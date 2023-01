Kitörölték az elmúlt három évet a lakossági állampapírok, 1400 milliárdnyi megtakarítás folyt ki

Hiába az újragondolt Prémium Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír, nem sikerült megtörni a 2022-es évet végig kísérő állománycsökkenést, így december végén 8620 milliárdos egyenleggel zártak a forintos lakossági állampapírok, ami évekkel visszavetette az állománybővülést. Az év legnagyobb vesztese egyértelműen a MÁP+ volt, 2022 slágere pedig az inflációkövető állampapír, és az idei év is úgy tűnik, hogy ez utóbbi papírnak kedvez majd.

1400 milliárddal csökkent 2022-ben az állomány

Hiába az újragondolt Prémium Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír, nem sikerült megtörni a 2022-es évet végig kísérő állománycsökkenést, így

december végén 8620 milliárdos egyenleggel zártak a forintos lakossági állampapírok, ami közel 1400 milliárdos mínusz 2021 decemberéhez viszonyítva.

Bár decemberben nem volt olyan nagy visszaesés a kezelt vagyont tekintve, az egész évben látható pénzkiáramlás a MÁP+-ból megtette hatását: a lakossági állampapírok gyakorlatilag kitörölték az elmúlt 3 év állománynövekedését.

Ahogyan utaltunk rá, a lakossági állampapírok vagyoncsökkenése mögött egyértelműen a Magyar Állampapír Pluszból való kiábrándulás áll.

A MÁP+ állománya ugyanis csak decemberben további 243 milliárd forinttal csökkent, egy év alatt pedig a papír 3927 milliárd forintnyi megtakarítást vesztett el, tehát a 2021. év végi állományának több mint 60%-át.

A hajdani szuperállampapír állománya ezzel a 2019. októberi szintre esett vissza, 3 évet kitörölve az eddigi történelméből:

Az inflációkövető állampapír volt 2022 slágere

Az inflációkövető prémium állampapír állománya a MÁP+ hanyatlásával párhuzamosan sosem látott szintre nőtt, december végére meghaladta a 4320 milliárd forintot, ami egy év alatt közel 2120 milliárdos bővülés.

Ezzel tavaly már a Prémium Magyar Állampapír vált a legnagyobb állományt kezelő konstrukcióvá a lakossági állampapírok körében, bőven megelőzve a Magyar Állampapír Pluszt.

Az persze nem meglepő, hogy a tavalyi magas inflációs környezetben a megtakarítások egy jelentős része kiáramlott az alacsony fix kamatot biztosító MÁP+-ból, az is látszik ugyanakkor, hogy a PMÁP a kiáramló megtakarításoknak csak egy részét tudta felszívni, nagy összegek mentek ezen felül kötvény- és pénzpiaci alapokba, illetve olyan intézményi állampapírokba, mint a Diszkont Kincstárjegy.

Valamennyi megtakarítást tavaly a Bónusz Magyar Állampapír is magához vonzott, a megújult konstrukció a tavalyi évet 515 milliárd forintnyi állománnyal zárta. Mindeközben a MÁP+-hoz hasonlóan az Egyéves Magyar Állampapír állománya is visszaesett tavaly, itt 193 milliárdos éves csökkenést követően 808 milliárdnál állt meg az év végi állomány, annak ellenére, hogy decemberben ennek a papírnak is megemelte a kamatát az ÁKK, igaz, a 9%-os éves kamat így is elmarad a DKJ-kkal gyakorlatilag az egész évben elérhető hozamszintektől.

Meglátjuk, mit hoz az idei év a lakossági állampapírok piacán, most, hogy a prémium állampapír is magasabb hozammal fog ketyegni, köszönhetően a tavalyi magas inflációnak. Az ÁKK tervei szerint idén még egy új állampapírt is piacra dobnak, kérdés persze, fog-e érdemi pénzeket bevonzani egy fix kamatot biztosító konstrukció egy továbbra is emelkedő inflációs környezetben.

