Mi áll az új lakossági állampapírok hátterében? - Megszólal az ÁKK-vezér

Az ÁKK elsődlegesen az idei utolsó negyedév, illetve a jövő évi első negyedév értékesítési időszakára szeretne fókuszálni az újításokkal a lakossági állampapírok piacán, így egyáltalán nem beszélhetünk megkésett intézkedésekről – értékelte az új lakossági állampapírok mostani időzítését Kurali Zoltán, az Államadósság-kezelő Központ vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban. A szakember szerint az új, illetve megújított lakossági állampapíroknak most nincs érdemi alternatívája a piacon, emellett elmondta, hogy az ÁKK továbbra is teljesíthetőnek tartja a 11 ezermilliárd forintos célszámot 2023-ra. Van azonban most egy fontosabb cél is: a befektetői kör bővítése.

Az ÁKK új lakossági állampapírt bevezetéséről döntött, emellett a prémium állampapír kamatozásán is változtatott. Nem érzitek úgy, hogy kicsit elkéstetek ezzel a lépéssel?

Kurali Zoltán: Az eredeti terveink szerint is megvártuk volna a nyár végét, hogy lássuk, mi lesz a MÁP+ kamatfordulós visszaváltásokkal. Június-júliusig azt lehetett látni, hogy a MÁP+-ból visszaváltott összegek jelentős részükben prémium állampapírba vándoroltak, ezt követően viszont már inkább a DKJ-kat keresték a MÁP+-ból kiáramló pénzekkel a befektetők vagy elhagyták az állampapír piacot.

A legnagyobb MÁP Plusz visszaváltás elsősorban az ún. privátbanki-típusú ügyfeleknél volt megfigyelhető, akik sok esetben az intézményi piacra csoportosították át megtakarításaikat. A többi, egymillió főt meghaladó lakossági befektetőnek viszont a prémium állampapír továbbra is attraktív konstrukció.

Az is kérdés, hogy mivel versenyzünk a lakossági piacon: az intézményi állampapírokkal, azaz saját magunkkal butaság lenne versenyezni, azok a privátbanki ügyfelek, akik efelé kacsintgatnak, nyugodtan tegyék, most komoly hozamok érhetők el az intézményi piacon is. A bankbetétek – néhány kivételtől eltekintve – egyelőre nem igazán támasztanak versenyt a lakossági állampapíroknak. Azt pedig, hogy ténylegesen mi támaszt versenyt, úgyis csak negyedéves csúszásban látjuk majd az MNB statisztikáiból. Ha ránézünk arra, hogy alakul a megtakarítások szezonalitása, láthatjuk az előző évekből is, hogy a harmadik negyedév mindig gyengébb értékesítési szempontból, hiszen a megtakarítások inkább a nyaralásokra mennek el, az első és a negyedik negyedév általában a legerősebb.

Megkésett-e az intézkedés? Az ÁKK elsődlegesen most az idei utolsó negyedév, illetve a jövő évi első negyedév értékesítési időszakára szeretne fókuszálni az újításokkal, amikor egyébként is magasabb a megtakarítási hajlandóság az elmúlt évek idősorai alapján. Az új papírok értékesítése e hét csütörtöktől indul, tehát véleményem szerint időben vagyunk, a változtatásról szóló döntést alapos adatelemzéssel megtámogatva és az összes forgalmazóval való egyeztetést követően hoztuk meg.

Meg kell említeni ezen kívül, hogy az ÁKK folyamatosan követte a folyamatokat, így az év első hónapjaiban a hagyományos PMÁP jól teljesített a változó hozamkörnyezetben, aminek újabb és újabb sorozatait értékesítettük.

Emellett több termékünket is újraáraztuk, akár többször is. Szóval dinamikusan kezeltük a lakossági állampapír portfóliót, és most jött el a fent említett alaposabb átalakítás ideje.

Mennyi beáramlást vártok az új állampapírtól? Év végéig most mi az új célszám?

K. Z.: Nincs erre vonatkozó konkrét várakozásunk. Elemzőcsapatunk hagyományosan komoly előrejelző modelleket épít a lakossági és intézményi állampapír-keresletre, de mostanában olyan, az átlagostól eltérő események történnek, hogy nehéz bármit is előrejelezni. Az orosz-ukrán háború például teljesen leszedte a trendvonalról a lakossági állampapír értékesítési becsléseket, igaz, csak ideiglenesen, mert a második negyedévben már nettó tőkebeáramlást tapasztalhattunk. Szintén a várakozásoktól erősen eltért az inflációs pálya alakulása, ami szintén komolyan befolyásolja a lakossági keresletet. Célszámot tehát nehéz mondani az új lakossági papír értékesítését nézve, de az adósságkezelő igyekszik minden fronton hirdetni, illetve reklámozni az új BMÁP-ot.

