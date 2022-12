Megjött az ítélet a magyar nyugdíjrendszerről: egy komplett nyugdíjpillér hiányzik itthon

Miközben folyamatosan nő a születéskor várható élettartam világszerte, egyre nagyobb teher hárul az állami nyugdíjrendszerekre, ezért is kellene minél hamarabb a nyugdíjrendszer más pillérjeire támaszkodni. Az OECD friss jelentése szerint több ország is van már a világon, ahol sikeresen zajlanak a különféle nyugdíjprogramok, különösen a foglalkoztatói nyugdíjprogramoknak van nagy jelentősége. Csakhogy ez az a pillér, ami gyakorlatilag teljesen hiányzik Magyarországon.

Világszerte egyre több olyan nyugdíjrendszer létezik, amelyben a felhalmozott megtakarításokat a nyugdíjas évek finanszírozására használják fel - derül ki az OECD Pensions Outlook 2022 című kiadványából. Az elmúlt évtizedekben számos ország nyugdíjreformot hajtott végre ezeknek az eszközfedezetű nyugdíjprogramoknak a bevezetése, bővítése vagy megerősítése érdekében. Ezek között voltak sikeres és kevésbé sikeres történetek is, de a jelentés szerint ezekből a tapasztalatokból a jövőben hasonló reformokat végrehajtani kívánó országok sokat meríthetnének.

Magyarországon egy szolgáltatónál lehet csak elérni a foglalkoztatói nyugdíjprogramot, ezt leszámítva ez a nyugdíjpillér gyakorlatilag teljesen hiányzik itthon.

Az MNB-nek pár éve még volt egy erre vonatkozó javaslatcsomagja a jóléti alapokkal, de annak kapcsán azóta sem történt előrelépés.

A jóléti alapok működésének lényege:



A munkáltatók a munkavállalói befizetéseket hasonló összeggel adó-és járulékmentesen (vagy kedvezményes adózással) egészíthetnék ki opcionálisan, vagy az ajánlott mértékig kötelezően.



Az állam a két szereplő befizetése mellé további adókedvezményeket biztosítva (munkavállalói befizetések után szja-visszaigénylés, munkáltatói befizetés adóalapból történő leírása) tehetné a rendszert még vonzóbbá.



A csökkenő adókörnyezetben célszerűbb lehet egy normatív jellegű állami támogatás bevezetése a jelenleginél alacsonyabb limittel. A támogatás mértéke sávozható, például az alapeset választása esetén 10 százalék, magasabb bérarányos vállalás esetén 20 százalék normatív támogatás kerülne jóváírásra az egyéni számlán, de például a mai 150000 forintos limit leszállítható 100000 forintra. Ezzel az ösztönzés mainál szélesebb kört tudna rendszeres megtakarításra bírni.



További lehetőségként jött elő a gyermekvállalás ösztönzése a megszületett gyermekek után fizetett egyszeri juttatással a nyugdíjkiegészítő számlára, vagy a normatív támogatásnövelésével. Az új támogatási rendszer nem érintené a nyugdíjbiztosításokat, ott a jelenlegi adójóváírás és limitek megtartásával lenne biztosítható a további megtakarítás lehetősége.



Alanyi jogú tagság járna a kiegészítő nyugdíjalapokban, hasonlóan, mint a briteknél, az amerikaiaknál, az olaszoknál vagy a lengyeleknél. A munkavállalók tehát alanyi jogú tagság mellett dönthetnek a befizetésről és annak mértékéről. Ennek adminisztrációja leghatékonyabban a munkáltatókon keresztül valósulhat meg.



A jóléti alapokba érkező befizetések különböző célokat szolgálnak, ennek érdekében a nyugdíj-és egészség zseb egymástól elkülönül. Bizonyos élethelyzetekben, mint első lakás vásárlása, gyerekszületés, vagy rendkívüli családi események (családfenntartó munkanélkülisége, idős hozzátartozó ápolása) a zsebek átjárhatók lennének, mellyel a jelenleg a rendszerből hiányzó fiatalok körében is ösztönözhetővé válna a nyugdíjcélú és egészségcélú megtakarítási hajlandóság.

