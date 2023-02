Brutális évet zárt a Mol, meglett a rekordprofit a cégnél

2022 minden tekintetben az extremitások éve volt, ez hatványozottan igaz az energiaiparra, így a Mol számára is: a második negyedéves bődületes rekordoknál konkrétan újra kellett skáláznunk a grafikonjainkat, hogy ábrázolni tudjuk a az energiaárak egekbe szökése miatt elért elképesztő eredményeket, aztán a harmadik negyedév csak rádobott erre még egy nagy lapáttal. És bár a negyedik negyedév az olajár-esésnek és a szűkülő, de még így is nagyon tág spreadeknek köszönhetően már nem hozott rekordokat a főbb sorokon az olajtársaságnál, a tavalyi évet így is soha nem látott rekord profittal zárta le a Mol. Az eredményhez tehát elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol tavaly végig hozzájutott (és még most is hozzájut) a relatíve olcsó orosz olajhoz; bár a világpiaci árak az év második felében jelentősen mérséklődtek a javuló európai energiabiztonsági kilátások miatt, azonban még mindig jóval magasabban alakultak, mint az orosz termékárak. Annak ellenére ment ilyen jól a Molnak, hogy majdnem az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hatott a működésre.

Meglett a rekord profit Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy a harmadik negyedév rekordjai után ismét kifejezetten magas számokat produkálhatott a Mol a tavalyi utolsó negyedévben, bár az elemzői konszenzus az eső energiaárak és a beszűkült Brent-Ural spread miatt már előzetesen sem számított újabb rekordokra az olajcégtől. A vállalat csoportszintű EBITDA-ja többek között a kissé beszűkült marzsnak is köszönhetően (a későbbiekben részletesen tárgyaljuk) 26 százalékot esett az ezt megelőző negyedév rekodjához képest, de év/év alapon így is 21 százalékos növekményről beszélhetünk, eközben az EBIT 55 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A vállalatcsoport nettó eredménye azonban negatív lett, 106 millió dolláros veszteséget könyvelt el a Mol a most lezárt negyedévben, itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a tavalyi évre vonatkozó jövedelemadó-költségek jelentős része a negyedik negyedévben lett elszámolva a vállalatnál (612 millió dollár az összesen 1,223 milliárdból). Forrás: Mol Összességében elmondható, hogy a legtöbb soron felülmúlta az olajcég az elemzői várakozásokat, a működési eredmények közül egyedül a Downstreamnél nem tudott megfelelni a konszenzusnak a Mol. Az EBITDA összeségében 29,5 millió dollárral, vagy 3 százalékkal lett magasabb, a két legfontosabb szegmens közül az Upstream 6,6 százalékkal teljesítette fölül a várakozásokat, a Downstream viszont 29,4 százalékkal elmaradt azoktól. Összességében ezt kompenzálta az elemzőket alaposan meglepő Gáz és Fogyasztói szolgáltatások szegmensek teljesítménye. A negyedik negyedéves EBITDA tehát valamelyest „konszolidálódott” a második és a harmadik negyedév bődületes rekordjai után, de még így is 1074 millió dolláron alakult, ami 21 százalékos növekmény az egy évvel ezelőtti, szintén rendkívül magas szinthez képest. Az elmúlt egy évtizedben átlagosan 660 millió dollár körül volt a cég negyedéves eredménye, most annak közel kétszeresét hozta a Mol. (A Mol megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.) Jól mutatja az idei év extremitását, hogy profit tekintetében az utolsó negyedéves veszteség ellenére is történelmi rekordot ért el 2022-ben a Mol, a vállalat adózott eredménye végül 1665 milliárd dolláron alakult. Az eredmény persze egyáltalán nem meglepő, miután a második és a harmadik negyedévben egymás után kétszer is soha nem látott számokat tudott közölni az olajcég. Lassulás és kockázatok A vállalat elsősorban annak köszönhette az elképesztően jól sikerült évet, hogy folyamatosan hozzájutott az olcsó orosz olajhoz, miközben termékeinek nagy részét az oroszhoz képest magas világpiaci árakhoz árazza és árazta, emiatt pedig kifejezetten tágan alakulhattak a vállalat marzsai. És bár még augusztus végén a spread az azt megelőző 30 dollár