Az ügylet, ami megváltoztatta Warren Buffettot és a Berkshire Hathawayt

Warren Buffett pályája kezdeti szakaszán, az 1960-as években mentora stratégiáját követve középszerű vállalatokba fektetett be. Buffett hibázott 1965-ben, amikor megszerezte a Berkshire Hathaway, egy akkoriban megszűnésre ítélt textilgyártó feletti irányítást. Szerencséjére azonban ott volt mellette üzlettársa és jobbkeze, Charlie Munger, akinek óriása szerepe van abban, hogy Buffett még a kilencedik X-en túl is képes változtatni befektetési stratégiáján.

Buffettnak és Mungernek 1972-ben alkalma kínálkozott 30 millió dollárért felvásárolni a See’s Candiest, egy kaliforniai édességgyártót. Ez az ár azt jelentette, hogy a vállalatot a nettó tárgyi eszközeinek négyszereséért kapnák meg. Munger úgy gondolta, hogy tekintettel a cég erős márkanevére, elkötelezett vásárlókörére, valamint áremelési képességére, ez az ár észszerű. Ám Buffett olcsójános volt, aki korábban egy vagyont keresett azzal, hogy középszerű vállalatokat vásárolt olyan alacsony áron, hogy azon szinte nem is veszíthetett. Ezt a „szivarvég”-stratégiát imádott mentorától, Benjamin Grahamtől tanulta.

A Berkshire 2014-es éves jelentésében Buffett így emlékezett vissza: „Téves óvatosságom miatt kútba eshetett volna egy nagyszerű vétel. Ám az eladók szerencsére úgy döntöttek, hogy elfogadják 25 millió dolláros ajánlatunkat.” Munger elmondta, hogy ő és Buffett faképnél hagyták volna a See’st, ha az ár akár csak 100 000 dollárral is magasabb lett volna. „Akkor ennyire buták voltunk.” 1972 óta a See’s mintegy 2 milliárd dollárnyi (adózás előtti) nyereséget termelt, igazolva új meggyőződésüket, miszerint a kiváló vállalatokért megéri többet fizetni.

A See’s-vétel példáját követve Buffették később olyan nagyszerű vállalatok egész sorába fektettek be, mint a Coca-Cola, a McDonald’s vagy az Apple. Ezeknek a befektetéseknek, illetve annak köszönhetően, hogy Buffett a Berkshire Hathaway eszközeit ígéretesebb lehetőségekbe fektette be, a halálra ítélt egykori textilgyártó árfolyama az 1965-ös 15 dollárról mintegy 468 000 dollárra száguldott.

„Buffett tökéletes példája annak, hogy milyen mértékben fejlesztheted magadat az évek alatt” – állapítja meg Paul Lountzis, a Lountzis Asset Management elnöke, aki három évtizedig járt a Berkshire éves közgyűléseire, és lenyűgözi Buffett képessége a folyamatos fejlődésre. Kezdetben olcsó részvényekbe fektetett be, aztán jobb vállalatokra váltott, majd egész társaságokat vásárolt fel, utána olyan külföldi piacokon próbált szerencsét, mint Kína és Izrael, ezt követően két olyan iparágba fektetett be, amelyeket korábban köztudottan került: a vasútba és a technológiába. Ennek a fejlődésnek köszönheti Buffett, hogy nyolcvanas éveinek a végén sikerült pályafutása legjövedelmezőbb részvényét kiválasztania – az Apple Inc.-be való befektetése ez idáig több mint 80 milliárd dolláros nyereséget hozott neki.

Hű maradt hitvallásához és elveihez, ám az aktuális gazdasági és befektetési környezethez igazította őket

– jegyzi meg Lountzis. – Hihetetlen. Csak nagyon kevesen képesek erre.”

Buffett egyik legértékesebb jellemvonása az, hogy még 92 éves korában is „szünetmentes tanulógép". Egy tipikus napján öt vagy hat órát is olvas irodája magányában – derül ki William Green a napokban megjelent Gazdagabb, bölcsebb, boldogabb című könyvéből.

A golyóálló befektetés kiskönyve

Szintén újonnan került a Portfolio online könyvesboltjának kínálatába Phil Demuth - Ben Stein szerzőpáros "A golyóálló befektetés kiskönyve" című kiadvány.

A T-Bálint Könyvkiadó „Pénzügyekről Egyszerűen Mindenkinek” kiskönyv sorozata első kötetének amerikai sztár szerzőpárosa végig érthető, hétköznapi, sőt igen humoros nyelvezettel próbál vagyonokat is érhető jótanácsokat adni a pénzüket, vagyonukat felelősen kezelni kívánó átlagemberek számára. A szerzők rávilágítanak arra a tényre, hogy megtakarításainkat kezelni, azokat gyarapítani és végül vagyont építeni egyáltalán nem akkora ördöngösség, mint amekkorának gondoljuk. Amennyiben fegyelmezetten betartunk néhány józan ésszel átgondolt és világos szabályt és következetesen kezeljük megtakarításainkat, akkor semmi sem védhet meg minket és családunkat a biztonságos nyugdíjas évektől.

