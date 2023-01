Soha vissza nem térő alkalom: verhetetlen befektetésnek tűnik ez az állampapír, egész Európában nincs ilyen

Szinte biztosra vehető, hogy 8,4% lesz a tavalyi átlagos infláció az eurózónában, és már azt is tudjuk, hogy Magyarországon ez a szám 14,5% . Az inflációs adatokat ismerve pedig felmerül a kérdés, melyik inflációkövető lakossági állampapírt érdemes megvenni, vajon a forintos PMÁP vagy az eurós kamatozású PEMÁP lenne a jobb választás? A kamat persze sokat számít a döntésben, de a forint árfolyama talán még többet. Alábbi cikkünkben annak jártunk utána, milyen forint árfolyam mellett érdemes egyik vagy másik papír mellett letenni most a voksunkat.

8,4%-os infláció az eurózónában

Az eurózóna decemberi, előzetes inflációs adata szerint az áremelkedés éves mértéke 9,2% volt az előző év decemberéhez képest. Noha az előzetes adatot még kétszer is felülvizsgálja majd az Eurostat, az első becslés általában pontos, a felülvizsgált adatban ritkán látunk eltérést ahhoz képest, és ha van is, az legfeljebb 1-2 tized pontnyi.

Ez azt is jelenti, hogy már ismert az eurózóna éves átlagos inflációja, hiszen az előzetes becsléshez képest egy esetleges 10-20 bázispontos tévedés a decemberi adatban semennyire nem befolyásolja az éves átlagot.

Az éves átlagos infláció mértéke 8,4% volt az eurózónában, ami szokatlanul magas az előző évek inflációjához képest.

Emlékezhetünk, hogy a 2010-es években az EKB épp azért küzdött, hogy beindítsa az inflációt, és ez negatív kamatokkal, mennyiségi lazítással sem sikerült neki. A koronavírus-válság utáni refláció, valamint az energiaválság viszont elhozta a váratlanul magas inflációt Európába is.

Ennek következményeképp pedig a PEMÁP olyan magas nominális hozamot biztosít, amelyre egész Európában nincs példa más, euró alapú biztonságos eszköznél.

Persze ez még önmagában nem jelenti azt, hogy a PEMÁP a legjobb befektetés, hiszen a magas magyar inflációnak köszönhetően az inflációhoz kötött hozamú magyar papírok is szép hozamokkal kecsegtetnek, közülük a legnépszerűbb a PMÁP. Annak eldöntéséhez, hogy a PMÁP vagy a PEMÁP kecsegtet nagyobb hozammal, két dolgot kell figyelembe vennünk:

hogyan alakul az eurózóna inflációja a magyar inflációhoz képest (hiszen mindkét papír a devizájának megfelelő inflációhoz kötve kamatozik),

(hiszen mindkét papír a devizájának megfelelő inflációhoz kötve kamatozik), és hogyan alakul a forint árfolyama az euróhoz képest (hiszen nem sokat érünk el egy 10%-kal magasabb hozammal a PMÁP-on a PEMÁP-hoz képest, ha ezt a különbséget felülmúlja a forint leértékelődése).

Természetesen üveggömb ezúttal sincs a segítségünkre, így csak az előrejelzésekre támaszkodhatunk. Ezek kifejezetten bizonytalanok: korántsem biztos, hogy az éves infláció végül az előrejelzéseknek megfelelően alakul, a prognózis csupán annyit árul el, hogy a mai helyzetből kiindulva milyen inflációs pálya tűnik a legvalószínűbbnek. A befektetési döntést viszont most kell meghoznunk, így a makorgazdasági előrejelzéseknél többre jelenleg nem támaszkodhatunk. Egy évet vizsgálunk csak, ennél hosszabb távra ugyanis felesleges előretekinteni, az inflációs kilátások az időtáv növekedésével egyre bizonytalanabbak, és bár mindkét papír ennél hosszabb futamidejű, kellően likvid eszközökről beszélünk, amelyeket így akár egy év után eladhatunk (eladással azonban most nem számolunk év végén az egyszerűség kedvéért).

Milyen infláció várható 2023-ban, és mi a helyzet Magyarországon?

Ami az inflációs kilátásokat illeti, egyik gazdaságban sem túl rózsás a helyzet. Az Európai Központi Bank úgy kalkulál, hogy 2023-ban az éves átlagos infláció 6,3% lesz (a decemberi előrejelzésük szerint), és a piaci előrejelzők is 5,5 és 6,5% közé várják az inflációt idén. A kilátások kifejezetten vegyesek: egyrészt a decemberi adat meredek csökkenést mutatott a főmutatóban (ehhez kötik az állampapír hozamát), másrészt a maginfláció növekedett (azaz van alapinflációs nyomás is a gazdaságban). Az eurózóna inflációját nagymértékben az energiaárak emelkedése mozgatja, az európai gáztőzsdén pedig komoly esést látunk jelenleg. A jövő viszont bizonytalan, semmi sem garantálja, hogy nyáron nem alakul ki egy újabb gázpiaci pánik, ami nem veri fel ismét a gázárakat a következő tél előtt, és a maginfláció alakulása is kifejezetten aggasztó.

