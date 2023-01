A félelem falán kapaszkodnak felfelé a tőzsdék - Ebből még nagy baj lehet?

Könnyű beleesni abba az illúzióba, hogy az új naptári év beköszöntével új korszak nyílik az élet más fontos területein is, például a világgazdaságban és a tőzsdéken. Míg az előbbi nem igazán mondható el, addig az utóbbi hatványozottan igaznak bizonyul egyelőre: 2023-at mintha újévi ralira vonatkozó fogadalommal indították volna a világ részvénypiacai, komoly emelkedést láthattunk a vezető tőzsdéken az első szűk három hétben. A gazdasági körülmények jelentős javulásának hiányában végbemenő részvénypiaci rali során adódik a kérdés: az összes elképzelhető nehézséget és kétséget beárazva megtalálta volna a piac még tavaly a mélypontot, vagy tényleg csak év eleji fellángolásról van szó? Jövőbe mutató kristálygömbbel sajnos továbbra sem rendelkezünk, de a különböző hangulatindexek jelzései iránymutatóként tudnak talán szolgálni.

Fellángolás a tőzsdéken

A tavalyi mélyrepülés után igazi “új év, új én”-attitűddel futottak neki 2023-nak a világ tőzsdéi, egészen meredek felpattanásokat láthattunk a világ részvénypiacain, a német DAX például közel 8 százalékkal került feljebb ez alatt a két és fél hét alatt, míg a vezető tengerentúli tőzsdék a tegnapi lefordulás ellenére is remekül teljesítenek.

Történt mindez úgy, hogy a globális gazdasági kilátások érdemben nem sokat javultak – ebben a tekintetben a következő fontosabb fejlemények történtek eddig 2023-ban:

Megérkezett a legfrissebb amerikai inflációs adat: a várakozásoknak megfelelően csökkenést mutatott az éves infláció és a maginfláció is az Egyesült Államokban decemberben, az infláció ezzel már a hatodik egymást követő hónapban csökkent, de még mindig bőven a jegybanki cél felett alakult. Némileg árnyalja az infláció esésének tempóját, hogy a maginflációs nyomás lassabban mérséklődik, mint az általános árnyomás, és ez elsősorban a volatilis energiaárak esésének tudható be. Az amerikai jegybank szerint az inflációs főmutató esése ellenére még messze vagyunk attól, hogy győzelmet hirdessünk az infláció felett, hiszen még nem tudjuk, hogy az áremelkedés végül hol áll meg. A jegybank ezért szigorú kommunikációt folytat, és azt ígéri, hogy az egész év folyamán magasan tartja a kamatokat, hogy elkerülje a túl korai lazítás hibáját, amelyre már a '70-es években is volt példa.

A hétfő óta tartó Világgazdasági Fórumon megosztják a gazdasági kilátásaikat a világ vezetői, ahol többek között az ENSZ-főtitkár úgy fogalmazott, hogy siralmas állapotban van a világ az egymással összekapcsolódó számtalan kihívás miatt, a klímaváltozástól kezdve az ukrajnai háborúig, amelyek úgy halmozódnak egymásra, mint az autók egy tömeges karambolban. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója ennél sokkal pozitívabb hangot ütött meg, elmondása szerint 2023-ban még lassulni fog a világgazdaság növekedése várhatóan fél százalékponttal 2022-höz képest, de 2024-ben már megindulhat a gyorsulás .

