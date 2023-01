Van olyan befektetés, ami meg tudja verni idén az inflációkövető állampapír 16%-os hozamát? Itt a válasz

Bár az infláció és a jegybankok lépései idén is középpontban lesznek, a Portfolio által megkérdezett szakemberek szerint nagyobb veszélyt jelent a piacokra nézve egy Kínát érintő esetleges nyugati szankció, a profitmarzsokban beálló hirtelen korrekció vagy épp a szűkös munkaerőpiac. A portfóliómenedzserek azt is elárulták, melyek a kedvenc szektoraik, iparágaik 2023-ra, abban viszont nincs egyetértés, hogy idén lesz-e bármilyen befektetés, amely meg tudja haladni a PMÁP 16%-os hozamát.

Körkérdésünkre az alábbi befektetési szakemberek válaszoltak: Elek Péter, befektetési igazgató, Dialóg Alapkezelő; Boér Levente, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő; Turner Tibor, vezérigazgató-helyettes, OTP Alapkezelő; Pekár Dávid, befektetési vezető, Raiffeisen Alapkezelő.

Infláció, jegybankok elhibázott lépései, háború eszkalálódása - A három közül melyiket látjátok most a legnagyobb veszélynek, ami a kötvény- és részvénypiacokra leselkedik, és miért? Ha nem ezek, akkor mi más?

Elek Péter, Dialóg: Az infláció és a vezető jegybankok kamatpolitikája elég összetett kérdés. A nagyobb gazdasági régiókban a keresleti-kínálati inflációs hatás eltérő mértékben járult hozzá ahhoz, hogy mégse átmeneti legyen az infláció. Míg Európában egyértelműen kínálati volt az infláció, addig az USA-ban keresleti ÉS kínálati nyomás volt.

A heves kamatemelések részben jogosak, bár számomra 1000 forintos kérdés továbbra is, hogy adott esetben a kínálati inflációt mennyire hatásos kamatemelésekkel kezelni.

Ami most látszik: az infláció elkezdett csökkenni, de gyakorlatilag csak azért, mert a nyersanyagárak esnek, a CBR index gyakorlatilag éves mélyponton van. Azonban pl. az USA-ban a fogyasztói kereslet és főleg a munkaerőpiaci nyomás alig változott.

Ami szerintem veszélyes most a piacok szempontjából, hogy a piac nem azt árazza, amit a vezető jegybankárok kommunikálnak.

Az USA-ban már konkrétan kamatvágást áraz a piac idénre, elég nagy arcvesztés lenne Powell részére, ha a korábban kommunikáltnál kisebb szinten tetőzne és rövidebb ideig tartana a kamatpálya (ha már Volcker lett a példa). Hasonló a helyzet nagyjából az EU-ban is. Az év nagy bull piaccal kezdődött idén, kötvény és részvény oldalon is, de szerintem a piac kicsit előrefutott. A magyar piac pedig nagyon más történet, itt olyan mértékű egyedi sztorik vannak, ami teljesen más pályát kellene, hogy okozzon.

A háború nagy kérdés, remélem nem fog tovább terjedni, de Putyinnál nem igazán lehet modellezni, mi lesz a következő lépése. Mint magánember nagyon bízom benne, nem durvul el a történet.

Boér Levente, OTP: A fenti veszélyek – bár reálisak – már jól ismertek, valószínű, hogy a piac már megemésztette őket.

Az inflációs félelem a 2022-es év eseménye volt, 2023 inkább már a mérséklődés üteméről szól majd.

A jegybankok óvatosan működnek, szemmel láthatóan adott esetben képesek a monetáris politikájuk korrigálására, ezért nagyobb tartós hibát vélhetően nem fognak elkövetni. A geopolitikai konfliktus eszkalálódása egy jelentősebb fenyegetettség lehet – azonban véleményünk szerint ez nem a közvélemény által jelenleg is nagy figyelemmel követett orosz-ukrán, hanem egy még keletibb fronton, a Kína/Tajvan relációban lehet veszélyes.

Utóbbi véleményünk szerint egy kis valószínűségű, de potenciálisan óriási jelentőségű negatív fejlemény lenne, az esetleges Kínát érintő kemény nyugati szankciók megrengetnék a világgazdaságot.

A nagyobb valószínűségű negatív események közül

a legnagyobb veszélyt a jelenleg historikusan magasan lévő európai és amerikai profitmarzsokban beálló hirtelen korrekció jelentheti,

amely a részvénypiacok jelentős átértékelődésével járhat és a negatív hangulatban a kockázatosabb kötvények hozamfelárai is ismét kitágulhatnak.

