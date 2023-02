Közel a töréspont: hamarosan eldől, lesz-e elég dízel a kutakon

Többek között az üzemanyagárak várható alakulásáról szervezett szakmai rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság, amin Horváth Ágnes, a Mol vezető közgazdásza, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnökségi tagja is beszélt az energiapiaci kilátásokról, elsősorban az európai dízelpiac helyzetéről értekezett a szakember. Milyen olajárra lehet számítani az elkövetkező években? A nemrég életbe lépett szankció fényében milyenek a kontinens kilátásai a gázolaj piacán, akár jelentős hiány is kialakulhat? Többek között ezek a kérdések voltak terítéken az előadáson.

Állandósulhat a magasabb olajár

A közgazdász az előadása elején az olajpiaci kilátásokról beszélt: elmondása szerint a Brent-típusú olaj ára 2019-ben, a koronavírus-járvány előtt még viszonylag stabilan alakult, majd a lezárások során drasztikusan beesett az üzemanyagkereslet, ez pedig az árfolyamokban is meglátszott: 20 dolláros hordónkénti szint alá is beesett a jegyzés, sőt, volt pár olyan óra is a másik benchmark termék, az amerikai WTI esetében, amikor konkrétan negatív volt a termék jegyzése. Ezt követően azonban folyamatos emelkedést láthattunk a globális olajáraknál, ebben két körülménynek volt fontos szerepe:

Erős keresleti környezet alakult ki a meredek gazdasági visszapattanás miatt (V-alakú kilábalás a COVID-járványból) - ez a környezet nagyon energiaintenzív volt, mert elsősorban termékekre, és nem a szolgáltatásokra koncentrálódott a megugró kereslet.

Összességében tehát egy visszafogott, lassú kínálatnövekedés találkozott egy nagyon erős keresletnövekedéssel, és ebben a környezetben robbant ki az orosz-ukrán háború és az ezzel kapcsolatos komoly kínálati aggályok, amik mentén

gyakorlatilag duplázódni tudott egy rövidebb időszakig az olajár 2019-hez képest.

Ami pedig a jelent és a kilátásokat illeti, a lenti ábrán a szürke sávval jelölt rész tekinthető a “normál” időszaknak, azaz a 2015 és 2019 között látott olajárak maximális és legalacsonyabb szintjei közötti árfolyamokról beszélünk itt (szezonalitással együtt) – látható, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt korrekció ellenére is jóval felette van még a Brent ára annak, ami normálisnak mondható lenne, legalább 20 dollár/hordó még a differencia.

A szakember rámutat: a piac sem várja, hogy az árszint visszatérjen a hosszú távú átlaghoz az elkövetkező két évben (világoskék vonal), ennek pedig az az oka, hogy strukturálisan veszít most olajkínálatot a világpiac. Az oroszok bejelentették már például a napi 500 ezer hordós termelésvisszavágást márciusra, továbbá a logisztikai átszerveződések is ronthatják a kínálati kilátásokat. Mindezek tükrében a szakember szerint

a 60 dolláros hordónkénti ár felett alakulhat ki az új norma, az új egyensúlyi ár.

A Brent-olaj hordónkénti árának alakulása és a hosszabb távú piaci várakozások, forrás: Reuters

Mi a helyzet a dízelárral?

Ehhez képest a dízel finomítási árát ha nézzük, akkor elmondható, hogy ez a mutató az olajár-emelkedéssel szemben teljesen “normálisan” viselkedett egészen a háború tavaly februári kitöréséig. A 15 dollár/hordós felárak azonban több, mint háromszorosára ugrottak az orosz agresszió után, és bár a kezdeti ijedtség elmúlása látható a spreadek beszűkülésében, a jövőre nézve azonban itt sem várható, hogy a hosszú távú átlagos szintre csökkenjen a dízelfinomítás ára, sőt, a szakértő még kevésbé bizakodó e tekintetben, mint a piaci konszenzus (világoskék Forward-görbe). Horváth magyarázata szerint nagyon alacsony dízelkészletek vannak a világon, a piacok újraszervezése, azaz

a kieső orosz termék helyettesítése pedig jóval nagyobb logisztikai kihívást jelent a finomított termék esetében, mint a nyersolajnál.

Emiatt minden a keresleti kilátásokon múlik, egy vártnál kedvezőbb gazdasági növekedés könnyen újra felhajthatja a finomítási felárakat. Ezekkel a nehézségekkel kapcsolatban egyébként részletekbe menően is beszélgettünk pár hete a szakértővel, az ebből készült elemzést itt lehet elolvasni.