megosztják a gazdasági kilátásaikat a világ vezetői, ahol többek között az ENSZ-főtitkár úgy fogalmazott, hogy az egymással összekapcsolódó számtalan kihívás miatt, a klímaváltozástól kezdve az ukrajnai háborúig, amelyek úgy halmozódnak egymásra, mint az autók egy tömeges karambolban. A (IMF) ügyvezető igazgatója ennél sokkal pozitívabb hangot ütött meg, elmondása szerint 2023-ban még lassulni fog a világgazdaság növekedése várhatóan fél százalékponttal 2022-höz képest, de . Recessziós kilátások: a német befektetői hangulat januárban erőteljes fellendülést mutatott, ami az eredetileg vártnál enyhébb recesszióra utal a téli hónapokban. Ezzel szemben a Világgazdasági Fórum (WEF) által megkérdezett vezető közgazdászok kétharmada számít idén globális recesszióra , és mintegy 18 százalékuk "rendkívül valószínűnek" tartja azt, vagyis több mint kétszer annyian, mint az előző, 2022 szeptemberében végzett felmérés során. Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója is megszólalt a témában, szerinte a világgazdaság egyharmadát idén recesszió fogja sújtani, és hozzátette: a világ 2023-ban keményebb év elé néz, mint az előző 12 hónapban, az USA, az EU és Kína egyszerre lassul.

utal a téli hónapokban. Ezzel szemben a Világgazdasági Fórum (WEF) által megkérdezett , és mintegy 18 százalékuk "rendkívül valószínűnek" tartja azt, vagyis több mint kétszer annyian, mint az előző, 2022 szeptemberében végzett felmérés során. Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója is megszólalt a témában, szerinte és hozzátette: a világ 2023-ban keményebb év elé néz, mint az előző 12 hónapban, az USA, az EU és Kína egyszerre lassul. Vállalati növekedési kilátások: Rendkívül meredek, több mint 50%-os bevételesést mutattak a negyedik negyedévben a befektetési banki üzletágak Amerikában a legfrissebb adatok szerint, és összességében több ezer munkahely megszüntetését határozták el. Idén azt figyelik a befektetők és az elemzők is, mikor fog ismét növekedési pályára állni ez a banki tevékenység, a bankvezetők a Fed kamatemeléseinek végéhez és az infláció tetőzéséhez kötik ennek kezdetét. Emellett a PwC felmérése szerint a vállalatok növekedési kilátásaikba vetett bizalma a 2007-2008-as globális pénzügyi válság óta a legnagyobb mértékben csökkent a növekvő infláció, a makrogazdasági volatilitás és a geopolitikai konfliktusok miatt.

A körülmények jelentős javulásának hiányában végbemenő részvénypiaci rali apropóján adódik a kérdés: az összes elképzelhető nehézséget és kétséget beárazva megtalálta volna a piac még tavaly a mélypontot (az emelkedés október közepe-végefelé indut el),

vagy tényleg csak év eleji fellángolásról van szó?

Jövőbe mutató kristálygömbbel sajnos továbbra sem rendelkezünk, de a különböző hangulatindexek jelzései iránymutatóként tudnak talán szolgálni; márpedig a két széleskörben figyelt mutató, a VIX-index és az AAII egészen érdekes helyzetről tanúskodik.

Felfelé a félelem falán

VIX

A Cboe Volatility Index a hosszabb távú várakozásokat tükrözi a piaci volatilitásról, ennek apropóján a Wall Street félelemindexeként is ismeretes a mutató. A kiugróan magas értékeket hagyományosan rövid távon pozitív korrekció, azaz felpattanás követi, erre láthattunk példát a koronavírus-járvány berobbanása okozta széleskörű tőzsdei pánik utáni hónapokban még 2020 márciusától kezdve. Ezzel szemben az alacsonyan lévő VIX-index nyugodt piaci környezetet sejtet, a kifejezetten alacsony értékeket pedig az index indikátor-jellegéből adódóan úgy is szoktak értelmezni, hogy "túl nyugodt" a piac és alábecsüli a fennálló kockázatok árfolyamokra gyakorolt hatását, aminek következtében a legkisebb váratlan, negatív piacbefolyásoló eseményre is jöhet egy kisebb-nagyobb korrekció.

Történelmi távlatból nézve kifejezetten magas értéknek minősül a 40 feletti szám, erre ugyanis az elmúlt bő 15 évben ritkán adódott példa, a legmagasabb szinten érthető módon a koronavírus-járvány kitörésekor és a 2008-as gazdasági világválság berobbanásakor állt a félelemindex.

