Megszólalt az Alteo-vezér a felvásárlás után: még csak most kezdődik a tánc!

Az elmúlt évek fokozatos építkezését tekintve egy ideje már bele lehetett látni az Alteo-sztoriba, hogy ez egy nagy durranás lesz, végre egy cég a magyar tőzsdén, amiben rengeteg fantázia van. Tavaly ért be igazán a gyümölcs, jelentős növekedésről számolt be a vállalat gyakorlatilag minden fontosabb soron, az év során többször újra kellett skáláznunk a grafikonjainkat, hogy kiférhessenek az árbevétel-és profitszámok. Mindezek mellett lehet beszélni még a konkrét mérföldkövekről tavaly, mint például a hazai energetikai szektorban elsőként szerzett független, nemzetközi ESG-tanúsítványról, a közel 2 milliárd forint rekord osztalék kifizetéséről vagy a különböző felvásárlásokról - lényeg a lényeg, valósággal berobbant 2022-ben az Alteo. Egy ilyen környezetben történt nemrég tulajdonosváltás a vállalatnál, ami során a Mol szerzett harmadmagával többségi tulajdonrészt a megújuló energiára fókuszáló Alteóban. A nemrég lezárult felvásárlás körülményeiről, az új struktúrában rejlő lehetőségekről, az Alteo jövőképéről és a hazai energetika helyzetéről is beszélgettünk Chikán Attilával, a vállalat vezérigazgatójával, illetve Kovács Domonkossal, a cég vezérigazgató-helyettesével.

Az interjú pénteken, a korábbi igazgatósági tagok lemondásának bejelentése után készült. Tegnap tartott egy rendkívüli közgyűlést az Alteo, ahol elfogadták az ötfős igazgatóság négy tagjának lemondását és új igazgatósági tagokat is választottak a következő öt évre.

Tegnap jelentették be, hogy az öt fős igazgatóságból négyen, tehát Önön kívül gyakorlatilag mindenki lemondott a tisztségről. Mivel indokolja ezt, saját döntésük volt a lemondás?

Chikán Attila: Az igazgatóság összetételének megváltozása természetes velejárója a tulajdonosváltásnak. Az igazgatóság alapvetően egy olyan testület, ami a tulajdonosi jogokat operatívabban gyakorolja, és most, hogy a konzorcium többségi tulajdonba került, a közgyűlésen ők jelölnek új igazgatósági tagokat. Úgy fog kinézni a dolog, hogy négy tagú igazgatóság lesz, és abból három lesz új tag, én leszek a negyedik.

És arról már lehet valamit tudni, hogy kik lehetnek majd az új tagok?

C.A.: Ha minden igaz, akkor hétfőn választjuk meg az új igazgatóságunk, Bacsa György lesz benne, aki a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója, továbbá Bencsik Ágnes és Mikesy Álmos. Ez tehát egy megszokott, normális menetrend és valahol érthető is, hogyha van egy új többségi tulajdonos, akkor nem a régi többségi tulajdonos által delegált emberek fognak a továbbiakban az igazgatóságban maradni. Kovács Domonkost kivéve a három korábbi tag a Wallis tisztségviselői voltak.

A tegnapi közgyűlésen az előzetes terveknek megfelelően Bacsa Györgyöt, Bencsik Ágnest és Mikesy Álmost szavazta meg a közgyűlés a vállalat igazgatóságába.

Kicsit távolabbra tekintve a friss eseményektől: remek éve volt 2022-ben az Alteónak gyakorlatilag minden tekintetben, elég a gyorsjelentéseket, a részvényárfolyamot, a nemzetközi ESG-tanúsítványt vagy az akvizíciós tevékenységeket megnézni. Egy ilyen év után hogyan élte meg decemberben a bejelentést, hogy a Mol többedmagával többségi tulajdonrészt kíván szerezni a vállalatban?

