Rekordösszeget fizet ki a Mol - Ki, mennyit kap belőle?

Elsősorban a megugró energiaáraknak és a relatíve olcsón érkező orosz olajnak köszönhetően tavaly minden tekintetben rekord évet zárt a Mol, ezután lehetett számítani arra, hogy a 2022-es év után fizetett osztalék is rendkívül magas lesz. A tegnapi közgyűlési előterjesztésből ki is derült, hogy valóban rekord osztalékot fizethet az olajcég, mi pedig megnéztük, hogy ez az elmúlt évek kifizetéseihez hogyan aránylik és annak is utánajártunk, hogy a tulajdonosok mekkora összegre tehetnek szert a tavalyi extrém év után.

Jöhet az osztalék a rekordév után Április 27-én,10 órakor megtartja éves rendes közgyűlését a Mol, ahol a részvényesek többek között döntenek a tavalyi eredemény után fizetendő osztalékról. Tegnap a BÉT oldalán megosztott információkból kiderült az osztalék javasolt mértéke is, az igazgatóság 279 751 665 550 forint kifizetésére tett javaslatot, ennek megállapításánál figyelembe vették a 2022-es év bődületes eredményét, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a piaci környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot is. És hogy mi teszi lehetővé a rekord osztalék fizetését? Egyszerű: a minden tekintetben rekorddal zárult tavalyi év. 2022 az extremitások éve volt, ez pedig hatványozottan igaz az energiaiparra, így a Mol számára is: a második negyedéves bődületes rekordoknál konkrétan újra kellett skáláznunk a grafikonjainkat, hogy ábrázolni tudjuk a az energiaárak egekbe szökése miatt elért elképesztő eredményeket, aztán a harmadik negyedév csak rádobott erre még egy nagy lapáttal. És bár a negyedik negyedév az olajár-esésnek és a szűkülő, de még így is nagyon tág spreadeknek köszönhetően már nem hozott rekordokat a főbb sorokon az olajtársaságnál, a tavalyi évet így is soha nem látott működési eredménnyel zárta le a Mol. Jól mutatja a tavalyi év extremitását, hogy PROFIT TEKINTETÉBEN AZ UTOLSÓ NEGYEDÉVES VESZTESÉG ELLENÉRE IS TÖRTÉNELMI REKORDOT ÉRT EL 2022-BEN A MOL, a vállalat adózott eredménye végül 1,67 milliárd dollár volt. Az eredmény persze egyáltalán nem meglepő, miután a második és a harmadik negyedévben egymás után kétszer is soha nem látott számokat tudott közölni az olajcég. Az eredményhez elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol tavaly végig hozzájutott (és még most is hozzájut) a relatíve olcsó orosz olajhoz; bár a világpiaci árak az év második felében jelentősen mérséklődtek a javuló európai energiabiztonsági kilátások miatt, azonban még mindig jóval magasabban alakultak, mint az orosz termékárak. Annak ellenére ment ilyen jól a Molnak, hogy majdnem az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hatott a működésre. Mennyi az annyi? A Mol tehát rekordot rekordra halmozott a tavalyi évben, ennek a kiugró profitnak pedig a jelentős részét - energiaipari vállalatoktól abszolút szokványos módon - a befektetői bizalom meghálására, azaz osztalékfizetésre is használják. Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a tavalyi rekord év után az igazgatóság közel 279,8 milliárd forint osztalék fizetését javasolta a közgyűlésnek, ami meghaladja az azt megelőző 2021-es év 242 milliárd forintos rekordját. Ennek megfelelően az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke a tavalyi 100 forintról 150 forintra növekedhet, folytatva a korábbi évek fokozatosan növekvő osztalékfizetés gyakorlatát. Ezen túlmenően az igazgatóság további, mintegy 200 forint körüli rendkívüli osztalékot javasolt részvényenként. Az alap- és rendkívüli osztalék javaslat összesen tehát 350 forint részvényenkénti osztalékot jelent. Fontos megjegyezni, hogy a 2016-os év után történt egy részvényfelaprózás (split) a vállalatnál, amikor is a névértéket 1:8 arányban csökkentették - ez okozza azt, hogy egy részvényre vetítve a 2016 előtti szintekhez képest alacsonyabb osztalékfizetés történik most. Ami pedig a befektetők által talán leginkább figyelt osztalékhozam alakulását illeti, ezen a soron bőven két számjegyű értéket láthatunk a részvény esetében, ha a tegnapi 2678 forintos záróárfolyammal számolunk. Egy "normális" év után a 13 százalékos osztalékhozam egy olajcég esetében is extrém magasnak számít, bár a tavalyi év után az európai supermajor cégek is hasonló számokat tettek közzé. Kinek mennyi jut? És hogy kinek jut ebből az elsőre felfoghatatlan 280 milliárd forintból, ahhoz érdemes megnézni a vállalat tulajdonosi szerkezetét. Mint látható, a részvények több mint fele tartozik a közkézhányadba, emellett a vállalat munkavállalói részvénytulajdonosi programja 8 százalékos tulajdoni aránnyal szerepel, az OTP is nagy részvényesként van jelen a vállatban, míg a maradék több, mint 30 százalékos tulajdonrész különféle alapítványok kezében van. A vállalat nagytulajdonosai között tehát három alapítványt láthatunk, ők együttesen a tavalyi év után 78,2 milliárd forintot kaphatnak a rekord osztalékból, de az OTP-nél is közel 14,5 milliárd forint landolhat, a Mol-munkavállalók számára több mint 22 milliárd forint lehet az osztalék, a kisrészvényeseknek pedig közel 158 milliárd forint jut. Örülnek a befektetők Díjazzák a befektetők az osztalékfizetési javaslatot, jelenleg 1,3 százalékos pluszban van a Mol részvénye. Kifejezetten magas forgalom mellett veszik az olajcég részvényeit, jelenleg az OTP-t is megelőzve a Mol részvényében a legnagyobb a forgalom a magyar tőzsdén. 