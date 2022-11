Ide fektetett Warren Buffett a tőzsdei zuhanás alatt - Van köztük meglepetés!

Sokan kiemelten figyelik hogy, hogyan rendezi át időről időre portfólióját a világ egyik leggazdagabb embere, az Omahai Orákulum néven is emlegetett Warren Buffett és a befektetői csapata a Berkshire Hathaway-nél. Most megérkezett a friss lista az új befektetésekről, amik között egy tipikusan "Buffettes" vásárlás mellett van egy komoly meglepetés is.

Tegnapelőtt vált elérhetővé a 13F nevű dokumentum a Berkshire Hathaway kapcsán, amit az intézményi befektetők negyedévente küldenek el a szabályozó felé, ez a dokumentum tartalmazza a legutolsó negyedév végére vonatkozó befektetéseket;a Warren Buffett által menedzselt Berkshire esetében a legfrissebb dokumentum a szeptember 30-ig tartó három hónapos időszakot jelöli. Technofóbból chipbefektetővé Volt néhány érdekesség a legfrissebb jelentésben, az Omahai Orákulum ügyletei közül, a legnagyobb meglepetést egyértelműen a TSMC chipgyártóba való befektetése okozta. A Berkshire Hathaway 60 millió darabot vásárolt a tajvani cég amerikai tőzsdén forgó részvényeiből a harmadik negyedévben – derül ki a cég közleményből, ennek értéke a július-szeptemberi időszak átlagára alapján MINTEGY 5,1 MILLIÁRD DOLLÁR. A hírre nagyot emelkedett a tegnapi kereskedésben a TSMC árfolyama, 7,9 százalékos pluszban zárt a részvény az ázsiai tőzsdéken, de több mint 9 százalékos pluszban is állt a kereskedés közben a papír, ami több mint két éve nem látott emelkedés, emlékeztetett a Bloomberg. Az amerikai tőzsdén 10,5 százalékos pluszban zárta a napot a jegyzés. Az amerikai korlátozások, a gazdasági lassulás és a készletek felhalmozódásával kapcsolatos aggodalmak közepette azonban a TSMC árfolyama 28 százalékot zuhant idén egészen addig, amíg Buffett be nem jelentette a részesedés megvásárlását. A vállalat októberben közölte, hogy visszavágja a tőkeberuházásait az idei évre 36 milliárd dollárra (a korábbi 40 milliárd dollárról), ami azonban még így is rekord lehet. A tajvani székhelyű TSMC a világ egyik legnagyobb chipgyártója, többek között az Nvidia és a Qualcomm partnere, valamint az Apple szilícium chipjeinek exkluzív beszállítója. A 417,2 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező, 1987-ben alapított óriáscég a tajvani tőzsde legértékesebb vállalata és rendelkezik a világ legfejlettebb chipjeinek gyártásához szükséges kapacitásokkal, amelyek az olyan kritikus iparágakban játszanak szerepet, mint az elektromos autózás, a mesterséges intelligencia, de a katonai és a kiberbiztonsági területeken is használják őket. Maga a chipgyártás egy olyan szegmens, ami jelentős növekedést ígér a következő évekre, mivel létfontosságú az olyan fejlődő iparágak számára, mint az önvezető autózás, az elektromos autók, a mesterséges intelligencia, vagy az internethez kapcsolt otthoni eszközök. A cloud szolgáltatások terjedése szintén keresletet jelent a chipekre, az olyan nagyszereplők, mint például az Amazon adatközpontjaiban. Warren Buffett egyébként legendásan tartózkodott sokáig a technológiai befektetésektől, arra hivatkozva, hogy nem akar egy olyan üzletágba pénzt tenni, amit nem ért meg teljes mértékben. Ez a hozzáállása az utóbbi években nagyot változott, a Berkshire Hathaway érdekeltségei között egyre nagyobb a technológiai befektetések aránya, az Apple például már a befektetési vállalat portfóliójának legértékesebb részesedése. Egy "Buffettesebb" részvény A tajvani cég és a Jefferies Financial Group ("aprópénz", mindössze 12,8 millió dollár) mellett a Berkshire Hathaway a Louisiana Pacificben is nyitott új pozíciót a harmadik negyedéves tőzsdei lejtmenet során. A Berkshire 5,8 millió darab Louisiana Pacific részvényt vásárolt