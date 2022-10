Ilyet se csináltak még a magyarok: a semmiből kattantak rá egy állampapírra

Árgyelán Ágnes 2022. október 09. 16:00

Bár csökkent az állampapírok háztartásoknál lévő állománya, van egy olyan konstrukció, amelyre most nagyon rákattantak a magyarok: augusztusban már meghaladta a 300 milliárdot a Diszkont Kincstérjegyben lévő lakossági megtakarítás, ami nagyon meredek felfutás az elmúlt évek elenyésző keresletéhez képest. Mindeközben a befektetési alapok is főszereplőkké váltak, különösen a pénzpiaci és kötvényalapokat keresik most a magyarok.