C.A.: Amikor mi Veres Tiborral és a Wallissal társultunk arra, hogy alapítunk egy ilyen vállalatot, mint az Alteo, akkor a nulladik fázistól kezdve gyakorlatilag két dolog volt a meghatározó. Az egyik az a stratégia, amit mind a mai napig követünk, nyilván többszörös módosulással, de azért az alap, a core business ugyanaz, mint amivel annak idején indultunk. A másik pedig az, hogy egy olyan tőkepiaci sztorit fogunk felépíteni, ami lehetővé teszi azt, hogy ez a vállalat egy nyilvános társaságként és nyilvános eszközökkel finanszírozva tudjon növekedni a kezdeti tőkebefektetés után. Ez sem változott, ez is mind a mai napig így történik. Ez viszont azt is jelenti, hogy

már amikor alapítottuk a céget, akkor is benne volt a pakliban, hogy az általam többször stratégiai, pénzügyi befektetőnek titulált Wallis, vagyis Veres Tibor előbb vagy utóbb ki fog szállni ebből az üzletből.

C.A.: A stratégiai rész pedig azt jelenti, hogy hosszú távon fogja tartani a papírt - és hát 15 évig tartotta is, ami egy elég hosszú táv, én azt gondolom -, de előbb vagy utóbb ő exitálni akar ebből a dologból. Amit még hozzátennék, hogy ahogy a vállalat egyre sikeresebb lett, nyilván időről-időre felvetődhetett az, hogy vannak érdeklődők, és előbb vagy utóbb változhat a struktúra, úgyhogy minket ez (a Mol és a tőkealapok ajánlata) egyáltalán nem ért meglepetésként, ez benne volt a pakliban, hogyha úgy tetszik.

Miért pont akkor, decemberben érkezhetett Ön szerint az ajánlat? Lehet ennek köze a javuló hazai szabályozási környezethez a szélenergia területen?

C.A.: Azt azért fontos tudni, hogy egy ilyen döntés hetekig, hónapokig tartó munkának az eredménye. Rövid távon lehet sok minden, ami így vagy úgy segít vagy akadályoz, de alapvetően nagyon-nagyon az látszik, hogy arra fordult és fordul a világ, ami a mi fő tevékenységünk, a mi stratégiánk, tehát azok a dolgok, azok az üzlettípusok bővülnek jelentősen, amiket mi csinálunk. Én azt gondolom, hogy ez hívta fel ránk a figyelmet: hogy olyan iparágakban, olyan résziparágakban van most rengeteg fantázia, amivel foglalkozunk, ilyen például a szabályozói központ, a megújuló erőművek termelésmenedzsmentje, egyáltalán az ilyen típusú erőművekbe való befektetés, ez az egész testreszabott, fenntartható energetika. Egyre érdekesebb a tevékenységünk, és azok a dolgok, amiket mondasz (például a szélenergia hasznosítást illetően remélt javuló szabályozási feltételek) annak a jele, hogy bővülnek a lehetőségek. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ország milyen forrásokat kap az EU-tól, ez egy finanszírozási és egy stratégiai jelentőségű kérdés, de alapvetően még ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy

ténylegesen Magyarország, Európa és az egész világ energetikája fordul a fenntarthatóságnak abba az irányába, amerre mi is tartunk. Ez vonzó lehet annak, akit ez érdekel, aki ebben lehetőséget lát, de nem akarja, vagy nem tudja a nulláról elkezdeni ezt az egészet.

A legtöbb felvásárlási ajánlat esetén jelentős mértékű prémium szokott megjelenni az ajánlati árban a piaci árfolyamhoz képest, ráadásul az elemzők mindegyike még ettől függetlenül is jóval magasabb fair value-t állapított meg az Alteo esetén. Miért fogadta el a Wallis ezt az ajánlatot?

