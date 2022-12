Erre az elemzők sem számítottak: gyökerestül átalakul a magyar sikercég tulajdonosi köre

A hétvégén érkezett a bejelentés, hogy a Mol magántőkealapokkal konzorciumban többségi tulajdonrészt tervez szerezni a megújuló energiára fókuszáló Alteóban. Ezt követően az Alteo által kibocsátott valamennyi törzsrészvényre vételi ajánlatot terveznek tenni az új nagytulajdonosok, az ajánlati ár relatíve alacsonyan, a pénteki záróár alatt és jóval az elemzői konszenzus alatt került meghatározásra. De mit érdemes jelenleg tudni az idén valósággal szárnyaló energiavállalatról, mit gondolnak a kilátásokkal kapcsolatban az elemzők? Érdemes a befektetőknek eladni a részvényt?

Nagyszabású bejelentés

A hétvégén érkezett a bejelentés, hogy jelentős részesedést szerezne a Mol-csoport az Alteóban. Az olajcég magántőkealapokkal konzorciumban szerezne többségi befolyást a megújuló energia vállalatban, amivel a célja, hogy növelje jelenlétét a zöldenergia-termelésben, olvasható a vonatkozó közleményben.

A Mol közleménye szerint a Mol-csoport, a Diófa Alapkezelő és az Indotek Csoport adásvételi szerződést kötöttek a többségi tulajdonos Wallis Asset Management Zrt.-vel, aminek következtében részvényenként 2872 forintos áron 61,557 százalékos részesedést szereznek az Alteoban, ezen a felek egyenlő arányban osztoznak.

A fennmaradó részesedés megszerzésére a felek nyilvános vételi ajánlatot tettek.

Egy, az Alteo által kibocsátott valamennyi törzsrészvényre vonatkozó kötelező nyilvános vételi ajánlat keretein belül az ajánlati ár részvényenként 3040 forinton lett megállapítva a Mol RES, mint az összehangoltan eljáró felek által kijelölt ajánlattevő által, ez 7,9 százalékkal alacsonyabb, mint a pénteki záróárfolyam. A nyilvános vételi ajánlat egyébként magasabb, mint a WAM részvény adásvételi szerződésekben meghatározott vételára és megegyezik a Tpt. kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumárral, áll az Alteo közleményében.

A kötelező nyilvános vételi eljárásban megvásárolt részvények egyenlő arányban kerülnek megosztásra az összehangoltan eljáró felek között, olvasható a hét végi közleményben. A tranzakció zárási feltételei a kötelező nyilvános vételi ajánlatnak az MNB általi jóváhagyása, valamint a szükséges MEKH és a GVH engedélyek megszerzése.

Az Alteo-sztori

A Mol indoklásában olvasható, hogy az Alteo szerteágazó portfólióval rendelkezik, ami számottevő növekedési potenciált hordoz magában. A vállalat összes megújulóenergia-kapacitása jelenleg 69 megawattot tesz ki, ebből 47 megawattot a szélenergia, 19 megawattot napenergia, további 3 megawattot pedig a vízenergia és biogázüzemek adnak, a rendszer állandó működését pedig 80 megawattnyi fosszilis alapú kiegyenlítő kapacitás teszi lehetővé. A megújuló forrásokból származó energia mellett az Alteo aktív az e-mobilitás és a hulladékgazdálkodás terén is, amelyek a Mol-csoport számára szintén fókuszterületeket jelentenek.

Az idei év első három negyedévében jelentős növekedésről számolt be az Alteo mind a bevételek, mind az eredmények szintjén a tavalyi első kilenc hónaphoz képest, a harmadik negyedévet tekintve pedig fennállásának legmagasabb árbevételét produkálta a cég – derül ki a vállalat legutóbbi gyorsjelentéséből. A harmadik negyedévben a cég árbevétele meghaladta a 24 milliárd forintot, az EBITDA szintjén 4,5 milliárd forintos eredményt könyvelt el, nettó profitja pedig 3,1 milliárd forintot tett ki.

A harmadik negyedév zárását megelőző fontosabb események a következők voltak a vállalatnál:

Az Alteo 15 évvel meghosszabbította üzemeltetési és karbantartási szerződését az egyik legfontosabb üzemeltetési partnerével, a BorsodChem Zrt. tulajdonában álló BC-erőművel.

az egyik legfontosabb üzemeltetési partnerével, a BorsodChem Zrt. tulajdonában álló BC-erőművel. A társaság visszafizette a mindösszesen 650 millió forint névértékű kötvénycsomagját .

. Az Alteo felülvizsgálta a 2019 folyamán kommunikált stratégiai célját, mely során a vállalat a stratégiai célszámait megemelte.

Az Alteo a hazai energetikai szektorban elsőként szerzett független, nemzetközi ESG-tanúsítványt.