feletti szintről valamelyest összeszűkült és 23-24 dollár között alakult sokáig a most zárult negyedévben, november végétől azonban ismét visszatértek a 30 dollár körüli spreadek, azaz ennyivel volt olcsóbb az orosz olaj, mint a Brent. A Brent-Ural spread alakulása, forrás: Neste A második és harmadik negyedéves Brent-Ural spreadhez képest jócskán összeszűkült mutató elsősorban a világpiaci árak csökkenésének volt betudható - az idei télre vonatkozó energiabiztonsági kockázatok háttérbe szorulásának köszönhetően az elmúlt hónapok a meredeken csökkenő energiaárakról, többek között az olajárak csökkenéséről szóltak és szólnak. Annak ellenére van jelenleg 85 dollár alatt az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára, hogy pár napja bejelentette az orosz vezetőség, hogy márciusban önkéntesen napi 500 ezer hordóval, azaz a kitermelés mintegy 5 százalékával csökkentik az ország olajkitermelését. Ezzel kapcsolatos aktuális, hazánkat és a Molt potenciálisan érintő rendszerkockázati elemként itt érdemes kiemelni, hogy az olajárak feltornászását célzó orosz termelésvisszavágás egyelőre nem világos, hogy hogyan érinti/érinti-e a Barátság II. vezetéken Magyarországra érkező orosz nyersolaj importot, hiszen hallgatólagos jóváhagyással Magyarország is részt vesz a nyugati szankciós intézkedésekben, így tehát betartja az árplafon elveit, aminek értelmében "barátságtalan" országnak minősül Oroszország szemében. Az orosz miniszterelnök-helyettes pedig úgy fogalmazott nemrég, hogy 2023-BAN OROSZORSZÁG OLAJEXPORTJÁNAK TÖBB MINT 80 SZÁZALÉKÁT "BARÁTI ORSZÁGOKKAL" TERVEZI LEBONYOLÍTANI. A Barátság kőolajvezeték (eredeti nevén: Druzhba), forrás: Reuters Upstream De visszatérve az aktuális, negyedik negyedéves számokhoz: az elmúlt negyedévekben egyre nagyobbra nyílt az olló a vállalat által realizált szénhidrogénár és a kitermelési költség között, mert miközben előbbi több mint másfélszeresére nőtt a 2021-es értékhez képest, utóbbi gyakorlatilag stagnált. A negyedik negyedévben azonban visszaesést láthattunk itt is, az átlagos realizált szénhidrogén árak 24 százalékkal hordónként 102,4 dollárra csökkentek. Ezen belül a realizált nyersolajár 16 százalékkal csökkent, a realizált gázár pedig 30 százalékkal lett alacsonyabb, eközben a termelési egységköltség 11 százalékkal 5,5 dollár/hordó értékre nőtt. A továbbra is relatíve magas olajárnak ismét meg lett az eredménye a Molnál, a szegmens eredménye a rendkívül magasan alakuló 2021 Q4-es szintnél 8 százalékkal magasabban, 492 millió dolláron alakult, ez jócskán az elmúlt évtized átlagán felüli teljesítmény. A vezetőség az Upstream szegmens eredményével kapcsolatban megjegyezte, hogy jelentős negatív hatást gyakorolt az eredményekre a horvát gázárszabályozás és a magyarországi bányajáradék, amely az utolsó negyedévi EBITDA-ban is megjelenik. Mindeközben a termelési szint 92 ezer hordó volt 2022-ben, amely meghaladta az éves iránymutatást. A termelés országonkénti megoszlását a befektetői prezentációból ismerhetjük meg: Forrás: Mol Downstream Itt most annak a résznek kellene jönnie, ahol bemutatjuk a Mol finomítói árrését, csakhogy olyat a vállalat április óta nem tesz közzé, és a harmadik után a negyedik negyedévre sem találtunk adatokat, pedig a hordónként 25-30 dollár között alakuló Brent-Ural spread alapján vélhetően továbbra is kiemelkedően magas lehet az árrés (ábra feljebb). A trend alakulását azonban jól mutatja egy másik, a Mol által közzétett adatsor, a Brent-alapú finomítói árrés ugyanis a tavalyi időszak 0,7 dolláros értékéről annak 13,6-szorosára, 10,2 dollárra ugrott, ez az érték azonban jóval alacsonyabb, mint a második negyedévben. A Downstream szegmens eredménye az elemzői várakozásoktól jócskán elmaradva a tavalyi év azonos időszakához képest 9 százalékkal 384 millió dollárra nőtt. A területtel kapcsolatban a Mol megjegyezte, hogy a finomítói hozzájárulás annak ellenére is képes volt mérsékelni a Petrolkémia negatív EBITDA-ját, hogy a Dunai Finomító a 2022 novemberére tervezett leállás után csak késve tudott újraindulni. Magyarországon