Mibe fektessek 2023-ban?

Két év koronavírus után 2022 szinte már minden másról, csak nem a Covidról szólt (Kínát leszámítva): februárban kitört az orosz-ukrán háború, ennek geopolitikai, gazdasági és energiapiaci hatásai végig kísérték az egész évet. Az infláció történelmi szinteket ütött meg a világ számos országában és itthon úgy tűnik, 2023 sem hoz fellélegzést ebben. A jegybankok folytatták a szigorítást, a recesszió pedig több elemzőház szerint is elkerülhetetlen. Az biztos, hogy 2023 is bővelkedni fog a gazdasági, tőkepiaci és geopolitikai történésekben, így megnéztük, mibe érdemes fektetni a következő 12 hónapban.

A makrogazdasági környezet zord képe végigkísérte 2022-t, és ezt szépen tükrözték a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamváltozásai. Az alábbi listán szereplő eszközök közül szinte csak a nyersanyagoknak emelkedett az árfolyama tavaly, a legjobban a vizsgált eszközök közül a szén teljesített, melynek árfolyama egyrészt a háború miatt bevezetett EU-s importtilalomra vezethető vissza, másrészt az energiaválság fellendítette a keresletet az erőművekben használható szén iránt.

Ezzel szemben a lista végén található faanyag ára több mint 66 százalékot esett, és több mint kétéves mélyponton van. Az innen való felpattanás egyelőre valószínűtlennek tűnik, tekintve, hogy a lakásépítési kedv várhatóan 2023-ban sem lesz erős. A fa mellett az év nagy vesztesei a kriptoeszközök voltak, élen a bitcoinnal, amely szintén 60% feletti esést könyvelt el:

Recesszió és magas kamatok: nincs egyetértés

A nagy amerikai bankok elemzőházai abban egyetértenek, hogy Európa nem fogja tudni elkerülni idén a recessziót, de Amerika kapcsán már megoszlanak a vélemények.

Az amerikai gazdaság valószínűleg enyhe recesszióba kerül, a munkaerőpiac zsugorodni fog, a munkanélküliségi ráta pedig 5 százalék körülire emelkedik - írja a JP Morgan 2023-as előrejelzésében.

A Goldman Sachs Research recessziót jósol Európában, miközben az Egyesült Államok szerintük éppen, hogy elkerüli a visszaesést. A Goldman Sachs közgazdászai 2023-ban nem számítanak kamatcsökkentésre az amerikai jegybank részéről.

A Bank of America előrejelzésében emlékeztet, hogy a világgazdaságot és a piacokat 2022-ben két jelentős sokk rázta meg: egy inflációs és egy kamatsokk. A 2023-as évre egy várható sokk maradt: a recesszió. A recesszió szinte elkerülhetetlen az Egyesült Államokban, az euróövezetben és az Egyesült Királyságban – írják előrejelzésükben, egyetértve ebben a JP Morgan szakértőivel.

Részvénypiacok: Amerikát jobb lehet elfelejteni, de Kína tarolhat

A világ részvényindexei szinte kivétel nélkül estek tavaly, köszönhetően a háborúnak, az inflációnak, és egyebek mellett az energiaválságnak. Kivételként lehetne tekinteni az argentin Mervalra, de azért jelentősen árnyalja a képet, hogy a dél-amerikai országban nagyon magas infláció tombol. Jól példázta a negatív globális részvénypiaci hangulatot, hogy a nagyobb részvényindexek java része mínuszban fejezte be 2022-t:

Nem lesz egyszerű 2023-ban sem a részvénypiacokon. A JP Morgan szerint az amerikai részvénypiacon 2023-ban romlani fognak a fundamentumok, ahogy a pénzügyi feltételek tovább szigorodnak, és a monetáris politika még szigorúbbá válik. A nagybank kitér arra is várakozásaiban, hogy az S&P 500 kockázat/hozam rátája más régiókhoz képest továbbra sem vonzó. A kontinentális európai részvényeknek valószínűleg recesszióval kell szembenézniük, és geopolitikai kockázatok továbbra is jelen vannak, de az eurózóna még soha nem volt ennyire vonzóan árazva az USA-hoz képest. A fejlett piacokon belül az Egyesült Királyság továbbra is a legjobb választás. Ami a feltörekvő piacokat illeti, ezek fellendülése leginkább Kínához kötődik. Kína esetében 2023 végére mintegy 17 százalékos emelkedést várnak a JP Morgannél.