Az Alteo párhuzamosan több munkavállalói résztulajdonosi programot is elindított, mellyel elsődleges célja a meglévő emberi erőforrás pénzügyi motivációjának növelése.

is elindított, mellyel elsődleges célja a meglévő emberi erőforrás pénzügyi motivációjának növelése. A 2021-es év utána az Alteo közgyűlése közel 2 milliárd forint rekord osztalék kifizetéséről döntött, mely 2022.06.27-én került kifizetésre.

döntött, mely 2022.06.27-én került kifizetésre. Lezárult az Edelyn Solar felvásárlása, a vállalat egy még engedélyezés alatt álló 20 MW névleges teljesítményű naperőmű projektet tulajdonol.

projektet tulajdonol. Szeptemberben zárta a társaság a szervetlen hulladékok kezelésével és újrahasznosításával foglalkozó Fe-Group Invest részvényei 75,1 százalékának megvásárlására vonatkozó tranzakciót.

Forrás: Alteo befektetői prezentáció

Megszólal a Mol

Egy háttérbeszélgetés keretein belül a Mol vezető szakemberei elmondták lapunknak, hogy a 61,557 százalékra vonatkozó, két lépcsőben történő többségi tulajdonszerzés átfutása 2023 első negyedévének végéig, akár második negyedévének elejéig is eltarthat, ez elsősorban a Versenyhivatal engedélyének érkezésén múlik. Arra a kérdésre pedig, hogy terveznek-e beleszólást a vállalatvezetésbe nagytuladonosként, úgy fogalmaztak a szakemberek, hogy ezen a területen az elmúlt 10-20 évben már sokan próbálták megcsinálni azt sikertelenül, amit az Alteo sikerrel elért, ennél fogva (amennyire ezt kívülről meg lehet ítélni) kompetens menedzsmentről van szó a vállalat esetében. Ezért nincs szükség azonnali változtatásokra, összességében tehát

ez egy jól működő cég, akiket hagyni kell jól működni.

Ráadásul a Molnak kiemelt célja, hogy a portfolióbővítés mellett tapasztalatot és szaktudást is vásároljon, hiszen a megújuló energia is fontos része a vállalat transzformációs stratégiájának, tették hozzá a vezetők.

A többségi tulajdonrész megszerzése után a kötelező nyilvános vételi ajánlat az Alteo által kibocsátott valamennyi törzsrészvényre vonatkozik, ez alapján előfordulhat olyan helyzet, hogy joga lesz a többségi tulajdonosnak kivezetnie az Alteót a tőzsdéről. Ez abban az esetben áll fenn, ha legalább 90 százalékát birtokolja a tulajdonos a vállalat részvényeinek, vagyis amennyiben az MRP-szervezeten felül (mely a részvények 5,8%-át birtokolja) még legalább 4,2%-ra vonatkozóan nem lesz érvényes elfogadó nyilatkozat, akkor ez a lehetőség meg sem fog nyílni.

Mindezek mellett egy, a tranzakcióhoz fűződő közleményt is kiadott az olajcég, aminek értelmében az akvizíció fontos mérföldkövet jelent a Mol számára, hiszen a vállalatcsoport stratégiai célkitűzése Közép-Kelet-Európa fenntartható energiával és alapanyagokkal való ellátása.

A Mol-csoport 2025-ig 1 milliárd dollárt fordít fenntarthatósági beruházásokra, és az elmúlt években is több lépést tett azért, hogy beindítsa a körforgásos gazdaságot és támogassa a zöld energiaátmenetet. Az első naperőműveket 2019-ben helyezte üzembe a társaság, ma 30 megawatt kapacitású portfóliót üzemeltet Magyarországon. A Mol zalaegerszegi gumibitumen-üzemében évente mintegy félmillió használt gumiabroncsot hasznosít újra, kúthálózatán pedig több mint hárommillió liter sütőolajat gyűjtött össze az elmúlt 11 évben, amelyből partnerei segítségével bioüzemanyagot gyárt. A vállalat a fenntartható termékek előállítása mellett jelenleg az amerikai Plug Powerrel közösen építi Európa egyik legnagyobb kapacitású zöld hidrogén-gyártó üzemét Százhalombattán. Az üzem évi 1600 tonna zöld hidrogén előállításával 25 000 tonnával csökkentheti majd a Mol szén-dioxid-kibocsátását, áll a vonatkozó közleményben.

Mennyit ér a részvény?

Az Alteót követő három elemző közül a Kalliwoda szólalt meg a legrégebben, ők utoljára szeptemberben, a második negyedéves gyorsjelentés közzététele után vizsgálták felül az Alteóra vonatkozó várakozásaikat. Az elemzőház akkor többek között a vállalat hulladékgazdálkodási tevékenységének kiszélesítését üdvözölte a friss akvizíció apropóján, a szakértő kiemelte, hogy az Alteo továbbfejlesztette a körforgásos gazdaságot, és történelmet írt azzal, hogy az első magyar vállalatként független, nemzetközi ESG-tanúsítványt kapott.

