Nagy ütést kaptak a nyugdíjra gyűjtők, de ilyet még nem láttunk

Árgyelán Ágnes 2023. február 24. 15:00

Kicsit fellélegezhettek a nyugdíjra gyűjtők, miután a tavalyi utolsó egyedévben sikerült valamekkora befektetési nyereséget is zsebre tenniük a nyugdíjpénztáraknak. Ettől függetlenül az egész évet uraló negatív hangulat rányomta a bélyegét a teljesítményekre, az önkéntes- és magánnyugdíjpénztári szektor is mínuszban zárta az évet. Van viszont egy jó hír is: a gyér hozamok ellenére soha nem fizettek még be olyan magas hozzájárulást az önkéntes pénztári tagok éves szinten, mint amennyit tavaly.