Sírjukból tértek vissza Magyarországon a befektetések, amelyeken lehetetlen bukni - Megéri beszállni?

Évekig nem hallottunk róluk, de a kamatkörnyezet emelkedésével párhuzamosan ismét megjelentek az alapkezelők termékpalettái között a garantált alapok, amelyeknek többsége a tőke 100%-ára garanciát ad, gyakorlatilag tehát lehetetlen bukni velük. Vannak a tőkevédett alapok mellett hozamvédett konstrukciók is, de tényleg olyan nagy biznisz ezekbe tenni a pénzt?

Újra vannak hozamok a világban

A 2010-es évek közepétől kezdődő hozamsivatag után az utóbbi 2 évet ismét az emelkedő kamatkörnyezet uralta. A tavalyi évet gyakorlatilag végig kísérte a részvénypiacok gyenge teljesítménye, a recessziós félelmek, az egekbe szökő infláció és az erre válaszul jövő jegybanki kamatemelések. Mindezek mellett itthon a forintgyengülés is hozzájárult a kötvénypiaci hozamok emelkedéséhez, amelyekben nagyjából két évtizedes csúcsról beszélhetünk (mostanra azért valamelyest visszaestek a hozamszintek).

Míg ezek a fenti folyamatok a hazai kötvényalapokra, azon belül is elsősorban a hosszú futamidejű kötvényalapokra negatívan hatottak (az emelkedő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok csökkenését okozza), volt olyan alapkategória a pénzpiaci alapok mellett, amely hamvaiból éledt újjá: a garantált (tőke- és hozamvédett) alapoké.

Eljött a garantált alapok új aranykora?

Az MNB éppen a napokban jelentetett meg a hazai befektetési alap piac fejlődéséről egy összefoglaló kiadványt, amelyben többek között érdekes számokat találni a garantált, tehát a tőke- és hozamvédett alapok számának alakulásáról is.

Ahogy azt az alábbi ábra is jól szemlélteti, a 2010-2012 közötti időszak volt a garantált (és egyben a pénzpiaci) alapok aranykora is, de 2021-gyel bezárólag mindkét típusnál jelentős csökkenést lehetett megfigyelni az alapok számában.

A garantált alapok 2010-ben a legnagyobb létszámú alaptípust alkották.

A konstrukció hozam- vagy tőkegaranciáját a piacon elérhető magas hozamok tették lehetővé. A kamatkörnyezet változásával a garantált konstrukciók kivitelezése nem volt megoldható, így az alapkezelők nem indítottak új alapokat, az alapkamat csökkenésével párhuzamosan a tőkegaranciát és garantált hozamot preferáló, alacsonyabb kockázattűrő képességgel rendelkező befektetők is a magasabb kockázatú konstrukciók felé fordultak:

Amilyen nagy „pusztítást” végzett a garantált alapoknál a 2010-es évek hozamcsökkenése, olyan nagy lökést adott nekik az utóbbi 1-2 évben megfigyelhető látványos hozamemelkedés. A BAMOSZ friss statisztikái szerint tavaly csak az Eurizon Asset Management (korábban CIB Alapkezelő) mintegy 6 új tőkevédett alapot indított, de az Aegon és az OTP Alapkezelőknél is megjelentek új garantált alapok a KBC Asset Management már meglévő alapjai mellé.

Hogyan működnek és mibe fektetnek a garantált alapok?

A garantált alapok lényege, hogy az alapkezelő olyan befektetési politikát dolgoz ki, ami biztosítja, hogy a befektető legalább a befektetett tőkéjét visszakapja a futamidő lejártával. A tőkevédelem mellett ráadásul egyes alapok minimális hozamot is garantálnak a befektetők számára.

Hogyan biztosítják a tőke megóvását az alapok? A garantált alapok tőkéjüknek jelentős részét alacsony kockázatú eszközökbe, például állampapírokban helyezik el. Ez a rész a hozamokkal együtt a futamidő végén pont annyit fog érni, mint az alap induláskori vagyona, így a befektetők a tőkét biztosan visszakapják majd a futamidő lejártakor (vagy legalábbis azt a részt, amire az alapkezelő garanciát vállal).

A fennmaradó kisebb részt fekteti az alapkezelő kockázatosabb befektetésekbe, és ennek az esetleges hozama adja majd a futamidő lejártakor a tőkegarancián felüli hozamot. Ezt a vagyonrészt sem közvetlenül részvényekbe vagy kötvényekbe fekteti azonban az alapkezelő, hanem ezen a pénzen összetett származtatott, általában opciós termékeket vásárol.

Ezek az opciók legtöbbször részvényindexekre vonatkoznak, de sokféle származtatott termék szerepelhet az alap portfóliójában. Ezek a termékek lehetővé teszik az alapkezelő számára, hogy a mögöttes piacok jó teljesítménye esetén realizálja, azaz ténylegesen megszerezze a hozamokat az alap számára, de ha a piacok rosszul alakulnak, az alap csak az opciós díjat veszíti el, de nem termel negatív hozamokat.

A garantált alapok által vásárolt termékek általában jelentős tőkeáttétel révén teszik lehetővé, hogy a tőke kisebb részének felhasználásával is számottevő hozamot érhessen el az alap. Ez a hozam a származtatott termékek sajátosságaiból adódóan nem egyezik meg a mögöttes piacok hozamával.

Hogyan garantál a garantált alap?



