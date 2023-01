Megcsonkították, felforgatták és lefelezték tavaly a tőzsdét - De még így is akadnak jó lehetőségek!

Hiába szakadtak be a tavalyi évben a tőzsdék a jegybankok sorozatos kamatemeléseinek és az egyre erősödő recessziós félelmeknek köszönhetően, egy ilyen baljós környezetben is akadnak örök optimisták, akik egy-egy vállalat részvényében meglátják a szárnyalás lehetőségét. Az ilyen megmondóemberek egyik leghíresebbike Jim Cramer, aki bár elismerte, hogy nehéz időszak vár ránk a tőzsdéken, ám nemrég előrukkolt néhány vállalattal, amelyek részvénye nagyot emlkedhet szerinte az előttünk álló évben. Persze azért fontos kihangsúlyozni, hogy nem feltétlenül kell készpénznek venni a sokak által kritizált műsorvezető ajánlásait, alábbi elemzésünkben azt a három vállalatot nézzük meg közelebbről, amikben mi is láttunk fantáziát.

Mindig találni jó lehetőséget Jim Cramer a világ egyik leghíresebb gazdasági műsorvezetője a CNBC-nél, a nagy megmondásaitól híres/hírhedt figura a legkilátástalanabbnak tűnő gazdasági környezetben is tud bizakodó hangnemet megütni egy-egy vállalat vagy szektor kilátásaira vonatkozóan, de az sem áll távol a gurutól, hogy kerek perec kimondja: az amerikai jegybank nem az emberek barátja, és nehéz időszak vár ránk a tőzsdéken. Bár a legutóbbi, kevesebb mint egy hónapja érkező nagy volumenű kinyilatkoztatását az utóbbi témakör mentén tette Cramer, ez viszont nem jelenti azt, hogy ne keresné folyamatosan a befektetési lehetőségeket a piacon - nemrég pedig elő is rukkolt öt vállalattal, amelyek részvénye nagyot emlkedhet szerinte az előttünk álló évben. Minden választása a Nasdaq Composite tőzsdeindex tagja; bár a technológiai túlsúlyú börze legtöbb részvénye óriásit esett a tavalyi évben, Cramer szerint azonban még mindig vannak itt olyan nevek, amelyek még recessziós környezetben is jól teljesíthetnek. Egy olyan indexben, amit lefeleztek, felforgattak és megcsonkítottak, még mindig jó érzéseim vannak néhány részvényt illetően - fogalmazott a szakember a CNBC-nek. Maga a Nasdaq index egyébként több, mint 34 százalékot zuhant 2022-ben. Fontos azért kiemelni, hogy Jim Cramer megítélése meglehetősen kettős a befektetői szférában, az egyes vállalatokról gyakran igencsak lelkesen nyilatkozó guru szerves része lett például a mémkultúrának a legnagyobb kisbefektetői felületen, a wallstreetbets-en, illetve arról is szóltak még októberben hírek, hogy egy alapkezelő "inverz Cramer ETF"-et indít, ami azt jelenti, hogy az alap olyan befektetési lehetőséget biztosít, amik a guru befektetési ajánlásainak az ellenkezőjére spekulálnak. Lényeg a lényeg: nem feltétlenül kell készpénznek venni a műsorvezető ajánlásait, a következőkben azt a három vállalatot nézzük meg közelebbről, amikben mi is láttunk fantáziát. Regeneron Pharmaceuticals Mit kell tudni a vállalatról? A Regeneron Pharmaceuticals egy amerikai biotechnológiai vállalat, eredetileg a neurotrófikus faktorokra és azok regenerációs képességeire összpontosítottak, ebből ered a cég neve is. A neurotrófikus faktorok olyan endogén anyagok, amelyek az idegrendszerben a sejtek differenciálódását szabályozzák. A 2000-es évek elején a citokin és a tirozinkináz receptorok tanulmányozása felé fordultak, a citokinek a sejtek jelátvitelében fontos kis fehérjék laza kategóriáját jelentik. A koronavírussal kapcsolatban is felmerülhet a társaság neve, még tavaly év elején közölték ugyanis, hogy saját antitest-kezelést tesztelnek. Az 1988 óta létező Regeneron jelenleg közel 11 ezer munkavállalót foglalkoztat, a cég piaci mérete pedig megközelíti a 80 milliárd dollárt. Mit mond Jim Cramer? "A Regeneronnak jól kiépített infrastruktúrája van, a részvény pedig nevetségesen olcsó. Szerintem egy nagyon-nagyon kiváló helyzetben van a cég, különösen, ha súlyos recesszióra számítunk" Mit gondolnak az elemzők? Elemzői ajánlások tekintetében sokat változott a kép a mögöttünk álló bő hat év során, nagy általánosságban azonban elmondható, hogy a koronavírus-járvány berobbanása óta optimisták a szakértők a Regeneron részvényével kapcsolatban. Jelenleg 14 elemző javasolja vételre a papírt, 12 szakértő tartásra, eladásra pedig mindössze 2 elemző ajánlja a részvényt. A bevételek alakulása tekintetében a koronavírus-járvány miatti extra tételeknek köszönhetően 2021-ben láthattuk a vállalat történetében a legmagasabb összeget, az akkori kiugró értéket nem számítva pedig meredek trend mentén alakulhat mind a bevétel, mind az adózott eredmény a vállalatnál