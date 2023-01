Borzalmas piacon alakított nagyot egy maroknyi magyar profi: ezek a befektetések 10% felett hoztak

Árgyelán Ágnes 2023. január 03. 17:00

Nem volt könnyű év hozamszerzési szempontból 2022 az abszolút hozamú alapoknak, a részvénypiacok visszaesése, a kötvénypiaci hozamok emelkedése, a geopolitikai feszültségek, az inflációs nyomás és a recessziós félelmek a hazai profik által kezelt alapok teljesítményére is rányomták a bélyegüket. De még ezekkel együtt is volt pár alap, amelynek sikerült 10% felett hoznia tavaly. A legnagyobb abszolút hozamú alap most is az OTP Supra, amely több év szenvedés után ismét szép hozamot tudott felmutatni a befektetőknek. A legjobban teljesítő alap pedig az lett, amelyik a kötvényhozamok emelkedésére fogadott.