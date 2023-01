Hol érdemes tankolni, hol most a legolcsóbb a benzin? Mi történik a magyar kutakon?

Áraz a piac

Az üzemanyagárstop kivezetése óta ismét a "piac árazza" a hazai benzin-és gázolajárak alakulását, ennek megfelelően hektikusan változó árakat láthattunk a világpiaci olajárak változékonyságával párhuzamosan a magyar benzinkutakon. A hazai kutak régiószinten rekordmagas árait azonban nem csak a Brent típusú kőolaj árfolyama határozza meg, több olyan tényező együttállásáról van szó, amelyek jelentős árfelhajtó tényezőnek bizonyultak és bizonyulhatnak a jövőben egyes energiapiaci szakértők szerint, ezzel a témával egy tegnapi elemzésünk során foglalkoztunk részletesen.

A hazai kutakon jelenleg tehát régiószinten rendkívül magas árakkal lehet találkozni; az Európai Bizottság legfrissebb hivatalos adatai a hétfői értékeket mutatják, azóta valamivel még tovább drágult itthon a benzinnek

és a dízelnek is a nagykereskedelmi ára.

A jelenlegi helyzet tehát sok autóst arra késztetett, hogy a szomszédos országokban, például Szlovákiában vagy Romániában tankoljon olcsóbban.

Egy másik érdekesség a jelenlegi árképzési dinamizmussal kapcsolatban, hogy az elmúlt hetekben bár jellemzően nőttek a beszerzési árak (nagyker), de

a kiskereskedelmi áraknál ez nem, vagy csak jóval kisebb mértékben látszódott meg,

és leginkább stagnálást láthattunk a kiskeráraknál. Az árképzési folyamatról a két, tegnapi cikkben is megszólaló iparági szereplőt kérdeztük arról, hogy miért alakul ilyen hektikusan az árazás Magyarországon.

Nincs nyerészkedés, cél a forgalom visszahozása a kis kutaknál

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a hazai üzemanyagpiacon a kis-és nagykereskedelmi árak szétválása egész pontosan bő két hete, január 11-én kezdődött, azóta a benzinkutak a nagykerárak (azaz a beszerzési árak) változásától eltérve alakítják a kiskereskedelmi (azaz a fogyasztók által fizetendő) árakat. Az egyre alacsonyabb kiskerárakat látva a folyamat az ügyvezető elmondása szerint a lakosságnak bár kedvező, de a szakmának egyértelműen nem az, kis-és nagykutaknak ugyanis a növekvő beszerzési ár ellenére adják szinte ugyanazon (tehát a nem növekvő) áron a termékeket.

A piac tehát áraz: a szereplők figyelik egymás árait, a nagykerár-emelések pedig eltérő mértékben, vagy egyáltalán nem jelennek meg a kutakon látható árakban.

Hogy a kiskerárak látható megtorpanásának hátterében mi állhat, azt többek között azzal magyarázza Bujdos, hogy már így is nálunk a legmagasabb a régióban a benzin és a dízel literenkénti ára, ezt pedig érdemes lehet minél inkább letörni; a mostanában látott hazai csökkenésnek (vagyis inkább a nem-emelésnek) köszönhetően egyébként Ausztriához és Szlovákiához képest is jelentősen olvad már az árkülönbség, a déli (horvát, román) árakhoz képest viszont jóval magasabbak még a magyar jegyzések, emeli ki Bujdos. Az alapvetően eltérő költségszerkezet és a magas adók miatt azonban nem is feltétlenül célszerű összevetni a magyar árakat például az osztrákkal, a horvátoknál pedig még él az ársapka, ezért az szintén alma-körte összehasonlítás lenne.

Az ügyvezető szerint itthon (sem) lehetett a végtelenségig csinálni az árstopot, nem lehetett fenntartani a kutakat gazdaságosan az alatt a rendszer alatt, az egekbe szökő energiaárak miatti extra költségeket pedig valahogyan kompenzálniuk kell a kutaknak (pl. villanyszámla), ezért részben beleépítik ezt az árba. Bujdos kiemelte:

Ezen nem szabad csodálkozni, szó nincs arról, hogy a meg nem keresett pénzeket szeretnék visszakeresni a kutak

A kis kutaknál tapasztalható alacsonyabb árakat azzal lehet még magyarázni Bujdos szerint, hogy az árstopos időszak alatt kialakult ideiglenes üzemanyaghiány miatt a forgalom jelentős része átvándorolt a nagykutakhoz,

az intézkedés előtti értékesítési volumenek visszaépítése tehát az elsődleges fókusz

és egyáltalán nem az, hogy "nyerészkedés" legyen a szabadabb ármeghatározáson keresztül.

Az üzemanyagárak hektikus alakulásával kapcsolatban Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke hozzátette, hogy a világpiaci olajárak (Brent) mostanában látott emelkedésével párhuzamosan lettek magasabbak a finomított termékjegyzések is, és amint láthattuk, ennek megfelelően a napokban a Mol is emelte a nagykereskedelmi árat a hazai kutakon, holott a kiskereskedelmi árak jellemzően nem emelkedtek. A szakember kifejti, hogy

a Mol alapvetően az ármeghatározó a maga 70-90 százalékos piaci lefedettségével, ennél fogva a többi szereplőnek alkalmazkodnia kell hozzájuk.