Az infláció jelenlegi, meredek csökkenése ellenére tehát ne fogadjunk nagy téttel arra, hogy az éves átlag bőven a jelenlegi előrejelzések alá esik.

A magyar infláció egészen más képet fest, és immár a legnagyobb az egész EU-ban. A tavalyi éves átlag idehaza 14,5% volt.

A jövő évre vonatkozó előrejelzések ennél magasabb éves átlagos inflációt várnak, az eurózónával ellentétben ugyanis a magyar infláció még nem tetőzött, az idei tetőzés 26% környékén lehet. A közgazdászok előrejelzése szerint viszont hamarosan csökkenésnek indulhat az áremelkedés éves mértéke (a gazdasági lassulás, a bázishatás és az energiaárak esése miatt), és az idei valahol 17 és 19% között lehet. Nehezebb viszont a magyar inflációt megbecsülni, mint az eurózónáét, mert idehaza sokkal jelentősebbek a keresleti tényezők az infláción belül, valamint a kiszámíthatatlan, gyorsan változó gazdaságpolitikai intézkedések hatásai, míg az eurós infláció elsősorban kínálati jellegű még mindig.

Összességében a keresleti és kínálati tényezők vegyesebb mixe, illetve a gázárnak való erőteljesebb kitettség miatt a hazai inflációs előrejelzések jóval bizonytalanabbnak tekinthetők, mint az eurózónásak.

Merre megy a forint év végéig?

Nézzük meg az árfolyammal kapcsolatos kilátásokat is, hiszen ahogy mondtuk, ennek is meghatározó szerepe van abban, hogy melyik papírral tudunk nagyobb haszonra szert tenni. Az euró jelenleg 400 környékén táncol a forinttal szemben, azaz egy viszonylag kerek szintről nézhetünk előre. Sajnos azonban a devizaárfolyam alakulását sokkal nehezebb előre látni, mint az inflációt, hiszen az árfolyammozgás nem csak fundamentális tényezőktől függ, sokkal meghatározóbb szerepe van a lélektani tényezőknek és az ország általános megítélésének (amelyben a gazdasági fundamentumokon túl szinte minden beletartozik). Ráadásul itt nem is elég éves átlagot vizsgálni, hanem egy visszaváltáskori árfolyamot kell megvizsgálni, az árfolyam pontszerű becslése pedig sokkal nehezebb – ne feledjük, manapság egy héten belül is akár több 10 egységet képes elmozdulni a forint.

Most sem tehetünk viszont többet, minthogy a makrogazdasági elemzőkre figyelünk: ők pedig 380 és 420 közé teszik a forint várható árfolyamát az év végére. Alapvetően a kilátások javulást vetítenek előre: a gázárak esnek, a mély recesszió elmarad Európában, az év második felében már a magyar gazdaság is felpattanhat. Ez erősödő forintot prognosztizál, de a kockázatok legalább olyan jelentősek: nem tudjuk, mi lesz az EU-s forrásokkal; jöhet újabb energiapiaci pánik; kedvezőtlen fordulatot vehet a háború – ezek mind negatívan hatnának a forintra. A PEMÁP-PMÁP dilemmában már az sem mindegy, hogy 380 vagy 420 lesz az árfolyam az év végén, hiszen ez 5%-os elmozdulásokat jelent mához képest, de egy 450-es euró (amely – bár messze nem alapforgatókönyv - sajnos nem kizárható) teljesen elbillentené a mérleget a PEMÁP irányába. Akárcsak egy 350-es árfolyam a PMÁP irányába, de jelenleg erre kisebb esély látszik, a forint-pozitív kockázatokból most kevesebbet látunk.

PEMÁP vagy PMÁP – Nézzünk egy konkrét példát

Tegyük fel, hogy ma veszünk egy-egy millió forint értékben a 6 éves Prémium Magyar Állampapírból (PMÁP) és a Prémium Euró Magyar Állampapírból (PEMÁP), és arra vagyunk kíváncsiak, hogy év végéig melyik befektetéssel járunk jobban.

