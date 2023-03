Rögzített áron kapni az energiát? - Életbe lépnek az első szerződések Magyarországon

Megkezdődött a teljesítése annak a zöldáram-vásárlási megállapodásnak, amelynek keretében a Nap Nyrt. hosszú távon biztosítja egy termelő vállalat villamosenergia-szükségletének egy részét - erről beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján Földvári Gábor, a vállalat vezérigazgatója. A tőzsdei vállalatok közül a Nap lehet az első, aki ilyen konstrukcióban köt szerződést. Magyarországon az egyik első és legnagyobb cPPA szerződés még tavaly márciusban született meg az ID Energy Group és a baranya megyei Királyegyházán cementgyárat működtető Lafarge között.

Az orosházi gépipari céggel, a mintegy háromezer embert foglalkoztató Linamar Zrt.-vel egy hónappal ezelőtt kötött, úgynevezett Power Purchase Agreement (PPA) szerződés Földvári Gábor elmondása szerint az (egyik) első ilyen magyarországi megállapodás,

de valószínűleg egyre több cég fogja választani a közeljövőben ezt a megoldást.

Közölte: a szerződés tíz évre szól, és hosszú tárgyalások eredményeként született meg, hiszen négy szereplő - a Linamar, a Nap, a finanszírozó Magyar Bankholding, valamint az áramkereskedő Audax Magyarország érdekeit kellett egyeztetni.

Mivel az autógyártók 2030-ra nullás karbonlábnyomot akarnak elérni, beszállítóiknak is fontos a zöldenergia használata, továbbá lényeges a kiszámíthatóság is, és a Linamar "most tíz évig tudja, mennyiért kapja az energiát" - fogalmazott Földvári Gábor. Kérdésre kitért ugyanakkor arra is, hogy a megállapodás szerinti energia csupán a Linamar energiaszükségletének 15-20 százalékát fedezi majd, mivel "csak megújuló energiával nem lehet egy üzemet működtetni", hiszen az energiatárolás nem megoldott az akkumulátorok magas ára miatt.

A Linamar 8 megawatt (MW) naperőmű energiát használ majd, a megállapodás szerinti első napelempark már próbaüzemen van Alsónémediben, a teljes kapacitás októbertől lesz elérhető a cég számára - fejtette ki a Nap vezérigazgatója. A vállalat ájékoztatója szerint a cég jelenleg 67, összesen 33,5 MW teljesítményű naperőművel termel energiát Söjtörön, Mohácson, Lánycsókon, Tiszafüreden és Ócsán. A társaság részvényeivel 2021. október 21. óta kereskednek a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán. A 8,05 milliárd forint jegyzett tőkéjű vállalat az idén tíz-tizenötmilliárd forintos tőkeemelést tervez.

A PPA az angol Power Purchase Agreement, vagyis zöldáram-vásárlási megállapodás rövidítése, amely egy hosszú távra, akár 15-20 évre szóló villamosenergia adás-vételi szerződés. Ez a megállapodás közvetlenül a zöldenergia-termelő és a vállalat között jön létre, így utóbbi tőkebefektetés nélkül juthat villamos áramhoz. A PPA célja, hogy a felek a hagyományos megállapodások révén elérhetőnél hosszabb időre rögzíthessék az árakat.