A Goldman Sachs 2023-as kilátásai szerint a tőzsdei medvepiac tovább fog dübörögni, mielőtt 2023 folyamán átadja helyét egy reményteljesebb hangulatnak. Abban tehát egyetért a JPM és a GS, hogy még jönni fognak új mélypontok a tőzsdéken. A Goldman számításai szerint a kötvényhozamok előbb elérik a csúcspontjukat, és a gazdasági növekedés romlása stabilizálódik, mielőtt a részvények tartós emelkedése beindulna. Ők a magas osztalékkal, erős mérleggel és magas marzsokkal rendelkező vállalatokat részesítik előnyben.

Ugyanakkor azt is írták, hogy a befektetőknek fel kell készülniük egy elhúzódó medvepiacra. Ez a mostani szerintük a ciklikus változat, amely jellemzően 26 hónapig tart, és amely után 50 hónapra van szükség, amíg a tőzsdék talpra állnak. A tőzsdék általában 30 százalékot esnek, miközben jellemzőek a rövid ralik, mielőtt a piac elérné a mélypontot ezekben a ciklusokban.

A Wells Fargo nem lát katalizátort a nemzetközi részvénypiacok 2023-ban való tartós felülteljesítéséhez az USA-hoz képest. Kedvelt szektoraik továbbra is az információtechnológia (IT), az egészségügy és az energia, míg továbbra is kedvezőtlenül viszonyulnak az erősen ciklikus fogyasztói szektorhoz és a kamatérzékeny ingatlanszektorhoz.

A Morgan Stanley a részvénypiaci kilátások kapcsán megjegyzi, hogy bár a konszenzusos várakozás az, hogy 2023 elején összeomlanak a vállalati eredmények, ez pedig a részvénypiacokat is magával sodorja, ők nem látják ennyire negatívan a helyzetet. Szerintük a vállalati bevételi számok csak lassan fognak csökkeni az új évben, sőt, azzal, hogy az inflációs fronton javulás jöhet, az első negyedév erősre is sikerülhet a részvénypiacokon. Az S&P 500 kapcsán óvatosságra intenek a nagy kapitalizációjú, elsősorban technológiai részvényekkel szemben, a tengerentúli részvénypiacok közül Kínát látják most érdekes befektetési lehetőségnek, részben a zéró Covid-politika elhagyása, részben a gyengülő dollár miatt.

Kötvénypiacok – Minden az inflációtól függ

A Bank of America szerint a piacok 2023 közepén "kockázatkedvelő üzemmódba" váltanak. Az S&P 500 jellemzően hat hónappal a recesszió vége előtt éri el a mélypontját, és ennek következtében a kötvények 2023 első felében vonzóbbnak tűnnek, míg a részvények a második félévben jobbnak ígérkeznek.

Az USA-ban a kötvényhozamok várhatóan magasak maradnak, de 2023 végére csökkenésre számít a BofA. Mindeközben a 2023-as év volatilis kezdete után a feltörekvő piacok erős hozammal kecsegtethetnek: Amint az infláció és a kamatlábak az USA-ban tetőznek, és Kína újra nyit, a feltörekvő piacok kilátásai kedvezőbbé válnak – írja idei kilátásaiban a nagybank.

Az amerikai kötvénypiacon a Morgan Stanley arra számít, hogy a monetáris politika lesz továbbra is a fő befolyásoló tényező az eszközáraknál. Várakozásaik szerint ha lesz is recesszió Amerikában, az várhatóan enyhe lesz, köszönhetően a robusztus munkaerő-piacnak. Ha az infláció tetőzése már a hátunk mögött van, akkor a magas besorolású kötvények előnyösek lehetnek, míg a kockázatosabb eszközök és a gyengébb minősítésű kötvények már kevésbé. Ha azonban a Fed az infláció tartós megfékezésére irányuló terve beválik, az eszközök értékelése hosszabb távon előnyössé válhat.

