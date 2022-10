Nyugdíjkatasztrófa széléről kellett visszarántania a jegybanknak a briteket – Mi történt?

Majdnem nyugdíjkatasztrófa lett a vége a brit államkötvény-hozamok elszállásának, amit részben a nyugdíjalapok saját maguknak köszönhettek. A brit jegybank időben közbe tudott lépni, de még mindig nem lélegezhetnek fel a brit nyugdíjalapok.

A brit jegybanknak kellett beavatkoznia

Soron kívüli állampapír-vásárlásba kezdett múlt héten a Bank of England a font meredek gyengülésével járó piaci viharok csitítása érdekében. A lépésre azt követően került sor, hogy az új kormány egy gigantikus adócsökkentést jelentett be, amelynek fogadtatása viharos volt a piacon: a font beszakadt, a brit 10 éves államkötvény hozama pedig masszívan emelkedni kezdett. Azóta már visszahátrált ebből a kormány, az ezzel kapcsolatos fejleményekről az alábbi cikkeinkben írtunk:

A Bank of England lépését részben az váltotta ki, hogy

a nyugdíjalapok kapcsán kisebb-nagyobb pánik alakult ki a piacon: a nyugdíjalapokban tartott államkötvények értéke mintegy felére esett vissza azt követően, hogy a brit állampapírok hozama meredeken emelkedni kezdett.

A pánik nem volt indokolatlan, ugyanis az államkötvények értékének hirtelen bezuhanása miatt a brit nyugdíjalapok elkezdtek margin callokat kapni a tőkefedezet feltöltésére. Az ügy háttere, hogy az 1500 milliárd fontnyi vagyont kezelő, úgynevezett kötelezettségvezérelt befektetési alapok mintegy kétharmadát a hosszú lejáratú kötvények teszik ki, ezek pedig nagyrészt tőkeáttétellel működnek, és gyakran használnak államkötvényt fedezetként.

Mi az a "kötelezettségvezérelt" befektetés (Libality driven investments – LDI)?



Ezt a startégiát a nyugdíjpénztárak alkalmazzák annak érdekében, hogy biztosítsák a jövőbeli kötelezettségek teljesítését. Ezeket az LDI-ket jellemzően a járadékfizetésen alapuló nyugdíjprogramok (defined benefit, DB) alkalmazzák, amelyek a nyugdíjasoknak a pénzügyi piacok ingadozásaitól függetlenül garantálnak egy bizonyos kifizetést. A stratégia gyakran tartalmaz származtatott termékeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy fedezzék a pozícióikat arra az esetre, ha a piac ellenük mozogna. Ezek megkötéséhez a nyugdíjalapoknak biztosítékot kell nyújtaniuk a kereskedésre. Ha a hozamok csökkennek, akkor pénzt keresnek, ha pedig a hozamok emelkednek, akkor általában margin callokkal (fedezetkiegészítési felhívás) kell szembenézniük, és többet kell fizetniük a brókercégnek, mert a kötvények kevesebbet érnek. Ez történt most is, amikor az államkötvények hozama jelentősen elszállt.



Ezeket az LDI-alapokat jellemzően az olyan nagy vagyonkezelők kezelik a nyugdíjalapoknak, mint a BlackRock vagy a Schroders. A brit alapkezelőket tömörítő szövetség szerint a brit nyugdíjalapok által tartott, LDI-stratégiákkal fedezett kötelezettségek összege több mint háromszorosára, 1500 milliárd fontra nőtt a 2020-ig tartó 10 év alatt. Csak összehasonlításképp, a teljes brit államadósság-piac 2300 milliárd font.

Azzal, hogy a kötvényhozamok felmentek, a nyugdíjalapoknak gyorsan kellett feltölteniük a hiányzó fedezeteket az LDI-befektetések mögé, ezt pedig csak úgy tudták gyorsan végrehajtani, ha olyan rendelkezésre álló, likvid befektetésekhez, nyúlnak, mint az állampapírok. Csakhogy ezek eladása tovább szította a hozamemelkedést a kötvénypiacon, egy ördögi körbe kerültek tehát a nyugdíjalapok. Ennek leállítása érdekében lépett közbe állampapír-vásárlással a Bank of England, csitítva ezzel a hangulatot és próbálva elkerülni a nyugdíjkatasztrófát. A Bank of England a hosszú lejáratú kötvények sürgősségi vásárlásával az államkötvénypiac támogatását tűzte ki célul, és nem utolsó sorban lehetővé teszi az LDI-k számára, hogy rendezettebb módon kezeljék ezen eszközök értékesítését és az állampapírok átárazását, hogy elkerüljék az összeomlást.

Minden jó, ha a vége jó, de…

A Bank of England lépése valamelyest megnyugtatta a piacokat és a nyugdíjalapok számára is fellélegzést hozott, de ezzel még nem ért véget a nyugdíjprogramok vesszőfutása, mivel továbbra is attól szenvednek, miképpen tudnák teljesíteni az LDI-k kapcsán a margin callokat.

Most azok a vagyonkezelők és bankok, amelyek ilyen LDI-alapokat kezelnek a nyugdíjprogramoknak, elkezdték jelentősen visszavágni a tőkeáttételek mértékét ezekben az alapokban. Az olyan nagy vagyonkezelők, mint a BlackRock, a Legal & General Investment Management, az Insight Investment, a Schroders és a Columbia Threadneedle erősebb biztonsági puffereket terveznek beépíteni ezekbe az LDI-stratégiákba, ami viszont még több készpénzszükségletet jelenthet biztosítékként, ha a nyugdíjprogramok biztosítani akarják, hogy a fedezeti arányok (a védett vagyon összege) visszaálljon a célszintre.

Mindezzel párhuzamosan a nyugdíjprogramok elkezdték az olyan hosszabb távú befektetéseiket is likvidálni a pénzszerzés érdekében, mint az ingatlanalapok, így az érintett alapkezelőknek limiteket kellett bevezetniük a nagy összegű visszaváltások miatt. A briteknek vélhetően élénken él még az emlékezetében, mit okozott a Brexit idején az ingatlanalapokat érintő tőkekivonási hullám:

(Felhasznált források: Financial Times, CNBC, The Washingtosn Post)