C.A.: Jóllehet erre a kérdésre a legadekvátabb választ a Wallis tudja megadni, én úgy vélem, hogy ennek alapvetően két oka volt. Az egyik az az, hogy itt most nem néhány ezer, néhány tízezer darab részvényt kellett eladni, hanem 12 millió részvényt durván, ez volt a Wallisnak a részesedése darabszámban. Ez alapvetően több évi részvényforgalom, most gondoljunk bele abba, hogy mi történik akkor, ha valaki a piacon akarná ezt eladni? Nyilván az történne, hogy elkezdené leverni az árakat. Szerintem az az ár, amin most a Wallis eladott, az nem hiszem, hogy sokkal alacsonyabb lenne, mint az a piaci ár, ami kialakulna egy ekkora eladói nyomásnál. Tehát ez a likviditás, ami ma van a papírban, és ami egyáltalán van a magyar tőkepiacon, az megkülönböztetendő attól, hogy egy egyedi nagy tranzakcióra sor kerül, egy kialkudott vételáron, aminek egyébként szintén megvoltak a paraméterei, tehát abból a szempontból ez egy fair ár, hogy ezeket a körülményeket tekintetbe vették.

A másik ok pedig az, hogy a Wallis egy pénzügyi befektető, és mint olyan, a megtérülését nézi, tehát neki ez egy jó exit lehetőség volt, nagyon kedvező megtérülést jelent neki az ügylet. Az, hogy az elemzők várnak egy emelkedő részvényárat, az igazából a cég stratégiájának, jövőképének, növekedési lehetőségének az előrevetítése, ha úgy tetszik, és mi ezeknek mindig nagyon örülünk, és elismerésnek vesszük, hogyha ezt jelzik előre. Természetesen dolgozunk is azon, hogy ezeket be is váltsuk, de azt a céget, ami majd mondjuk az év végén annyit fog érni, amennyit előre jeleznek, azt még nekünk innentől odáig meg is kell építeni.

Az ajánlattétel előtt és a többségi tulajdonszerzésig való eljutás során milyen volt a vezetőség viszonya a korábbi nagytulajdonossal, a Wallis Asset Managementtel? Hogy élte meg az Alteo vezetősége, hogy gyakorlatilag eladják a céget?

C.A.: Nagyon közeli kapcsolatban, lényegében barátokként dolgoztunk 15 évig együtt, és nagyon sok jó személyes kapcsolat kialakult köztünk. Úgyhogy nyilvánvalóan emiatt is nosztalgiával tekintünk mindannyian az elmúlt 15 évre, szóval lett egy ilyen nosztalgikus hangulat. És egyébként megmarad ez a kapcsolat és a barátság, tehát mi továbbra is üzleti kapcsolatban vagyunk különböző Wallis-os cégekkel. Vannak megújuló energetikai projektjeink közösen, vannak villamosenergia gázszerződéseink, tehát nem válunk meg egymástól. A tulajdonosi kapcsolat megszűnik, de ez egy kicsike ország, és mi továbbra is tudunk üzleti partnerként tekinteni egymásra. Üzletileg pedig az a helyzet, hogy először is a kötelező ajánlatában már leírta azt a konzorcium, hogy nem kíván a stratégián változtatni, és azt szeretné tovább erősíteni, amit mi csinálunk. Természetesen miközben megkaptuk a különböző engedélyeket, elkezdtünk konzultálni bizonyos dolgokban, és

az összes jel és az összes kommunikáció azt erősítette, hogy valóban itt az Alteo stratégiának a segítéséről van szó és a mögé állásról.

Az Alteo felsővezetése nevében nyilatkozva elmondhatom, hogy itt egy nagyon felfokozott várakozás és egy óriási munkakedv van, mert én azt gondolom, hogy ezzel az együttállással nagyon-nagyon komoly dolgokat tudunk országos szinten is elérni és értéket teremteni.

Az igazgatóság a rendelkezésére álló információk alapján nem javasolta a részvényeseknek a kötelező nyilvános ajánlatát elfogadását, három hete Ön mégis nagy mennyiségben adott el részvényeket a vállalatban, pont azon a részvényenkénti árfolyamon, amit a Mol kínált a kötelező nyilvános vételi ajánlat keretein belül, mit lehet tudni erről a tranzakcióról, miért volt rá szükség?