és Szlovákiában tovább zsugorodott 4%-kal az üzemanyag kereslet az utolsó negyedévben, miközben a magyar piacra az ársapka miatt még a szűkös ellátási körülmények is hatottak. Kiemelték: a Slovnaft finomítójában lezajlott teszteléssel a vállalat felkészült arra, hogy növelje a nem orosz eredetű kőolaj bedolgozását, összhangban a 2023. február 5-én életbe lépett uniós szankciókkal. Fogyasztói szolgáltatások A szegmens eredménye sokkal kedvezőbben alakult ahhoz képest, mint amit az idei év nagy részében láthattunk és az elemzői várakozásokat is jelentős mértékben meghaladta a vállalat ebben a tekintetben, a közel 90 millió dollár azonban így is 23 százalékkal alacsonyabb, mint egy éve volt. A tavalyi számoknál látványosan rosszabb eredményeket a kelet-közép-európai árszabályozás intézkedésekeknek tulajdonítják a Molnál. A vonatkozó közleményben olvasható, hogy a vállalat fő piacának számító Kelet-Közép-Európában az üzemanyagár-szabályozások és különadók EBITDA-t érintő becsült hatása mintegy 1,6 milliárd dollár volt 2022-ben. A növekvő értékesítés, a nem-üzemanyag típusú termékek értékesítés-növekedésének bővítése és a lengyelországi terjeszkedés csak részben ellensúlyozta a negatív hatásokat, húzzák alá. 2022 utolsó negyedévében a Mol sikeresen lezárta a Lotos akvizíciót, amelynek keretében mintegy 417 benzinkutat vásárolt meg Lengyelországban, a Fresh Cornerek száma pedig 1130 ról 1179-re nőtt az utolsó negyedévben. Gáz (Midstream) Az elemzői várakozásokat alaposan túlszárnyalva az üzletág EBITDA-ja több mint háromnegyedével 61,4 millió dollárra nőtt. A jó eredmény a Mol szerint a belföldi és a határokon átnyúló szállítás iránti kereslet megnövekedése mellett a tárolók folyamatos feltöltésének volt köszönhető. Célok túlteljesítve A tavalyi harmadik negyedév után a Mol menedzsmentje frissítette, több soron megemelte a 2022-es várakozását, és még ahhoz képest is sikerült több esetben pozitív meglepetést okozni. A tisztított EBITDA-ban a menedzsment 4,1 milliárd dollárt meghaladó eredményt jelzett előre, végül a felső várakozásnál 7 százalékkal magasabb, 4,7 milliárd dollár lett az eredmény, a beruházásokat 1,5 milliárd dollár körül sikerült tartani, a szabad cash flowban 2,4 milliárd dollárnál nagyobb értéket jelzett előre a cégvezetés, végül annál harmadával nagyobb, 3,18 milliárd dollár lett az FCF, az eladósodottságot is sikerült leszorítani, a nettó adósság/EBITDA arány 0,3-ra csökkent. Forrás: Mol Megszólal a menedzsment Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a következőket fűzte a gyorsjelentéshez: "A tavalyi év minden szempontból egy igazi próbatétel volt az iparágunk számára, de büszkén mondhatom, hogy a Mol sikerrel vette az akadályokat, és mind működési, mind pénzügyi szempontból jól teljesített. Az ukrán háború és ellátásbiztonságra gyakorolt hatásai, a szabályozási környezet és a kiszámíthatatlan makrokörülmények példátlan kihívások elé állították a Molt, de szakembereink kiválóan helyt álltak az egymást követő krízishelyzetekben. A 2022-es évben elért kimagasló EBITDA még az extrém mértékű adók, ársapkák és szabályozói intézkedések mellett is lehetőséget biztosít a stratégiánkban megfogalmazott transzformáció és fejlesztések végrehajtására Beruházásokat indítottunk útjára a zöld hidrogén gyártás területén, és beléptünk a hulladékgazdálkodásba, amely fontos lépés a körforgásos gazdasággal kapcsolatos stratégiai céljaink elérése felé." 2023-as várakozások Az idei évre vonatkozó előjelzések tekintetében a beruházások a tavalyinál magasabb szinten,1,7 milliárd dolláron alakulhatnak, a szénhidrogén-kitermelés valamelyest csökkenhet, a kőolajtermelés nőhet, eladósodottság tekintetében pedig a nettó adósság/EBITDA arány 1 alatt maradhat. Forrás: Mol Mit mutat a grafikon? A tavaly november elején közzétett harmadik negyedéves beszámoló idején nagyot ugorva 2600 forint közelébe emelkedett az árfolyam, azóta kisebb-nagyobb kilengésekkel folytatódott az emelkedés, így a szeptember végi lokális mélypont óta már jelentősen, 20 százalékkal került feljebb a jegyzés.