Azt gondolom, hogy ezeknek az új, illetve megújított lakossági állampapíroknak most nincs érdemi alternatívája a piacon, legalábbis azon befektetők számára, akik nem akarnak árfolyamkockázatot futni a forint állampapír befektetésükön.

Az eredeti tervek szerint 2023-ra meglett volna a 11 ezermilliárd forintos állomány a lakossági állampapírokban. Tarthatóak ezek a tervek a MÁP+-ból kiáramló jelentős összegek, illetve a most bejelentett újítások mellett?

K. Z.: Továbbra is tartjuk magunkat ehhez a tervhez. Korábban ezt a számot a GDP-arányos megtakarítási rátából vezettük le, megnéztük, mekkora az a rész, amit szeretnénk a lakossági állampapírok számára kihasítani, ami a megtakarítási flow jellemzően egynegyede, egyharmada volt eddig. A 11 ezermilliárdos célt tehát nem adtuk fel, de új megközelítésen dolgozunk. Erről bővebben a finanszírozási tervvel megjelenő lakossági állampapír-stratégiában fogunk majd kommunikálni decemberben, de a most behozott újítások is lényegében ennek a stratégiának a részei, ideértve a forgalmazókra vonatkozó értékesítési korlát bevezetését is.

Miután a világon nálunk a második legnagyobb a lakossági állampapír program (Banglades után), ezért azt is célul kell kitűznünk magunk elé, hogy ösztönözzünk minél több embert az állampapírokban való megtakarításra. Ennek jelképes eszközei az egy forintos alapcímlet vagy épp az ingyenes számlanyitás a kincstárnál, mivel ezzel a belépési korlátot nullára hozzuk le. Mindezt persze a megfelelő csatornákon kommunikálni is igyekszünk.

A befektetők számának növelése hosszú távon tehát egy sokkal hasznosabb cél.

Ha már mennyiségi korlátozás. Miért volt szükség erre a lépésre a BMÁP és PMÁP esetében és nem fog-e ez a lépés kieső pénzeket jelenteni a lakossági állampapírok piacán?

K. Z.: Röviden: nem. Néhány száz főre tehető az az ügyfélkör, amely az intézményi ügyfelekhez hasonló tudatossággal és gyakorisággal fektet be. A PMÁP esetében a pozitív reálhozam céljához párosul egy árfolyam garancia, amit a legtöbb befektető számára biztosítunk, azonban van az a privátbanki típusú ügyfélkör, amely már képes az árfolyamkockázatot kezelni az intézményi papírokon, innentől kezdve az adósságkezelőnek nem feladata, hogy a közel profi befektetőknek ezt a típusú árfolyamgaranciát megadja.

A vagyonosabb ügyfelek ezt követően is hozzá fognak férni a lakossági állampapírokhoz, de január 1-től életbe lép a 250 millió forintos forgalmazókra vonatkozó értékesítési korlát, ami állampapír-sorozatonként, forgalmazónként és ügyfelenként értendő.

Ez nyilván azt is jelenti, hogy egy ügyfél akár több forgalmazónál is számlát nyithat, ezt nem tiltja semmi, de szerettünk volna ezzel a gyakorlattal jobban közelíteni a nemzetközi gyakorlathoz, az angolok, írek vagy az amerikaiak is használnak hasonló korlátozásokat. Január elsejéig természetesen korlátozás nélkül vásárolhatóak PMÁP és BMÁP papírok.

Mi az ÁKK terve a MÁP+-szal? Jöhetnek itt is módosítások a kamatozásban, hogy megállítsák ezt a csökkenő trendet?

A MÁP+ kamatfordulós visszaválthatósága miatt ezen a struktúrán nem szeretnék változtatni.