A dízelfinomítás árának alakulása és a hosszabb távú piaci várakozások, forrás: Reuters

Ugyancsak megágyaz a magas dízelár-környezetnek az a körülmény, hogy a termékbe kötelezően bekeverendő biokomponens ára valósággal az egekbe szökött már a háborút megelőző 2021-es évben, elsősorban az élelmiszerár-robbanás és a megugró logisztikai költségek miatt. Tavaly és idén is sokkal magasabb az árfolyam, mint a hosszú távú átlag, de emellett az adalékanyagok ára is jelentősen nőtt a dízel esetében, ez pedig olyan termékek árának megugrásában is meglátszott, mint például az AdBlue, amit az elszálló földgáz árak drágítottak meg. A logisztikai költségek és a globális élelmiszerárak normalizálódásáig nem várható a fenti termékek és anyagok árának jelentős csökkenése a közgazdász szerint.

A biodízel árának alakulása (USD/tonna), forrás: Reuters

Lesz dízelhiány Európában?

Ami pedig az orosz szállításokra vonatkozó EU-s szankciók hatását illeti: míg a nyersolaj-szankciók csak december 5-én léptek életbe, ennek ellenére a kontinensre érkező orosz olajszállítások már sokkal előbb elkezdtek nagymértékben visszaesni a korábban megszokott szintekhez képest – persze ez elsősorban nem Oroszország döntése volt, az európai vásárlók önkéntes alapon mondtak le róla és bojkottálták az orosz importot, és sikerült is többnyire helyettesíteni közel-keleti és amerikai nyersolajjal a kieső mennyiségeket. Erőteljes diverzifikáció zajlott tehát le már a szankciók előtt, és

mire valóban életbe lépett decemberben, addigra gyakorlatilag le is váltotta Európa a tengeren érkező orosz nyersolajat.

Közben a finomított termékeknél egészen más a helyzet, a dízel esetében nem lehetett látni ezt a csökkenő tendenciát az elmúlt hónapokban, sőt: decemberben is nagy arányú volt az orosz beszállítás, és egyébként rekord mennyiségű dízel érkezett tengeren Európába 2022 utolsó hónapjában. Az adatok alapján tehát a dízelnél nem sikerült, tulajdonképpen meg sem igazán indult még a diverzifikálás (bár a február eleji adatokból már látszik a csökkenés), de még mindig nagyon messze van a nulla közeli orosz import a kontinensre, ez pedig finoman szólva is érdekes helyzetet teremt a február 5-én életbe lépett, finomított termékbehozatalról szóló szankciós kör apropóján.

Az orosz termék lecserélése körül tehát rengeteg a kérdőjel, elég csak a szigorú EU-s üzemanyagspecifikációs előírásokra és a logisztikai, szállítási nehézségekre gondolni. És bár a magas decemberi és azt megelőző behozatalnak köszönhetően most jól állnak a dízelkészletek a kontinensen, ezek csökkenése mentén a közgazdász szerint 3-4 hónap múlva jöhet majd el a töréspont, azaz: ekkor derül ki, hogy eddigre sikerül-e megoldani a szállítási problémákat és a nyersolajhoz hasonlóan leválni az oroszokról, vagy pedig

ennek elmaradása esetén valóban komoly dízelhiány lesz Európában.

Ami a régiós helyzetet illeti, számunkra valamivel árnyaltabb a kép, a december 5-én életbe lépett szankciós kör alól ugyanis felmentést kapott többek között Magyarország is, a kőolajimport-tilalom csak a tengeri szállításokra vonatkozik, így vezetéken keresztül továbbra is érkezik hazánkba az orosz kőolaj. Ezzel kapcsolatban persze nagyon komoly kockázatok merülnek fel, bármikor érheti ugyanis rakétatámadás az alapvetően háborús övezeten keresztülmenő Barátság-vezetéket, illetve annak a veszélye is fennáll, hogy az oroszok elzárják a csapot a “barátságtalan” országok irányába. Ebben az esetben az Adria-vezetéken keresztül el lehet látni mind a dunai, mind a pozsonyi finomítót a közgazdász szerint, amennyiben a tervezett beruházások megvalósulnak. Az is jó hír, hogy bár az európai rendelkezések szerint az orosz kőolaj feldolgozásából keletkező finomított termékek nem vihetők ki az adott országból, a régiós finomítókra emiatt nehezedő nyomás csökkenthető azáltal, ha megemelik a nem Oroszországból érkező kőolaj feldolgozási arányát, mert ezzel arányosan megengedett a finomított termékek exportja.

Barátság-kőolajvezeték, forrás: Reuters

Címlapkép: Getty Images