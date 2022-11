Bődületes rekordok a Molnál, minden várakozást felülmúlt a cég

A második negyedév rekordjai után az elemzőket alaposan meglepve még feljebb tudta tenni a lécet a Mol, elképesztően magas számokat és új rekordokat tett közzé az olajcég: 1,45 milliárd dollár, azaz közel 581 milliárd forint EBITDA-t szállított a társaság a harmadik negyedévben, ez dollárban kifejezve több mint másfélszerese az egy évvel korábbinak és több mint kétszerese annak, amit a cég a háború kirobbanása és az energiaárak egekbe szökése előtt, azaz szó szerint békeidőkben hozni tudott. A több szempontból is rekordnak számító eredményekhez elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz. Annak ellenére megy ilyen jól a Molnak, hogy az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hat a működésre, ahogy arra a gyorsjelentés több pontján is felhívták a figyelmet. Az első kilenc hónap erős számait látva a menedzsment a korábbinál is optimistább lett és az eddiginél magasabb eredménnyel és pénzárammal számolnak 2022-re.

Brutális rekordok születtek

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy a második negyedév rekordjai után ismét bődületes számokat produkálhatott a Mol az idei harmadik negyedévben, a vállalat továbbra is hozzájut az olcsó orosz olajhoz, miközben termékeinek nagy részét a magas világpiaci árakhoz árazza, emiatt kifejezetten tágan alakulhattak a vállalat marzsai. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a második negyedéves Brent-Ural spreadhez képest jócskán összeszűkült a mutató.

Bár a Mol az elmúlt években jellemzően forintban tette közzé a negyedéves számait és az elemzői várakozásokat is forintban kaptuk meg, a mostani negyedév viszont fontos változást hozott, hiszen az olajcég már csak dollárban tette közzé az elemzői konszenzust. Az év/év alapú növekedés szempontjából nagyon nem mindegy, hogy a forintban vagy a dollárban kifejezett értékeket nézzük, hiszen a forint gyengülése miatt a hazai fizetőeszközben kifejezett értékek jóval nagyobb növekedést mutatnak, mint a dollárban kimutatottak, ahogy azt az előzetes elemzés számai is alátámasztják. A következőkben a dollárban kifejezett értékeket tesszük közzé, a kontinuitás végett azonban az összesítő táblázatot és a csoportszintű EBITDA-alakulást forintban is megjelenítjük.

A vállalat csoportszintű EBITDA-ja közel másfélszeresére, 1,45 milliárd dollárra nőtt, az EBIT pedig 86 százalékkal 1,13 milliárd dollárra ugrott, a vállalatcsoport profitja 66 százalékkal 658 millió dollárra emelkedett. Összességében elmondható, hogy

az összes fontos soron jócskán felülmúlta az olajcég az elemzői várakozásokat.

Dollárban nézve az EBITDA 258,5 millió dollárral, vagy 22 százalékkal lett magasabb, ami bizony érdemi eltérésnek számít, forintban kifejezve egyébként 580,6 milliárdos EBITDA-t szállított a cég, ami az előző negyedéves szám után ismét új rekord. A két legfontosabb szegmens, az Upstream és a Downstream alakulása is két számjegyű eltérést mutat a várakozásokhoz képest, előbbi 13 százalékkal, utóbbi ennél is jelentősebb mértékben, 27,9 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, ugyancsak jelentős az eltérés a Fogyasztói szolgáltatások és a Gáz üzletág eredményénél.

A forintban kifejezett legfontosabb mutatók az alábbi ábrán tekinthetőek meg, ismételten fontos kiemelni:

a Mol történetében először haladta meg a félbillió forintot az EBITDA.

Az EBITDA gyakorlatilag kilóg a hosszú távú chartról (az előző negyedévessel együtt), miközben az elmúlt egy évtizedben átlagosan 650 millió dollár körül volt a cég negyedéves eredménye, most annak több mint kétszeresét hozta a Mol.

(A Mol megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.)

A forintban kifejezett értékek a lenti ábrán láthatóak, és ahogy azt korábban már említettük, a forint gyengülése miatt hazai fizetőeszközben mérve év/év alapon még brutálisabb növekedést láthatunk,

a tavalyi év harmadik negyedévéhez képest több mint duplázni tudott ezen a soron a Mol.