C.A.: A felvásárlással kapcsolatban az igazgatóságnak egy digitális véleményt kell mondania. Tehát vagy azt mondja, hogy adják el, vagy azt mondja, hogy ne adják el, de a valóságban ugye ez nem ennyire fekete-fehér. Mondjuk, ha egy magánember befektetési portfóliójáról beszélünk, aki fontolgatja, hogy éljen-e a kötelező ajánlattal, akkor a döntésben befolyásoló tényező, hogy mekkora súlya van a portfólióban jelenleg ennek a papírnak, milyen áron vette, milyen megtérüléssel tud most kiszállni, milyen alternatív befektetési lehetőségei vannak, milyen likviditásra számít? Mindenkinek a saját ilyen egyéni szempontjai szerint lehet egy ilyen döntést hozni, tehát aki eladta, az is jól cselekedett, meg aki nem adta el, az is jól cselekedett a saját szempontjai alapján.

Gondoljunk bele abba, hogy mi van akkor, ha azt javasolja az igazgatóság, hogy mindenki adja el a részvényeket? Ez úgy nézne ki, mintha azt javasolnánk, hogy mindenki meneküljön, amerre lát, közben ennek pont az ellenkezőjét gondoljuk.

Tehát innentől kezdve nagyon nem lehetett mást mondani, mint azt, hogy mindenki tartsa a részvényeket, hiszen hiszünk a vállalatban, hiszünk a stratégiában, akarjuk ezt tovább csinálni és működik. Én hoztam egy egyéni portfólió döntést azzal, hogy a részesedésemnek a felét eladtam, ez ez egy klasszikus portfolió döntés. Tehát ez nem egy Alteós döntés, hanem a saját magam, azaz Chikán Attila döntése volt, úgy is, hogy nyilván tisztában vagyok vele, hogy a két dolog nem elválaszthatatlan egymástól.

Kovács Domonkos: Én a döntésem után 200 millió forint körüli összeggel továbbra is Alteo befektető maradtam, nálam pedig egy 200 milliós befektetés az én egyéni portfóliómban az egy nagyon nagy súlyt jelent. Itt is akarok maradni, nagyon bízom ebben a sztoriban továbbra is. Minden váltásban van persze izgalom, de én ezt szeretem, és amiket látok, hallok terveket, hogy miben gondolkozik az új tulajdonosi kör, és ahogy látom a szakmaiságot, ez nekem továbbra is nagyon izgalmasnak tűnik.

Most, hogy sikerrel zárult a kötelező nyilvános vételi ajánlat, mit javasol a befektetőknek, érdemes tartaniuk a papírt? Önök fogják növelni a kitettségüket, vagy mit terveznek?

C.A.: Mi azt tudjuk mondani, hogy mi maradunk, hogy nekünk ez nagyon izgalmas és óriási lehetőségeket látunk benne. Ez nyilván azt jelenti, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a vállalat továbbra is fejlődni fog és fölfelé fog menni és növekedni, tehát hogyha most valaki nem adta el a kötelező ajánlatban a részvényt, vagy akár még mostanában vásárolt, mi azért fogunk dolgozni, hogy az Alteo továbbra is egy jó befektetés legyen.

És szerintem a váltásnak köszönhetően az esélyeink, hogy ez így is legyen, inkább javultak, mint romlottak.