Az alábbiakban az OECD jelentéséből szemezgettünk pár érdekes ábrát és összefoglalót annak kapcsán, milyen szereppel bírnak más országokban a foglalkoztatói nyugdíjprogramok.

Magyarországon se híre, se hamva a foglalkoztatói nyugdíjnak

Az OECD-országok nagy része a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre támaszkodik, amelyekben értelemszerűen magas a munkáltatói részvétel is. Az alábbi ábra a teljes nyugdíjvagyon megoszlását mutatja a kiválasztott OECD-országokban a nyugdíjprogramok típusa szerint. A foglalkoztatói nyugdíjprogramokban lévő vagyoneszközök 2020-ban 11 OECD-országban az összes eszköz több mint 50%-át tették ki. Ezzel szemben hét OECD-országban az összes nyugdíjvagyon a magánnyugdíj-programokban volt (beleértve Magyarországot is).

Magyarországon egyébként egyetlen foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató működik (Allianz), de annak adatait nem tartalmazza az OECD jelentése, mivel a teljes piacot nézve elenyésző részesedéssel bír.

A foglalkoztatói nyugdíjrendszerrel rendelkező országok közül a DB-eszközök meghaladták a DC-eszközöket Kanadában, Costa Ricában, Finnországban, Izraelben, Koreában, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban, Kanadában, Törökországban és az Egyesült Államokban.

Defined benefit vs defined contribution - Mi a különbség?



A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (defined contribution, DC) a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Ezzel szemben a szolgáltatással meghatározott programoknál (defined benefit, DB) a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.

Forrás: OECD Pensions Outlook 2022

Nagy a felelősség a munkáltatókon

A legtöbb OECD-országban a munkáltatók jelentős mértékben járulnak hozzá munkavállalóik nevében az eszközfedezetű nyugdíjprogramokhoz. Az alábbi ábra alapján Chile kivételével az eszközfedezetű nyugdíjrendszerekbe 2020-ban befizetett összes hozzájárulás egy része a munkáltatóktól származott. A legtöbb országban, beleértve a magán/egyéni nyugdíjrendszerekre támaszkodó országokat is, a munkáltatói hozzájárulások aránya meghaladta az összes hozzájárulás 50%-át.

Tíz OECD-országban, amelyek közül hét foglalkoztatói nyugdíjprogrammal rendelkezik, még a 70%-ot is meghaladta a munkáltatói befizetés. A kötelező foglalkoztatói nyugdíjrendszerekkel rendelkező országokban a munkáltatói hozzájárulások általában nagyobb arányt képviselnek. Ezzel szemben azok az országok, ahol a munkáltatói hozzájárulások aránya nem éri el az 50%-ot, inkább az egyéni nyugdíjrendszerekre támaszkodnak. Ilyen például Magyarország is.

Forrás: OECD Pensions Outlook 2022

A részvételt még lehetne ösztönözni

Más kérdés, hogy a munkáltatói részvétel az eszközfedezetű nyugdíjkonstrukciók esetében nem feltétlenül eredményez magas részvételi arányt. A részvétel nem meglepő módon a kötelező nyugdíjprogramokban a legnagyobb. (Különbség van a kötelező magánnyugdíjprogramok és kötelező foglalkoztatói nyugdíjprogramok között, előbbi esetben a törvény kötelezi a munkavállalókat a nyugdíjrendszerben való részvételre, utóbbi esetben pedig a törvény a munkáltatóktól követeli meg, hogy hozzanak létre egy programot, és minden jogosult munkavállalójukat vonják be abba).

