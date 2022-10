Csodaállampapír néven emlegetnek egy államkötvényt, de van egy rossz hírünk

Egyre több magyar hírportál számol be a „csodakötvényként” emlegetett 2027/B államkötvény igen vonzó kamatozásáról: mivel a papír a BUBOR-hoz kötött, ezért hamarosan már 16,66%-os éves kamatot fog fizetni. Egy dolgot azonban elfelejtenek megemlíteni: ez az állampapír lakossági befektetőknek nem érhető el az Államkincstárnál. Ha viszont valaki mindenképp BUBOR-hoz kötött változó kamatot szeretne, akkor ott a 2029/B államkötvény.

Van egy rossz hírünk…

Ahogy a lakossági állampapíroknál, úgy a magyar államkötvényeknél is találkozhatunk a fix mellett változó kamatozású kötvényekkel. Ilyen a 2027/B elnevezésű államkötvény is, amelynek kamata a 3 havi BUBOR alakulásához van kötve. Ennek kapcsán a napokban több cikket is lehetett olvasni a magyar sajtóban arról, hogy a „csodakötvény” pár napon belül már 16,66%-ot fizet a befektetőknek.

A hír alapjában igaz, mivel a 2027/B kamata egyenlő a 3 havi BUBOR-ral. A papír negyedévente fizet kamatot. És mivel az MNB kamatdöntései miatt az utóbbi időben a BUBOR kamata is jelentősen elszállt, ezért azok, akiknek van a 2027-ben lejáró államkötvényből, október 22-től már 16,66%-os éves kamatot kapnak.

Két dolgot azért nem árt észben tartani:

A 16,66%-os kamat a 3 havi BUBOR aktuális kamata, ez azonban éves kamat, ami azt jelenti, hogy a papír január 22-én ennek a negyedét fizeti majd ki a befektetőknek, tehát mintegy 4,16%-ot. Ha valakit vonzana is ez a lehetőség, a kincstári árfolyamjegyzés alapján ez a papír az Államkincstárnál nem vásárolható, mivel sem eladási, sem vételi árat nem jegyez rá az ÁKK (ebből kifolyólag itt visszaváltani sem lehet). Érdemes lehet körülnézni esetleg más forgalmazóknál, de ez esetben számolni kell egyéb tranzakciós költségekkel is.

…és van egy jó hírünk is

Ha valaki mindenképpen változó kamatozású államkötvényt vásárolna, ott van még lehetőségnek az intézményi papírok közül a 2029/B. Ez is hasonló elven működik, mint a 2027-es papír, tehát a kamatát a 3 havi BUBOR adja és negyedévente fizet kamatot (februárban, májusban, augusztusban és novemberben).

Megéri beszállni?

Mindaddig nagyon vonzónak tűnnek ezek az államkötvények, amíg a BUBOR ilyen magas szinteken van. Annak, aki a következő évekre nézve is emelkedő kamatkörnyezetre számít, megérheti beszállni egy ilyen konstrukcióba. Más kérdés, hogy ez az emelkedő kamatkörnyezet meddig tart, vélhetően nem 2029-ig, a papír lejáratáig. Sok múlik itt a forint árfolyamán, illetve azon, lesz-e az EU-val megállapodás. Ha igen, hamar visszaeshet a BUBOR is, első körben az alapkamat szintjéig (13%). Ha nem, mehet ez még sokkal feljebb is.

Ha időközben szállnánk ki a 2029/B-ből, ne felejtsük el, hogy a visszavásárlási árfolyamjegyzés fájó is lehet, jelenleg például 2 százalékpontot lehet bukni azzal, ha valaki idő előtt szabadulna ettől a papírtól (a lakossági állampapírok esetében ezek a költségek jelenleg maximum 1%-ot tesznek ki).

Változó kamatot lakossági állampapírok között is találunk

Ha már változó kamatok, a lakossági állampapírok között is találni ilyen konstrukciókat.

Itt van rögtön a szeptember végén ismét életre keltett Bónusz Magyar Állampapír, ami bár nem a BUBOR-t, hanem a 3 hónapos DKJ-t követi le 1%-os kamatprémiummal, 3 éves futamidővel bír, ami lényegesen rövidebb, mint a 2029-es lejáratú papíré.

Változó kamatozású állampapír a Prémium Magyar Állampapír is, ez esetben azonban a kamatbázist az infláció adja, amely az utóbbi hónapokban ugyancsak kilőtt. Ebbe a csoportba tartozik a Babakötvény is, amely infláció felett 3%-os prémiumot kínál, ezzel messze a legvonzóbb lakossági állampapír.

Az alap kérdés azonban a fenti papírok esetében is érvényes: meddig emelkedik még itthon a kamatkörnyezet és az infláció? Ha folytatódik is az emelkedés, nem valószínű, hogy ez évekig kitart, sőt, recessziós környezetben jelentősen visszaeshetnek a kamatok. Az infláció is érdekes kérdés, mivel mindaddig, amíg magas szinteken marad, a prémium állampapírok vonzó kamatokat tudnak biztosítani.

Címlapkép: Getty Images