K.D.: A közeljövőben nem tervezek további eladást a magam részéről, én tartani kívánom a papírt, tartós befektető kívánok a továbbiakban is maradni az Alteóban. Ez nem tudom, hogy kinek mit jelent, remélem, hogy inkább a bizalmat adja. Talán most van először a 12 év során, hogy az ember pipálgathatja ki a bokszokat, hogy milyen jövője, és milyen lehetőségei lehetnek a cégnek, és azért eddig mindig volt egy-két olyan helyzet a külső gazdasági vagy szabályozási feltételekben, amikor túl nagy volt a kockázat, és azt mondtuk, hogy "hát, ez a lámpa piros még". Most azt kell, hogy mondjam, hogy a külső feltételek szempontjából ilyen sok zöld jelzést korábban még nem láttam, mint most a jövőbeni lehetőségeket illetően. Tényleg egyedül talán a magas infláció és az ebből adódó magas tőkeköltség az, ami egy kicsit továbbra is vörös jelzés lehet, de ugye mi pont egy olyan szektorban vagyunk, ahol ez a problematika más szektorhoz képest talán kisebb fejfájást okoz. Például abból a szempontból is kedvező a helyzet, hogy sok támogatás jön erre a területre, és a bankok is nagyon érdekeltek abban, hogy zöld projekteket finanszírozzanak, úgyhogy nálam nagyon sok zöld lámpa van.

Ezzel a tulajdonosváltással elég komoly változások meg új lehetőségek nyílnak tehát a vállalat előtt. Ezzel kapcsolatban tudnak konkrétumokat mondani, hogy mire számítanak, a tegnap bejelentetten felül milyen változások várhatóak most, hogy más lett a nagytulajdonos személye?

C.A.: Két dolog van, ami itt megemlítendő: az egyik az az, hogy mi Magyarország és a régió messze legnagyobb energetikai vállalatának voltunk eddig is a stratégiai partnerei. A Mol Petrolkémiában rengeteg szolgáltatást végeztünk, tulajdonunk is van a telephelyen, és hosszú távú szerződésekkel operálunk. Én azt gondolom, hogy az azért látszik, hogy

elképesztően gazdag lehetőséget jelent az, hogy a Mollal is és a többi konzorciumi partnerrel is kiaknázzuk azt, hogy óriási szereplőik az üzleti életnek.

Ugye a Molnál nem kell mondanom, hogy még hány telephelye van, nem kell mondanom, hogy még hány energetikai szolgáltatást vesz igénybe, emellett Tiborcz úr nyilatkozta most a sajtóban a héten, hogy ő azért is örül az Alteo tranzakciónak, mert az ő érdekeltségei rendkívül sok energiát fogyasztanak, és azokat optimalizálni és jól kezelni kell, ez is tehát egy ígéretes terület. Én azt gondolom, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy valami radikálisan újat csináljunk: ez a tranzakció azért történt meg, mert mi azt mutattuk, hogy nagyon jól értünk ahhoz, amit csinálunk, ezután pedig ezt kellene csinálni még inkább, még jobban, és abban látok jelentős bővülést, azokban a core business tevékenységekben, amiket eddig is csináltunk. Ez az egyik, illetve még azt is gondolom, hogy lehetnek méretbeli változások, ez most lehetőségként előáll, mert ez a konzorcium és ennek a tagjai mindannyian eléggé potens, méretes befektetők és olyan méretű tranzakciókban is lehet adott esetben gondolkodni, amikben korábban nem. Azt fogjuk csinálni, amit mi eddig csináltunk, legfeljebb nagyobb méretben: tehát megújuló energiatermelés és menedzsment, földgáz alapú energiatermelés, ennek a szabályozói központi operációja, karbantartás, villamosenergia gázkereskedelem, és van nekünk egy relatív új, 3-4 éve elkezdett hulladékgazdálkodási, körforgásos gazdasági divíziónk is, ezen a területen a Mollal eddig is tárgyalásban voltunk, és azt gondolom, hogy ezeket folytatni fogjuk, és a növekedés a cél ott is.

K.D.: Én ehhez csak annyit szeretnék hozzá tenni, hogy várakozásaim szerint

az Alteo továbbra is elsősorban egy növekedési sztori lesz az elkövetkező években, az én befektetői elvárásom nem az, hogy hatalmas osztalékok lesznek nagyon hamar, hanem az, hogy hatalmas növekedés lesz,

ami majd megteremti az alapját annak, hogy aztán az árfolyam emelkedése mellett az osztalék is érkezzen. Szerintem a fő kérdés és a fő üzenet ebben a sztoriban nem más, mint hogy meg tudjuk-e tényleg ragadni ezt a hatalmas növekedési lehetőséget, ami ebben a szektorban, meg ezzel a tulajdonosi háttérrel itt mutatkozik.