Az Alteo harmadik negyedéves gyorsjelentése után a vállalatot követő MKB-szakértő is kijött egy elemzéssel november közepén, amiben kiemelte, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezet, azaz

az orosz-ukrán háború és az energiapiaci turbulencia pozitívan hatott a vállalatra,

a magasabb gáz- és villamosenergia-árak miatt pedig a megújuló erőművek árrése tovább javulhat, miközben ezen erőművek fenntartási költségei nem fognak jelentősen változni. Emellett a társaság jelentős készpénzállománnyal is rendelkezik, ami fontos a finanszírozási igények kielégítéséhez az év végi fűtési szezonban.

Az Erste elemzője pedig szűk két hete frissítette a földgáz, az áram és a széndioxid kvóta előrejelzést, és az elmúlt fél év akvizícióit is beépítette az Alteora vonatkozó modelljébe. Az üzleti környezet a szakértő szerint továbbra is nagyon jó, a kiegyenlítői piacon magas a jövedelemezőség, ráadásul ez még mindig emelkedő fázisban van, a hő piacon pedig tízszeresre emelkedtek az árak, biztosítva a megfelelő megtérülést. A menetrendezési üzletágban is bővülés látszik mind az árakban, mind a volumenben – olvasható az elemzésben.

Mindeközben jelentős akvizíciókat hajtott végre a cég, de ez nem eredményezett jelentős változást az Erste előrejelzésében, hiszen korábban pont ilyen akvizíció(ka)t, fejlesztés(eke)t épített be a modellbe az elemző. Ugyanakkor az elmúlt időszak fejleményei azt sugallják, hogy az erős eredménybővülést követően a készpénztermelés is beindul a vállalatnál, ha nem emelkedik tovább a forgótőke igény, azaz nem emelkednek tovább számottevően a gáz és áram árak – véli az elemző. Kiemelte:

AZ ERŐS KÉSZPÉNZTERMELÉS, ÉS AZ ORSZÁG LEVÁLÁSA AZ OROSZ FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓKRÓL JÓ KOMBINÁCIÓT NYÚJT A GYORS NÖVEKEDÉSHEZ AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKBEN.

Ezért úgy fogalmazott 8-án a szakértő, hogy a cég a jelenleg figyelembe vettnél is több beruházást fog végrehajtani, ami egy igazán gyors növekedés lehetőségét hordozza magában.

A fentiek tükrében nem meglepő, hogy mindhárom elemző vételre javasolta a részvényt,

a tizenkét hónapos célárak átlaga pedig jelenleg 3801 forint.

Ez a pénteki záróárnál is jóval magasabb érték, a vételi ajánlatban meghatározott 3040 forinthoz képest pedig elmondható, hogy jelentős, 20 százalékos diszkonton történne a tranzakció, már amennyiben elfogadják azt a befektetők. Az elemző által javasolt fair árnál jóval alacsonyabb vételi ajánlatot a befektetők sem díjazzák, nagyot esett a mai kereskedésben az Alteo részvénye, jelenleg 6,7 százalékos a mínusz a jegyzésnél.

Érdemes eladni?

Az Erste vezető elemzője, Miró József a tranzakció kapcsán lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy meglepetésként érte őt az akvizícióról szóló hír, a több mint 61 százalékos többségi tulajdonrészt kifejezetten alacsony áron (2872 forint) kapja meg a három fél. Az ajánlattevők a hivatalos kommunikáció alapján alapvetően nem terveznek beleszólni a vállalat irányításába és elfogadják a menedzsment üzleti tervét. Ez pozitív körülmény Miró szerint, a struktúra tehát tulajdonképpen nem változik, a WAM után most is pénzügyi befektetőként fog viselkedni a többségi tulajdonos. Maga a 3040 forintos nyilvános vételi ajánlat alacsony a szakember szerint, a stratégia változatlanságával a cég kilátásai sem változnak, ezért

az elemző szerint nem éri meg ezen az áron eladni a részvényeket, hanem érdemes inkább részesedni azokból az üzelti lehetőségekből, amik a vállalat előtt állnak.

A kilátásokat tekintve az Erste tizenkét hónapos célára 3790 forint a részvényre vonatkozóan, az Alteo alapvetően jól van pozicionálva a megújuló piacon, idén is és jövőre is jó eredményre számít a vállalatnál Miró. Táplálja az optimizmust, hogy beindulhat az Alteónál a készpénztermelés, ha a földgáz és áram árak nem száguldanak tovább és komoly beruházások jöhetnek. Ezek még nagyobbak is lehetnek, ha megkapjuk a a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) származó vissza nem térítendő forrásokat az EU-tól, ezt követően ugyanis a kormány is nagyobb elánnal szállhat be a technológiai átalakulás finanszírozásába, támogatásokon keresztül.

Címlapkép: Shutterstock