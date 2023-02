Visszatérnek a magyarok a lakossági állampapírokhoz? Izgalmas számokkal indult az év

8710 milliárddal zárták a januárt a forintos lakossági állampapírok, ami közel 100 milliárdos növekedést jelent a december végi állományhoz képest. Ha a MÁP+-on múlna, nem lenne ilyen rózsás a helyzet, a papírból ugyanis újfent több százmilliárd forint áramlott ki. Az inflációkövető állampapír és a bónusz papír viszont ezúttal meg tudta fogni a lakossági pénzeket.

8710 milliárddal indult az év

A tavalyi évet jókora mínuszban zárták a lakossági állampapírok, a forintos eszközök állománya akkor egy év alatt 1400 milliárddal 8620 milliárdra csökkent. Ehhez képest

a január inkább pozitív meglepetést hozott, a lakossági papírok állománya ugyanis kissé emelkedni tudott, múlt hónapban 8710 milliárdot kitéve.

Azt a számok most is bizonyítják, hogy nem a Magyar Állampapír Pluszból való pénzkiáramlási ütem csökkenése okozta az enyhén pozitív változást az állományban, a hajdani szuperállampapírból ugyanis januárban is súlyos százmilliárdok folytak ki.

A friss adatok szerint Magyar Állampapír Pluszban (beleértve a postán értékesített változatot is) 2055 milliárd forint volt január végén, ami egy hónap alatt 344 milliárdos vagyonvesztés.

Volt már ennél nagyobb havi vagyonvesztés is a papírnál, főleg tavaly nyár óta figyelhető meg jelentős visszaváltási hullám.

Ahogyan arról nemrég írtunk, a MÁP+ népszerűségének elhalványulása nem meglepő, hiszen a 4,95%-os éves hozama sehol sincs az infláció jelenlegi mértékéhez, de még a tavalyi éves átlagos inflációhoz képest sem.

Még mindig az inflációkövető állampapír a sláger

Nem meglepő, hogy tavaly már a Prémium Magyar Állampapír vált a legnagyobb vagyont kezelő lakossági állampapírrá a rekord magas infláció mellett. Az év első hónapjában is tovább nőtt a PMÁP állománya, több mint 370 milliárdos gyarapodással 4700 milliárd közelébe emelkedett az állomány.

Az alábbi ábra látványosan szemlélteti, hogyan ugrott meg a prémium állampapír állománya az infláció emelkedésével párhuzamosan, mindeközben pedig hogyan vesztett népszerűségéből a MÁP+.

Az inflációkövető állampapír állománya tehát nagyobb mértékben nőtt, mint amennyi pénz a MÁP+-ból kiáramlott, ez pedig segített a lakossági állampapírok szerényebb állománynövekedésében. A PMÁP-on túl januárban a Bónusz Magyar Állampapír is keresett volt, itt több mint 110 milliárdos bővülést láthattunk. A Babakötvény állománya továbbra is csak szerényebb mértékben nő, január végén azonban átlépte a 200 milliárdot.

Az ÁKK legfrissebb, december végi statisztikái szerint a szintén inflációkövető (eurózóna inflációt) Prémium Euró Magyar Állampapírban 353 milliárd forintnyi megtakarítás volt, a papír iránti kereslet az utóbbi negyedévekben itt is megélénkült azt követően, hogy az eurózónában is rég nem látott infláció uralkodik.

Címlapkép: Getty Images