Pekár Dávid, Raiffeisen: Azt gondolom,

2023-ban az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy a covid után létrejött szűkösség a munkaerőpiacon feloldható-e drasztikus lépések nélkül.

2021 során, elsősorban az Egyesült Államokban szétcsúszott a munkaerőpiac, nagyon megnőtt az új munkahelyek száma, így jelentős verseny indult meg a munkaerőért. A Fed célja, hogy ezt a diszkrepanciát megszüntesse, mivel a feszes munkaerőpiac tud strukturálisan magasabb inflációt okozni. A Fed szigorítási ciklusának a végéhez közeledik, így innentől várhatóan adatvezérelt üzemmódba kapcsol, és megnézi, hogy a következő negyedévekben látszanak-e a szigorítás eredményei. Az első fecskék már megvannak, azok a cégek, ahol a Covid után jelentősen nőtt az új munkavállalók száma, már elkezdték az elbocsátásokat. Ez elsősorban a technológiai és pénzügyi szektort érinti.

Véleményem szerint az várható, hogy 2023 második félévre a Covid során kialakult többlet megtakarítások leépülnek, ez párosulhat majd egy reálbércsökkenéssel, ami a munkaerőpiac lazulásával együtt elég lehet a dezinfláláshoz. Ezt az is jelentené, hogy elég egy enyhe munkanélküliség növekedés és némi reálbércsökkenés, ami inkább a „soft landing” szcenáriót erősíti. Ebből következően

a fő kockázat, ha nem lehet ilyen könnyen letörni a megemelkedett inflációt és további jelentős kamatemelésekre kényszerül a Fed.

Fontos kockázat 2023-ra, hogy most indul be igazán a fejlett piaci jegybankok mérlegleépítése, ami komoly szembeszél lehet a kockázatos eszközöknek 2023-ban is.

Melyik az a három szektor/iparág, ami szerintetek jól fog teljesíteni 2023-ban?

Elek Péter, Dialóg: Nálam továbbra is olajszektor, kiegészülve a korábbi években nagyon lemaradó gyógyszeriparral. Technológia is jó lehet 2023 második felétől, ott az egyedi értékpapír kiválasztás fontosabb lehet, ha már látszik a kamatpálya valódi vége.

Boér Levente, OTP: Egy potenciális nyertes lehet az európai autószektor, amelynek a – gyakran bonyolult holdingstruktúrában működő – vállalatai továbbra is rendkívül kedvező értékeltségi szinteken forognak. Ugyanakkor az európai szabályozás jellemzően hátrányt jelent a számukra, szemben az amerikai és kínai versenytársakat hazai piacon támogató nemzeti szabályozással. Amennyiben az európai döntéshozók felismerik ennek a kulcsfontosságú iparágnak a szükségleteit és a szabályozási környezetben pozitív elmozdulás következik be, a szektor jelentős felértékelődésen mehet keresztül.

Egy másik nyertes iparág lehet az uránium-kitermelő vállalatok csoportja (és maga az uránium is), amennyiben folytatódik az atomenergia rehabilitációja a nemzetközi közvélemény és a döntéshozók szemében. Ráadásul kínálati oldalról jelentős sokkot jelenthet az urániumdúsításban globálisan jelentős szerepet játszó orosz fél esetleges szankciója is.

Pekár Dávid, Raiffeisen: Első körben talán nem konkrét szektorra érdemes fókuszálni, hanem megnézném, hogy mi változott tavaly. A vezető részvénypiaci indexek szintjén szépen javultak a várható hozamok, mivel mind a kockázatmentes hozamok, mind pedig kockázati prémiumok emelkedtek. 2022 elején az S&P 500 Index elvárt hozama rendkívül alacsony volt, 5,5-6% körül alakult, ami 2022 végére már inkább a 8,5-9%-ra emelkedett. Persze ez nem jelenti azt, hogy ennyi lesz az S&P 500 Index hozama, ez csak egy kapaszkodó a döntéshozásban. Mindenesetre kellemesebb “safety margin” mentén lehet most részvényt tartani, mint 2021 végén.

Ha továbbmegyünk, akkor érdemes megnézni, hogy mi az a szektor, aminek nem csak az elvárt hozama, de adott esetben a cash-flow termelő képessége is javulhat. Az európai bankszektor eléggé szenvedett az elmúlt évtizedben, amiben jelentős szerepet játszott a szabályozói követelmények folyamatos erősödése, illetve 2014 után a negatív kamatok kialakulása. A magas tőkekövetelmények önmagukban is rosszabb megtérüléseket és könyv szerinti érték alatti árazásokat okoztak, majd a negatív kamatok tovább mélyítették ezt a problémát. Az euró hozamok még nem restriktívek érdemben, így a hitelezést nem vetik annyira vissza, viszont a marzsok jelentősen kitágulhatnak. Európán belül is érdemes inkább olyan országokban működő bankokat keresni, ahol jobb a növekedési potenciál, jelentős az EU támogatások GDP-hez viszonyított aránya, nem annyira túlértékelt az ingatlanpiac, nagy a változó kamatozású hitelek aránya, kisebb a verseny a bankok között, azaz gyorsan jelentkezik az eredményben a magasabb marzs, de cserébe nem várható a nemteljesítő hitelek jelentős emelkedése.

