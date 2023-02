Erős harapófogóban a magyar állampapírok? Felbolydult hirtelen a piac

Sikertelen aukciók, elszálló hozamok – amikor ilyesmikről hallunk az állampapírpiacon, azok általában nem jó jelek. Az utóbbi hetekben a magyar piacon egymástól függetlenül két aggasztó tendencia jelent meg: egyrészt az MNB diszkonkötvényének változtatása kiszívja a keresletet a rövid oldalról, emiatt a felkínált diszkont kincstárjegyek nem is keltek el, másrészt van egy romló globális környezet, a befektetők hamar lemészárolták a januári bikát a kötvénypiacon. A kettő kombinációja pedig nem sok jót tartogat a magyar állampapírok számára.

Elszálló hozamok, sikertelen aukciók – Mi történt?

Szokatlanul sok a sikertelen aukció az utóbbi hetekben a magyar állampapírpiacon, ráadásul főleg a rövid oldalon, ez pedig általában nem szokott sok jót jelenteni. Persze korai lenne még finanszírozási szempontból aggódni, de rég láttunk ekkora felbolydulást. Február eleje óta a különböző aukciókon az ÁKK összesen 305 milliárd forintnyi állampapírt hirdetett meg eddig, az értékesítés viszont majdnem 30 milliárd forinttal elmaradt ettől.

Látható, hogy egy sikertelen 15 éves aukció mellett szinte kizárólag diszkont kincstárjegyekből maradt el az értékesítés a tervtől, a kötvények eddig viszonylag jól fogytak.

Általában az állampapírpiacon nem feltétlenül érdemes rövidtávú tendenciákat túlreagálni, az éves finanszírozás szempontjából nincs különösebb jelentősége néhány „besült” aukciónak, legfeljebb az üzenetértéke negatív. Egyrészt a kormánynak folyamatosan van likvid tartaléka a kincstári egységes számlán, január végén ez az összeg meghaladta a 2700 milliárd forintot, másrészt más piacok, például a lakossági állampapírok értékesítése kompenzálhatják az esetleges elmaradást. Ráadásul a 3 hónapos dkj szerepe az államadósság finanszírozásában csekély, ezért inkább piaci anomáliaként érdemes rá tekinteni, mintsem finanszírozási kockázatként. Annak viszont meglehetősen érdekes.

Ha az év eleje óta nézzük az állampapír-értékesítéseket, akkor már nincs különösebb ok a panaszra, a 730 milliárd forintos aukciós eladás mindössze 7 milliárd forinttal maradt el az adósságkezelő által meghirdetett kínálattól.

Vagyis a néhány sikertelen aukció inkább csak figyelmeztető jel egyelőre, azt mutatja, hogy valami eddig nem látott folyamat kezd kialakulni a magyar állampapírpiacon. Közben az utóbbi hetekben (nagyjából február eleje óta) komoly hozamemelkedést is láttunk elsősorban a hosszú oldalon, a tízéves kötvény referenciahozama például mintegy 80 bázisponttal emelkedett.

De hasonló volt a tendencia a többi futamidő esetében is, csak a három hónapos papírok referenciahozama csökkent az utóbbi három hétben.

A két negatív folyamat (a sikertelen dkj-aukciók és a kötvényhozamok emelkedése) pedig már van akkora „sztori”, hogy megpróbáljunk utánajárni az okoknak. Az adatokat elemezve és piaci szereplőkkel beszélve az látszik, hogy nagyjából február eleje óta két egymástól független folyamat indult el a magyar állampapírpiacon:

Az MNB az eszköztára fontos részéve tette az egyhetes diszkontkötvényét azzal, hogy a hozzáférhetőségét drasztikusan javította. Egyrészt heti rendszerességűvé tette aukciókat (ezzel folyamatosan megújuló eszközzé tette), és beengedte a belföldi szereplőket. Ezzel a kereslet egy részét eltereli az ÁKK 3 hónapos dkj-aukcióiról.

