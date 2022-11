Benzinkáosz Magyarországon: fennmaradhat az üzemanyaghiány, lerombolták a szektort, több száz kút zárhat be

Egyre súlyosabbak az üzemanyagellátási problémák Magyarországon, a fehér kutak készlethiánya mellett a nagyobb szolgáltatók mennyiségi korlátozásra kényszerülnek, a jelenlegi állapot pedig akár 500 kutat is érinthet, ez a szám napról napra nő. A példátlan helyzetnek két fő eredője van az iparági szakértők szerint, ezek a legalább december végéig velünk maradó üzemanyagárstop és a Mol százhalombattai karbantartási munkálatai miatt érzékelt átmeneti kapacitáskiesés - többek között ezekről is kérdeztük a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét és a Holtankoljak.hu ügyvezetőjét, a szakemberek meglátásai finoman szólva is baljósak.

Egyre súlyosabb a helyzet

Egyre súlyosabbak az üzemanyagellátási problémák Magyarországon, a Mol ezért pénteken újabb döntést hozott "az ország működése és energiabiztonsága" érdekében: közleményükből kiderült, hogy a kis benzinkutak az azt megelőző héthez hasonlóan a november 28-i héten sem kapnak üzemanyagot. Eközben a nagyobb láncok is korlátozásokat vezetnek be, vannak olyan kutak, ahol csak 10 litert lehet vásárolni a hatósági áras üzemanyagból. Múlt hétfő óta a Mol 194 kis kútra nem szállít üzemanyagot, akkor jelezték, hogy az átmeneti korlátozások határozatlan időre szólnak. A döntésnek több oka is volt, például az, hogy karbantartási munkákat kell végezni a Dunai Finomítóban. A Mol azt írta nemrég az ATV Híradójának, hogy a tanker autóik folyamatosan úton vannak, és az exportra szánt üzemanyag mennyiségét is korlátozzák, az olajvállalat hozzátette: a normál időszakokhoz képest most 15-20%-kal több üzemanyagot szállítanak partnereiknek, vagyis ennyivel magasabb a fogyasztás az ársapka előttinél.

Egy előadáson Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója nemrég elmondta, hogy az üzemanyagár-stop itthon tulajdonképpen az élére állította az ellátási helyzetet az import leállása miatt, a nehézségek érzékeltetésére elmondta, hogy ha például egy finomítóban probléma lép fel, akkor arra eddig könnyű volt reagálni és könnyű volt ezt kiküszöbölni, most azonban ellátási problémát tud okozni egy ilyen, évente akár 20-szor is előforduló és korántsem ritka esemény, ugyanis a szomszéd Ausztriát most nem lehet megkérni, hogy "kicsit nyissák meg jobban a csapot mert épp kiesett a kapacitásunk egy része", ugyanis ilyen hazai üzemanyagárak mellett nem szállítanak ide, megállt az import.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e változtatást az üzemanyagársapkával kapcsolatban az év végén a Miniszterelnökség azt a választ adta tegnap, hogy

JANUÁR 1-TŐL CSAK AKKOR TUDJÁK FENNTARTANI A BENZINÁRSTOPOT, HA AZ OROSZORSZÁGBÓL ÉRKEZŐ KŐOLAJSZÁLLÍTÁS ZAVARTALAN, A SZÁZHALOMBATTAI FINOMÍTÓ PEDIG FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK.

Furkósbottal hozott döntések

Az egyre aggasztóbb üzemanyaghiányos helyzetben első körben Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdeztük a kilátásokról és a jelenlegi történésekről, a szakember elmondta, hogy jelenleg 258 társaságot érint az üzemanyaghiány. A magyarországi energiaellátás az árstopok előtt úgy nézett ki, hogy 70 százalékban a Mol intézte az ellátást és körülbelül 30 százalék érkezett importból, ebből a behozatalból lettek kiszolgálva a kis kutak

- ez a rendszer azonban az árplafon miatt bedőlt és az import teljesen leállt,

mutat rá Egri. Közép és hosszú távon is óriási probléma lesz ebből a szakérő szerint, akkor tud majd visszajönni az import ha versenyképesebbek lesznek az árak, a korábban hazánkba érkező mennyiség ugyanis máshol talált magának piacot, valahol el kell helyezni ezeket a mennyiségeket, magyarázza a szakember.

Az FBSZ-elnök szerint nonszensz, hogy bestoppolják az árat, egyértelmű, hogy az üzemanyaghiányos ellátás összedőlt. Vélekedése szerint egy tőzsdén jegyzett terméket egy szabad piacgazdaságban egész egyszerűen nem lehet fixálni, közgazdasági nonszensz az egész, ugyanis mint minden terméknek (ezzel a többi árplafonos termékkel kapcsolatos döntést is bírálta a szakember), az energiatermékeknek is van előállítási, termelési ára és értékesítési költsége, épp ezért nem lehet mint a szocializmusban meghatározni ezek árát, pontosan azért váltottunk szabad piacra, hogy a kereslet-kínálati mechanizmusok alakítsák ki az árat és

ne furkósbottal hozzunk döntéseket, amik mentén üzletágakat rombolnak le és komplett ellátási és kereskedelmi lácokat tesznek tönkre,

emiatt nagyon komoly árat fognak fizetni a fogyasztók.