az elkövetkező néhány évben. Ami pedig a célárak alakulását illeti, az elmúlt öt év során többé-kevésbé az árfolyammal együtt mozogtak az értékek, nagyobb eltérést legutoljára 2020 második felében láthattunk - azóta azonban ismét bezárult valamelyest az olló, a jelenlegi szinten pedig 11,8 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet a részvény az elemzői konszenzus alapján. Ami pedig a részvényárfolyam alakulását illeti, tavaly közel 15 százalékos pluszban zárt a jegyzés, míg idén komolyabb elmozdulásról egyelőre nem lehet beszámolni. American Electric Power Mit kell tudni a vállalatról? Az American Electric Power egy elektromos közmű az Egyesült Államokban, amely 11 államban több mint ötmillió fogyasztónak szállít áramot. Az AEP az ország legnagyobb villamosenergia-termelői közé tartozik, közel 38 000 megawatt termelőkapacitással rendelkezik az Egyesült Államokban. Az 1906-ban alapított vállalat közel 17 ezer munkavállalót foglalkoztat, a cég piaci mérete pedig 48 milliárd dollár fölött van. Mit mond Jim Cramer? "Azért kedvelem a részvényt, mert a vállalat jó vezetők kezében van, és a közüzemi részvények általában jól teljesítenek a gazdasági visszaesés idején." Mit gondolnak az elemzők? Sokáig kiegyenlített volt az arány az elemzők körében a vétel-tartás-eladás hármasát illetően, pár hónapja azonban bizakodóbbra fordult a konszenzus és most nincs is eladási ajánlat a részvényre. Jelenleg az elemzők 68,4 százaléka, azaz 13 szakértő javasolja vételre a papírt. Ami pedig a bevétel-és profitalaulásokat illeti, mindkét mérőszám tekintetében dinamikus növekedés várható az elemzők szerint az elkövetkező években, a 2021-es pénzügyi évhez képest 2024-re 10,7 százalékot ugorhat a bevétel, A NYERESÉG PEDIG HÁROM ÉV ALATT 20 százalékot ugorhat és 3 milliárd dolláron alakulhat. Ahogy az a lenti grafikonon is látható, az elemzői hozzáállás fokozatos javulása együtt járt az árfolyam régóta tartó trendszerű emelkedésével, a célárak tekintetében azonban elmondható, hogy az idei meredek kilengéseket még nem követte igazán le a konszenzus, ennél fogva viszonylag jelentős, 9,8 százalékos felértékelődési potenciált jegyezhetünk fel a papírnál. Az árfolyamról pedig elmondható, hogy rendkívül nagy kilengések mentén alakult tavaly a jegyzés, hogy végül kisebb, mindössze 5 százalékos mínuszban zárja a volatilis évet a papír, idén pedig eddig 1 százalékkal került lejjebb a jegyzés. T-Mobile US Mit kell tudni a vállalatról? A T-Mobile a világ egyik vezető vállalata a mobilkommunikáció terén. A német székhelyű mobilszolgáltató, a Deutsche Telekom egyik leányvállalata, pontosabban leányvállalat-csoportja. Európában és az Amerikai Egyesült Államokban aktív, körülbelül százmillió előfizetője van, ezzel a világ hatodik legnagyobb mobilszolgáltatója, emellett Wi-Fi HotSpotokat is szolgáltat. Az 1999 óta létező T-Mobile jelenleg 75 ezer munkavállalót foglalkoztat, a cég piaci mérete pedig 180 milliárd dollár körül mozog. Jim Cramer arra számít, hogy a vállalat az idei évben is folytatni fogja a piaci részesedésének agresszív növelését. Mit gondolnak az elemzők? Az elmúlt bő hat év során nem láthattunk különösebb kilengéseket az elemzői ajánlások tekintetében, jelenleg 88 százalék fölötti a vételi ajánlások aránya - egész pontosan 30 szakember javasolja vételre, 3 tartásra, és mindössze 1 elemző ajánlja eladásra a papírt. Az aktuális várakozások alapján a 2022-es évben stagnálni fog a vállalat árbevétele, míg a nyereségesség lefelé fordulhat; ezt követően azonban robbanásszerű emelkedést prognosztizálnak az elemzők a profitabilitás tekintetében, minimálisan növekvő bevételek mellett 2024-re a profit a tavalyi több mint négyszerese lehet. Az elmúlt öt év során fokozatosan vált el egymástól az árfolyam és az elemzők által reálisnak vélt célár, az egyik kegjelentősebb differencia épp ezekben a hónapokban figyelhető meg a részvénynél. Jelenleg az elemzői konszenzus 176,7 dollárra várja a T-Mobile US részvényét, ami NEM KEVESEBB, MINT 22,3 SZÁZALÉKOS FELÉRTÉKELŐDÉSI POTENCIÁLT JELENT. A tavalyi év során a vállalat részvénye több mint 20 százalékot tudott ralizni, idén pedig máris 3,2 százalékos pluszban van a jegyzés. Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 16. Nehéz időszak jöhet a tőzsdéken, "a Fed nem a barátod" 2022. 10. 24. Lassan egyéves a medvepiac, a guru szerint rég nem látott lehetőségek állnak előttünk 2022. 10. 07. Hülyeségeket beszél a világ leghíresebb gazdasági műsorvezetője? Mostantól ezzel pénzt is lehet keresni 2022. 09. 21. Megszólalt a kamatdöntés előtt Jim Cramer