Upstream

Felfutóban az alternatív forrásokból történő energiabeszerzés, további enyhe őszre és télre van kilátás, a gáztárolói töltöttségek pedig kimondottan magasan vannak: ezeknek a körülményeknek köszönhetően egyre inkább biztosítottnak tűnik az idei télre a kontinens energiaellátása, az elmúlt hetek-hónapok pedig ennek megfelelően a csökkenő energiaárakról, többek között az olajárak eséséről szóltak és szólnak. Annak ellenére van jelenleg 90 dollár körül az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára, hogy egy rég nem látott mértékű termeléscsökkentésről határoztak az olajhatalmak vezetői szűk egy hónapja. A második negyedévben még kiemelkedően magas volt az olajár és voltak időszakok, amikor 120 dollár felett állt a Brent jegyzése (március és június), a harmadik negyedévben azonban számításaink szerint az átlagos olajár már két számjegyű volt és 98 dollár közelében alakult - fontos azonban kiemelni, hogy ez még így is 33 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, ezzel pedig a Molnál az átlagos realizált szénhidrogénár is kifejezetten magasan tudott alakulni a negyedévben.

Egyre nagyobbra nyílt az olló az elmúlt negyedévekben a vállalat által realizált szénhidrogénár és a kitermelési költség között, mert miközben előbbi több mint duplájára nőtt tavalyhoz képest, utóbbi gyakorlatilag stagnált. Az átlagos realizált szénhidrogén árak 24,7 százalékkal hordónként 134 dollárra emelkedtek, míg a realizált nyersolajár 6 százalékkal csökkent, addig

a realizált gázár jelentős mértékben, 64,2 százalékkal nőtt,

Eközben a termelési egységköltség mindössze 3,5 százalékkal, 4,9 dollár/hordó értékre nőtt.

A továbbra is relatíve magas olajárnak és a gázárnak tehát ismét meg lett az eredménye a Molnál: a szegmens eredménye közel kétszeresére, 640 millió dollárra ugrott, ez a tavalyi évi eredménynél 97 százalékkal magasabb és

az elmúlt évtized átlagának közel kétszerese, ráadásul új rekord is.

Forintban kifejezve 256,4 milliárd forinton alakult az érték, ami az egy évvel korábbinál több mint másfélszer (163%) nagyobb érték.

A gyorsjelentés alapján az erős eredmény legfőbb hajtóereje a makrokörnyezet volt, amely ellensúlyozni tudta az extra bányajáradékok hatását az utolsó negyedévben. A kőolaj- és gáztermelés meghaladta a napi 90 ezer hordót a harmadik negyedévben, és az első három negyedévben átlagosan napi 92,3 ezer hordót ért el, felülmúlva a napi 90 ezer hordós iránymutatást. A termelés országonkénti megoszlását a befektetői prezentációból ismerhetjük meg:

Downstream

Itt most annak a résznek kellene jönnie, ahol bemutatjuk a Mol finomítói árrését, csakhogy olyat a vállalat április óta nem tesz közzé, és a második után a harmadik negyedévre sem találtunk adatokat, pedig a hordónként 24 dollár körül stabilizálódó Brent-Ural spread alapján vélhetően továbbra is kiemelkedően magas lehet az árrés.

A trend alakulását azonban jól mutatja egy másik, a Mol által közzétett adatsor, a Brent-alapú finomítói árrés ugyanis a tavalyi időszak 2 dolláros értékéről annak 3,6-szorosára, 7,4 dollárra ugrott, ez az érték azonban jóval alacsonyabb, mint a második negyedévben.

Ez bár (ahogy arra már utaltunk) jóval alacsonyabb érték, mint a második negyedéves szám, az árrés pontosabb, havi szintű alakulását a befektetői prezentációból megismerve elmondható, hogy a mutató a negyedév során ismét jelentősen megemelkedett, a komplex árrés októberben már rekordszinten, 18,1 dolláron állt. A második negyedéves értékhez képest tapasztalt hirtelen beesést a Mol a nagykereskedelmi üzemanyagár-korlátozásnak és a növekvő Brent-Ural adóztatásnak tulajdonítja; az adó mértéke a korábbi 25 százalék helyett 40 százalék lett az Ural és a Brent típusú kőolaj közti árkülönbségen, emelték ki.

A szegmens eredménye dollárban kifejezve 70 százalékkal 741 millió dollárra emelkedett, forintban eközben év/év alapon 127 százalékot ugrott 297,5 milliárd forintra.

A szegmenssel kapcsolatban a Mol megjegyezte, hogy a Petrolkémia EBITDA-ja az előző év hasonló időszakához képest 90 százalékkal csökkent, de a Finomítás és Kereskedelem magasabb EBITDA-termelése ellensúlyozta a negatív hatásokat, illetve a százhalombattai finomító tervezett karbantartása sikeresen lezajlott a harmadik negyedévben.