Arra a kérdésre, hogy szerinte meddig tarthat a hiány és mi kellene ahhoz, hogy stabilizálódjon az ellátás, Egri elmondta, hogy jelenleg minden a kormányon múlik, az árstop feloldásáig lehet hogy össze kell hogy dőljön az ország, mindenesetre ők hónapok óta mondják hogy ez a helyzet nonszensz.

Az elnök zárásként elmondta: a tapasztalatok alapján

az emberek egyre idegesebbek, türelmetlenebbek, tele a hócipőjük, egyre nagyobb az elégedetlenség

Bujdos Esztert, a Holtankoljak.hu ügyvezetőjét is megszólaltattuk a kialakult helyzettel kapcsolatban, a szakember elmondta, hogy jelenleg valóban nem logisztikai probléma hanem üzemanyaghiány van, ez pedig egyértelműen az ársapkának köszönhető az importőrök kiesésével, illetve a százhalombattai fennakadások is tetézik a bajt, a szakember tudomása szerint jelenleg 60 százalékos kapacitáson működik a dunai finomító. Bujdos szerint ha nem a társaságokat hanem a konkrét benzinkutakat nézzük, akkor akár 500 helyszínt is érinthet a probléma és ez napról napra nő, a készlethiány egyébként nem csak a fehér kutaknál, hanem a nagy (színes) kutaknál is egyre aggasztóbb. A Shell nemrég bevezetett intézkedése miatt is fokozódik a szituáció, a mennyiségi korlátozás után innen kénytelenek a fogyasztók átvándorolni a Mol-kutakra.

És míg a teljes magyar viszonteladói piac 2,5 százalékáért felelős, árstop-intézkedések után szerződött Mol partnereknél nullára leredukálták a hetekben az energiatermékek szállítását, addig a régi Mol partnerek is korlátozva vannak, emeli ki Bujdos. Nekik havi mennyiségi kvóta van megállapítva, mégpedig az előző év azonos időszakához képesti mennyiségek 8 százalékát kapják, szemben a korábbi 10 százalékkal. Ez a csökkentett mennyiség az ügyvezető elmondása szerint

rendre elfogy 3 hét után, ebből pedig komoly baj lehet most november végén.

Megjegyezte még Bujdos, hogy nem regionális a probléma, mindenhol vannak kutak ahol átmeneti készlethiány van, még Budapesten is. Arra a kérdésre, hogy meddig tarthat a hiány és mi kellene ahhoz, hogy stabilizálódjon az ellátás, a szakember úgy fogalmazott, hogy bár az árstop kivezetése nem varázsütésre oldaná meg a helyzetet, de visszajönnének az importőrök akik korábban a magyar hálózat 30 százalékát szolgálták ki, emellett pedig

a Molon áll vagy bukik a dolog, azaz hogy a finomítóból mennyit tudnak és mikor szolgáltatni.

Az általános közhangulattal kapcsolatban osztja Egri meglátásait a Holtankoljak.hu ügyvezetője, ő is úgy látja, hogy

a kétségbeesés szélén áll mindenki, mivel borzasztóan nehéz üzemanyaghoz jutni

A nyitvatartási kötelezettség pedig jelentős kiszolgáltatottsági helyzetet okoz nem csak a kicsiknek, hanem a színes kutaknak is, tette hozzá Bujdos.

Folyamatosan szűkül a kör

Mivel az üzemanyagárstop kezdetektől fogva nehezen fenntarthatónak, illetve a piaci viszonyokat erősen torzítónak bizonyult, ezért a kormány az elmúlt hónapokban a mennyiségi szabályozások mellett több körben átdolgozta a stopot, egymás után vonva ki az árstop hatálya alól a fogyasztók egyre nagyobb részét. A kormány még tavaly november 15-én rendelte el a 480 forintos hatósági árat, amit több lépcsőben, az év utolsó napjáig meghosszabbított. Időközben szűkítette a kedvezményes áron vásárlók körét, kirekesztve többek között a nehézgépjárműveket, a külföldi kisteherautókat, a külföldi rendszámú személyautókat, illetve a céges autókat is. A következő mennyiségi szabályozások és körszűkítések voltak mostanában:

Március elején egyre hangosabbak lettek a hangok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének irányából, amik az ellátási lánc zavaraira hívták fel a figyelmet, erre a kormány reagált is, egy kormányinfón ugyanis ismertették a kormány lépéseit, melyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Egyéb intézkedések mellett első ízben szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron.

is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron. Aztán május végén jött a bejelentés, hogy Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal , illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. A magyar rendszámú gépjárművek, köztük a magyar okmányokkal rendelkező traktorok és mezőgazdasági gépek a piaci áraknál (akkor) 60-70 százalékkal alacsonyabb hatósági árakon tankolhattak. Ezzel szemben az összes, külföldi rendszámmal rendelkező gépjármű elvesztette jogosultságát a csökkentett árú üzemanyagra. Ezzel a döntéssel kapcsolatban egyébként eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság : felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások – köztük a közlekedési szolgáltatások – szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket.