Már a közgyűlési előterjesztésekben is szerepelt, hogy nem javasoltak osztalékot fizetni, pont azért, hogy a nagy tőkeigényű beruházásoknál lehessen minél inkább belső finanszírozáshoz nyúlni. Milyen területeken terveznek mostanában jelentős beruházásokat? Mi a helyzet az energiatárolás területével, vagy akár az elektromos autók számára építendő töltőhálózatokkal kapcsolatban mik a tervek, mennyire szeretnének vezetők lenni a piacon ezeken a területeken?

C.A.: Amit én szabályozói központnak hívok, az nem más, mint egy olyan energiatermelő portfolió, ami nagyon-nagyon gyorsan és rugalmasan tudja változtatni a villamosenergia termelését. Ahogy a megújulók és az időjárásfüggő megújulók aránya egyre növekszik, egyre fontosabb, hogy ez a szabályozás jó legyen, ez tehát egy nagyon komoly üzleti terület, és ebben mi vagyunk az egyik megkerülhetetlen szereplői a piacnak, a jövőben is ez egy abszolút fő terület lesz a számunkra. A megújulóknál szintén lehetnek építési beruházások, ott is tervezünk és dolgozunk saját beruházásokon, de ott nagyobb hangsúlyt kaphatnak az akvizíciók is, illetve ami még nagyon fontos, az a megújuló termelésmenedzsment szolgáltatásunk, ahol naperőműveknek végzünk szolgáltatást, és ma már Magyarország naperőmű kapacitásának egy nagyon tetemes részét mi menedzseljük, és ebben is szeretnénk előre lépni. Hogyha megnézzük Magyarország stratégiáját és a Nemzeti Energia és Klímatervet, akkor látszik, hogy alapvetően a megújuló és földgáz vonalon lesz fejlődés, és ezzel mi is egyetértünk, mi is ezt a vonalat akarjuk csinálni a továbbiakban is. Tehát ebben várhatók egyértelműen befektetések, illetve az összes olyan területén, ahol befektetést csinálunk, és lehet saját fejlesztés, ott mindig nyitottak vagyunk, hogyha jönnek akvizíciós lehetőségek, akkor azokat is kiaknázzuk. Tehát nincsen ilyen kvótánk, hogy mennyit kell sajátba beruházni és mennyit kell akvirálni, hanem amelyik lehetőség jobb megtérüléssel jár és jobban támogatja a stratégiánkat és megfelel a fenntarthatósági követelményeinkek is, azokat az irányokat csináljuk.

Ami pedig az e-mobilitást illeti, erről tudni kell, hogy ma még nagyon apró szegmense az Alteónak, meg úgy általában a magyar gazdaságnak is.

Ez azonban egy nagyon szexi iparág, sokak szerint ez a jövő, és mi ott akarunk lenni, különösen azért, mert rengeteg kapcsolódása van az energetikához.

Ebben az egyébként messze nem homogén rendszerben, amit az e-mobilitás jelent, amiben a töltők telepítése, a töltők üzemeltetése, a töltőknek az energiarendszerbe integrálása, módosítása, tárolóként való használata benne van, hogy ebben pontosan hol lesz az Alteo helye és hogy hogyan fog kinézni a stratégia, ezt most éppen fölül fogjuk vizsgálni, pont azért, mert szeretnénk látni, hogy ebben az új viszonyrendszerben mik a lehetőségeink. Itt tehát még sok a munka, egyelőre nincs még azon a méreten az Alteóban az e-mobilitás, hogy ezzel elégedettek lennénk.

Kicsit eltávolodva az Alteótól és szélesebb perspektívában gondolkozva, Önök szerint mennyire tarthatóak a 2030-as kibocsátással kapcsolatos célok most Magyarországon vagy akár EU vagy globális szinten, Ön szerint mekkora lélegzetvételű, milyen beruházásokra lehet szükség a következő években?

