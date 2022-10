Nagy ütést kaptak a magyar nyugdíjpénzek, utoljára 2008-ban láttunk ehhez hasonlót

Lassan 2008-at idézi az, amit szeptemberrel bezárólag látunk idén: majdhogynem mindegyik nyugdíjpénztári portfólió mínuszban van, ráadásul a 2008-as évet már sok esetben megközelítő negatív teljesítménnyel. Az inflációs félelmek, a geopolitikai viszályok, a hozamemelkedés, a részvénypiacok gyengülése és a recessziós aggodalmak is mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy eddig inkább pénzt vesztettek idén a nyugdíjra gyűjtők.

Az idei eddigi hozamokat látva kijelenthetjük, hogy határozottan szenvednek az önkéntes- és magán-nyugdíjpénztári portfóliók:

elvétve találni olyan portfóliót, amely pozitív hozamot tud felmutatni szeptemberrel bezárólag, a többiek viszont csúnya mínuszban vannak.

A gyenge teljesítmény persze nem olyan meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a piaci környezet sem éppen a nagy nyugdíjhozamoknak kedvez:

világszerte egyre nagyobb gondokat okoz az infláció, amelyet az élelmiszer ellátási problémák és az energiaválság csak tovább fokoz.

amelyet az élelmiszer ellátási problémák és az energiaválság csak tovább fokoz. Utóbbiak nagyban az orosz-ukrán háború nak köszönhetőek, a geopolitikai feszültségek a részvénypiacokat is nyomasztják. Gyakorlatilag alig akad olyan tőzsde, amely pluszban lenne idénre, különösen rosszul teljesít ezek között a BUX index .

nak köszönhetőek, a geopolitikai feszültségek a részvénypiacokat is nyomasztják. Gyakorlatilag alig akad olyan tőzsde, amely pluszban lenne idénre, . Egyre nagyobb mindemellett egy, a teljes világgazdaságra kiterjedő recesszió esélye, Európában már most is vannak ennek jelei, de sokak szerint Amerika sem fogja megúszni.

esélye, Európában már most is vannak ennek jelei, de sokak szerint Amerika sem fogja megúszni. Mindeközben a kötvénypiaci hozamok emelkedése sem állt meg, amely így a kötvénybefektetési lehetőségeket is beszűkíti.

sem állt meg, amely így a kötvénybefektetési lehetőségeket is beszűkíti. Úgy tűnik, nincs olyan szeglete a piacnak, ahova menekülni lehetne, a kevés kivételek egyike a nyersanyagpiac, ahol most kiemelkedő teljesítményekkel találkozhatunk.

A fentieket figyelembe véve tehát nem meglepő, hogy a nyugdíjpénztári portfóliók sem tudják kivonni magukat a piaci hatások alól, ez pedig visszatükröződik a hozamokon.

És sajnos a helyzet egyre rosszabb: szeptember végével bezárólag közel olyan csúnya képet festenek a teljesítmények, mint amit a 2008-as világgazdasági válság hozott a pénztári szektorban.

2008-ban több olyan portfólió is volt, amely 20% feletti mínusszal zárt, de a 10% feletti veszteségek sem voltak ritkák, és sajnos hasonlót látunk most is. Azok a portfóliók teljesítenek a legrosszabbul idén továbbra is, amelyek legfőképp részvénybe, illetve részvényekbe és kötvényekbe fektetnek. Ami meglepőbb, hogy

sok esetben a kiegyensúlyozott portfóliók mutatnak most rosszabb teljesítményt a szolgáltatóknál, és nem feltétlenül a dinamikusak.

Ennek oka lehet az is, hogy a részvénypiacok gyenge teljesítménye mellett ezeket a portfóliókat a kötvénypiaci hozamemelkedések is sújtják (a kötvénypiaci hozamemelkedés negatív hatással van a kötvények árfolyamára).

Az MNB oldalán elérhető árfolyamadatok alapján a leggyengébb teljesítmények az önkéntes pénztári portfóliókon belül jelenleg bőven 10% feletti mínusznál vannak , már-már inkább az a kihívás, hogy 10% alatti negatív teljesítményű sorozatokat emeljünk ki.

, már-már inkább az a kihívás, hogy 10% alatti negatív teljesítményű sorozatokat emeljünk ki. 15% feletti negatív teljesítmény t láthatunk szeptember végével bezárólag az Aegon kiegyensúlyozott és növekedési, valamint a Honvéd klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési portfólióinál.

t láthatunk szeptember végével bezárólag az Aegon kiegyensúlyozott és növekedési, valamint a Honvéd klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési portfólióinál. 10-15% közötti mínuszba esik jelenleg a legtöbb önkéntes pénztári portfólió, 10% alatti veszteséget az Aranykor, a Budapest, az Erste, az MKB, az OTP és a Pannónia néhány portfóliója tud felmutatni. Ezek többnyire a kockázatkerülőbb befektetéseket tartó klasszikus és óvatos portfóliók.

A listán mindössze a Honvéd Pénztár pénzpiaci és az MKB kiszámítható portfóliója tudott idén eddig pozitív hozammal előrukkolni, a Honvéd alapja több mint 4%-os plusznál jár.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók teljesítménye is mínuszos eddig idén, igaz, itt valamivel kisebb visszaeséseket látni, mint az önkéntes kasszáknál. A négy megmaradt magánnyugdíjpénztár portfóliói közül is

a növekedési és kiegyensúlyozott befektetések a leggyengébben teljesítők 13-14,5% körüli mínuszokkal,

13-14,5% körüli mínuszokkal, a klasszikus portfóliók pedig mínusz 6 és 0% között szóródnak.

Érdemes kiemelni a Szövetség Nyugdíjpénztár klasszikus portfólióját, amely szeptember végéig 4,85%-os hozamot ért el, de kisebb pluszban van a Budapest Magánnyugdíjpénztár klasszikus portfóliója is.

Összességében azonban továbbra is elmondható, hogy hosszabb távon mindegyik pénztári portfólió pozitív nettó hozammal bír, és mivel a nyugdíjpénztári megtakarítások is hosszabb távra szólnak, így nem kell megijedni attól, ha néha becsúsznak az ideihez hasonló évek. Kétség kívül azonban van mit ledolgoznia a szektornak.