A legtöbb olyan országban, ahol automatikus beléptetési politika van érvényben, a munkáltatókat is kötelezik arra, hogy minden jogosult munkavállalójukat bejegyezzék egy programba. A részvétel a munkavállalók számára ugyanakkor önkéntes marad, mivel dönthetnek úgy, hogy nem vesznek részt a programban. Az alábbi ábra felső paneljei azt mutatják, hogy a részvételi arányok a valamilyen formában kötelező beléptetéssel bíró országokban általában magasak, tíz OECD-országban elérik a munkaképes korú népesség 80%-át vagy annál is többet. A részvétel azonban számos országban nem általános, mivel a mandátum nem terjed ki minden munkavállalóra. A foglalkoztatói nyugdíjrendszerek ritkán terjednek ki például az egyéni vállalkozókra.

Az önkéntes nyugdíjrendszerekben sokkal alacsonyabb a részvételi arány. Az önkéntes foglalkoztatói rendszerekben való részvételi arány a munkaképes korú népesség 50-55%-a körül van Írországban, Belgiumban, Németországban, Japánban és az Egyesült Államokban, de más országokban 25%-ra vagy az alá esik. Hasonlóképpen, az önkéntes, egyéni nyugdíjrendszerekben való részvételi arány a legtöbb országban a munkaképes korú népesség 30%-a alatt van.

Az alábbi ábrán az is látszik, hogy Magyarországon a munkaképes korú népesség 20%-át sem éri el azok aránya, akiknek van valamilyen önkéntes nyugdíjcélú pénztára:

Forrás: OECD Pensions Outlook 2022

Egyre hosszabb ideig élünk

A még hátralévő várható élettartamra vonatkozó számítások kulcsfontosságúak bármely élethosszig tartó nyugdíjjövedelem biztosításához, hogy a jövedelemáramlás fenntarthatóságát biztosítsák a finanszírozáshoz rendelkezésre álló eszközök összegének függvényében – írja az OECD a jelentésben.

A gazdasági környezet jelentősen befolyásolhatja a halandóság javulásának sebességét, különösen a gyorsan fejlődő országok esetében. Azok a jelenlegi OECD-országok, amelyek az 1960-as években elmaradtak az OECD átlagéletkorhoz képest, azóta jelentős előnyre tettek szert, mivel gazdaságilag fejlődtek, és várható élettartamuk felzárkózott a többi OECD-országban megfigyelt szinthez. Chile, Kolumbia, Costa Rica és Korea esetében a születéskor várható élettartam legalább 10 évvel elmaradt az akkori OECD-átlagtól, azóta viszont felzárkózott a jelenlegi, valamivel több mint 80 éves OECD-átlaghoz, sőt Korea még ezt a szintet is meghaladja.

Az alábbi ábra is bizonyítja, hogy a várható élettartam jelentős korrelációt mutat a gazdasági fejlettséggel. A jelentés szerint, amint a fejlődő országok várható élettartama eléri a gazdaságilag fejlett országokét, a gyors növekedés valószínűleg az utóbbi országokban megfigyelt ütemre lassul, és kevésbé valószínű, hogy a jövőben is a végtelenségig folytatódna ez a gyors fejlődés.

Magyarország az ábra alapján a fejlettebb országcsoportokba tartozik, így a várható élettartam is a felsőbb kategóriában foglal helyet a maga 77 évével.

Forrás: OECD Pensions Outlook 2022

Érdekes ebből a szempontból az is, milyen változást tud okozni egy politikai rezsimváltás egyes országok születéskor várható élettartamában. A kelet-európai és balkáni országok esetében a Szovjetunió felbomlását követően jelentősen javult ez a mutató, köztük Magyarországon is:

Forrás: OECD Pensions Outlook 2022

Hasonlóan fontos szerepe van a születéskor várható élettartamot tekintve az egészségügyi kiadásoknak, ugyanis a megnövekedett egészségügyi kiadások szoros összefüggésben állnak a magasabb várható élettartammal. Így az olyan politikai kezdeményezéseknek, amelyek célja az állami egészségügyi kiadások növelése, például az egyetemes egészségügyi ellátás bevezetése, pozitív hatással kell lenniük a várható élettartam alakulására.

Forrás: OECD Pensions Outlook 2022

Címlapkép: Getty Images