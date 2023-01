Visszatér a magyarok ingatlanmániája? Egyre meggyőzőbbek a számok

Árgyelán Ágnes 2023. január 10. 10:30

Bár jó pár éve már nem tudnak érdemi összegeket megmozgatni a hazai ingatlanalapok, aki ezekbe az alapokba fektet, nem csalódik nagyot. Egyre meggyőzőbb hozamokat tudnak felmutatni az új ingatlanalap-sorozatok is, aki elfogadta a féléves befektetési korlátozást, bőven 10% feletti teljesítményt is elérhetett 2022-ben. A legnagyobb ingatlanalap továbbra is az Erste Ingatlan alapja több mint 600 milliárd forintos vagyonával.