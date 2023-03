Tízezer embert verhetett át egy piramisjáték-gyanús szervezet Magyarországon

Gen Z Fest 2023 Ha szeretnél magabiztosabban és tudatosabban mozogni a pénzügyeidben, neked is ott a helyed a Portfolio május 10-i Gen Z Fest konferenciáján! Részletek és jelentkezés itt:

Egy olyan álláshirdetést adott fel egy társaság tavaly novemberben, amelyben azt írták, hogy filmelőzetesek nézéséért fognak fizetést adni. A beugró 48 ezer forint volt, sokan a jelentkezéssel együtt az összeget is befizették. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a szervezet valódi, március elejétől a vezetőit már nem lehetett elérni.

A társaság összesen mintegy tízezer embert verhetett át, van olyan, aki a házát vagy az autóját vesztette el, sokan pedig az utolsó tartalékukat fizették be a munkalehetőségért. Egy RTL által megkérdezett, megromlott egészségű házaspár eleinte örült a lehetőségnek, több ismerősüket is beregisztrálták. Három hónapig úgy tűnt, hogy a fizetést is megkapják, március elején azonban a szervezet az összes pénzzel együtt eltűnt.

Egy hete újabb közösségi oldal indult, ahol az üggyel kapcsolatos károsultak nevét és telefonszámát gyűjtötték össze. Azt ígérték, hogy aki megadja az adatait, vissza fogja kapni a pénzét, több károsult figyelmeztetésére azonban ezt az oldalt is törölték.

Az RTL értesülései szerint már több százan keresték meg a bűncselekménnyel kapcsolatban a Fejér megyei rendőröket, a nyomozás egy hónapja tart. A bejelentések folyamatosan érkeznek, több hónapig is eltarthat, míg a csalók nyomaira bukkannak.

Címlapkép forrása: Getty Images