Azt gondolom a dry bulk hajózási cégek is attraktívak lehetnek, főleg, ha a kínai újranyitást követően fiskális ösztönzőkkel segíti a gazdaságot az állam. Ebben a szektorban nagyon alacsony az új hajórendelések aránya az aktuális állományhoz képest, azaz várhatón évekig szűkös maradhat a kapacitás. Ez egy ciklikus iparág, így ennek az előnyei akkor jelentkeznek, ha megnő a kereslet a szén vagy vasérc szállításra. További fontos pont lehet, hogy folyamatosan szigorodnak a jogszabályi előírások a károsanyag kibocsátásra vonatkozóan, ami emeli a leselejtezett hajók arányát, vagy csökkenti az utazási sebességet, ami tovább mélyítheti a kapacitás szűkösségét. Ennek megfelelően egy modern flottával rendelkező cég, aminek stabil megrendelői vannak, az kedvező piaci pozícióval rendelkezhet a jövőben. Ez nem feltétlen 2023-ban fog beérni, viszont a következő évekre egy attraktív pozíció lehet véleményem alapján. Hasonló egyébként a tankerhajók piaca is, ahol egy addicionális keresletet jelenthet az orosz olaj szankciók miatti utaztatása.

A Covid járvány és az orosz-ukrán háború újragondolásra késztethet sok vállalatvezetőt az ellátási láncok rövidítése vagy legalábbis diverzifikálása tekintetében. Ezért azt gondolom, hogy jelentős esélye lehet annak is, hogy az elmúlt évtizedekhez képest egy többpólusú, kevésbé kooperáló világgazdaság alakul ki, zártabb régiókkal. Ennek megfelelően érdemes lehet majd olyan szektorokban nézelődni, melyek ennek az „onshoring” folyamatnak a nyertesei lehetnek. Ezek közé tartozhatnak az ipari ingatlanfejlesztők, termelésautomatizálással foglalkozó vállalatok vagy bizonyos IT cégek.

Lesz vagy van olyan befektetés, amely képes megverni idén a PMÁP 16%-át?

Elek Péter, Dialóg: Kockázat/hozam szempontból a PMÁP 16%-a (bár én személy szerint a rövidebb, igaz kisebb prémiumot fizető 27-est jobban preferálnám a rövidebb lejárat miatt) szerintem nem nagyon verhető. A jelenlegi EURHUF-nál euró vétele se egy rossz gondolat, bár az inkább egy biztosítás, nem befektetés.

Turner Tibor, OTP: A PMÁP 16%-os hozamát a pénzpiaci, illetve rövid kötvény alapok is megközelíthetik, ha a jelenlegi magas kamatkörnyezet hosszabb távon velünk marad. Ha az inflációs pálya trendje látható módon megfordul és a jegybank elkezdi a kamatok csökkentését, akkor a kötvényalapok várható hozama meghaladhatja ezt a küszöbértéket. Ezenkívül az abszolút hozamú alapok azok, amelyek esetében egy magas kamatkörnyezetben az elérhető pénzpiaci hozamok feletti hozamelvárása lehet a befektetőknek, természetesen az ezzel járó magasabb kockázatvállalásért cserébe.

Pekár Dávid, Raiffeisen: A jelen környezetben is igaz lehet, hogy sokkal inkább érdemes több eszközosztályból álló portfóliót tartani, mint csupán egy kötvényt. A régiós és európai részvénypiacok árazása attraktív, sok euróban denominált forintra fedezett kötvény tudja tartani a versenyt a PMÁP hozamával, de a likvid formában tartott pénzeket betétbe befektetve is magas hozamokat tudunk elérni. Azaz jelenleg összerakható egy magas hozampotenciállal rendelkező diverzifikált portfólió, ami középtávon már megverheti a PMÁP hozamát. Nem feltétlen 2023-ban, de hosszabb távon gondolkodva várhatóan hozamáldozattal járhat, ha csak a PMÁP-ra koncentrálódik egy befektető portfóliója.

„A cikkben megfogalmazott állítások nem feltétlen tükrözik a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt., a Raiffeisen Bank Zrt. vagy az RBI Group véleményét.”