Globálisan erős fordulat történt a kötvénypiacon: változni látszik az amerikai inflációs kép, ami a januári nagy rali után több befektetőt is a kamatpálya újragondolására, illetve profitrealizálásra ösztönözhetett. Ennek hatása jelent meg a magyar hosszú hozamok emelkedésében is.

Belenyúlt az MNB a piacba

A jegybank február elejével vezette be azt, hogy a korábbi eseti jelleg helyett rendszeresen, hetente tart diszkontkötvény-aukciót. De nem ez volt a legnagyobb változás, hanem az, hogy bizonyos határig a belföldi pénzügyi szolgáltatókat is beengedte ebbe az eszközbe. A kötvényt továbbra is bankok jegyezhetik csak le, de nem tiltja nekik a jegybank az eladást.

Ez pedig azt jelenti, hogy a hónap eleje óta az alapkezelők is hozzáférnek a 18%-os irányadó kamaton futó jegybanki eszközhöz. Persze csak korlátozottan, hiszen a szabályok szerint ezt vállalati kötvényként kell elszámolniuk az eszközeik között, vagyis legfeljebb 10 százalékig vásárolhatnak belőle. De már ez is komoly könnyebbség nekik. Ugyanakkor

a mostani 14 százalék körüli rövid hozamok mellett ez az állampapírpiacról szívja el a keresletet, hiszen sokkal kevésbé éri meg dkj-t jegyezni a szereplőknek.

Az MNB hetente 1000 milliárd forintos keretösszeggel hirdeti meg a saját diszkontkötvényét, és láthatóan megnőtt iránta a kereslet február eleje óta, mióta az alapkezelők is hozzájuthatnak. Ez pedig feltűnően egybeesik az ÁKK sikertelen aukcióinak kezdetével, vagyis nem nehéz összefüggést felfedezni a kettő között. A szerdai aukción már az ezer milliárdos keret sem jelentett akadályt, majdnem 1400 milliárdnyi ajánlatot fogadott el a jegybank.

De miért kellett az MNB-nek változtatnia a diszkontkötvények feltételein? A jegybank a módosításkor a monetáris transzmisszió hatékonyságát tartotta szem előtt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezzel az eszközzel próbálják meg kiszívni a felesleges forintlikviditást a rendszerből. Ha ugyanis túl sok likviditás kering, akkor az leszorítja az implikált devizaswap-hozamokat, ami pedig felhívás keringőre a forint ellen spekuláló külföldieknek. Hiába 18 százalék ugyanis az irányadó kamat, ha a swappiacon ennél lényegesen kedvezőbb feltételekkel juthatnak forinthoz. Az általunk megkérdezett piaci szakemberek szerint azért kellett februártól módosítani, mert a novemberben bevezetett betéti kamatsapka miatt néhány futamidőn megint kezdett felhalmozódni a forintlikviditás a rendszerben, ami a devizaswap-hozamokban megmutatkozott, ezt akarta kezelni az MNB. Vagyis úgy tűnik, hogy

a forintárfolyam stabilitása a fő cél, ennek pedig egyik kellemetlen következménye az állampapírpiaci kereslet átmeneti kiszáradása.

Ameddig az MNB engedi, hogy az alapkezelők hozzájussanak a hozamoknál lényegesen magasabb kamatozású eszközhöz, addig nehéz elképzelni, hogy a helyzet megváltozna. Az ÁKK diszkont kincstárjegyei iránti keresletet az növelhetné, ha vagy az aukciós kamat emelkedne, vagy a jegybanki irányadó kamat vágásán keresztül az MNB diszkontkötvényének hozama csökkenne. Rövid távon egyik sem tűnik valószínűnek, tehát könnyen lehet, hogy a három hónapos állampapír iránti kereslet akadozása eltart még egy darabig.

