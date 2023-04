Nem várt meglepetést hozott a mérföldkő: durván visszaesett a Graphisoft Park forgalma az eurós jegyzés után

Tavaly jelentette be a Graphisoft Park, hogy a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok közül elsőként tér át az euró alapú jegyzésre, valamint az osztalékot is euróban fogja kifizetni. A tervezett januári indulást végül elhalasztották február közepére a bankoknál tapasztalt technikai problémák miatt, de úgy tűnik, hogy ez a másfél hónap is kevés volt, hiszen az eurós kereskedésre való átállás után masszívan visszaesett a Graphisoft Park részvényeinek forgalma. Ezek után a társaság azt is közölte , hogy a tavalyi eredmény után fizetett osztalékot mégsem euróban, hanem a forinban fogja kifizetni - vagyis szemmel láthatóan nem megy simán az átállás. De pontosan hol csúszott félre a dolog, milyen technikai problémákról van szó, és mi lesz így a részvényekkel, valamint az osztalékkal? Többek között ezekről kérdeztük Bojár Gábort, a Graphisoft Park alapítóját, a társaság igazgatótanácsának elnökét.

A hivatalos magyarázat az volt az eurós jegyzés mögött, hogy a társaság európai részvénytársaságként részvényeit euróban denominálta alapításkor, könyveit euróban vezeti, bevételeinek és kiadásainak döntő része euróban történik, előrejelzéseit euróban teszi meg, osztalékfizetési előterjesztéseit euró alapon tesz meg, ezért indokolt lehetne a társaság részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén forint helyett euróban kereskedni és az osztalék kifizetését is euróban végrehajtani. Voltak ezen felül más érvek, indokok, amelyek az eurós jegyzés mellett szóltak?

Nálunk mindig prioritás volt a transzparencia, és úgy éreztük, hogy a transzparenciát segíti, ha a jegyzés is euróban történik, miután minden számunkat euróban publikáljuk. Az árfolyamunkat mégis a teljesítményünkhöz kell hasonlítani, a bevételünkhöz, a profitunkhoz, és az előrejelzéseinkhez. Részvényesi felvetés nyomán az is elhangzott, hogy az euróban történő kereskedés megkönnyítheti külföldi befektetők vásárlását is.

Ezen felül az is fontos szempont volt, hogy a forint volatilitásától megvédjük a részvényeseket. Az elmúlt hat hónapban 430 és 370 között változott a forint árfolyama az euróhoz képest, egy 15 százalékos kilengésről beszélünk. Emiatt tehát nagyon nehéz a részvényesek számára követni, hogy a korábban forintban jegyzett árfolyamunk hogyan illeszkedik az euróban publikált teljesítményünkhöz, a várható profithoz, és a várható osztalékhoz.

Megtörtént a váltás, február 15-től már euróban jegyzik a részvényeket, ezzel a Budapesti Értéktőzsde vállalatai közül elsőként a Graphisoft Park váltott át eurós jegyzésre. Mik az első tapasztalatok az eurós jegyzéssel kapcsolatban?

A Graphisoft Park, illetve az 1982 óta létező jogelőd szoftvercég történetében számos olyan lehetőség volt, amellyel mi éltünk elsőként. Mi voltunk az egyik első hazai GMK (gazdasági munkaközösség); a külföldi piacra lépésben is elsők voltunk a GMK-k között; elsőként vezettük be a frankfurti tőzsdére a részvényeinket; mi alakultunk át először európai részvénytársasággá és szintén elsőként éltünk az Unión belüli székhelyáthelyezés lehetőségével, amikor az EU-ba való belépésünk után Hollandiából Magyarországra helyeztük a székhelyet, majd elsőként választottunk szét egy tőzsdén jegyzett céget két cégre, így született a Graphisoft Park SE. Legutóbb pedig a Graphisoft Park lett Magyarországon az első SzIT (Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaság) is.

Minden úttörő kezdeményezésünk során tapasztaltunk váratlan nehézségeket, mint most is az eurós jegyzésnél, de végül mindig sikerrel vettük a kezdeti buktatókat és bízunk benne, hogy ez most is így lesz.

