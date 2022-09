Itt vannak az új lakossági állampapírok – Melyikbe érdemes fektetni?

Mától, azaz szeptember 29-étől vásárolhatóak az új sorozatok a Prémium Magyar Állampapírból , és ma indul újtára a 3 éves Bónusz Magyar Állampapír is. Megnéztük, megéri-e lecserélni a korábban vett inflációkövető papírokat az újakra, és azt is körbejártuk, hogy 1, 3 és 5 évre melyik állampapír adja a legmagasabb kamatot.

Elstartoltak a 11% feletti induló hozamot ígérő lakossági állampapírok: mától a prémium és az új bónusz állampapír is megvásárolható. A legfontosabb változásokról és újításokról már korábban is írtunk, de elevenítsük fel ezeket nagy vonalakban újra.

Mit kell tudni az új PMÁP-ról és BMÁP-ról?

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) esetében a főbb változások:

Az új sorozatok alapcímlete 1000 forintról 1 forintra változik.

A két új sorozat kamatozása „hibrid” kamatozás lesz, az első kamatperiódusban fix, évi 11,75% kamatot fizet, majd a második kamatperiódustól válik klasszikus, változó kamatozású állampapírrá.

A befektetők a magas időarányos kamathoz hamarabb hozzá tudnak jutni, mivel a 4 és 6 éves papír esetében is előbbre hozták a kamatfizetési időpontokat (de a futamidő mindkét papír esetében kissé megnőtt).

Megjelent az újracsomagolt Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) is, ennek főbb jellemzői:

3 éves futamidő, negyedéves kamatfizetéssel.

A kamatbázist a 3 hónapos DKJ-aukciók súlyozott átlagkamata adja.

A kamatprémium 1%.

Az első kamatperiódus esetében az évesített kamat mértéke 11,32%.

Mindkét papír tehát változó kamatozású, így azok vonzóságát a kamatprémium mellett nagyban meghatározza a kamatbázis alakulása, ami a prémium állampapír esetében az infláció, a bónusz papír esetében pedig a 3 hónapos DKJ-hozam.

Megnéztük, hogy megéri-e lecserélni a már meglévő inflációkövető állampapírokat az újakra, illetve melyik állampapír lehet a legjobb választás annak, aki 1, 3 vagy 5 évre fektetne be.

Feltételezések:

Az egyes évek inflációs pályájának alakulásához az MNB frissen megjelent inflációs előrejelzésének középértékeit használtuk.

A Bónusz Magyar Állampapír kamatszintjét a lejárat végéig változatlanul, 11,32%-on hagytuk.

A magyar államkötvények hozamához a kincstári árfolyamjegyzést használtuk fel.

A PMÁP és a BMÁP esetében is 1%-os visszaváltási költséggel kalkuláltunk ott, ahol idő előtti visszaváltás történik.

Mindegyik esetben egymillió forint kezdeti befektetéssel kalkuláltunk és azt feltételezzük, hogy a futamidő alatt kapott kamatokat újra befektetjük.

Van egymillió forintom, mibe fektessem 1, 3 vagy 5 évre?

Megnéztük, mennyi pénzünk lenne egymillió forintból különféle lejáratokon és különféle állampapírokba fektetve az összeget. Vegyük ezeket sorra:

1 éves befektetés

Ha valaki csak egy évre szeretné lekötni a pénzét, a fenti feltételezések mellett a legjobban akkor jár, ha az új, 6 éves prémium állampapírba fekteti a pénzét, még akkor is, ha egy év múlva a kiszálláskor 1%-ot bukik a kamaton. A 6 éves PMÁP-pal elérhető, megközelítőleg 130 ezer forintnyi kamat után a legmagasabb összeget a 4 éves PMÁP hozta. Bár a lakossági állampapírok között találunk dedikáltan egy évre szóló konstrukciókat is (1MÁP, KTJ I.), ezek 7%-os kamata messze elmarad a többi vizsgált állampapírétól.

3 éves befektetés

Ahogy egyre hosszabb időtávot vizsgálunk, úgy lesz egyre bizonytalanabb a becslés, hiszen nem tudjuk, hogy alakul majd az infláció, ahogyan a 3 hónapos DKJ jövőbeni aukciós hozamait sem ismerjük (itt érdemes megjegyezni, hogy miután az MNB leállt a kamatemelési ciklussal, vélhetően lejjebb kúsznak majd a rövid oldali hozamok is a következő 2-3 évben). Ha viszont maradunk a fenti feltételezéseknél, akkor 3 éves időtávon a 3 éves bónusz állampapír kerül az első helyre, ezt követi az új, 6 éves PMÁP 3 évre számított hozama.