C.A.: Kőrösi Csaba, aki most az ENSZ-közgyűlésnek az elnöke, nemrég egy BCSDH rendezvényen azt mondta, hogy

azt a célt, hogy a globális felmelegedést másfél fok alá tartsuk, azt elbuktuk, az már nem fog összejönni. De a kettő se nagyon.

Most már nem az a cél, hogy ezt az egész dolgot meg nem történtté tegyük, hanem az a cél, hogy ne legyen túl nagy a baj. Ami ugye azt jelenti, hogy elképesztő erőforrásokat kellene tudni megmozgatni abba az irányba, hogy a klímavédelem minél előbb és minél inkább előtérbe kerüljön. Én azt gondolom, hogy Európa ezzel tisztában van, egyesek szerint túlságosan is tisztában, mert ugye olyan vállalásokat tesz, amit sehol a világon senki más nem tesz meg, és óriási viták vannak azon, hogy ez vajon nem fog-e a blokk versenyképességébe kerülni. Nekem az a véleményem, hogy ez a téma nem ennyire fekete-fehér: egyrészt ezek az önkorlátozások rövid távon okozhatnak versenyképesség-csökkenést, viszont hosszú távon pont azért, mert innovatív, innovációra kényszerít és új megoldásokat hoz be a gazdaságba a rendszerbe, pont ez jelenthet egy versenyelőnyt is Európának.

Márpedig Európának nem a mérete lesz a versenyelőnye, Európának az innovációs képessége, a tudása lehet a versenyelőnye.

Úgyhogy én egyetértek azzal, hogy Európa ezt csinálja, és a magyar kormányzat pedig ezeket támogatja, és ez nekünk, az Alteónak is kedvező, hiszen egy csomó lehetőséget teremt számunkra a helyzet. Most a jó hír az az, hogy a megújulók már mind a három fenntarthatósági szempont alapján versenyképesek. Legelőször csak azért volt a megújuló érdekes, mert klímavédelmet jelentett, mert nem volt kibocsátása, szerettük, mert tiszta. Ez viszont rongálta az ellátásbiztonságot, amiatt támadták, hogy az időjárás-függő megújulók megzavarják a villamosenergia rendszer egyensúlyát, mert megbízhatatlanul termelnek, és nagyon drágák is voltak még az elején. Ez viszont megoldódott. mert jó néhány évvel ezelőtt eljutottunk már oda, hogy élettartam költségre vetítve a megújuló energiatermelés - beszéljünk itt az egyszerűség kedvéért a napról és a szélről - már versenyképes a földgáz alapú, az atomenergia és a szén alapú és minden más energiatermeléssel szemben.

Más kérdés, hogy van egy olyan karaktere a megújulóknak, hogy az elején kell nagyon sok pénzt beletenni a beruházásba, és utána az üzemeltetése nagyon-nagyon olcsó, szemben mondjuk egy földgáz vagy egy szénerőművel, amit valamivel olcsóbban meg lehet építeni, de utána sok-sok éven keresztül folyamatosan költsége van, például földgázt kell venni hozzá, meg szenet kell hozzá bányászni. Az már évek óta igaz tehát, hogy a megújulók versenyképesek, és a harmadik nehézség elpárolgása viszont mostanában alakul, azaz, hogy a megújulók már az ellátásbiztonságot sem veszélyeztetik. Ez azt jelenti, hogy egyre fejlettebb meteorológiával, egyre fejlettebb termelésmenedzsmenttel, termelés előrejelzéssel lehet elérni azt, hogy az időjárásban bekövetkező hirtelen változások ne okozzanak zavarokat vagy túl nagy kihívásokat a villamosenergia rendszerben. Eljutunk szépen lassan odáig, és itt gyakorlatilag szinte a jelenről beszélhetek, vagy a nagyon közeli jövőről, hogy a megújuló messze a legversenyképesebb. Tehát aki erre tesz, az nagyon-nagyon jó lóra tesz.

