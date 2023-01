Már nem csak a szupergazdagok veszik úgy a Ferrarit, mintha nem lenne holnap

Az elmúlt egy évben látott tőzsdei esés után már sok befektetőnek viszket a tenyere és vételi szándékkal lőne a szárazon tartott puskaporból. Viszont a Wall Street-i profik egy része további piaci gyengeségre figyelmeztet, elsősorban a várhatóan hamarosan beköszöntő recesszióra hivatkozva. Ha ezt a forgatókönyvet vesszük, akkor érdemes megnézni az olyan cégeket, amelyeknek valójában nem fog fájni a gazdasági visszaesés. Különösen izgalmas ilyen szempontból a Ferrari, amely egy nagyon ciklikus ágazat szereplője, de láthatóan teljesen más dimenzióban is kezeli a piac a vállalatot, mint a szektortársakat. A Ferrari-részvények kifejezetten drágák - pont mint a vállalat autói - de ez látszólag egyáltalán nem érdekli a befektetőket, továbbra is zsákolják a részvényeket, és több elemző is kifejezetten optimista a vállalat papírjaira.

A sötét ló

Turbulens időszak áll a tőkepiacok mögött, és ugyan sok Wall Street-i elemző számít arra, hogy az esetleges recesszió beköszöntével újabb mélypontok jöhetnek a tőzsdéken, ami után végül megfordulhat a piaci széljárás és újra felfelé vehetik az irányt a tőzsdék, ehhez a ponthoz még nem értünk el. A héten kezdődő gyorsjelentési szezon során a befektetők újabb információkat kapnak arról, hogy a magas infláció, az emelkedő kamatok, és az elszálló költségek mennyire terhelik meg a vállalatok marzsait. A Morgan Stanley stratégája, Mike Wilson például a héten arra figyelmeztetett, hogy az amerikai S&P 500 index több mint 20 százalékot eshet, mivel a befektetők nincsenek felkészülve arra, hogy a profitoknál gyorsabb ütemben növekvő költségek mennyire fogják megterhelni a vállalatok eredményességét.

Ha a fentieket figyelembe vesszük, hamar felmerül a kérdés, hogy mibe lehet egyáltalán befektetni ilyenkor. A legtöbb Wall Street-i elemzésben azt találjuk, hogy az energiaszektor és az egészségügy továbbra is jól teljesíthet, míg az olyan ciklikus szektorokat, mint például az autóipar, érdemes elkerülni. Az autóipar mintapéldája a ciklikusságnak, gazdasági visszaesés esetén ugyanis az autók iránti kereslet jelentősen csökken, miközben a költséginfláció miatt a marzsok beszűkülnek. Jó példa erre például a Tesla, amely a várakozásokat alulmúló értékesítési számokat közölt év elején, és sorozatban jelenti be az árcsökkentéseket, hogy élénkítse a keresletet.

Van azonban egy sötét ló az autóiparon belül, amelyet nem különösebben zavar a válság: a Ferrari. Nem véletlen, hogy a vállalat papírja idén már a Bank of America és a Citigroup elemzőinek az érdeklődését is felkeltette, előbbi ráadásul a „top pick"-jének is választotta a luxusgyártót a 2023-as évre.

A Ferrari-sztori

A Ferrarit, mint márkát, valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hiszen a cég egyik erőssége a nagyon erős márkaimázs és márkaismertség. Az elmúlt évben tapasztalható magas inflációs környezet és a gazdaság lassulása ellenére a Ferrari pénzügyi-, és teljesítménymutatói erősek maradtak, a járművek kereslet pedig továbbra is magas, ami egy nagyon egyszerű összefüggésre vezethető vissza: az a demográfiai csoport, amelyre a Ferrari lő, nem igazán aggódik az inflációs nyomás miatt. Szintén egy fontos különbség a Ferrari és a többi autógyártó között, hogy évente csak limitált számú autót gyárt, ezzel is fenntartva a márka exkluzivizását, ami megint csak eltérő kereslet-kínálati dinamikát szül, ami pozitívan hat az árképzésre.

