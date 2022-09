Mi lesz a megoldás a klímaválságra? Bill Gates megmondja

A klímaaktivisták gyakran szorgalmazzák a tudatosabb fogyasztói magatartást, mint az éghajlatváltozás egyik lehetséges megoldását, ezt a koncepciót széles körben degrowth-nak is nevezik. Ez az elképzelés Bill Gates szerint túlzottan is idealista, a milliárdos egészen másban látja a probléma megoldását.

A Bloomberg "Zero" című podcastjában beszélt nemrég a klímaváltozás elleni harc egyik legfontosabb közéleti figurája, Bill Gates. A milliárdos 2015-ben alapította a Breakthrough Energy nevű, klímatechnológiai és innovációs befektetési alapot, illetve 2021-ben kiadta a "Hogyan kerüljük el az éghajlati katasztrófát" című könyvét.

Nem hiszem, hogy reális azt mondani, hogy az emberek teljesen meg fogják változtatják az életmódjukat az éghajlattal kapcsolatos aggodalmak miatt

- fogalmazott a podcastban Gates. Szerinte bár jöhet egy kulturális forradalom ahol megpróbálnak mindent felforgatni, vagy lehet egy észak-koreai típusú helyzetet teremteni, ahol az állam irányít, de a központi hatalmi megoldástól eltekintve

szerinte a kollektív cselekvés problémája egyszerűen teljesen megoldhatatlan.

A milliárdos tech-guru szerint a legtöbb egyén nem fogja magától megváltoztatni az viselkedését oly módon, hogy az élete egy globális probléma javára kevésbé legyen kényelmes.

Szerintem egyszerűen túl nehéz azt mondani az embereknek, hogy ne egyenek több húst, ne akarjanak többé szép házat és alapvetően alakítsák át a vágyaikat

- mondta Gates, hozzátéve: "Lehet érvelni mellette. De nem tartom reálisnak, hogy ez (a megoldás) központi szerepet játsszon".

Még ha azok a fejlett országok és közösségek, akik elvileg képesek lennének visszafogni a fogyasztásukat az életkörülményeikre gyakorolt drasztikusabb hatások nélkül, meg is tennék ezt, az sem lesz elég az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése olyan mértékben, hogy az megfékezze a klímaváltozást - mondta Gates. Emellett egy sor egyéb globális probléma is igényli a figyelmet és a befektetést, lehet itt gondolni a globális világjárványra, az emelkedő egészségügyi költségekre, a szegény országok segítésére az éghajlatváltozáson kívüli problémák miatt, és az ukrajnai háborúra is.

Gates szerint a megoldás a jobb technológiai alternatívák létrehozása lehet, ezek segítségével ugyanolyan áron vagy olcsóbban lehet ugyanazokat a célokat klímatudatos módon elérni. A guru már régóta beszél az úgynevezett "zöld prémiumról", vagyis arról a pénzben mérhető különbségről, amely a hagyományos módon végzett gazdasági tevékenységek és a szén-dioxid-mentesített módon végzett tevékenység költségei között van. Gates szerint

ahhoz, hogy érdemi változást érjünk el az éghajlatváltozás terén, ezt a zöld prémiumot kell csökkenteni, majd pedig fokozatosan megszüntetni

a gazdaság minden ágazatában.

Azt is fontos megjegyezni a milliárdos szerint, hogy a dekarbonizációhoz vezető út nem feltétlenül a fosszilis tüzelőanyagoktól való eltávolodás azonnaliságán múlik. Az ukrajnai háború és Európa erőfeszítései az Oroszországtól való energiafüggőségének csökkentésére megmutatták, hogy az emberekről való gondoskodás érdekében ideiglenesen háttérbe tudnak szorulni a nagyobb dekarbonizációs célok.

Újra kellene nyitni a szénerőműveket? Valószínűleg igen. Újra kellene-e nyitni a hollandiai gázmezőt? Talán igen. Ez egy nagyon kemény kompromisszumhelyzet, nagyon váratlan

- fogalmazott Gates. Szerinte rövid távon meg kell találni a megoldást az energiabiztonság elérésére, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a károsanyag-kibocsátások növekedni fognak.

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images