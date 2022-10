Elszegényednek az emberek és eltűnik a középosztály – Borús jövőt fest egy új jelentés

Portfolio 2022. október 13. 12:00

A globális pénzeszközállomány 2021-ben harmadik éve produkált kétszámjegyű növekedést, de 2022 fordulópontot hoz: a 2 százalékot meghaladó nominális csökkenés is benne van a pakliban, a reálértéket tekintve pedig a háztartások elveszítik a vagyonuk tizedét – áll az Allianz friss, Global Wealth Reportjában. Mindeközben a háztartások adósságállománya 2021-ben 7,6 százalékkal bővült, ami a legnagyobb ütemű növekedés a 2008-as nagy pénzügyi válság óta. Aggasztó jel az is, hogy a világon egyre zsugorodik a középosztály aránya a vagyontortán belül, sőt, már vannak olyan országok, ahol kérdés, lehet-e még egyáltalán középosztályról beszélni. A jelentés kitér arra is, milyen a vagyoni helyzet Magyarországon.