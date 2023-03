Szakadnak az energiaárak, mi áll a háttérben?

A Silicon Valley Bank március 10-i bedőlése óta elképesztő kilengéseket láthatunk a világ tőzsdéin, és míg a vezető részvényindexek hol a földbe állnak a bankválság recessziót előidéző potenciálja miatt, hol kilőnek az amerikai jegybank enyhülését előirányozva, addig az energiapiacon egyértelműen lefelé indult el a menet. A gázár és az áramár beesése mellett a legnagyobb mértékben az olajat ütötték meg a befektetők, ennek viszont a bankválság mellett más okai is vannak. De mire lehet számítani a jövőben, hogyan fog alakulni a kereslet és a kínálat a "fekete arany" iránt egy esetleges recessziós környezetben, milyen árfolyamra számítanak a legbizakodóbb elemzők?

Nagy esésben az energiaárak

Az elmúlt hetekben meredek esésnek indultak a globális energiaárak, a földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén reggel benézett már a megawattóránkénti 40 eurós szint alá is, jelenleg kevéssel van csak efölött az érték fölött az árfolyam,

ilyen alacsonyan

utoljára 2021 augusztusában, azaz jóval az orosz-ukrán háború kitörése előtt

állt a jegyzés.

Ezzel párhuzamosan a gázárral rendkívül szorosan együttmozgó áramár is beesett (az árképzésben a gázerőművek a meghatározóak, ezért nagy a korreláció az áram és a gáz között), itt is megközelítette az árfolyam a megawattóránkénti 40 eurós szintet.

Eközben az olajpiacon még ennél is meredekebb esés volt látható, a nemzetközi benchmarknak számító Brent olaj hordónkénti ára a mai eséssel együtt (ennek okáról kicsit később) közel 70 dollárra zuhant, ezzel idén már közel 19 százalékos mínuszban van a jegyzés. Érdemes megjegyezni, hogy

csak A MÚLT HÉTEN 11,7 SZÁZALÉKOS VOLT AZ ESÉS MÉRTÉKE, AMI A LEGNAGYOBB HETI CSÖKKENÉS volt A koronavírus-JÁRVÁNY KITÖRÉSE ÓTA.

Az olajár beesése a finomított termékek piacán is megmutatkozik, a nemzetközi trenddel többé-kevésbé együtt mozogva nagyot csökkent a benzin és a gázolaj ára is a hazai kutakon.

Miért a nagy zuhanás?

Bankcsődök és recessziós félelmek

A március 10-én bejelentett SVB-csőd után ismét a befektetők látóterébe került a recesszió lehetősége, ami együtt jár az energiapiaci termékek iránti kereslet várható visszaesésével. Ez játszott tehát elsősorban közre a mögöttünk álló napok árfolyamalakulásában, azóta a tőzsdei félelemindex (VIX) és a menekülőtermékként fellépő bitcoin emelkedése mellett

a Brent és az amerikai WTI olaj jegyzése esett a legnagyobbat

az általunk követett tőkepiaci ezközök közül.

Ma is óriási esést láthatunk egyébként a részvénypiacokon kívül az energiapiaci termékeknél is, ennek oka, hogy tegnap este bejelentésre került, hogy a UBS kormányzati közvetítéssel megállapodott a Credit Suisse megvásárlásáról, ennek apropóján pedig még jobban felerősödtek a nemzetközi bankrendszerrel kapcsolatos aggodalmak.

Kínálati oldal

Az olajárak beesésének hátterében kínálati körülmények is meghúzódnak az egyre markénsabb recessziós félelmek mellett: az amerikai olajkészletekre vonatkozó legfrissebb adatok szerint a készletek kifejezetten magas szinten állnak és folyamatosan nőnek, miközben a Capital Economics vezető nyersanyagközgazdásza, Caroline Bain szerint "visszafogott hazai kereslet" tapasztalható az amerikai fogyasztók részéről.

Az American Petroleum Institute nemrég közzétett adatai szerint a március 10-én véget ért héten már a 10. egymást követő héten emelkedtek a készletek, míg az Energiainformációs Hivatal (EIA) tegnapi jelentése szerint a készletszint 7 százalékkal magasabban áll az ötéves átlagnál.

Az amerikai kőolajkészletek alakulása idén, tavaly és az előtte levő 5 évben. Forrás: Yahoo Finance, Capital Economics

Mi várható a jövőben?

A Capital Economics vezető nyersanyagközgazdásza arra is rámutatott a magas készletszintek helyzete mellett, hogy a Biden-kormányzat múlt heti döntése, miszerint jóváhagy egy hatalmas alaszkai fúrási projektet, annak a jele, hogy további kínálat érkezhet egy olyan piacra, ami alapvetően már nem küzd olajhiánnyal, ez szintén lejjebb nyomhatja a nyersanyag tőzsdei árát a jövőben.

...ezzel Biden megszegte kampányígéretét, miszerint betilt minden fúrást a szövetségi földeken

- írta Bain, hozzátéve: "Teljes üzembehelyezéssel, napi 180 000 hordó kapacitással ez az alaszkai olajtermelésben 40 százalékos növekedését jelentené, mintegy 620 000 hordó/napra."

A másik oldalon akadnak persze olyan elemzőházak, akik az olajár meredek emelkedését vetítik előre - itt is édemes viszont megjegyezni, hogy a legoptimistábbnak számító Goldman Sachs is nemrég csökkentette az olajár-várakozását, mivel szerintük a bankszektorral és a recesszió lehetőségével kapcsolatos aggodalmak némileg felülírhatják a kínai kereslet növekedését. A Goldman elemzői azonban továbbra is emelkedésre számítanak, most úgy látják, hogy a Brent hordónként 94 dollárt ér el az előttünk álló 12 hónapban, és 97 dollárt 2024 második felében.

Az olajárak a kínai kereslet fellendülése ellenére zuhantak, tekintettel a banki stresszre, a recessziós félelmekre és az olajpiaci tőkekiáramlásra. Történelmileg az ilyen megrázó események után a pozícionálás és az árak csak fokozatosan térnek vissza,

írták az elemzésben.

Címlapkép: Getty Images