Mindezek ellenére a termelést tekintve még mindig nagyon magas a gáz erőművek aranya az Alteo portfólióján belül. Mikor lehet reális ebben érdemi változás?

C.A.: Azt fontos tudni, hogy egy alacsony bázisról kell egy nagyon-nagyon magas bázisig eljutni a megújuló energiatermelésben, a földgázra pedig azért van szükség, hogy ezt az utat meg tudjuk tenni biztonságos és versenyképes módon. Hosszabb távon, mondjuk az én nyugdíjba vonulásomkor, tehát

olyan 2050-ben már előrejelezhető egy olyan állapot, hogy már alig lesz szükség a földgázra és csak megújulóból és nukleáris energiából meg lehet oldani a dolgokat,

de ez még 30 év. A mostanában elindított gázerőművek élettartama 20-25 év, ezekre még szükség lesz az átmenetben.

A nagyon hosszú távú tervek és kilátások tekintetében gondolkozva előfordulhat olyan helyzet, hogy joga lesz a többségi tulajdonosnak kivezetnie az Alteót a tőzsdéről, ez ugye abban az esetben áll fenn, ha legalább 90 százalékát birtokolja a tulajdonos a vállalat részvényeinek. Ön szerint ez valós lehetőség, a jövőben kivezethetik a tőzsdéről az Alteót? Lát ilyen irányú szándékot?

C.A.: Az új tulajdonosok egyelőre még nem rendelkeznek 90%-os részesedéssel az Alteóban, úgyhogy ez egyelőre inkább csak elméleti lehetőség, aminek a feltételei még nem állnak fenn. Én nem látom, hogy milyen motivációk mentén fordulhatna ez elő. A most kialakított struktúra az egy jó felállás, de alapvetően bármilyen struktúrával együtt lehet élni, amennyiben a menedzsmentnek megvan a megfelelő felhatalmazása és a jogköre, hogy a céget jól tudja vinni, illetve, ha egyetért a stratégiában a fő tulajdonossal, enélkül persze nagyon nehéz lenne.

A távolabbi jövőbe nézve mik most a víziók, mit szeretne építeni az a cégből, hol látja mondjuk öt-tíz év múlva az Alteót?

C.A.: A nap-és szélportfóliónk már most is erős, de én nem zárom ki, hogy más technológiákban is előre lépjünk, bár ezek kisebbek fognak maradni, mint a nap meg a szél. 5-10 éves távlatban egy totális sci-fit tudok előadni: olyan szintű informatikai rendszerek és valós idejű termelésmenedzsment lesz - amiken egyébként már most is dolgozunk, tehát már benne van a science is, nem csak a fiction -, olyan szinten ígéretes a jövő ezeken a területeken, hogy hasonlítani sem fog az energetika arra, amilyen volt 10-20 évvel ezelőtt volt. A hálózatok is megfelelő állapotban lesznek és nem lesznek szűk keresztmetszetek, de hatalmas a potenciál még az energiaközösségekben is például

– most kicsit úgy érzem magam, mintha mi lennénk a Montgolfierfivérek a léggömbjükkel: bár már repültünk sokat, de még előttünk van minden, ami a repülésben történhet, még csak most kezdődik a tánc!

Említette, hogy 2050-ben tervezel nyugdíjba menni - a cég éléről szeretnéd ezt megtenni?

C.A.: Hát akkor 78 éves leszek - bár dolgozni még szeretnék majd akkor, de talán nem operatív elsőszámú vezetőként, ahhoz túl magas lenne ez a kor, meg hát nem az unokáknak, hanem a gyerekeknek kéne örökül hagyni a dolgokat, nem akarok kiszúrni egy generációval. És hogy honnan szeretnék nyugdíjba menni?

Azt biztosan mondhatom, hogy az Alteóból való visszavonulás egy nagyon kellemes gondolat a számomra.

Címlapkép: Stiller Ákos, Portfolio