Nézzünk egy egyszerűbb példát: az alapkezelő az alap vagyonának nagyobb részét alacsony kockázatú eszközökbe fekteti, általában az alap futamidejének, jelen esetben 3,5 évnek megfelelő lejáratú állampapír-portfólióba. Hogy pontosan mekkora ez a rész, azt az alap indulásakor elérhető állampapírhozamok alapján derül ki: példánkban az alapkezelő előreláthatólag 5 százalékos hozam mellett tud alacsony kockázatú eszközöket vásárolni, így ahhoz, hogy az alap tőkéje éppen rendelkezésre álljon a futamidő végén, az alap vagyonának 84 százalékát kell alacsony kockázatú eszközökbe fektetnie. (84 * (1,05)ˆ3,5 = 100)



Az alap induláskori tőkéjének fennmaradó 16 százalékán az alapkezelő jellemzően opciós termékeket vásárol, ezt az összeget tehát opciós díjként fizeti ki az alap. Ha az opció mögöttes piaca jól teljesít, akkor ezek az opciók is pozitív hozamot nyújtanak, ami hozzáadódik az alap futamidő végén számított vagyonához. Ha a piacok mégsem teljesítenek a várakozásoknak megfelelően, akkor az alap csak a díjként kifizetett 16 százalékot veszíti el, de nem lesz negatív a hozama, hiszen az alacsony kockázatú résznek köszönhetően az induláskori tőke biztosan rendelkezésre áll majd.



Természetesen az alapkezelő a garantált alapok esetében is levon bizonyos költségeket, díjakat, de ezektől az egyszerűség kedvéért a példában eltekintettünk. Ezek a költségek az opciók vásárlására fordítható összeget csökkentik, tehát nem veszélyeztetik az alap tőkemegóvását (viszont némileg csökkentik az elérhető lehetséges hozamot).

Habár a legtöbb garantált alap korábban zártvégű volt, mostanra sok nyíltvégű (de határozott futamidejű) garantált termék jelenik meg a piacon. Ezek a többi nyíltvégű alaphoz hasonlóan lehetővé teszik, hogy a befektetők visszaváltsák befektetési jegyeiket a futamidő lejárta előtt is, a legtöbb nyíltvégű garantált alap viszont nem vagy nem olyan mértékben biztosít tőkegaranciát idő előtti visszaváltás esetén, így ekkor el kell viselnünk az esetleges negatív teljesítményt is. Van olyan nyíltvégű termék is a piacon, ami évenkénti tőkegaranciát kínál, ami azt jelenti, hogy a jegyek árfolyama év közben szabadon ingadozhat, de az év első kereskedési napján az árfolyam nem lesz kisebb, mint egy évvel korábban.

Milyen garantált alapok vannak Magyarországon?

Az alábbi ábrán összegyűjtöttük, hogy a BAMOSZ adatbázisában szereplő garantált alapok milyen hozamokat tudnak felmutatni egyes időtávokon. Bár a legtöbb alap esetében még nem beszélhetünk értelmezhető időtávról, az utóbbi 3-6 hónap egész meggyőző teljesítményeket mutatott fel:

A fenti listában még nincs benne, de éppen a napokban indult útnak az OTP Alapkezelőnél is két hozamvédett alap, illetve a Raiffeisen Alapkezelőtől úgy tudjuk, ők is terveznek kijönni ilyen konstrukcióval idén. A már meglévők mellett újabb strukturált alap kibocsátásán dolgozik az Eurizon Asset Management is.

Az alapkezelők körében végzett körkérdésünk alapján jelenleg az alábbi tőke- és/vagy hozamvédett alapokat lehet befektetőként megvásárolni itthon (ezek részben vagy egészben ígérnek tőke vagy épp hozamvédelmet):

Megéri beszállni?

Előnyök

A garantált alapok azok számára nyújtanak kedvező megoldást, akik nem akarják a részvénypiaci befektetések teljes kockázatát vállalni, és a biztonságért cserébe hajlandók a potenciálisan megszerezhető hozamok egy részéről lemondani .

. A garantált alapok sokszor olyan egzotikus, például távol-keleti, vagy nyersanyag piacokhoz is hozzáférést kínálnak, amiket hagyományos alapokon keresztül nehéz lenne elérni.

Hátrányok

A garantált termékeknek a fentieknek megfelelően hátulütői is vannak.

Az egyik, hogy a tőkegaranciáért cserébe sokszor nem érhetjük el azt a hozamot, amit a piacok közvetlenül nyújtanak .

. A tőkegarancia csupán a pénzünk nominális értékének megőrzését jelenti, de az infláció miatt az az összeg, amit az alapba befektettünk, három vagy öt év múlva biztosan kisebb vásárlóerővel fog rendelkezni.

miatt az az összeg, amit az alapba befektettünk, három vagy öt év múlva biztosan kisebb vásárlóerővel fog rendelkezni. Hozamvédett alapoknál érdemes átgondolni, hogy az alap által ígért biztos éves hozamért cserébe megéri-e feladni egy például olyan állampapír-befektetést, amellyel potenciálisan magasabb hozamot is el lehetne érni (itt van rögtön egy jó példának az inflációkövető prémium állampapír).

Összességében elmondható, hogy egy-egy állampapír-portfólióval magunk számára is könnyen ki tudunk alakítani tőke- és hozamvédelmet, ehhez nincs szükség ilyen befektetési alapok vásárlására. Más kérdés, hogy mi a mögöttes motiváció: a megtakarítások diverzifikációja vagy épp egyéni befektetőként nehezebben elérhető piacokból származó többlethozam lehetősége már olyan érvek, amelyek mellett megérheti garantált alapba fektetni.