mintegy 297 millió dollár értékben. A Berkshire közel 5,8 millió részvényes pozíciója a vállalat teljes forgalomban lévő részvényállományának mintegy 6,7 százalékát teszi ki. A vállalat építőanyag-gyártással foglalkozik 1973 óta és jelenleg 4,6 milliárd dolláros piaci mérettel rendelkezik, az 1985 óta tőzsdén lévő vállalat már 23 éve fizet kisebb-nagyobb kihagyásokkal osztalékot, ennél fogva mondhatjuk, hogy a "hagyományosabb Buffett-univerzumba" illeszthető részvényről beszélünk. A vásárlás hírére természetesen nagyot emelkedett a tegnapi kereskedésben a Louisiana Pacific árfolyama, 7,8 százalékos pluszban zárt a részvény, az idei évet tekintve azonban 18,9 százalékos eddig a mínusz. A Louisiana Pacific termékei iránti egyébként rendkívül ciklikusan alakuló kereslet alapvetően csökkenni kezdett az elmúlt időszakban, aminek eredményeként a harmadik negyedévben a vállalat nettó árbevétele 16 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, és az egyik legfontosabb kínált faanyaguknak, az Oriented Strand Boardnak (OSB) az értékesítése 35 százalékkal esett vissza, a működésből származó bevétel pedig több mint 60 százalékkal csökkent az előző évhez képest, és a vállalat arra számít, hogy ezek a tendenciák az év végéig kitarthatnak. Hosszabb távon azonban a Louisiana Pacificnek előnyére válhatnak az amerikai lakáspiac strukturális hiányai és nehézségei, ráadásul mivel sok házépítő keresi a módját annak, hogy előre biztosítsa a kulcsfontosságú anyagok biztonságos ellátását, az építési termékek fontos szereplőjeként erős pozícióban lehet a vállalat még akkor is, amikor a makrogazdasági feltételek a lakásépítés esetleges rövid távú lassulását vetítik előre. +1: Occidental Petroleum Nem új vásárlás az Omahai Orákulum részéről az Occidental Petroleumba való befektetés, még a második negyedév során lepte meg a lépéssel a nagyérdeműt a guru, ekkor fordult ugyanis először elő, hogy az energiaszektor a Buffett menedzselte vállalat befektetett vagyonának több mint 10 százalékát, pontosabban 10,9 százalékát tette akkor ki - ez az arány a harmadik negyedév után már 12 százalék, és érdekességként megjegyezhető, hogy ennek a 12 százalékos részesedésnek mindössze két energiaipari vállalat teszi ki a teljes részét: a Chevron 8 százalékkal és az Occidental Petroleum pedig 4 százalékkal. Utóbbiban a három hónap alatt 22 százalékkal növelte részesedését Buffett cége, ez 2,6 milliárd dolláros befektetést jelent. A fenti két "új versenyzővel" ellentétben nem láthattunk olyan heves reakciót a befektetők részéről, valamivel az átlagos forgalom alatt zajlott a kereskedés tegnap a részvénynél és "mindössze" 1,6 százalékkal került feljebb az árfolyam. A teljes év tekintetében azonban már sokkal kedvezőbb a kép, 2022-ben már több, mint 156 százalékot ralizott a részvény. Az Occidental Petroleum egy 67,6 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező, 1909-ben alapított amerikai vállalat, amely elsősorban szénhidrogén-kitermeléssel foglalkozik az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten, valamint petrolkémiai termékekkel az Egyesült Államokban, Kanadában és Chilében. Az Omahai Orákulum újabb nagy mértékű vásárlása már csak azért sem okozott különösebb meglepetést a befektetők körében, mert az amerikai szabályozó hatóság még augusztusban engedélyezte, hogy a Berkshire Hathaway legfeljebb 50 százalékos részesedést vásároljon az Occidental Petroleum törzsrészvényeiből, ez az arány az új adatok tükrében jelenleg valamivel kevesebb, mint 17 százalék. Az, hogy Buffett agresszíven vásárolja az olyan olajvállalatok, mint az Occidental és a Chevron részvényeit (utóbbiból most 384 millió dollár értékben vásároltak), azt jelzi, hogy a guru továbbra is hisz abban, hogy az olaj- és földgázárak még hosszú ideig magasak maradhatnak.

