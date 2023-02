Megjósolta a 2008-as összeomlást - A legújabb tippje nagyon nem jött be

A piaci szereplőket alaposan meglepve Jerome Powell tegnap többször is utalást tett az esetleges kamatvágásokra, a jegybankelnök szavai után eufórikus hangulat alakult ki a tőzsdéken - van viszont egy legendás shortos, aki vélhetően az átlagnál rosszabbul élhette meg az árfolyammozgásokat. A 2008-as összeomlást megjósló Michael Burry az előző napi, azaz a keddi piaczárás után tett közzé egy tweetet, amiben csak egy szó szerepelt: "Eladni."

Nagy rali

Az amerikai jegybank tegnap esti 25 bázispontos kamatemelése még nem okozott nagy meglepetést a piaci szereplők számára, Jerome Powell jegybankelnök szavai azonban bombaként robbantak: Powell

többször is utalást tett az esetleges kamatvágásokra, valamint megemlítette, hogy az infláció vártnál gyorsabb csökkenése esetén a jegybanknak megvannak az eszközei, amelyeket használni is fog.

Powell szavait követően széleskörű részvénypiaci rali vette kezdetét, melynek következtében eldőlt az elmúlt napok legfontosabb részvénypiaci kérdése is, ugyanis a beszűkülést követően az S&P 500 kilépett a közel egy éve tartó csökkenő trendvonalból, amely az időszak során már négyszer is komoly ellenállásként szolgált, de erről egy részletesebb anyag keretein belül is foglalkoztunk.

Ez most nem jött be

A legnagyobb ralit egyébként a technológiai fókuszú, jellemzően növekedési státuszban lévő vállalatokal teletűzdelt Nasdaq indexnél láthattuk - a korábbi 0,3 százalékos mínuszból nagyon gyorsan 2 százalékos pluszban találta magát a börze, a legfontosabb részvények közül nagyot ralizott a ma jelentő Amazon, de a Facebook és a Google anyacége is jól teljesített.

Összességében tehát elmondható, hogy eufórikus volt a hangulat Powell szavai után a tőzsdéken - van viszont egy legendás shortos, aki vélhetően az átlagnál rosszabbul élhette meg az árfolyammozgásokat. A 2008-as összeomlást megjósló Michael Burry az előző napi, azaz a keddi piaczárás után tett közzé egy tweetet, amiben csak egy szó szerepelt:

Eladni

A tőle megszokott módon nem sokkal később ki is törölte a bejegyzést (és akkor már a Twitter-fiókját is) Burry, de

az utókornak persze megmaradt a fejlemények tükrében bölcsnek nehezen nevezhető tanács.

A lenti grafikonon azt láthatjuk, hogy hogyan teljesített a Nasdaq-index a poszt óta (piros kör). Persze tulajdonképpen egy kereskedési napról beszélünk csak, nem a világ vége, de nem kizárt, hogy kisebb PTSD-vel fog majd visszagondolni a jövőben erre a posztra a guru.

Nem valami optimista Burry

Persze hosszabb távon még igaza lehet: a nagy megmondásaival nem fukarkodó Burry korábban is megszólalt az amerikai gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, pár hete úgy fogalmazott: az infláció ugyan elérte a csúcspontját, de a kormányzati ösztönző intézkedések hatására valószínűleg ismét felgyorsul.

Az USA minden definíció szerint recesszióban van

- írta akkor Burry, szintén a Twitteren. Szerinte a Fed csökkenteni fog, a kormány pedig ösztönözni, emiatt újra megugrik majd az infláció.

Szeptemberben a guru további esésekre figyelmeztetett a részvénypiac számára, mondván, hogy "még nem értük el a mélypontot". A tavalyi második negyedévben a befektető egy vállalaton kívül minden részvénykitettségétől megszabadult.