A jegybank szerint eddig sikeres az eszköz

Az MNB folyamatosan hangsúlyozza, hogy minél hatékonyabb a monetáris transzmisszió, annál gyorsabb lehet az infláció letörése és az árstabilitás újbóli elérése. Kulcs a hatékony monetáris transzmisszió és a pénzpiaci stabilitás, amit a jegybank az elmúlt hónapokban több lépésben erősített - emelte ki kérdésünkre a jegybank.

A diszkontkötvény rendszeresítésének célja a monetáris transzmisszió további erősítése. Hatékony transzmisszió nélkül az MNB kamatemelései sokkal kisebb pozitív hatással jártak volna a hazai pénzpiacokon, érdemben megnehezítve az infláció elleni küzdelmet

- teszi hozzá az MNB.

A jegybank válasza szerint az elmúlt időszakban a pénzügyi intézmények szélesebb csoportja olyan irányú alkalmazkodásba kezdett, amely jelentősen növelte az FX swap piaci forintkínálatot, érdemi nyomást helyezve az ott kialakult hozamszintre.

A forint elleni pozíciók felvételének csökkenő költsége gyengítette a forint védelmét, és ezzel párhuzamosan jelentős devizaigényt támasztott a jegybanki devizalikviditást nyújtó eszközök iránt.

Az első tapasztalatok pozitívak. Az összes hatást — beleértve az állampapírpiaci hatások eredőjét is — egyértelműen pozitívan ítéljük meg, ugyanis a transzmisszió gyengülését és egy jelentős, potenciális piacstabilitási kockázatot sikerült ezzel elkerülnünk - véli az MNB az intézkedés eddigi eredményeivel kapcsolatban. Az FX-swap piaci egyensúly megteremtésével az MNB úgy volt képes tovább emelni a short pozíció felvételének költségét, hogy közben nem kellett változtatnia eszközeinek kamatán - teszik hozzá.

A piaci egyensúly helyreállásának fontos szerepe van a forint árfolyamának elmúlt hetekben tapasztalt további erősödésében. Mindez kiemelt fontosságú az infláció elleni küzdelem szempontjából.

A jegybank válaszában kiemelte, hogy folyamatosan vizsgálják a lépéseik esetleges piaci hatását is, diszkontkötvény bevezetése előtti előzetes várakozásuk az volt, hogy legfeljebb csak a legrövidebb, 3 hónapos dkj-k piacára lehet hatással, míg a hosszabb papírokra nem. Szerintük ezt jól mutatja a szerdai sikeres 6 hónapos aukció is, melyen jelentős kereslet volt a papírokra.

Az állam finanszírozása szempontjából igazán lényeges szegmensekre, így a hosszabb futamidejű forint állampapírok, a deviza kötvények, a deviza hitelek és a lakossági állampapírok keresletére pedig természetesen nem hat a jegybank egyhetes eszköze - emelik ki.

Az MNB folyamatosan elemzi a piaci folyamatokat és ha szükségét látja, akkor mindig kész finomhangolni eszközeit az optimális gazdaságpolitikai hatások elérése érdekében. Ugyanakkor jelenleg úgy értékelik, hogy az állam finanszírozását nem fenyegeti semmilyen veszély. A helyzetértékelésnél továbbra is fontos szempont annak megértése, hogy a diszkontkötvények rendszeres alkalmazása vagy más, pl. a háztartások keresletének átalakulása okozza a rövid oldali aukciókon tapasztalt alacsonyabb igénybevételt és hogy mindennek milyen eredő hatása van az állam teljes finanszírozására nézve - hangsúlyozták.

Leölték a kötvénypiaci bikát

Ugyanakkor a hosszú hozamok emelkedéséért nem a jegybank eszköze a felelős, sokkal inkább a nemzetközi és hazai inflációs kilátások. Az elmúlt hetekben több olyan amerikai makrogazdasági adat érkezett, melyek a magasan ragadó infláció kockázatára utaltak, illetve a vártnál erősebb belső keresletről árulkodtak. Márpedig a magasabb infláció és a túlfűtöttség jelei miatt egyre erősebb a gyanú, hogy a Fed a korábban vártnál szigorúbb lesz.

