamatbázisát: 10,26%. Ez lesz tehát az a kamat, amit biztosan kézhez kapnak az első évben a befektetők (erre jön még rá a bónusz).

A legnagyobb kérdés továbbra is az: megéri-e beszállni? Nagyon sok az olyan tényező, amelyet most még nem tudunk, de jelentősen befolyásolhatja a döntést. Nézzünk párat:

Az első és legfontosabb: a kamatprémium mértéke . Gyakorlatilag ezen áll vagy bukik az új papír vonzósága. Ha ez kellően magas lesz, sokakat csábíthat a befektetésre. De van itt más is.

. Gyakorlatilag ezen áll vagy bukik az új papír vonzósága. Ha ez kellően magas lesz, sokakat csábíthat a befektetésre. De van itt más is. Mit csinálnak a DKJ-hozamok a következő két évben? A bónusz papír kamatbázisa minden évben újraárazódik az akkori DKJ-aukciók eredményével, nem mindegy tehát, hogy a következő két évben hol lesznek a DKJ-hozamok. Ez pedig nagyban függ az MNB kamatpolitikájától: ha a jegybank nem emeli tovább a kamatot, az a DKJ-hozamok emelkedésének is gátat fog szabni. Az pedig, hogy mi lesz az alapkamattal, nagyban függ az inflációtól és a forinttól is.

A bónusz papír kamatbázisa minden évben újraárazódik az akkori DKJ-aukciók eredményével, nem mindegy tehát, hogy a következő két évben hol lesznek a DKJ-hozamok. Ez pedig nagyban függ az MNB kamatpolitikájától: ha a jegybank nem emeli tovább a kamatot, az a DKJ-hozamok emelkedésének is gátat fog szabni. Az pedig, hogy mi lesz az alapkamattal, nagyban függ az inflációtól és a forinttól is. Nagy kérdés tehát az infláció: Virág Barnabás egy interjúban nemrég arról beszélt, hogy az MNB várakozásai szerint mégsem idén, hanem inkább jövőre tetőzhet Magyarországon az infláció, ami viszont újabb löketet adhat az inflációkövető állampapíroknak. Főleg, hogy itt is fontos módosításokat lengetett be az ÁKK.

Valamivel fel kell rázni a lakossági állampapírok piacát

A héten írtunk arról, hogy augusztusban is csökkent a lakossági állampapírokban lévő megtakarítások értéke, különösen a MÁP+ vesztett sokat. A prémium állampapírba továbbra is áramlik be a pénz, ami új löketet is kaphat, ha az adósságkezelő kedvezően változtat majd induló kamatfeltételeken.

Mindezek mellett több lakossági állampapír kamata is megemelkedett, meglátjuk, mire lesz mindez elég. Az biztos, hogy a lakossági befektetők egy része (vélhetőn leginkább a vagyonosabb réteg), elkezdett a nagyobb állampapírpiac felé kacsingatni, egyre többen jelennek meg az intézményi papírok vásárlóiként.

Címlapkép: Getty Images