A 30 feletti szint is még kifejezetten magasnak számít ("békeidőben" a 10-25 közötti érték az átlagos), azonban ennek a szintnek a megugrására több ízben is láthattunk már példát az elmúlt hónapokban - még tavaly február közepén, az orosz-ukrán háború kirobbanása nyomán a VIX index értéke olyan magas szintre ugrott, amire 2020 októbere óta nem volt példa (37,5 pont).

A napokban azonban a kimondottan erős évkezdés közepette a mostanában megszokott környezethez képest kifejezetten alacsony szintre, 20 pont alá esett az indikátor, de a mélyponton 18,3 is volt az értéke

- ilyen alacsony szinten egy éve, a háború kitörése előtt állt utoljára a VIX-index.

Történelmi szemüvegen át nézve tehát extrémnek még nem nevezhető ez a szint, de az orosz-ukrán háború elhúzódásával a geopolitikai kockázatok mindenképpen magasabbak, mint tavaly ilyenkor voltak - ezt figyelembe véve pedig elképzelhető, hogy a jelenlegi környezetben alábecsülik a kockázatokat a befektetők és "túl nyugodtak" a részvénypiaci kilátások tekintetében, egy ilyen felállás könnyen megágyazhat egy kisebb-nagyobb korrekciónak.

AAII Investor Sentiment

Az American Association of Individual Investors (AAII) amerikai szervezet az általános kisbefektetői hangulatot hivatott mérni, heti egyszeri adatközlés mellett láthatjuk az emelkedésre (bullish) és esésre (bearish) számító kisbefektetők arányát. Az ökölszabály itt az, hogy minél magasabb százalékon van a bull-bear spread, annál bizakodóbbak a befektetők; egy nulla százalékos spread például azt jelenti, hogy ugyanannyi kisbefektető számít emelkedésre mint amennyi esésre, míg egy negatív érték esetében a "medvék" vannak többségben.

Érdekes megfigyelni, hogy a kifejezetten alacsonyan lévő VIX-index ellenére a lenti grafikonon látható mínusz 16-os bull-bear spread egyáltalán nem mondható extrémen optimistának, bőven beleilleszkedik a háborúval tarkított év alacsony környezetébe. Az elmúlt hetekben-hónapokban látott piaci mechanizmusokat és a két tárgyalt indikátort összetéve tehát elmondható: az október óta tartó rali során nem lettek sokkal optimistábbak a befektetők,

a félelem falán menetelhettek felfelé a tőzsdék és a "túl nyugodt" piacon könnyedén eljöhet a korrekció.

Sikerül megmászni?

A "félelem fala" a részvénypiacok azon időszakos tendenciájára utal, amikor

a negatív körülmények sokaságát mintegy háttérbe tolva és "elfelejtve" emelkednek tovább az indexek.

A félelem falát néha egyetlen gazdasági, politikai vagy geopolitikai nehézség jelenti, amely elég jelentős ahhoz, hogy befolyásolja a fogyasztói és befektetői hangulatot, gyakrabban viszont számos fronton jelentkező aggodalmakból "épül fel" a fal. Most is inkább az utóbbiról beszélhetünk, a már-már unalomig ismételt nyugtalanító globális trendek és körülmények a következők:

az elhúzódó orosz-ukrán háború ,

, Európa biztonságos energiaellátásának kérdése,

kérdése, a kínai nyitás miatt ismét felgyorsuló koronavírus-járvány ,

, a világszerte elharapódzó inflációs nyomás és a jegybankok reakciói a kamatemelésekkel, illetve

és a jegybankok reakciói a illetve a globális recessziótól való általános félelem.

Az első és legfontosabb kérdés egy ilyen rendkívül bizonytalan helyzetben persze nem más, mint hogy

a piacnak vajon sikerül-e megmásznia ezt a számos tényező mentén összeállt masszív falat,

vagy bejön az első indikátor jelzése és megérkezik a korrekció az elmúlt hetek ralija után? Jelenleg mindkét forgatókönyv elképzelhető, egy tanács tehát időtállóan működik most is: érdemes becsatolni a biztonsági öveket, mert meredek menetre lehet számítani a következő hetekben is!

Címlapkép: Getty Images