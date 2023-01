Magas benzinárak: falnak megyünk teljesen, drasztikus változás kell az adózásban

Az üzemanyagárstop kivezetése óta ismét a "piac árazza" a hazai benzin-és gázolajárak alakulását, ennek megfelelően hektikusan változó árakat láthattunk a világpiaci olajárak változékonyságával párhuzamosan a magyar benzinkutakon. A hazai kutak régiószinten rekordmagas árait azonban nem csak a Brent típusú kőolaj árfolyama határozza meg, több olyan tényező együttállásáról van szó, amelyek jelentős árfelhajtó tényezőnek bizonyultak és bizonyulhatnak a jövőben egyes energiapiaci szakértők szerint. Az árstop-intézkedés kivezetése után nehezen visszaépülő import mellett a jelenlegi adópolitika problémáiról beszélgettünk többek között Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével, de Bujdos Esztert, a Holtankoljak.hu ügyvezetőjét is megszólaltattuk az üzemanyagárak várható alakulásával kapcsolatban. A magyar gazdaság előtt álló főbb energiapiaci kihívásokról a Portfolio jövő kedden, január 31-én este egy külön szakmai rendezvényt is rendez, amelynek részletei itt érhetők el.

Brutális drágulás jöhet?

Többek között a nemzetközi olajpiaci trendek és a hazai árstop következményei miatt nem igazán derülátóak a hazai energiapiaci szereplők, Pletser Tamás olajipari szakértő személyében akad olyan szakember is, aki

a 800 forintos benzin- és dízelárat sem tartja kizártnak az év második felére vonatkozóan.

A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint ez a szám irreális, bár 3-5 százalékos emelés szerintük is előfordulhat - Grád Ottó főtitkár szerint a gázolaj nem megy majd 750 felé hosszú távon, és a 95-ös benzin is mindössze 670-680 forint lehet csak maximum.

A hazai kutakon jelenleg régiószinten rekordmagas árakkal lehet találkozni; az Európai Bizottság legfrissebb hivatalos adatai a múlt hétfői értékeket mutatják, azóta valamivel még tovább drágult itthon a benzinnek

és a dízelnek is a nagykereskedelmi ára.

Az elmúlt hetekben tehát bár jellemzően még tovább nőttek a beszerzési árak, de a kiskereskedelmi áraknál leginkább stagnálást láthattunk, ennek apropóján most megkérdeztünk két iparági szereplőt arról, hogy szerintük milyen jövő vár a hazai üzemanyagpiacra, illetve mik lehetnek a legjelentősebb árfelhajtó tényezők.

Drasztikus változás kell az adópolitikában

Az üzemanyagárak várható alakulásával kapcsolatban és az ezt befolyásoló tényezőkről első körben Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével beszélgettünk. Hosszabb távon az árkörnyezetet többek között a jelenleg érvényben lévő kedvezőtlen adópolitika is meghatározza Egri szerint, a mostani helyzetben literenként körülbelül 250 forint megy ugyanis a költségvetésbe. A szakember kiemelte, hogy szerinte Magyarországon nagyon magasak a fogyasztási adók, a gazdaságpolitika meghirdetett célja ugyanis a fogyasztás alapú adózás, miközben a társasági adó kifejezetten alacsony szinten van.

Ez a politika akkor lehet működőképes és alkalmazandó, amikor egy felfelé ívelő gazdaságról beszélünk, ahol alapvetően alacsonyak az árak és jók a gazdasági növekedési kilátások és ennek megfelelően nő a fogyasztás is. Nálunk azonban éppen ellentétes folyamatok láthatóak Egri szerint;

Magyarországon kétszeresen visszaüt az adópolitika, ugyanis lefelé ívelő gazdaság van, csökken a fogyasztás, ezért csökken a profit a vállalatoknál, akiknek árat kell emelniük, hogy be tudják fizetni az adókat.

Az elnök hangsúlyozta:

Falnak megyünk nem kicsit, teljesen, drasztikus változás kell az adópolitikánál ebben a lefelé ívelő gazdaságban

A szakember szerint forgalomnövelő adópolitika kéne ami stabilizálja a fogyasztást, ezáltal megfelelő szinten fognak alakulni a cégek jövedelmezőségei is, így nem kell majd árakat emelniük.

A jelenlegi 27 százalékos ÁFA Egri szerint nagyon eltolja az árakat és brutális terhelést jelent a felhasználóknak,

és akkor lehet még beszélni a különféle egyéb adóterhekről, például a Robinhood adóról vagy akár a telekadóról; lényeg a lényeg, jelenleg a vállalatok kénytelenek árrést bővíteni, hogy be tudják fizetni ezeket a terheket. A jövőre való tekintettel a fogyasztás elvű adóztatást az elnök szerint majd vissza lehet építeni, ha felmegy a fogyasztás és a gazdasági mutatók is alátámasztják ezt, addig viszont a társasági adónak kéne hangsúlyosabbnak lennie.

A fogyasztás ösztönzéséhez és az árak lefaragásához fontos lenne még a stabil forintárfolyam is Egri szerint, a pénzünkkel kapcsolatos bizonytalansági faktor ugyanis be van árazva a magyar termékekbe, az adózási struktúrán felül ez is felhajtja az árakat a boltokban. Nagy a rizikó az importőrök számára, és a biztosítók is beépítik az árképzésbe a bizonytalansági puffert.

Messzebbre menve a hazai beruházási környezettel kapcsolatban az FBSZ-elnök kifejtette, hogy szerinte

Magyarország versenyképessége drasztikusan csökkent

a környező országokkal szemben, ugyanis ahelyett, hogy az energiafüggetlenség elérésére, az ország önellátóvá tételére és a költségszintek leszorítására fókuszálna a rendszer, olyan előnytelen nagyberuházásokra kerül(t) sor, mint például a nagyösszegű vasútépítés keletre és a Vodafone felvásárlása.

Több ok is szól a további áremelkedés mellett

Az üzemanyagárak alakulásának várható jövőjével kapcsolatban Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint sem túl rózsás a helyzet, főleg annak tudatában, hogy a jövedéki adó minimum értékét várhatóan emelni fogja az EU, ez pedig tovább emelheti a hazai üzemanyagárakat is. A magas adóterhekre Bujdos is kitért, többek között ennek köszönhetően, továbbá az olajárak (ismét) emelkedő tendenciája és a várható EU-s adóemelés ismeretében szerinte a most látható árszint maradni fog az üzemanyagpiacon, egy esetleges forintromlás pedig még rosszabb irányt vetíthet előre.

A decemberi mélypont óta több, mint 13 százalékkal emelkedett a Brent-típusú kőolaj jegyzése

Mindezeken felül a szezonális hatás is hozzájárulhat az áremelkedéshez, ugyanis a január-februári egy jellemzően alacsony időszak a kereslet szempontjából, de márciusban jön a tavaszi nyitás és beindulnak a mezőgazdasági tevékenységek, ezáltal jelentősen nő az üzemanyagkereslet, ami még magasabbra küldheti az árakat. Mindezek tudatában a 630 forintos literenkénti benzin és a 700 forint körüli gázolaj legalábbis megmaradhat a következő hetekben-hónapokban, és

inkább emelkedés jöhet a piacon, mint csökkenés.

Címlapkép: Getty Images