Figyelembe véve a papírok kamatozását az új inflációs számokat, valamint feltételezve azt, hogy nem váltjuk vissza a papírokat év végén, a lejáratig számított hozamok idén év végéig kalkulálva az alábbiak szerint alakulnak a 2029/J (PMÁP) és 2028/Y (PEMÁP) esetében:

PMÁP: 15,4%

PEMÁP: 5% (euróban)

Hogy jönnek ki a fenti hozamok?

A PMÁP kamatfordulója márciusban lesz, addig a fix, 11,75%-nak az időarányos kamatát adja, utána pedig számításunk szerint év végéig a magasabb, 16%-os kamat időarányos részével ketyeg (14,5%-os tavalyi átlagos infláció + 1,5% kamatprémium).

kamatfordulója márciusban lesz, addig a fix, 11,75%-nak az időarányos kamatát adja, utána pedig számításunk szerint év végéig a magasabb, 16%-os kamat időarányos részével ketyeg (14,5%-os tavalyi átlagos infláció + 1,5% kamatprémium). Hasonló a helyzet a PEMÁP esetében is, annyi különbséggel, hogy ez esetben eurós kamatról beszélünk. A PEMÁP kamatfordulója augusztusban van, tehát addig a 2021-es eurózóna inflációval számolt időarányos kamatot adja (2,6% 2021-es infláció + 0,25% prémium időarányos része), utána pedig a 2022-es inflációval ketyeg tovább az év végéig fennmaradó időszakra (8,4% tavalyi éves átlagos infláció + 0,25% prémium).

A PEMÁP 5%-a tehát euróban van, hogy ez mennyi lesz forintba átszámolva, nagyban függ attól, hol lesz a forint az euróval szemben december végén. Az elemzők által várt forint árfolyamsávokat nézve az alábbiak szerint alakulna egymillió forint befektetés idén év végén:

Egymillió forint befektetés értéke 2023 végén, különböző árfolyamok mellett EURHUF árfolyam 2023 végén PMÁP befektetés értéke 2023 végén PEMÁP befektetés értéke 2023 végén 350 1 154 472 926 019 380 1 154 472 1 005 392 390 1 154 472 1 031 849 400 1 154 472 1 058 307 410 1 154 472 1 084 765 420 1 154 472 1 111 222 450 1 154 472 1 190 595 Forrás: Portfolio-számítás

A táblázat alapján az alábbi következtetéseket lehet levonni:

A táblázatba beletettünk két extrém esetet is, egy 350 és egy 450-es forint árfolyamot . Látható, hogy előbbi esetben egyértelműen a magyar, utóbbi esetben pedig az eurózónás inflációt követő papír jönne ki a győztesnek. Tehát egy erős forint a forintos, egy gyenge forint pedig az eurós befektetéseknek kedvez .

. Látható, hogy előbbi esetben egyértelműen a magyar, utóbbi esetben pedig az eurózónás inflációt követő papír jönne ki a győztesnek. Tehát . Az is látható, hogy a táblázat szerint egészen egy év végi 420-as EURHUF árfolyamig a PMÁP veri a PEMÁP-befektetést.

Megnéztük azt is, hol van az az év végi, euróval szembeni árfolyam, ahonnan már inkább a PEMÁP lenne a jobb választás.

Számításaink szerint, ha a forint euróval szembeni jegyzése eléri vagy meghaladja a 436,5-öt, a PEMÁP már jobb befektetésnek bizonyul, mint a PMÁP.

Amit fontos még kiemelni, hogy a fenti prémium állampapíros számításokban az idei inflációs számok még nincsenek benne, hiszen az azokkal növelt kamatot mindkét papír 2024-ben fizeti majd ki (a PMÁP március, a PEMÁP augusztus végén). Ha bejönnek a fenti becslések a 2023-as inflációra vonatkozóan, valószínűsíthető, hogy a magas magyar infláció miatt a PMÁP előnyben lesz az eurós változattal szemben egy évnél hosszabb időtávon, hacsak nem élünk meg közben egy jelentős forint leértékelődést és a most előrejelzetthez képest jelentősen eltérő inflációs pályát.

Összességében azt lehet mondani, hogy minél nagyobb az inflációs különbség a magyar piac javára, annál gyengébb forint árfolyamra van szükség ahhoz, hogy az eurós prémium állampapír jobb befektetésként kerüljön ki, mint a forintos.

Az viszont vitathatatlan, hogy a forint árfolyam esetleges gyengüléséből adódó kockázatokat a PEMÁP-pal lehet leginkább kivédeni (amely a kockázatmentes eurós befektetésekhez képest példátlanul magas hozamot biztosít), tehát érdemes diverzifikált portfólióban gondolkodni.

(Mindeközben kijött az új Prémium Magyar Állampapír ismertetője, de a fenti számokat ez érdemben nem befolyásolja).

Címlapkép: Getty Images