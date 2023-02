Újra van remény – Száguld a Telekom a tőzsdén

Mit szeretnének a Telekom befektetői? Magasabb osztalékot. megkapták? Igen! Mit csinál erre az árfolyam? Hát száguld!

Évek óta az a sztori a Magyar Telekomnál, hogy a kisbefektetők verik az asztalt, hogy a cég fizessen magasabb osztalékot, a menedzsment pedig különböző okokra hivatkozva a potenciálistól jóval elmaradó osztalékot fizet. Járhatna, de nem jut. Pedig lehetne több az annyi, a korábban figyelt szabad cash flow tavaly 51 milliárd forint volt, idén pedig már 60 milliárd forint lehet, hüvelykujj szabály szerint ha durván egymilliárd Telekom részvénnyel számolunk, akkor részvényenként akár 50-60 forint is lehetne az osztalék. Ehelyett a Telekom menedzsmentje egy korrigált adózott eredményhez köti az osztalékot, és annak bizonyos százalékát fizeti ki. Ez az elmúlt években részvényenként 15 forint volt plusz a saját részvény vásárlások. A tavalyi eredmény után viszont már közel 31 forint osztalékot fizetne a Telekom, ami durva ugrás, és így újra van arra remény, hogy szépen felfelé kússzon az osztalék a következő években is. Ezt kezdték el beárazni a befektetők, meg is ugrott az árfolyam!

Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama a csütörtöki kereskedésben, miután a cég tegnapi gyorsjelentése több fontos információt tartalmazott, amelynek örülhetnek a befektetők:

A tavalyi negyedik negyedév és a teljes év is erősre sikerült: a bevétel 3,6 százalékkal emelkedett az utolsó három hónapban és ezzel történetének legnagyobb negyedéves bevételét könyvelte el a cég, éppen csak elmaradva a 200 milliárd forinttól. Ezen felül a cég a menedzsment várakozásait is felülteljesítette a fontosabb sorokon (azzal együtt is, hogy novemberben felfelé módosították azokat).

A 2023-as évre megfogalmazott várakozások is kedvezően alakultak , idén közepes-egyszámjegyű mértékben tovább emelkedhet a bevétel, míg EBITDA, adózott eredmény és szabad cash flow soron dinamikus növekedéssel számol a cég. Utóbbi kettőnek az emelkedése jó hír a jövőbeli osztalékfizetések szempontjából is.

, idén közepes-egyszámjegyű mértékben tovább emelkedhet a bevétel, míg EBITDA, adózott eredmény és szabad cash flow soron dinamikus növekedéssel számol a cég. Utóbbi kettőnek az emelkedése jó hír a jövőbeli osztalékfizetések szempontjából is. Viszont, ami a legnagyobb meglepetés és jó hír a részvényeseknek, hogy a menedzsment jelentősen megemelte az osztalékfizetést. Miközben az elmúlt években részvényenként 15 forintos osztalékot fizetett a Magyar Telekom, idén a tavalyi eredmény után közel 31 forintos osztalék jöhet, ráadásul további sajátrészvény-vásárlást is bejelentett a vállalat.

A jó hírek hatására felrobbant az árfolyam, jelenleg több mint 7 százalékos pluszban áll a jegyzés, amivel egy fontos technikai szintet sikerült áttörnie. A mostani emelkedés az után következett be, hogy tavaly október óta közel 39 százalékot emelkedett az árfolyam. Ebben a hosszabb emelkedő körben ismét a 385 forintos zóna jelentette a megállót, amely korábban már több alkalommal is fontos szintnek bizonyult. 2018-ban még támaszként, majd 2020-ban már ellenállásként működött a 385 forintos szint, majd a tavalyi év első felében ismét többször állította meg lefelé az árfolyamot. Az október óta tartó emelkedés esetében megint csak működött az említett zóna, hiszen innen fordult az árfolyam a ralit követő korrekció során. A mai emelkedéssel azonban simán áttörte a 385-ös szintet a jegyzés, viszont óvatosságra int a napi grafikonon látható 70,6-os RSI.

A mai kereskedésben a forgalom is kifejezetten magas, egy óra alatt több mint 200 millió forint értékben cseréltek gazdát a részvények - ez több mint fele az elmúlt 30 nap átlagos teljes napi forgalmának. Ezzel a Magyar Telekom az OTP után a második legforgalmasabb papír ma a magyar tőzsdén.