A jelenlegi problémáknak egy részét láttuk előre, ezért is halasztottuk el az áttérést január 1-ről február 15-re. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a felkészülés az értékpapír számlavezetőknél sokkal több időbe telik, mint gondoltuk.

Pontosan milyen jellegű problémákról van szó?

Úgy tűnik, hogy a BÉT-tel összekötött kereskedési szoftverek nem voltak felkészítve arra, hogy a BÉT euró alapú kereskedést bonyolít magyar részvényekkel, ezért bele kellett nyúlni a szoftverekbe, ami nem egy egyszerű folyamat. Más a kereskedés külföldi részvényekkel, más a kötvényekkel és más a magyar részvényekkel. Ezen kívül belső adminisztrációs feladatok is felléptek a számlavezetőknél, belső eljárásokat kellett módosítani, bekerülési értékek, adóalapok nyilvántartása – hogy csak néhány példát említsek. A BÉT-re nem lehet panasz, hiszen gyorsan és korrekten elvégezték a szükséges változtatásokat és teszteket, így a január 1-i indulásra is készen álltak volna. Viszont ez sajnos nem volt elmondható a számlavezető pénzintézetekről. Amikor szembesültünk vele, hogy sokuknál a szoftverek és a belső eljárásrendek még nincsenek készen az átállásra, akkor kértük a másfél hónapos halasztást.

Elég idő volt ez a másfél hónap?

Részvényesi visszajelzéseink vannak. Volt olyan szolgáltató, amelyiknél igen, és feléjük szeretném kifejezni az elismerésem. Név szerint például az Ersténél, a KBC-nél, és legutóbb a Raiffeisennél részvényeseink szerint sikerült megvalósítani, hogy az online, elektronikus kereskedési rendszerekben korlátozások és jelentősebb többletköltségek nélkül (különösen ha már eddig is volt a részvényesnek eurószámlája) működik a kereskedés euróban.

De sajnos több szolgáltatóról negatív visszajelzéseket kaptunk, vagy nem kaptunk még visszajelzést.

Van olyan pénzintézet is, ahol egyelőre nem is vállalják az átállást és azt ajánlják a befektetőknek, hogy transzferálják a Graphisoft Park részvényeiket máshová, mivel egyelőre nem tudják biztosítani a rendszerükön keresztül az euróban történő kereskedést.

Milyen visszajelzéseket kaptak a kisrészvényesektől?

Rengeteg variáció van: van olyan, akinél simán megy az online kereskedés, de valakinek személyesen be kell mennie a bankfiókba, hogy elvégezze a tranzakciót. Az is befolyásoló tényező, hogy milyen számlával rendelkezik az adott befektető, például a normál befektetési számlával működik a tranzakció, de TBSZ-szel, vagy NYESZ-szel nem. Olyan pénzintézetről is tudunk, ahol euróért történő részvényeladásnál automatikusan történik a konverzió forintra - nem túl kedvező árfolyam mellett -, viszont venni már nem tud Graphisoft Park részvényt a befektető.

Mindenesetre bízunk benne, hogy a verseny ki fogja kényszeríteni a pénzintézetek többségénél, hogy akadálytalanul megvalósuljon az euróban történő kereskedés. Ez valójában csak fejlesztés kérdése.

A magyar tőzsde forgalma amúgy sem magas, de a Graphisoft Park részvényeinek a volumene ehhez képest is durván visszaesett az eurós jegyzésre való átállás után. Számokban kifejezve mennyire volt drasztikus a forgalomcsökkenés?

Szerintem jól reprezentálja a visszaesés mértékét, hogy az átállást követően volt olyan nap, amikor egyetlen kötés sem történt. Ilyenre nagyon rég nem volt már példa.