A Ferrari fő növekedési katalizátorai közé tartozik a termékportfólió bővítése: a vállalat általában évente 1-2 új modellcsaládot és 1-2 új limitált/különleges kiadású modellt dob piacra. A tervek szerint 2023 és 2026 között 15 új jármű érkezik, ami a korábbi évekhez képest jóval gyorsabb bevezetési ütemet jelent. Érdekesség, hogy miközben a szektortársak gőzerővel dolgoznak az elektrifikáción, a Ferrari jelenleg egyetlen elektromos modellt sem gyárt. Az első teljesen elektromos járművet 2025-ben fogja csak bemutatni, viszont 2030-ra a termékpaletta 40 százalékát EV-k teszik majd ki a tervek szerint.

Drága, minden tekintetben

Ahogy fent is megjegyeztük, a Ferrari tehát a saját ligájában játszik, ami a részvény értékeltségén is egyértelműen látszik. Korábban a Tesla rendelkezett hasonlóan magas értékeltséggel, azonban EV-gyártó árfolyamának közel 75 százalékos zuhanása átrajzolta a képet. A Ferrari viszont koránt sem szenvedett el akkora esést, mindössze 30 százalékkal került lejjebb a korábbi történelmi csúcshoz képest, ráadásul ennek jelentős részét már ledolgozta az árfolyam. Ennek köszönhető tehát, hogy a részvény 2023-as előre tekintő P/E rátája - vagyis az a mutatószám, hogy a befektetők hányszoros árat fizetnek a vállalat várt profitjáért – gyakorlatilag egy másik univerzumban van, mint a többi autógyártóé. Míg a legtöbb autógyártó P/E rátája 5 körül szóródik a 2023-as EPS várakozások alapján, addig a Ferrari közelít a 40-hez. Eközben az eredménynövekedési kilátások is derűsek a luxusgyártó számára.

P/E alapon tehát egyértelműen drágának számít a Ferrari. Viszont közelebb kerülünk a részvény sikerének titkához, ha az előző grafikon x-tengelyét az EPS növekedés helyett nettó profitmarzsra cseréljük. Ekkor az látszik, hogy a Ferrari olyankor is képes különösen magas profitabilitást fenntartani, mikor a legtöbb versenytárs a marzsok beszűkülésével küzd – a 2023-as várakozások alapján ugyanis a Ferrari közel 20 százalékos profitmarzsot érhet el, ami megfelel az elmúlt években látott nyereségességi szintnek.

Ráadásul nem is igazán panaszkodhatnak a befektetők a jelenlegi árazás miatt, mivel a Ferrari valójában mindig is kifejezetten drága volt. A 12 havi előretekintő P/E átlaga az elmúlt évek adatai alapján 34 közelében van, ezzel a historikus átlaggal nagyságrendileg megegyező szinten van most árazva a papír.

A P/E ráta mellett P/S alapon is kifejezetten drágának számít a papír, messze a legtöbbet kell fizetni a Ferrari egy részvényre jutó bevételéért a befektetőknek az autógyártók között. A Porsche tőzsdére lépésekor sokan vontak párhuzamot a Ferrarival, de P/E és P/S alapon is az látszik, hogy a Porschét sokkal inkább a hagyományos autógyártókhoz hasonlóan árazza a piac, eközben a Ferrari egy egészen másik pályán játszik.

Az előretekintő P/S ráta közelít a 8-as értékhez, meghaladva a 6,6-os, historikus átlagot. Itt is elmondható, hogy valójában sosem volt P/S alapon olcsó a papír, még 2015-ben megközelítette a 2-es értéket a mutatószám, de nagyjából 2016 óta szinte folyamatosan 6-osnál nagyobb P/S rátán forgott.