Fogyasztói szolgáltatások

A szegmens eredménye sokkal kedvezőbben alakult ahhoz képest, mint amit az előző negyedévekben láthattunk és az elemzői várakozásokat is jelentős mértékben meghaladta a vállalat ebben a tekintetben (is). Míg dollárban nézve a konszenzust 55,6 százalékkal túlszárnyalva 120,9 millió dolláron alakult az üzletág eredménye, addig forintban nézve 48,3 milliárd forint lett az eredmény, ami az előző negyedéves számnak közel a háromszorosa. A közel 121 millió dollár azonban így is 43 százalékkal alacsonyabb, mint egy éve.

A tavalyi számoknál látványosan rosszabb eredményeket az árszabályozási intézkedéseknek tulajdonítják a Molnál, az egész évet tekintve a szegmens eredménye 85 millió dollárral (mintegy 34 milliárd forint) csökkent a régióban az üzemanyag-ársapka miatt, aminek 80 százaléka Magyarországhoz és Horvátországhoz kapcsolódik, áll a sajtóközleményben. A nem-üzemanyag típusú termékek értékesítés-növekedése és a növekvő üzemanyag értékesítés csak részben ellensúlyozta a negatív hatást, utóbbi csoportszinten 11 százalékkal nőtt a második negyedévhez képest. A Fresh Cornerek száma a félévi 1103-ról 1130-ra nőtt.

Gáz (Midstream)

Az üzletág EBITDA-ja több mint negyedével 38,1 millió dollárra nőtt, míg forintban kifejezve 67 százalékos a növekmény a tavalyi év azonos időszakához képest (15,2 milliárd forint). Az előző negyedéves, kifejezetten alacsony érték elsősorban a működési költségek megugrásának tudható be.

Menedzsment előrejelzés

Kimondottan erős lett tehát a harmadik negyedév, ezzel párhuzamosan a menedzsment is optimistább lett a kilátásokat illetően, és módosítottak az előrejelzéseken: a második negyedév után még 3,3 milliárd dollár körüli EBITDA-val számoltak, a friss várakozás itt 4,1-4,4 milliárd dollár közötti eredmény. A szabad cash flownál eközben az 1,5-1,6 milliárd dollár körüli érték helyett 2,4 milliárd dollár feletti eredménnyel számolnak 2022-re, bár az extraprofit-adó ezt az értéket várhatóan 1,7 milliárd dollárra faraghatja le. A korábban vártnál jóval magasabb EBITDA a vállalat eladósodottsági mutatóit is arrébb teszi, miközben egy negyedéve még 2 alatt, most már 1 alatt alakulhat a nettó adósság/EBITDA.

Értékelt a menedzsment

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a következőket fűzte a gyorsjelentéshez:

„Bár a makrokörülmények kedvezően alakultak az olaj- és gázipar számára az év első háromnegyed évében, a bizonytalan külső környezet, a kibontakozó recesszió, az állami beavatkozások, a különadók bizonytalanságot okoznak az iparágban. Úgy tűnik, az EU-s szankciók meghatározzák Európa gazdasági jövőjét, a harmadik negyedév ugyanis nagyon szűkösnek bizonyult ellátásbiztonsági szempontból Kelet-Közép-Európában. Mindeddig képesek voltunk fenntartani az üzemanyagellátást a régió számos országában: ezt tartom a harmadik negyedév legnagyobb eredményének (...). A jövőben is szükségünk lesz kollégáink elkötelezettségére és a pénzügyi fegyelemre ahhoz, hogy végrehajtsuk a transzformációs beruházásokat, amelyekkel egyszerre garantáljuk az energiabiztonságot és az orosz energiaforrásokról való leválást, miközben nem tévesztjük szem elől a zöld átmenetet sem. A harmadik negyedévben jelentős lépést tettünk 2030+ stratégiánk megvalósításában: a Mol elnyerte a magyarországi települési és kommunális hulladékkezelési koncessziót 35 évre, amely lehetővé teszi, hogy terjeszkedjünk egy új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, a körforgásos gazdaság megteremtését szolgáló üzletágban.”

Mit mutat a grafikon?

Nem unatkozhattak idén a Mol részvényesei, a mögöttünk álló hónapokban gyorsan váltották egymást a meredek zuhanások és a gyors ralik, amik mentén éves szinten jelentős elmozdulást jelenleg nem mutat a grafikon, idén eddig 2,5 százalékkal került feljebb az olajcég jegyzése. Relatív értelemben mindenképpen felülteljesítésről beszélhetünk a Mol esetében, a BUX részvényindex ugyanis jelenleg 18, az OTP pedig 45 százalékos mínuszban áll 2022-ben.