Ha euróban nézzük, a volumen az átállást megelőző időszakhoz képest a felére esett vissza, míg a kötések száma a harmadára csökkent. Ez tehát egy nagyon durva visszaesés, ami meglepetésként ért minket.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy visszaállítsuk a Graphisoft Park részvényei esetében megszokott forgalmat és likviditást. Ehhez elsősorban az értékpapírszámla-vezető pénzintézetek segítségére, és a helyzethez való alkalmazkodásukra lesz szükségünk. Bízunk abban, hogy ezt saját üzleti érdekből is meg fogják tenni, hiszen nem mi leszünk az utolsó olyan tőzsdei cég, amelynek a részvényeit euróban fogják jegyezni a Budapesti Értéktőzsdén.

A BÉT-től, illetve a KELER-től milyen visszajelzéseket kaptak?

Abszolút pozitív visszajelzéseket kaptunk, a BÉT-ről korábban már beszéltem. A KELER rendszerébe is bele kellett nyúlni, de megkaptuk a legmagasabb támogatást menedzsment és operációs szinten is, és a KELER is tökéletesen készen állt az átállás napjára.

Egyeztetnek az egyes befektetési szolgáltatókkal az eurós jegyzésre való átállással kapcsolatban?

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések, a KELER-rel és a BÉT-tel együttműködve dolgozunk a pénzintézetekkel. Viszont nem zárható ki, hogy lesz olyan számlavezető, aki tartósan nem vállalja az eurós kereskedés biztosítását, egy aránylag kis forgalmú részvény miatt nem éri meg változtatni a rendszerükön. De bízunk abban, hogy előbb utóbb több ilyen részvény lesz, és akkor már talán nekik is megéri.

Milyen volt a reakció a részvényesek részéről?

Hozzánk általában akkor jutnak el ezek a reakciók, amikor valami nincs rendben. A Fórumon azoknak a befektetőknek a kommentjeit látjuk, akik csalódtak. Azoknak a befektetőnek a véleményét nem látjuk, akiknek nincs semmi baja.

Mit lehet tenni, hogy a mostani látványos visszaesés után a forgalom ismét elérje a korábbi szinteket? Részvényfelaprózáson, a közkézhányad bővítésén gondolkodnak, vagy esetleg a menedzsment tervez részvényeket eladni?

Korábban már sokszor számon kérték rajtunk, hogy a cég maga, vagy a menedzsment miért nem avatkozik be az árfolyamba és a forgalomba sajátrészvény-vásárlással, vagy eladással. Viszont mi ezt nem tartjuk jó gyakorlatnak, nem akarjuk befolyásolni a piacot. Egyfajta módon szeretnénk befolyásolni a piacot, az eredményeinkkel, ennek érdekében pedig mindent megteszünk.

Az egyik ok az eurós jegyzésre történő áttérésre az osztalékfizetés volt. Ehhez képest bejelentették, hogy a 2022-es üzleti évre vonatkozó osztalékot még a korábbi gyakorlat szerint forintban fizetik ki, mivel a számlavezetőknél a vártnál hosszabb ideig tart az átállás. Feltételezhetően ez a probléma szorosan összefügg az jegyzés átváltásával. Pontosan milyen technikai problémákról van szó, mit mondtak a számlavezetők?

A tőzsdei osztalékok kifizetésének a gyakorlata forintra és forintszámlákra épül évtizedek óta. Az ettől való eltérés okozhat előre nem látott problémákat, és úgy láttuk, hogy túl sok még a bizonytalansági tényező. Sok helyen lehet, hogy nincsenek még belsőleg előkészítve, szabályozva a szükséges változtatások.

Nagyon fontos - ezt külön kiemelném -, hogy a részvényeseknek maguknak kell kezdeményezni, hogy az értékpapír számlához euró alapú pénzszámlát rendeljenek, ha el akarják kerülni, hogy osztalékfizetésnél automatikusan és nem túl kedvező árfolyamon átkonvertálják forintra a megérkező eurós osztalékot.