A MÁP+ jó termék, ha jól van árazva. Úgy kell árazni, mint egy kötvényt, aminek van egy visszaváltási opciója a befektető javára. A visszaváltási opciónak van egy értéke, éppen ezért a MÁP+-t a piaci hozamszint alatt kell árazni. Úgy gondolom, hogy a MÁP+ a jelenlegi bankbetétekkel továbbra is teljesen versenyképes likvid konstrukció, és nyilván vonzóbb is lesz, ha valamikor majd fordulnak a kamatok és az infláció is tetőzik. Most egyébként is a változó kamatozású papírokra van igény.

A prémium állampapírok az első kamatperiódusban 11,75%-os fix kamatot fizetnek. Ez a jövőben is így marad?

K. Z.: Ez egy áthidaló megoldás és azért volt erre szükség, mivel gyakorlatilag már meghaladta a kezdeti 6,6%-os kupont az infláció. Lehet, hogy a jövőben is fogunk élni ezzel a megoldással, de csak akkor, ha a mostanihoz hasonlóan fennállna a feszültség a kamatformulában. Ez most egy hibrid struktúra, de alap esetben marad az eddigi megszokott forma, tehát az előző évi átlagos infláció + prémium.

Jövő januárban, amikor már ismert lesz az idei átlagos infláció, vissza fogunk térni az eredeti felálláshoz.

Hogyan alakul a PMÁP és BMÁP visszaváltási árfolyama a kincstárnál?

A prémium és a bónusz papírnál is 99% lesz a visszavásárlási árfolyam jelenleg.

A forgalmazókra vonatkozó értékesítési korlátozás ilyen szempontból is kedvező lépés, mivel nem lesz szükség a jövőben a visszavásárlási árfolyamnak a gyakori és jelentős változtatására, ha korlátozott az egy ügyfélnél koncentrálódó lakossági állampapír állomány.

Mi áll a hátterében annak, hogy a Bónusz Magyar Állampapírnál a korábban jelzett helyett nem a 12 hónapos, hanem a 3 hónapos DKJ-hozamok adják majd a kamatbázist?

K. Z.: Egyrészről az, hogy a 3 hónapos papírban mindig van érdemi, stabil aukciós kereslet, másrészt ebben a papírban hetente van aukció, miközben a 12 hónapos papírnál kéthetente. Amíg tart a kamatemelési ciklus, addig a 12 hónapos DKJ nem tud olyan vonzó lenni, ez látszik az aukciós statisztikákból is.

Az is egy szempont volt, hogy differenciálható legyen ez a termék a PMÁP-tól, ezért is jött a rövidebb futamidő, valamint a negyedéves kamatfizetési gyakoriság, ami a lakossági állampapíroknál nem tipikus. Így eldöntheti a befektető, milyen terméket szeretne: éves gyakoriságú kamatot az átlagos inflációhoz kötve, vagy a piaci hozamváltozásokat gyorsabban lekövető terméket.

Mi is láttuk, hogy egyre nő a lakossági kereslet az intézményi papírok, és azon belül is főként a kincstárjegy iránt, így ez is a DKJ-hozamot lekövető bónusz lakossági állampapír visszavezetése mellett szólt.

Mik a tervek a nyugdíjkötvénnyel? Teljesen lekerült az asztalról vagy várható még ennek a megjelenése?

K. Z.: Nagyon jó nyugdíjkötvény lehet akár a hosszú futamidejű PMÁP. Természetesen, ha van igény, ki tudunk jönni hosszabb, akár 10 éves vagy annál hosszabb futamidejű, inflációkövető Prémium Magyar Állampapírral is. Egyelőre ez nem látszik, de nyitottak vagyunk.

A magyar gazdaság devizaigénye az energiaválságban jelentősen megnőtt. Lehet ezt biztosítani új devizakötvény-kibocsátás nélkül, vagy ráfanyalodunk erre a jelentősen megdrágult forrásra?

K. Z.: Érdemes különválasztani a magyar gazdaság és az állam devizaigényét. Az államadósság kezelés devizaigénye maximálisan biztosítva van, annak megfelelően, amit a június devizakötvény-kibocsátásnál is mondtunk: a lejáratok törlesztése miatt nem kell kimennünk a devizapiacra egészen a jövő évig, mivel devizabetétből és addicionális devizaforrásból folyamatosan jön be annyi forrás, amelyből a februári dollár lejáratot plusz kibocsátás nélkül teljesíteni tudjuk.

959 millió dollárnyi devizakötvény jár le februárban, ez euróra van swapolva, és miután a dollár óriásit erősödött, ezeken a swapokon az adósságkezelőnek jelentős devizabetétjei képződtek a swap partner bankoktól.