5 éves befektetés

Öt éves időtávon a lakossági befektetők számára is elérhető 2026/D államkötvény hozama a legmagasabb, ez esetben viszont figyelni kell arra, hogy nagy árfolyamkockázatot fut az, aki idő előtt váltaná vissza a papírt (így most lejáratig tartással kalkulálunk). Aki inkább maradna a lakossági állampapíroknál, annak az új 6 éves PMÁP-ot érdemes választania a lakossági állampapírok közül. A sorrendet persze könnyen felboríthatja, ha az MNB várakozásaival ellentétben hosszabb ideig kell berendezkednünk a magasabb inflációra.

Megéri kiszállni a meglévő prémium állampapírból?

Nézzünk extrémebb eseteket is. Bizonyára vannak páran, akik elgondolkodtak rajta, hogy megéri-e a korábban vett PMÁP sorozatokat lecserélni az újakra. Érdemes ez esetben tisztában lenni azzal, hogy a régi és az új sorozatok futamideje valamennyire eltér egymástól (6 évesből például inkább 6,5 éves lett).

Nézzünk két esetet.

a) Kiszállunk a régi sorozatból és beszállunk az újba, az új futamidejének végéig tartva

Ahogy az alábbi táblázatban lévő számítások is mutatják, ha valaki most júniusban vásárolt be az akkor kijövő PMÁP-sorozatokból, akkor a 4 és a 6 éves prémium állampapír esetében is megérheti a csere, még az 1%-os visszaváltási költség mellett is.

Az új, 4 éves PMÁP már a 4. évre meghaladja a régebbi sorozat hasonló időpontban fizetendő kamatát.

Az új, 6 éves papír pedig már 4 hónappal korábban eléri azt a kamatszintet, amit a régi, 6 éves PMÁP az utolsó kuponfizetéskor fizet (az új papír már a 6. év februárjában közel akkora kamatot biztosít, mint amit a régi sorozat csak a 6. év júniusában).

Összességében tehát mindkét futamidőt tekintve érdemes lehet a régi sorozatokat az új inflációkövető papírokra cserélni (de ne feledjük, ezzel kissé megnyújtjuk az eddigi futamidőnket).

b) Kiszállunk a régi sorozatból, beszállunk az újba, de az eredeti futamidőt tartjuk

Lehet olyan eset is, amikor egy befektető úgy gondolkodik az új prémium állampapírra való váltáson, hogy az eredeti futamidejét nem szeretné növelni. Az alábbi számításaink szerint azonban

így már nem éri meg az új állampapírok megvétele, jobban jár a befektető, ha tartja a régebbi sorozatokat lejáratig.

(A csúsztatott összehasonlítás a táblázat soraiban amiatt van, mivel az új 4 éves PMÁP-ra egy hónapot még rá kell húzni, hogy ugyanazt a lejáratot kapjuk, mint a réginél, az új 6 éves papírnál pedig 4 hónapot kell rászámolni még.)

Összegzés

Ha valaki tehát újonnan keresi 1, 3 és 5 évre a legjobb lehetőséget az állampapírok piacán, akkor 1 éves időtávon az új 6 éves PMÁP-pal, 3 éves időtávon a BMÁP-pal, 5 éves időtávon pedig az 5 éves államkötvénnyel jár a legjobban. Ne feledjük azonban, hogy az infláció és a 3 hónapos DKJ-hozamok jövőbeni alakulását sem ismerjük, ezekre csak feltételezésekkel tudunk élni. Azok, akiknek már van a régi sorozatokból prémium állampapírjuk és a váltáson gondolkodnak, csak abban az esetben éri meg az új PMÁP-okra váltani, ha ezeket lejáratig tartják, a régebbi sorozatok eredeti lejáratát megtartva ugyanis rosszabbul jönnek ki, mintha maradnának a régebbi sorozatokban. Ez azért van, mivel ekkor a váltás pillanatában és az idő előtti lejárat miatti visszaváltásnál is elszenved a megtakarító 1-1, összesen tehát 2%-nyi árfolyamveszteséget (az első esetben viszont csak egyszer szenvedi el a befektető az 1%-os költséget, amikor a régebbiről az újra vált).

Címlapkép: Getty Images