Itt ugyanúgy felmerülhetnek a NYESZ, vagy a TBSZ miatti különbségek is, tehát rengeteg apró probléma fordulhat elő. Éppen ezért alaposabb előkészületekre van szükség az euró alapú osztalékfizetéshez, ha nem akarjuk, hogy a részvényeseknek negatív élményeik legyenek. Ha valaki nem kapja meg, vagy rossz euró/forint átváltási árfolyamon kapja meg az osztalékot, azért nagyon fel fog háborodni. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy amíg az euróban történő kereskedéssel kapcsolatos problémák fennállnak, addig nem szabad tovább bonyolítani a helyzetet az eurós osztalékfizetéssel.

Azt tartjuk, hogy mindenképpen megvalósítjuk az euró alapú osztalékfizetést, de egy évet várunk vele, amíg minden említett probléma rendeződik. Ha már zökkenőmentesen megy a kereskedés euróban, akkor valószínűleg már azok a problémák is megoldódnak, amelyek az osztalékfizetéssel jelentkezhetnek, és akkor sokkal természetesebb lesz, hogy az osztalék is euróban érkezik.

Az eurós osztalékfizetés elhalasztásáról szóló közleményben azt is írták, hogy a megfelelő előkészítéssel a hasonló nehézségek az euróban történő osztalékfizetésnél a jövőben elkerülhetőek lehetnek. Ez alapján feltételezhetően csak kezdeti nehézségekről van szó. Alapvetően mit várnak hosszabb távon az euróban történő jegyzéstől és az eurós osztalékfizetéstől?

Hosszabb távon mindenképpen pozitív hatást várunk, elsősorban a transzparencia további növekedése révén. Ezen felül olyan részvényesek számára is elérhetőbbé válnak a Graphisoft Park részvényei, akik eleve euróban gondolkodnak – beleértve a külföldi befektetőket is. Ebből kifolyólag az árfolyam és a volumen tekintetében is hosszabb távon pozitív hatásra számítunk.

Idén a tavalyi eredmények utáni osztalék - ha a közgyűlés is megszavazza - részvényenként 0,54 euró lesz (idén még forintban kifizetve), ez a mostani 8-8,5 euró között mozgó árfolyamhoz képest 6-7 százalékos osztalékhozamot jelent. Euróban számolva ez az osztalékhozam nagyon vonzó, forintban azonban messze nem. Ha az árfolyam és az osztalék is euróban van, akkor a befektetők sokkal könnyebben össze tudják hasonlítani ezeket, hiszen nem kell még azt is figyelembe venniük, hogy éppen hol áll a forint az euróhoz képest.

Aki magyar lakossági befektető, az mégis forintban számol, amikor a magyar tőzsdei részvényeket nézi, így nem elhanyagolható a forint árfolyama az euróhoz képest. Mire számít, az idei évben az euró/forint párt illetően?

Nem vagyok monetáris politikai szakember, ezért nem fogalmazok meg várakozást a forint árfolyamát, illetve a jövőbeli volatilitást illetően. A kérdés első felét viszont kiegészíteném azzal, hogy akik Graphisoft Park részvényeket vásárolnak, azok mégis euróban gondolkodnak, hiszen látják, hogy nálunk minden euróban van nyilvántartva, csak éppen ezt időnként át kellett számítani forintra. Ezt a felesleges átszámítást akarjuk elkerülni az euróban való kereskedéssel.

Ami pedig az euróban történő osztalékfizetést illeti, nagyon komoly árfolyamkockázatot jelent a forintra való átváltás. Ha a forint nagyot gyengül a közgyűlés időpontja és a kifizetés között, akkor jelentős veszteséget szenvednek el a befektetők, és lehet, hogy a megszavazott 0,54 euró már 0,5 euró sem lesz.

Tekintettel arra, hogy mennyire durván visszaesett a forgalom, elgondolkodtak azon, hogy mégis mennyire fontos maguknak a tőzsdei jelenlét? Gondolkodtak már a kivezetésen?