Mit gondolnak az elemzők?

Azt tehát az árazásból könnyen meg lehet állapítani, hogy a Ferrari részvényei továbbra is legalább annyira drágák, mint a cég által gyártott luxusautók. Ez önmagában valójában nem is meglepő, az viszont már igen, hogy az elemzői célárak

lényegében alátámasztják ezt az árazást.

Ha megnézzük a célárak átlagát, ez jelenleg 219,3 eurón áll a Reuters adatbázisa szerint. Ez hozzávetőlegesen megegyezik a jelenlegi árfolyammal, ami azt jelenti, hogy

a papír fairen van árazva.

Magyarán az elemzők szerint nincsen azzal semmi gond, hogy csillagászati árazási szorzókon forog a papír.

Ezzel párhuzamosan egyébként a héten több nagybank is optimista forgatókönyveket fogalmazott meg a Ferrarival kapcsolatban. A Citi elemzője eladásról tartásra módosította az ajánlását és jókorát emelt a célárán (160 dollárról 230 dollárra). Bár a Citi arra számít, hogy az autógyártóknak a jövőben árképzési problémáik lesznek, azt is megjegyzi, hogy a Ferrari-vásárlók nem aggódnak az árak miatt. Sőt, a Ferrari talán még növelni is tudja az árakat.

Emellett a héten a Bank of America elemzői a 2023-as év „top pick”-jeként nevezték meg a Ferrarit, miután szerintük az autógyártó kiegyensúlyozott stratégiája, rugalmas pénzügyi teljesítménye és konzervatív 2023-as kilátásai jelentős teret jelenthetnek a részvények számára.

Jelenleg a céget követő 15 elemzőből 7 ajánlja vételre, 5 tartásra, és 3 eladásra a Ferrari papírjait a Reuters legfrissebb adatbázisa alapján.

Érdemes beszállni?

Az árazásból az látszott, hogy a Ferrari papírjai fairen vannak árazva, ez alapján tehát nem feltétlenül állítható, hogy a mostani időpont jelentené a tökéletes beszállót. Mindazonáltal több biztató jelzést is adott a grafikon az elmúlt időszakban. Október közepe óta egy határozott emelkedő trendbe rendeződött az árfolyam, viszont a decemberi RSI divergenciát követően érkezett a korrekció az 50 napos mozgóátlagig. Ezzel párhuzamosan viszont aranykereszt rajzolódott ki az 50 napos és a 200 napos mozgóátlag között, ami általában egy tartósabb emelkedő trend előszele. Szintén pozitívum, hogy a napokban az árfolyam áttörte a 230 dollárnál (NYSE) található ellenállást, ami megnyitotta a teret a további emelkedés felé, viszont óvatosságra int, hogy az RSI ismét közelít a túlvett (70) tartományhoz.

Összességében tehát nem a mostani feltétlenül a legjobb időpont a vételre, viszont ha egy lépést teszünk hátra, és hosszabb távon megnézzük a grafikont, akkor azért látszik, hogy bármennyire drágák is a Ferrari autói, és a cég részvényei a különböző árazási szorzók alapján,

ez a befektetőket sosem zavarta igazán.

Ha pedig már hosszabb távon gondolkodunk, akkor érdemes azt is megjegyezni, hogy a cég rendszeresen forgatja vissza a pénzt a részvényesek számára osztalék és részvény-visszavásárlások formájában. Jelenleg 0,34 euró osztalékot fizet a cég negyedévente, ami csekély, 0,64 százalékos osztalékhozamot jelent. Emellett tavaly nyáron bejelentettek egy 2026-ig tartó, közel 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot, ami jelentősnek számít, tekintve, hogy a cég teljes kapitalizációja 41,4 milliárd euró.

A grafikon emellett hosszabb időtávon továbbra is határozott emelkedő trendet mutat.

Címlapkép: Chesnot/Getty Images