A feltörekvő piaci kötvények között is lát jó befektetési lehetőségeket a Morgan Stanley, amennyiben a befektetők hajlandóbbak nagyobb kockázatot vállalni, például a helyi devizában kibocsátott állampapírokkal. Szerintük ha 2023-ban is folytatódik a dollár gyengülése, az kedvezően hathat a helyi devizában kibocsátott kötvényekre. Hasonlóképp jól teljesíthet gyengülő dollárkörnyezetben a feltörekvő piaci vállalati kötvényszektor.

Azt azonban a Morgan Stanley is kiemeli, hogy nagyban függ minden attól, mit csinál az infláció az új évben. Bár ők arra számítanak, hogy Amerikában folyamatosan enyhül majd az inflációs nyomás, ha mégis meglepetést okoz felfelé, az a Fedet további agresszívabb lépésekre kényszerítheti, ez pedig újabb nehéz évet jelenthet a kötvénypiacoknak.

Árupiacok – óvatosan, ha jön a recesszió

A Bank of America úgy véli, hogy az ipari fémek 2022-es, történelmileg rossz éve után 2023-ban a ciklikus és szekuláris tényezők várhatóan fellendítik a fémek árát, és a réz körülbelül 20 százalékkal emelkedik.

Hosszabb ideig magasabbak maradhatnak az olajárak: Az orosz szankciók, az alacsony olajkészletek, Kína újranyitása, és az OPEC - amely a kereslet gyengülése esetén hajlandó csökkenteni a kitermelést - várhatóan magasan fogják tartani az energiaárakat – írja a BofA.

Összességében a nyersanyagpiacok kapcsán három fontos tényező befolyásolhatja idén az árfolyamokat:

Kína – amennyiben az újranyitás sikeres lesz, az sokat lendíthet a nyersanyagárakon.

– amennyiben az újranyitás sikeres lesz, az sokat lendíthet a nyersanyagárakon. Dollár – ugyancsak nagy befolyásoló erővel bír a dollár, mivel a dollár gyengülése szintén a nyersanyagárak emelése irányába hathat.

– ugyancsak nagy befolyásoló erővel bír a dollár, mivel a dollár gyengülése szintén a nyersanyagárak emelése irányába hathat. Recesszió – kérdés, lesz-e és milyen mély recesszióra készülhetünk, de a recessziós környezet mindig negatívan hat nyersanyagárakra.

Óvatosabb befektetőknek:

Állampapír

Aki biztonságosabb befektetést keres, annak jó választás lehet a lakossági állampapír. Mivel tavaly már jelentős inflációemelkedésnek lehettünk szemtanúi, nem csoda, hogy a magyar lakoság egyre inkább elfordult a MÁP+-tól, és helyette az inflációkövető prémium állampapírt kezdte el vásárolni. Annak, aki az infláció feletti reálhozamot keres, de legalábbis az infláció elleni védelmet, jó választás lehet a Prémium Magyar Állampapír, amely az infláció felett jelenleg 0,75-1,5% kamatprémiumot kínál. Aki inkább euróban takarítana meg, annak ott van lehetőségként a Prémium Euró Magyar Állampapír. Egyik inflációkövető papír sem ad azonban olyan magas prémiumot, mint a Babakötvény, amely infláció felett 3%-ot kínál. Érdemes lehet tehát 2023-ban is elsősorban az inflációkövető állampapírokban gondolkodni, főleg úgy, hogy az MNB várakozásai szerint idén a tavalyinál is magasabb inflációra számíthatunk. Lesznek még egyéb újdonságok is a lakossági állampapírok piacán, az ÁKK idén egy új, 5 éves, fix kamatozású konstrukciót tervez elindítani, de átalakul a PMÁP és a MÁP+ is.

Befektetési alap

A közepes kockázatot vállaló befektetőknek jó alternatívát jelenthetnek a befektetési alapok. Ha bejön a forgatókönyv, miszerint valamilyen mértékben és mélységben recesszióba kerül a világgazdaság és benne Magyarország, akkor jó választás lehet kötvényalapot tartani, mivel ilyen környezetben a kötvények jól teljesítenek. Pont egy recessziós környezetben viszont érdemes óvatosan bánni az árupiaci alapokkal, ugyanígy a részvényalapokat is körültekintően kell kiválasztani.