Nem gondolkodtunk a kivezetésen, összességében jónak tartjuk, és elégedettek vagyunk a tőzsdei jelenléttel. A tőzsdére lépésen gondolkodó kisebb cégek általában a tőzsdei jelenlét hátrányaként szokták említeni, hogy teljes a transzparencia, ezért a konkurensek is látják a számaikat. Én ezt ezzel szemben előnynek tartom, hiszen ügyfeleink és a befektetőink is tisztán látják az üzletmenetünket. De nem csak a cégnek, hanem a menedzsmentnek is jó a tőzsde által kikényszerített transzparencia, hiszen egy olyan tisztánlátásra ösztönöz, amely segít a vállalat menedzsmentjében is.

Tervezik esetleg másik tőzsdére bevezetni a részvényeket?

Az ingatlanállomány valós értékéből kijön a részvényekre vetített valós érték, ami most közel kétszerese a tőzsdei árfolyamnak. Ez ingatlancégeknél sok esetben a legtöbb tőzsdén is így van, viszont van néhány olyan tőzsde, ahol a részvényekre vetített ingatlanértéket megközelíti tőzsdei árfolyam. Ebből a szempontból talán érdemes lehetne megfontolni egy külföldi bevezetést, azonban egy alacsony forgalmú papírt megosztani több tőzsde között veszélyes lenne, így jelenleg nem tervezzük más tőzsdén a bevezetést.

A Wood elemzéseiben rendszeresen előkerül, hogy a Graphisoft Park vonzó felvásárlási célpont lehet. Ezzel kapcsolatban vannak megkeresések?

Üzleti érdeklődés mindig van, de konkrét ajánlatot nem kaptunk. Az igazgatóság a részvényesek érdekében köteles megvizsgálni egy beérkező felvásárlási ajánlatot, és ha azt a részvényesek szempontjából pozitívan ítéli meg, akkor köteles is támogatni. Azt azonban fontos látni, hogy egy tőzsdei cégnél a nyilvános felvásárlási ajánlat esetében a minimális árat törvény határozza meg, három mutató alapján. Ezek közül a legmagasabbat kell figyelembe venni, ami jelen esetben a könyvszerinti érték, ez alatt nem lehet érvényes ajánlatot tenni. És mivel SZIT vagyunk, a könyv szerinti értékben a bérbe adott ingatlanok valós piaci értéke szerepel.

Ezért most a részvényekre vetítve a könyvszerinti érték 15 euró körül van, szemben a részvények jelenlegi 8-8,5 eurós tőzsdei árfolyamával, tehát nagyon magas prémiumot kell fizetnie annak, aki a teljes cégre felvásárlási ajánlatot akar tenni. Az másik kérdés, hogy ez az ingatlanok valós értékéhez képest egyáltalán nem irreális szám.

Jön a BÉT történetének első eurós részvénykibocsátása, amelyet az Adventum hajt végre. Egyrészt szintén ingatlanpiaci szereplőről van szó, másrészt szintén eurós jegyzésről beszélünk. Ez mennyire jelenthet konkurenciát, illetve milyen hatással lehet a forgalomra?

Bizonyos szempontból minden ingatlancég konkurenciát jelent, ha ugyanazokat a bérlőket célozza meg, mint mi. Viszont mi alapvetően örülünk neki, hogy a tőzsdén több ingatlancég lesz, amelyeknek a teljesítményét össze lehet hasonlítani, hiszen ez növeli a befektetők kedvét a tőzsdén lévő ingatlancégekbe történő beruházáshoz, illetve a szélesebb választék miatt biztosabban is fognak tudni dönteni.

Emellett természetesen annak is örülünk, hogy nem mi leszünk az egyetlenek, akiknek a részvényeit euróban fogják jegyezni a BÉT-en. Abban bízunk, hogy a bankokat jobban fogja ösztönözni a technikai problémák megoldására, ha nem egyetlen cég miatt kell megcsinálni azokat a fejlesztéseket, amikről korábban beszéltünk.

Látva, hogy milyen hatása volt az eurós jegyzésre való áttérésnek, újra meglépnék?

A válasz határozott igen. Minden kezdet nehéz és ezektől a nehézségektől soha nem riadtunk meg.