Emiatt az államnak adósságkezelési szempontból nem kellene kimennie a piacra, ugyanakkor a jelenlegi és jövőbeni helyzetet tekintve van egy implicit finanszírozási igény abból fakadóan, hogy az energiaárak jelentősen emelkedtek.

Ennek nyilván van hatása az állami szektorra is, ezért diverzifikálnunk kell a forrásokat.

A deviza még mindig olcsóbb, mint a forint, ezért jövő év elején ki kell mennünk a dollárpiacra.

Az év hátralévő részében pedig devizás zöld kötvényben gondolkodunk, ebből a kínai az, ami be lett jelentve korábban.

Azért azt látni kell, hogy a devizapiacon (főleg euróban) nehezedett a terep, drágább lett és kisebb mennyiségben lehet bevonni innen forrásokat. Az eurózónás országok kivételt képeznek ez alól, annak ellenére, hogy az EKB már nem vesz direktben államkötvényt. Nagyon oda kell tehát figyelni, hogy mikor és mit lépünk a devizakötvény piacon.

Változnak-e a lakossági finanszírozás jövőbeli szerepe az adósságfinanszírozásban annak fényében, hogy az állomány csökkenni kezdett, illetve a kamatok is sokat emelkednek?

K. Z.: A lakosságra továbbra is támaszkodni szeretnénk, ez egy nagy diverzifikációs eszköz. Ha nem lenne lakossági program, akkor vélhetően valami befektetési alapkezelői vagy banki vásárlás lenne helyette, de áttételesen lényegében az alapkezelők mögött is a lakosság van. Ezzel tehát mi azt csináljuk, hogy az alapkezelőket, mint koncentrált döntéshozókat kiszedjük ebből a képletből, és az 5-10 alapkezelővel szemben így van több mint egymillió lakossági ügyfelünk, ami jelentős és komoly értékkel bíró diverzifikáció. Ettől még természetesen helye van ezen a piacon az intézményi befektetőknek is.

Ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, a termékeknek is megfelelőnek kell lenniük, a lakossági állampapíroknak a hosszú távú megtakarításokat kell stratégiailag ösztönözni, inflációvédett módon, és kevésbé a rövid távú, taktikai típusú befektetéseket.

Eddig nominális célok voltak a lakossági állampapír program tekintetében, de a jövőben az kell legyen a stratégiai célunk, hogy a lehető legtöbb megtakarítót bevonzzuk erre a piacra, erre kívánunk a jövőben koncentrálni.

Szeretnénk segíteni abban, hogy minél könnyebb és egyszerűbb legyen bárkinek értékpapír számlát nyitni. Ettől függetlenül a 11 ezermilliárdos cél működőképes, de olyan irányba szeretnénk vinni, ahol az ügyfélszám növelése a legfontosabb.

A bankoknál tervez az ÁKK jutalékmódosítást, hogy jobban ösztönözve legyenek az értékesítésben?

K. Z.: Nem, a bankok már most is akkor kapnak magasabb jutalékot, ha növelik az állományt. A lakossági állampapírok árazása és az ÁKK által szervezett hagyományos és egyre inkább online marketing kvázi eladja a termékeket, a bankoknak nem kell külön hirdetniük, bár nem is hiszem, hogy jelen pillanatban lenne kamatadómentes, magasabb hozamú, és biztonságosabb megtakarítási forma lakossági ügyfeleknek, mint a BMÁP vagy a PMÁP. A forgalmazóknak egy dolguk van: erre rácsatlakozva az értékesítést növelni. Nem célunk, hogy kiszorítsuk az intézményi termékeket, egyedül azt szeretnénk, hogy a megtakarítási flowból megtartsuk a részesedésünket (a GDP-arányos megtakarítási állomány egyharmadát-egynegyedét), továbbá a lakosság pénzügyi vagyonán belül fenntartani a 13% körüli részesedést.

Hangsúlyozom még egyszer: ettől még nem célunk az intézményi befektetések kiszorítása. Most már vannak hozamok, lehet ezekre kötvény- és pénzpiaci alapokat építeni.,

Az ÁKK nem törekszik az intézményi befektetők kiszorítására, viszont a megtakarításokért folytatott versenyt ösztönöznünk kell és ezen keresztül az államot finanszírozók körét diverzifikálnunk, porlasztanunk.