Bankbetét

Az óvatosabb befektetők fejében a bankbetétek is megfordulhatnak, mint opció, de mivel ezek továbbra sem adnak érdemi kamatot, nem érdemes velük kalkulálni. Ha valaki nagyon likvid befektetésben gondolkodik, jobban jár egy pénzpiaci alappal, 3 vagy 6 hónapos Diszkont Kincstárjeggyel, vagy a MÁP+ vásárlásával (kamatfordulókor ingyenesen visszaváltható).

Állami támogatásra hajtóknak

Ha nyugdíjcélra teszünk félre, az állam évente akár 280 ezer forintnyi adójóváírást is biztosít, egyes termékek igénybevétele esetén pedig akár állampapír-kitettséget, akár kifejezetten spekulatív eszközöket is vehetünk a pénzből.

Jelenleg három lehetőség áll a nyugdíjcélú megtakarítások iránt érdeklődők előtt:

a nyugdíj-előtakarékossági számla,

az önkéntes nyugdíjpénztárak

és a nyugdíjbiztosítás.

Mindhárom esetben igénybe vehető 20 százalék állami támogatás a számlára (NYESZ esetében 100-130 ezer, nyugdíjbiztosítás esetében 130 ezer, nyugdíjpénztár esetében 150 ezer forintos plafonig). Főbb jellemzőik, hogy:

A NYESZ esetében találkozhatunk a legbarátságosabb költségszerkezettel, viszont itt saját magunknak kell döntenünk a befektetésünk allokálásáról, a vagyonunk kezeléséről.

esetében találkozhatunk a legbarátságosabb költségszerkezettel, viszont itt saját magunknak kell döntenünk a befektetésünk allokálásáról, a vagyonunk kezeléséről. A nyugdíjpénztárral más dolgunk nincs, mint fizetni a tagdíjat, itt a szolgáltató gondoskodik a vagyonkezelésről, nekünk csak azt kell végig gondolnunk, hogy milyen időtávban szeretnénk befektetni és ennek kapcsán mekkora kockázatot vállalunk.

más dolgunk nincs, mint fizetni a tagdíjat, itt a szolgáltató gondoskodik a vagyonkezelésről, nekünk csak azt kell végig gondolnunk, hogy milyen időtávban szeretnénk befektetni és ennek kapcsán mekkora kockázatot vállalunk. A nyugdíjbiztosítások jellemzően a legdrágábbak a piacon, viszont számos plusz szolgáltatást kapunk cserébe, mint a kockázati biztosítás, a garantált hozam lehetősége (vegyes biztosítások esetén), a tanácsadó segítsége, stb.

Az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítások fontosabb paraméterei Elérhető befektetések Adójóváírás éves maximuma Teljes költségmutató (10 év) Szerződésszám / taglétszám (ezer fő) Önkéntes nyugdíjpénztár Nyugdíjpénztári befektetési portfóliók 150 000 Ft 0,33-3,18% 1096 Nyugdíjbiztosítás Eszközalapok / biztosítói portfóliók vegyes termékekhez 130 000 Ft 0,98-5,66% 440 NYESZ Befektetési alapok, kötvények, részvények 100 000 Ft N/A 93 Forrás: MNB, Portfolio

Ha nem kifejezetten nyugdíjcélra takarékoskodunk, akkor az egyéb életbiztosítások továbbra is rendelkezésre állnak, várható hozamuk és költségszintjük azonban meglehetősen sokszínű.

Érdemes külön kitérni a TBSZ-re is, ami után bár nem jár adójóváírás, sok pénzt lehet vele spórolni, mivel a TBSZ-en tartott eszközök kamatadó-terhe 3 év után 10%-ra, 5 év után 0%-ra csökken. Állampapírt viszont nem érdemes TBSZ-en tartani, mivel a lakossági állampapírok ma már kamatadó-mentesek.

Címlapkép: Getty Images