Az év elején erős konszenzusos sztori volt 2023-ra, hogy gyors amerikai dezinflációt látunk majd, és akár egy kis recessziót is, ez pedig a Fed megengedőbb kamatpolitikájához vezet, ez látszik most borulni – fogalmazott egy tőkepiaci szereplő kérdésünkre. A fordulat miatt a teljes feltörekvő piacon látványosan változott a piaci helyzet: a befektetők profitot realizáltak, a hozamok pedig (az emelkedő tengerentúli kamatvárakozások hatására) gyorsan emelkedtek.

Ez nem csak Magyarországra és Kelet-Közép-Európára igaz, hanem az összes feltörekvő piaci régióra, gyorsan átárazták a kötvényeket a befektetők.

Gyakorlatilag a hozamok majdnem visszaemelkedtek a december végi szintekre, vagyis a januári nagy hozamcsökkenés (piaci rali) néhány hét alatt a semmivé lett, ahogy rögid idő alatt kibontakozott. Kérdés persze, hogy ebben milyen magyar specifikus hatások vannak, hiszen az infláció egész Európában nálunk a legmagasabb, ráadásul a kockázatokra figyelmeztetve az S&P januárban leminősítette Magyarországot.

Egyelőre nem látszik, hogy a magyar kötvényeket a fontosabb versenytársaknál jobban megütötték volna. December vége óta nézve a magyar tízéves referenciahozam mintegy 30 bázispontos csökkenésben van még mindig, ugyanebben az időszakban a lengyel hozamszint 18 bázisponttal került lejjebb. Ha csak februárt nézzük, akkor pedig a magyar tízéves hozam 86 bázispontos emelkedése mellett a lengyel 65 bázisponttal emelkedett. (Cikkünk alábbi, összehasonlító idősorai a keddig tartalmazzák az adatokat.)

Ez a 20 bázispontos különbség lehet a magyar hatás, bár a magasabb hozamszint miatt az elmozdulás is nagyobb nálunk. Ha nem bázispontban, hanem a teljes hozamra vetítve nézzük, akkor mindkét országban hasonló, nagyjából 10 százalékos volt az emelkedés.

De hasonló a helyzet akkor is, ha a fejlett piaci hozamokhoz viszonyított felárakat nézzük. A magyar-német tízéves hozamkülönbség most 6,4 százalék, míg a magyar-amerikai közel 5 százalék, mindkettő nagyjából 40-45 bázisponttal emelkedett az elmúlt három hétben, ha viszont december végéhez viszonyítjuk, akkor még mindig alacsonyabb.

A legnagyobb kockázat most az, hogy az amerikai inflációs fordulat tartós marad és folytatódik a nemzetközi hozamkörnyezet emelkedése és a dollár erősödése. Persze az is benne van a pakliban, hogy a piac túl hevesen reagált, jön egy-két gyengébb adat és megint enyhülnek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások. Magyar szempontból különösen fájdalmas lenne most egy éles globális fordulat a hangulatban, hiszen az MNB épp a következő hónapokban kezdhetné el csökkenteni a rekordmagas 18%-os irányadó kamatot. Ezt húzhatja keresztül, ha marad a feszültség az állampapírpiacon.

Az infláció egyébként Magyarországon is meglepetést okozott, hiszen a januári 25,7 százalékos drágulás erősebb volt a várakozásoknál. Ugyanakkor a megkérdezett piaci szereplők szerint ennek kisebb a jelentősége most az állampapírpiacon, mivel a várakozás továbbra is egyöntetűen az, hogy valahol itt tetőzik az áremelkedés és a következő hónapokban lefelé indul. A magyar infláció akkor lehet komoly kötvénypiaci tényező, ha még néhány hónapig kellemetlen adatokat látnánk a hazai árfolyamatokról.

Címlapkép: Getty Images